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Новости Местные выборы-2020
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местные выборы (2751) облсовет (532) Одесская область (3374) Степанов Максим (2062) Слуга народа (2620)

Степанов возглавит список партии "Слуга народа" в Одесский облсовет

Степанов возглавит список партии

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что будет во главе списка партии "Слуга народа" в областной совет Одесской области на местных выборах.

Об этом Степанов написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не политик, а государственный менеджер. И крайне ответственно отношусь к своим обязанностям", - написал он.

Степанов перечислил то, что считает своими успехами на должности министра здравоохранения Украины. И отметил, что ему "не безразличен Одесский регион".

"Вместе со всей страной, Одесская область заслуживает реальные изменения, которые начал Президент. Но реализовать их можно только при наличии его команды в местной власти. Это уникальный шанс на изменения, который мы не можем потерять", - написал Степанов.

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"Я принял решение усилить команду Президента в Одесской области и согласился возглавить список партии "Слуга Народа" в Областной совет", - подытожил он.

Степанов – экс-глава Одесской областной государственной администрации, который был уволен с этой должности 10 апреля 2019 года. Степанов – медик по образованию, имеет опыт работы в ряде коммерческих структур, а также в НАК "Нафтогаз Украины", Государственной налоговой администрации Украины. С 2008 по 2010 год он занимал пост заместителя главы Одесской ОГА. С 2011 года руководил ГП "Полиграфический комбинат "Украина", которое специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и т.д.

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30 марта 2020 года Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала кандидатуру Степанова на должность министра здравоохранения Украины.

Степанов возглавит список партии Слуга народа в Одесский облсовет 01
Степанов возглавит список партии Слуга народа в Одесский облсовет 02

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Топ комментарии
+8
а жену свою через фирму которой ты организовал закупку противоковидных препаратов и оборудования тоже пристроил уже?
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16.09.2020 12:59
+8
понравилось степашке в одессе...да и жинка там бизнес замутила на медпрепаратах и медоборудовании.
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16.09.2020 13:06
+4
Так политик или государственный менеджер?
Как по мне - никто.
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16.09.2020 13:02
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а жену свою через фирму которой ты организовал закупку противоковидных препаратов и оборудования тоже пристроил уже?
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16.09.2020 12:59 Ответить
Так политик или государственный менеджер?
Как по мне - никто.
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16.09.2020 13:02 Ответить
опа, а быть министром охраны здоровья резко разонравилось?
Или Степанов уже украл все, что мог?
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16.09.2020 13:04 Ответить
Так красть же уже нечего, одни долги в больницах и финансирования на следующий год депутаты только себе выбивают..
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16.09.2020 13:23 Ответить
Странно в Боделана больше шансов ..Тут и кадры и новые лица в одной особе
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16.09.2020 13:05 Ответить
понравилось степашке в одессе...да и жинка там бизнес замутила на медпрепаратах и медоборудовании.
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16.09.2020 13:06 Ответить
если не политик то схераси переться в областной совет? полы мыть?
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16.09.2020 13:08 Ответить
https://ua.112.ua/golovni-novyni/maryna-poroshenko-ocholyt-spysok-yevrosolidarnosti-na-vyborakh-do-kyivrady-550068.html Дружина Порошенка Марина очолить список "Євросолідарності" на виборах до Київської ради - Новини України - 112 Україна
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16.09.2020 13:09 Ответить
ковид возглавил список...
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16.09.2020 13:13 Ответить
Чему удивляться, все такие в сегодняшней власти...Надоело быть министром МОЗ, ничего не сделал, ничего не может, толко обещания... Теперь в доходную Одессу порулить!!!! Как раз одесситам такой "подарок" и нужен, особенно, учитывая что творится в больницах с ковид больными
Ну позорище, как только ему совесть позволяет, ели она есть..
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16.09.2020 13:21 Ответить
Вирішив сховаться від Нашої Епідемії?
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16.09.2020 13:23 Ответить
Гнусный типок. Вспоминаю, как перед президентскими выборами он специально заморозил по области социальные выплаты, чтобы Пороха подставить... Единожды предавший?
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16.09.2020 13:24 Ответить
Давай последовательно. Но сначала откажись от поста министра. И хоть на царя баллотируйся
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16.09.2020 13:44 Ответить
я смотрю все дерьмо рвануло во власть .
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16.09.2020 13:50 Ответить
Степанов перерахував те, що вважає своїми успіхами на посаді міністра охорони здоров'я України: Степанов - ексглава Одеської обласної державної адміністрації, який був звільнений з цієї посади 10 квітня 2019 року. Степанов - медик за освітою, має досвід роботи в низці комерційних структур, а також в НАК "Нафтогаз України", Державної податкової адміністрації України. З 2008 по 2010 рік він займав пост заступника голови Одеської ОДА. З 2011 року керував ДП "Поліграфічний комбінат "Україна", яке спеціалізується на друку паспортів, водійських посвідчень, акцизних тощо. Джерело: https://censor.net/ua/n3219618
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16.09.2020 14:20 Ответить
А що більше клоунів в Одесі немає?
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16.09.2020 14:22 Ответить
Може занадто на 2 стільцях під час пандемії.
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16.09.2020 14:33 Ответить
это самое лучшее ,что смог сделать президент для зажопников Одессы
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16.09.2020 15:10 Ответить
Краще б його на історичну батьківщину вислати.Кацап є кацап.
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16.09.2020 16:17 Ответить
 
 