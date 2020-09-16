Разумков на прохання протестувальників доручить податковому комітету розглянути питання ФОП

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на прохання протестувальників доручить Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики розглянути питання ФОП.

Про це Разумков повідомив під час засідання ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У мене була коротка зустріч з представниками "save ФОП". Вони зверталися і до мене, і до Верховної Ради України з проханням звернутися в комітет і дати доручення провести найближчим часом засідання і розглянути ряд питань, пов'язаних з врегулюванням тієї ситуації, яка сьогодні склалася. Сьогодні вийде доручення голови ВРУ до Комітету з питань податкової та митної політики, щоб найближчим часом за можливості розглянути ці питання", - сказав Разумков.

Нагадаємо, сьогодні в урядовому кварталі і під Офісом президента в Києві проходить акція підприємців "Захисти ФОП". Щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій в центрі Києва поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

Дивіться також: "Захисти ФОП": підприємці під ОП вимагають скасувати обов'язкове використання касових апаратів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж