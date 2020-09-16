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Разумков на прохання протестувальників доручить податковому комітету розглянути питання ФОП

Разумков на прохання протестувальників доручить податковому комітету розглянути питання ФОП

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на прохання протестувальників доручить Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики розглянути питання ФОП.

Про це Разумков повідомив під час засідання ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У мене була коротка зустріч з представниками "save ФОП". Вони зверталися і до мене, і до Верховної Ради України з проханням звернутися в комітет і дати доручення провести найближчим часом засідання і розглянути ряд питань, пов'язаних з врегулюванням тієї ситуації, яка сьогодні склалася. Сьогодні вийде доручення голови ВРУ до Комітету з питань податкової та митної політики, щоб найближчим часом за можливості розглянути ці питання", - сказав Разумков.

Нагадаємо, сьогодні в урядовому кварталі і під Офісом президента в Києві проходить акція підприємців "Захисти ФОП". Щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій в центрі Києва поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

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16.09.2020 13:27 Відповісти
за Европейского ленточного Солитера
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16.09.2020 13:40 Відповісти
Душите их гадов, пусть в Украине останется только 95 квартал!
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16.09.2020 13:27 Відповісти
И "Сваты"!!!
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16.09.2020 13:38 Відповісти
Чо не в маске? Ану хто там штрафовать должен?
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16.09.2020 13:48 Відповісти
 
 