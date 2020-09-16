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Разумков по просьбе протестующих поручит налоговому комитету рассмотреть вопрос ФЛП

Разумков по просьбе протестующих поручит налоговому комитету рассмотреть вопрос ФЛП

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что по просьбе протестующих поручит Комитету по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики рассмотреть вопрос ФЛП.

Об этом Разумков сообщил во время заседания ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У меня была короткая встреча с представителями "save ФОП". Они обращались и ко мне, и к Верховной Раде Украины с просьбой обратиться в комитет и дать поручение провести в ближайшее время заседание и рассмотреть ряд вопросов, связанных с урегулированием той ситуации, которая сегодня сложилась. Сегодня выйдет поручение председателя ВРУ к Комитету по вопросам налоговой и таможенной политики, чтобы в ближайшее время по возможности рассмотреть эти вопросы", - сказал Разумков.

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Напомним, сегодня в правительственном квартале и под Офисом президента в Киеве проходит акция предпринимателей "Защити ФОП". Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.
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16.09.2020 13:27 Ответить
за Европейского ленточного Солитера
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16.09.2020 13:40 Ответить
Душите их гадов, пусть в Украине останется только 95 квартал!
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16.09.2020 13:27 Ответить
И "Сваты"!!!
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16.09.2020 13:38 Ответить
Чо не в маске? Ану хто там штрафовать должен?
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16.09.2020 13:48 Ответить
 
 