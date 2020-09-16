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побиття (893) Сущенко (486) Балух Володимир (310)

Балух у важкому стані, його введено в медикаментозну кому, - Сущенко

Балух у важкому стані, його введено в медикаментозну кому, - Сущенко

Госпіталізований після побиття в ніч на 8 вересня в Києві і прооперований колишній політичний в'язень РФ, громадський активіст Володимир Балух перебуває у важкому стані, опритомнів, але намагався зірвати пов'язку з голови, тому лікарі ввели його в стан медикаментозної коми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив колишній політв'язень, журналіст Роман Сущенко в середу ефірі "Громадського радіо".

"Балух у важкому стані, його ввели в несвідомий медикаментозний стан, оскільки коли він опритомнів, то намагався зірвати пов'язку, і лікарі, щоб він не повторив цей крок, ухвалили таке рішення", - сказав Сущенко.

За його словами, правоохоронці розглядають чотири версії побиття Балуха, але характер заподіяння травм свідчить про те, що це були умисні фізичні дії двох або трьох осіб.

Слідчі розглядають 3 версії як основні.

"Характер заподіяння травми свідчить про те, що було кілька ударів, і характер саме заподіяння цих ударів свідчить про те, що були якісь умисні дії та завдані доволі професійно, оскільки синців і побоїв немає. Якщо це хуліганство - це вчинили люди, які вміють бити й ламати кістки, або це люди зробили з якоюсь метою", - додав Сущенко.

Як повідомлялося, про побиття Балуха у вівторок повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку, у нього виявили відсутність мобільного телефону і банківської карти.

Пізніше Геращенко повідомила, що Балух перебуває в реанімації.

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Топ коментарі
+19
73,22% допомогли «русскому міру» 21.04.2019, щоб він, таки дістав його в Україні-2020.
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16.09.2020 14:24
+19
Блін...
Отак на вільній Україні.
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16.09.2020 14:26
+15
И тишина...
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16.09.2020 14:27
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"Хто замовив Катю Гадзюк?" - это кем "уплочено"?
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16.09.2020 14:24 Відповісти
да хоть бы и бородатой бабушкой. Подогревали тему как могли, а теперь всем насрать.
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16.09.2020 15:22 Відповісти
В Украине требование справедливости и соблюдения прав граждан - это всё за деньги делается? Ну не нравится Вам Стерненко, зачем про это именно здесь?
А Балуху - скорейшего выздоровления.
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16.09.2020 15:32 Відповісти
при том, что манипулируют "требованиями справедливости и соблюдением прав граждан". Более того этот "активист" манипулировал так, что добился ухудшения справедливости и соблюдения прав. Более того он продолжает манипулировать и его готовят как запасной вариант той же "свободе" или другой супермегаправорадикальной партии.

Сколько тварей вспомнило про Балуха, которые на говно исходили о требованиях справедливости? Вот так проскочит одна новость и на этом всё. А когда напомнишь о данном факте, все опускают глаза и начинают что-то мэкать "яжнелох", "явнепалитики". А нифига, "вы зробылы цэ разом"

А Балуху - скорейшего выздоровления.
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16.09.2020 15:43 Відповісти
РФ готовит в Украине "супермегаправорадикальную" партию, а Стерненко в лидеры? И кто за праворадикалов в Украине проголосует?
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16.09.2020 15:51 Відповісти
а раньше на выборах сколько голосовало? народный фронт, бпп, радикальная партия, свобода, пс. Все имели позиционирование как националистические партии. Создать ещё одну партию для размазывания голосов тонким слоем, почему бы и нет?
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16.09.2020 15:58 Відповісти
Так "супермегаправорадикальную", или националистическую, или проукраинскую?
Я не обладаю достаточными вводными данными, чтобы прогнозировать дальнейшую судьбу Стерненко, и мне это абсолютно не интересно. Но я запомню Ваши предсказания.
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16.09.2020 16:16 Відповісти
это зависит от влажных мечтаний лохтората, какими способностями наделят "супергероя", за такого и будут голосовать. Прекрасный пример шмаркля и его партия.
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16.09.2020 16:19 Відповісти
будет тебе корзинка в виде тигипка, в неё положат какого-нибудь разумкова.
будет корзинка самонемощи (сейчас там голос валяется), в неё положат какого-нибудь пристайка или зеркаль.
"Зроби себе ще раз!" на любой вкус
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16.09.2020 16:13 Відповісти
помнишь как стерненка приехал к морякам натовским и так грозно "У-у-у-у, пендосы! Хто замовел?!!!"
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16.09.2020 15:25 Відповісти
Не помню, я не биограф Стерненко. Мне нужно, чтобы зелёные рыги не посадили человека за самооборону.
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16.09.2020 15:38 Відповісти
Не боись, его не посадят. Это их "яичко в другой корзинке". Максимум, как гадю "посадят", что харю себе разожрёт.

вот так правонационалист изгонял злых пендосов из Одесы, а то приехали тут внешнее управление устраивать.
Балух у важкому стані, його введено в медикаментозну кому, - Сущенко - Цензор.НЕТ 7074
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16.09.2020 15:46 Відповісти
Который из них Стерненко? Вы ставите в один ряд Стерненко и Савченко?
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16.09.2020 15:55 Відповісти
я хз, кто из них. Он постил это фото, может он фотограф. Нет, он и гадя ещё не в одном ряду, они на разных этапах конспирации, и весовые категории разные. Гадя уже успела "пострадать в сизо за правое дело", а стерненку ещё готовят к роли мученика.
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16.09.2020 16:02 Відповісти
Вы явно имеете доступ к методичкам кремлёвских политтехнологов
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16.09.2020 16:27 Відповісти
когда хотят помучать, то они сразу в СИЗО кидают. А когда делают "жертву режима", то назначают регулярные pr-акции.
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16.09.2020 16:42 Відповісти
как ти не следуеш рекомендациям своего идеолога медведчука?
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16.09.2020 16:43 Відповісти
ванька, водки здесь нет, иди домой.
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16.09.2020 16:56 Відповісти
ето тебе шарий расказал с ютубчика ?
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16.09.2020 14:56 Відповісти
сори, мне такое говно в рекомендации не попадается, жуйТЕ сами.
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16.09.2020 15:23 Відповісти
73,22% допомогли «русскому міру» 21.04.2019, щоб він, таки дістав його в Україні-2020.
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16.09.2020 14:24 Відповісти
Блін...
Отак на вільній Україні.
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16.09.2020 14:26 Відповісти
И тишина...
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16.09.2020 14:27 Відповісти
Балух в тяжелом состоянии, он введен в медикаментозную кому, - Сущенко - Цензор.НЕТ 5160
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16.09.2020 14:33 Відповісти
Непонятно, отмечали все вместе, а как же он оказался один?
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16.09.2020 14:39 Відповісти
Обидчиков боевиков кивы аваков искал аж комья земли летели. Где результаты по Балуху?
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16.09.2020 14:41 Відповісти
Печальная ситуация в стране... так нас всех по одиночке перебьют ...
здровья ему, чтоб выжить
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16.09.2020 14:45 Відповісти
Теперь стало понятно, зачем клоун так спешить обменять сепаров и убийц на украинских граждан - пуйлу выгоднее, если патриотов Украины будут уничтожать непосредственно в Украине.
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16.09.2020 15:08 Відповісти
портянка кацапская обещала патриотов уничтожать, а портянка от зеленой плесени.
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16.09.2020 17:28 Відповісти
Боже, поможи
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16.09.2020 15:16 Відповісти
Пане преЗеденте, пане Аваков, пане його рюкзаконосець Геращенко - хто замовив Балуха??? Не бажаєте провести пресконференцію, як по вбивству Шеремета???
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16.09.2020 15:21 Відповісти
зеленая прокацапская сволочь боится патриотов
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16.09.2020 17:27 Відповісти
Прошел через садизм оккупанов в крыму а убили при зеленом недоразумении в Киеве.
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16.09.2020 17:37 Відповісти
Садистів від окупанитів в Києві більше чим в Криму. Тут "за смерть", "червоні кульки", "жадібні євраї-Бені", "слуги Бені", "гордоновці" і обикновенні малороси, які понаїхали з даунбасу.
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16.09.2020 20:15 Відповісти
конечно, виноват Зе, а не бухло и товарищи, бросившие его.
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17.09.2020 01:54 Відповісти
 
 