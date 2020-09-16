Балух у важкому стані, його введено в медикаментозну кому, - Сущенко

Госпіталізований після побиття в ніч на 8 вересня в Києві і прооперований колишній політичний в'язень РФ, громадський активіст Володимир Балух перебуває у важкому стані, опритомнів, але намагався зірвати пов'язку з голови, тому лікарі ввели його в стан медикаментозної коми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив колишній політв'язень, журналіст Роман Сущенко в середу ефірі "Громадського радіо".

"Балух у важкому стані, його ввели в несвідомий медикаментозний стан, оскільки коли він опритомнів, то намагався зірвати пов'язку, і лікарі, щоб він не повторив цей крок, ухвалили таке рішення", - сказав Сущенко.

За його словами, правоохоронці розглядають чотири версії побиття Балуха, але характер заподіяння травм свідчить про те, що це були умисні фізичні дії двох або трьох осіб.

Слідчі розглядають 3 версії як основні.

"Характер заподіяння травми свідчить про те, що було кілька ударів, і характер саме заподіяння цих ударів свідчить про те, що були якісь умисні дії та завдані доволі професійно, оскільки синців і побоїв немає. Якщо це хуліганство - це вчинили люди, які вміють бити й ламати кістки, або це люди зробили з якоюсь метою", - додав Сущенко.

Як повідомлялося, про побиття Балуха у вівторок повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку, у нього виявили відсутність мобільного телефону і банківської карти.

Пізніше Геращенко повідомила, що Балух перебуває в реанімації.