Балух в тяжелом состоянии, он введен в медикаментозную кому, - Сущенко

Госпитализированный после избиения в ночь на 8 сентября в Киеве и прооперированный бывший политический заключенный РФ, общественный активист Владимир Балух находится в тяжелом состоянии, приходил в себя, но пытался сорвать повязку с головы, поэтому врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко в среду эфире "Громадського радио".

"Балух в тяжелом состоянии, он введен в бессознательное медикаментозное состояние, поскольку когда он приходил в себя, пытался сорвать повязку, врачи, чтобы он не повторил этот шаг, приняли такое решение", - сказал Сущенко

По его словам, правоохранители рассматривают 4 версии избиения Балуха, но характер нанесения травм указывает на то, что это были умышленные физические действия 2 или 3 человек.

Следователи рассматривают 3 версии как основные.

"Характер нанесения травмы свидетельствует о том, что было несколько ударов и характер именно нанесения этих ударов свидетельствует о том, что были какие-то умышленные действия и нанесены достаточно профессионально, поскольку синяков и побоев нет. Если это хулиганство - это совершили люди, которые умеют бить и ломать кости или это люди сделали с какой-то целью", - добавил Сущенко.

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Как сообщалось, об избиении Балуха во вторник сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Позже Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации.