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избиение (9756) Сущенко (511) Балух Владимир (349)

Балух в тяжелом состоянии, он введен в медикаментозную кому, - Сущенко

Балух в тяжелом состоянии, он введен в медикаментозную кому, - Сущенко

Госпитализированный после избиения в ночь на 8 сентября в Киеве и прооперированный бывший политический заключенный РФ, общественный активист Владимир Балух находится в тяжелом состоянии, приходил в себя, но пытался сорвать повязку с головы, поэтому врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко в среду эфире "Громадського радио".

"Балух в тяжелом состоянии, он введен в бессознательное медикаментозное состояние, поскольку когда он приходил в себя, пытался сорвать повязку, врачи, чтобы он не повторил этот шаг, приняли такое решение", - сказал Сущенко 

По его словам, правоохранители рассматривают 4 версии избиения Балуха, но характер нанесения травм указывает на то, что это были умышленные физические действия 2 или 3 человек.

Следователи рассматривают 3 версии как основные.

"Характер нанесения травмы свидетельствует о том, что было несколько ударов и характер именно нанесения этих ударов свидетельствует о том, что были какие-то умышленные действия и нанесены достаточно профессионально, поскольку синяков и побоев нет. Если это хулиганство - это совершили люди, которые умеют бить и ломать кости или это люди сделали с какой-то целью", - добавил Сущенко.

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Как сообщалось, об избиении Балуха во вторник сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Позже Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации.
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Топ комментарии
+19
73,22% допомогли «русскому міру» 21.04.2019, щоб він, таки дістав його в Україні-2020.
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16.09.2020 14:24
+19
Блін...
Отак на вільній Україні.
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16.09.2020 14:26
+15
И тишина...
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16.09.2020 14:27
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"Хто замовив Катю Гадзюк?" - это кем "уплочено"?
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16.09.2020 14:24 Ответить
да хоть бы и бородатой бабушкой. Подогревали тему как могли, а теперь всем насрать.
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16.09.2020 15:22 Ответить
В Украине требование справедливости и соблюдения прав граждан - это всё за деньги делается? Ну не нравится Вам Стерненко, зачем про это именно здесь?
А Балуху - скорейшего выздоровления.
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16.09.2020 15:32 Ответить
при том, что манипулируют "требованиями справедливости и соблюдением прав граждан". Более того этот "активист" манипулировал так, что добился ухудшения справедливости и соблюдения прав. Более того он продолжает манипулировать и его готовят как запасной вариант той же "свободе" или другой супермегаправорадикальной партии.

Сколько тварей вспомнило про Балуха, которые на говно исходили о требованиях справедливости? Вот так проскочит одна новость и на этом всё. А когда напомнишь о данном факте, все опускают глаза и начинают что-то мэкать "яжнелох", "явнепалитики". А нифига, "вы зробылы цэ разом"

А Балуху - скорейшего выздоровления.
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16.09.2020 15:43 Ответить
РФ готовит в Украине "супермегаправорадикальную" партию, а Стерненко в лидеры? И кто за праворадикалов в Украине проголосует?
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16.09.2020 15:51 Ответить
а раньше на выборах сколько голосовало? народный фронт, бпп, радикальная партия, свобода, пс. Все имели позиционирование как националистические партии. Создать ещё одну партию для размазывания голосов тонким слоем, почему бы и нет?
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16.09.2020 15:58 Ответить
Так "супермегаправорадикальную", или националистическую, или проукраинскую?
Я не обладаю достаточными вводными данными, чтобы прогнозировать дальнейшую судьбу Стерненко, и мне это абсолютно не интересно. Но я запомню Ваши предсказания.
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16.09.2020 16:16 Ответить
это зависит от влажных мечтаний лохтората, какими способностями наделят "супергероя", за такого и будут голосовать. Прекрасный пример шмаркля и его партия.
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16.09.2020 16:19 Ответить
будет тебе корзинка в виде тигипка, в неё положат какого-нибудь разумкова.
будет корзинка самонемощи (сейчас там голос валяется), в неё положат какого-нибудь пристайка или зеркаль.
"Зроби себе ще раз!" на любой вкус
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16.09.2020 16:13 Ответить
помнишь как стерненка приехал к морякам натовским и так грозно "У-у-у-у, пендосы! Хто замовел?!!!"
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16.09.2020 15:25 Ответить
Не помню, я не биограф Стерненко. Мне нужно, чтобы зелёные рыги не посадили человека за самооборону.
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16.09.2020 15:38 Ответить
Не боись, его не посадят. Это их "яичко в другой корзинке". Максимум, как гадю "посадят", что харю себе разожрёт.

вот так правонационалист изгонял злых пендосов из Одесы, а то приехали тут внешнее управление устраивать.
Балух у важкому стані, його введено в медикаментозну кому, - Сущенко - Цензор.НЕТ 7074
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16.09.2020 15:46 Ответить
Который из них Стерненко? Вы ставите в один ряд Стерненко и Савченко?
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16.09.2020 15:55 Ответить
я хз, кто из них. Он постил это фото, может он фотограф. Нет, он и гадя ещё не в одном ряду, они на разных этапах конспирации, и весовые категории разные. Гадя уже успела "пострадать в сизо за правое дело", а стерненку ещё готовят к роли мученика.
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16.09.2020 16:02 Ответить
Вы явно имеете доступ к методичкам кремлёвских политтехнологов
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16.09.2020 16:27 Ответить
когда хотят помучать, то они сразу в СИЗО кидают. А когда делают "жертву режима", то назначают регулярные pr-акции.
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16.09.2020 16:42 Ответить
как ти не следуеш рекомендациям своего идеолога медведчука?
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16.09.2020 16:43 Ответить
ванька, водки здесь нет, иди домой.
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16.09.2020 16:56 Ответить
ето тебе шарий расказал с ютубчика ?
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16.09.2020 14:56 Ответить
сори, мне такое говно в рекомендации не попадается, жуйТЕ сами.
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16.09.2020 15:23 Ответить
73,22% допомогли «русскому міру» 21.04.2019, щоб він, таки дістав його в Україні-2020.
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16.09.2020 14:24 Ответить
Блін...
Отак на вільній Україні.
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16.09.2020 14:26 Ответить
И тишина...
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16.09.2020 14:27 Ответить
Балух в тяжелом состоянии, он введен в медикаментозную кому, - Сущенко - Цензор.НЕТ 5160
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16.09.2020 14:33 Ответить
Непонятно, отмечали все вместе, а как же он оказался один?
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16.09.2020 14:39 Ответить
Обидчиков боевиков кивы аваков искал аж комья земли летели. Где результаты по Балуху?
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16.09.2020 14:41 Ответить
Печальная ситуация в стране... так нас всех по одиночке перебьют ...
здровья ему, чтоб выжить
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16.09.2020 14:45 Ответить
Теперь стало понятно, зачем клоун так спешить обменять сепаров и убийц на украинских граждан - пуйлу выгоднее, если патриотов Украины будут уничтожать непосредственно в Украине.
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16.09.2020 15:08 Ответить
портянка кацапская обещала патриотов уничтожать, а портянка от зеленой плесени.
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16.09.2020 17:28 Ответить
Боже, поможи
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16.09.2020 15:16 Ответить
Пане преЗеденте, пане Аваков, пане його рюкзаконосець Геращенко - хто замовив Балуха??? Не бажаєте провести пресконференцію, як по вбивству Шеремета???
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16.09.2020 15:21 Ответить
зеленая прокацапская сволочь боится патриотов
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16.09.2020 17:27 Ответить
Прошел через садизм оккупанов в крыму а убили при зеленом недоразумении в Киеве.
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16.09.2020 17:37 Ответить
Садистів від окупанитів в Києві більше чим в Криму. Тут "за смерть", "червоні кульки", "жадібні євраї-Бені", "слуги Бені", "гордоновці" і обикновенні малороси, які понаїхали з даунбасу.
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16.09.2020 20:15 Ответить
конечно, виноват Зе, а не бухло и товарищи, бросившие его.
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17.09.2020 01:54 Ответить
 
 