Балух в тяжелом состоянии, он введен в медикаментозную кому, - Сущенко
Госпитализированный после избиения в ночь на 8 сентября в Киеве и прооперированный бывший политический заключенный РФ, общественный активист Владимир Балух находится в тяжелом состоянии, приходил в себя, но пытался сорвать повязку с головы, поэтому врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко в среду эфире "Громадського радио".
"Балух в тяжелом состоянии, он введен в бессознательное медикаментозное состояние, поскольку когда он приходил в себя, пытался сорвать повязку, врачи, чтобы он не повторил этот шаг, приняли такое решение", - сказал Сущенко
По его словам, правоохранители рассматривают 4 версии избиения Балуха, но характер нанесения травм указывает на то, что это были умышленные физические действия 2 или 3 человек.
Следователи рассматривают 3 версии как основные.
"Характер нанесения травмы свидетельствует о том, что было несколько ударов и характер именно нанесения этих ударов свидетельствует о том, что были какие-то умышленные действия и нанесены достаточно профессионально, поскольку синяков и побоев нет. Если это хулиганство - это совершили люди, которые умеют бить и ломать кости или это люди сделали с какой-то целью", - добавил Сущенко.
Как сообщалось, об избиении Балуха во вторник сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.
В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.
Позже Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации.
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А Балуху - скорейшего выздоровления.
Сколько тварей вспомнило про Балуха, которые на говно исходили о требованиях справедливости? Вот так проскочит одна новость и на этом всё. А когда напомнишь о данном факте, все опускают глаза и начинают что-то мэкать "яжнелох", "явнепалитики". А нифига, "вы зробылы цэ разом"
А Балуху - скорейшего выздоровления.
Я не обладаю достаточными вводными данными, чтобы прогнозировать дальнейшую судьбу Стерненко, и мне это абсолютно не интересно. Но я запомню Ваши предсказания.
будет корзинка самонемощи (сейчас там голос валяется), в неё положат какого-нибудь пристайка или зеркаль.
"Зроби себе ще раз!" на любой вкус
вот так правонационалист изгонял злых пендосов из Одесы, а то приехали тут внешнее управление устраивать.
Отак на вільній Україні.
здровья ему, чтоб выжить