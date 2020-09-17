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На підконтрольній території Донбасу планують провести інвентаризацію всіх промислових потужностей, - Мінреінтеграції

На підконтрольній території Донбасу планують провести інвентаризацію всіх промислових потужностей, - Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України планує провести інвентаризацію всіх промислових потужностей на підконтрольній уряду території Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Під час обговорення Стратегії економічного розвитку Донбасу представники бізнес-середовища зауважили на необхідності інвентаризації всіх промислових потужностей на території Луганської області з метою їхнього подальшого використання. В Мінреінтеграції наголосили на необхідності такої інвентаризації і на території Донецької області", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зауважили, що на цей момент триває підготовка проєкту Концепції щодо реалізації Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей, яким передбачено створення нормативно-правових, інституційних та організаційних умов для формування нової економічної ідентичності регіону на основі комплексного впровадження системи управління та організації економічних процесів з широким залученням інвестиційних ресурсів.

Проєкт буде доопрацьовано і подано на затвердження уряду.

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Это что б потом подарить росиянам, как это защитить? А что на остальной территории экономическое развитие не нужно?
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17.09.2020 09:40 Відповісти
что бы сдать ?
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17.09.2020 09:40 Відповісти
Їх і так уже давно здали - на металолом... сєпари час не гаяли(
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17.09.2020 09:45 Відповісти
Айда ленин, айда сукин сын...
https://youtu.be/W_Amn90g8hY
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17.09.2020 09:49 Відповісти
 
 