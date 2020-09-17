На подконтрольной территории Донбасса планируют провести инвентаризацию всех промышленных мощностей, - Минреинтеграции

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины планирует провести инвентаризацию всех промышленных мощностей на подконтрольной правительству территории Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"При обсуждении Стратегии экономического развития Донбасса представители бизнес-среды отметили необходимость инвентаризации всех промышленных мощностей на территории Луганской области с целью их дальнейшего использования. В Минреинтеграции отметили о необходимость такой инвентаризации и на территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что на данный момент проходит подготовка проекта Концепции по реализации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, которым предусмотрено создание нормативно-правовых, институциональных и организационных условий для формирования новой экономической идентичности региона на основе комплексного внедрения системы управления и организации экономических процессов с широким привлечением инвестиционных ресурсов.

Проект будет доработан и представлен на утверждение правительства.

Также читайте: Зеленский подписал закон о проведении национальной инвентаризации лесов