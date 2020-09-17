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На подконтрольной территории Донбасса планируют провести инвентаризацию всех промышленных мощностей, - Минреинтеграции

На подконтрольной территории Донбасса планируют провести инвентаризацию всех промышленных мощностей, - Минреинтеграции

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины планирует провести инвентаризацию всех промышленных мощностей на подконтрольной правительству территории Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"При обсуждении Стратегии экономического развития Донбасса представители бизнес-среды отметили необходимость инвентаризации всех промышленных мощностей на территории Луганской области с целью их дальнейшего использования. В Минреинтеграции отметили о необходимость такой инвентаризации и на территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что на данный момент проходит подготовка проекта Концепции по реализации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, которым предусмотрено создание нормативно-правовых, институциональных и организационных условий для формирования новой экономической идентичности региона на основе комплексного внедрения системы управления и организации экономических процессов с широким привлечением инвестиционных ресурсов.

Проект будет доработан и представлен на утверждение правительства.

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Это что б потом подарить росиянам, как это защитить? А что на остальной территории экономическое развитие не нужно?
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17.09.2020 09:40 Ответить
что бы сдать ?
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17.09.2020 09:40 Ответить
Їх і так уже давно здали - на металолом... сєпари час не гаяли(
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17.09.2020 09:45 Ответить
Айда ленин, айда сукин сын...
https://youtu.be/W_Amn90g8hY
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17.09.2020 09:49 Ответить
 
 