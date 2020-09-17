Рада призначила своїх представників до конкурсної комісії САП

Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за постанову №4194 проголосували 239 народних депутатів "Слуги народу", ОПЗЖ та "За майбутнє".

Проти цієї постанови виступили фракції "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос".

Як ідеться в постанові, до складу конкурсної комісії пропонують включити:

- В'ячеслава Навроцького ("Слуга народу", професор кафедри кримінального права Львівського університету внутрішніх справ);

- Олену Бусол (група "За майбутнє", полковник міліції у відставці, завідувачка кафедри в Таврійському національному університеті);

- Андрія Гунджала (ОПЗЖ, експрокурор ДБР, фігурант антикорупційних розслідувань);

- Олексія Дрозда ("Слуга народу", начальник відділу докторантури в Національній академії внутрішніх справ);

- Катерину Коваль ("За майбутнє", заступник Голови Союзу юристів України);

- Богдана Романюка (група "Довіра", почесний працівник МВС України, доцент кафедри транспортного права і логістики Національного транспортного університету);

- Євгенія Соболя ("Слуга народу", завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права в Центральному державному педагогічному університеті).

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від сьогоднішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

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