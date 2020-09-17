Рада призначила своїх представників до конкурсної комісії САП
Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за постанову №4194 проголосували 239 народних депутатів "Слуги народу", ОПЗЖ та "За майбутнє".
Проти цієї постанови виступили фракції "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос".
Як ідеться в постанові, до складу конкурсної комісії пропонують включити:
- В'ячеслава Навроцького ("Слуга народу", професор кафедри кримінального права Львівського університету внутрішніх справ);
- Олену Бусол (група "За майбутнє", полковник міліції у відставці, завідувачка кафедри в Таврійському національному університеті);
- Андрія Гунджала (ОПЗЖ, експрокурор ДБР, фігурант антикорупційних розслідувань);
- Олексія Дрозда ("Слуга народу", начальник відділу докторантури в Національній академії внутрішніх справ);
- Катерину Коваль ("За майбутнє", заступник Голови Союзу юристів України);
- Богдана Романюка (група "Довіра", почесний працівник МВС України, доцент кафедри транспортного права і логістики Національного транспортного університету);
- Євгенія Соболя ("Слуга народу", завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права в Центральному державному педагогічному університеті).
Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від сьогоднішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".
Будь ласка, зачекайте...
Вони за 100 грн , готові продати краіну і навіть за копійку в церкві перднути ( вибачаюсь),
😡
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Верховная Рада проголосовала за назначение людей Ермака и Татарова в комиссию по отбору руководителя САП.
239 - за.
Когда там заберут безвиз я хз, а вот макрофинанс начнут откручивать в самое ближайшее время.
Янченко, Шуляк, Безгин проголосовали за.
А - Антикоррупция
Гурин не голосовал.
Единственный проголосовавший против из Слуши Народа - Юнаков.
Вони зробили це разом. Слуги+ОПЗЖ+За майбутнє+Довіра ...
Ці наобирають
Знову савпадєніє?
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Ні , тільки ЄС Солідарність взмозі вивести Украіну із цього бардака , який наразі діється в краіні !
Московських прихвостнів і зозуль , потрібно гнати за поребрик !
73%, вы похоронили безвиз. Радуйтесь, идиоты.
Можемо констатувати реальну «ширку» (широку коаліцію) між слугами Зеленського та ОПЗЖ.
Щойно Верховна Рада голосами двох фракцій (ОПЗЖ+СН) фактично ліквідувала незалежність САП.
У слузі народу заледве вистачило 171 голосу, і на допомогу прийшли промосковські сили та Коломойський.
На минулому тижні, представники Євросоюзу чітко сказали, що слідкують за незалежністю НАБУ та САП.
Саме створення цих органів гарантувало Україні БЕЗВІЗ та макрофінансову допомогу. Тепер українці можуть стати безвиїзними, а держава залишитися без копійки після розваленої економіки.
Бенефіціарієм цих подій є Кремль. Путін плеще в долоні. У ВР фактично створена промосковська зв'язка, безвіз летить в прірву, грошей не буде. Незалежних правоохоронних органів вже немає, а Зеленський будує авторитарну поліцейську державу.
І от і казочці кінець про «новиє ліца» та «кінець епохи бідності»...
А.Смолій