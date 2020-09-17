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Рада призначила своїх представників до конкурсної комісії САП

Рада призначила своїх представників до конкурсної комісії САП

Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за постанову №4194 проголосували 239 народних депутатів "Слуги народу", ОПЗЖ та "За майбутнє".

Проти цієї постанови виступили фракції "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос".

Як ідеться в постанові, до складу конкурсної комісії пропонують включити:

- В'ячеслава Навроцького ("Слуга народу", професор кафедри кримінального права Львівського університету внутрішніх справ);
- Олену Бусол (група "За майбутнє", полковник міліції у відставці, завідувачка кафедри в Таврійському національному університеті);
- Андрія Гунджала (ОПЗЖ, експрокурор ДБР, фігурант антикорупційних розслідувань);
- Олексія Дрозда ("Слуга народу", начальник відділу докторантури в Національній академії внутрішніх справ);
- Катерину Коваль ("За майбутнє", заступник Голови Союзу юристів України);
- Богдана Романюка (група "Довіра", почесний працівник МВС України, доцент кафедри транспортного права і логістики Національного транспортного університету);
- Євгенія Соболя ("Слуга народу", завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права в Центральному державному педагогічному університеті).

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від сьогоднішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Вимагаю від НАБУ, САП та Офісу Генпрокурора вироків і посадок "шукачів вигод у владі"

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Топ коментарі
+17
Правильно, 73% безвиз не нужен
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17.09.2020 12:11
+12
Про транш можно было забыть после провала встречи в Кривом Роге Нелоха с помощником Пенса. Кстати говоря - одно из знаковых событий прошло для СМИ почему-то незамеченным. Нецелевое использование денег, выделенных на борьбу с коронавирусом поставило жирный крест на переговорах с МВФ. Никто не будет выделять кредиты для пиара Нелоха с дорогами. А увеличение дефицита планируемого бюджета в 2 раза по сравнению с прежними договоренностями сейчас - это просто вишенка на торте.
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17.09.2020 12:25
+11
Ну, що безвіз під загрозою ...
Вони зробили це разом. Слуги+ОПЗЖ+За майбутнє+Довіра ...
Ці наобирають
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17.09.2020 12:14
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Правила форума Рада форумчан
Правильно, 73% безвиз не нужен
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17.09.2020 12:11 Відповісти
Всё, что происходит в последний год сводится похоже именно к этому. Нелох просто задался целью - довести ЕС до его отмены.
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17.09.2020 12:18 Відповісти
Нужно удивиться? У меня это чувство второй год спит.
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17.09.2020 16:56 Відповісти
Все вірно , бо для 73% біомаси кінець ,, епохи бідності " дуже шаидко "перейшов у стадію ЗУБОЖІННЯ !
Вони за 100 грн , готові продати краіну і навіть за копійку в церкві перднути ( вибачаюсь),
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17.09.2020 15:21 Відповісти
А где же представители ПЕС в составе?
😡
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17.09.2020 12:12 Відповісти
Там саме де представники Матьківщини та Голосу !!))
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17.09.2020 12:15 Відповісти
Очевидно эти три партии решили не участвовать в квартальном балагане.
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17.09.2020 12:19 Відповісти
Рада призначила своїх представників до конкурсної комісії САП - Цензор.НЕТ 8405
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17.09.2020 12:25 Відповісти
Зебизяна безмозглая это прямой путь к отмене безвиза, который ты Алень думаешь дали простому народу.
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17.09.2020 12:18 Відповісти
голосование за слуг урода и "за будущее ЖОПЗ!" в очередной раз подтвердило: слуги урода и проросийские ватники = "мышебратья"
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17.09.2020 12:51 Відповісти
Там одні зепдрси/сєпари, тому за них і не голосували, але тобі мавпа це важко зрозуміти бо мізків немає від того часу, коли тебе випадково викинуло із утроби бібізяни!
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17.09.2020 12:54 Відповісти
В составе чего?
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17.09.2020 14:49 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZU4ODRt70PFhFTtlBK5yCzbmLjlOUmCHon28YcmTtfUn65RzPL9HwI5lJxtoE7FNHE5-ooLHKNp1YnsG-KSxvFy77MNfdm1p1MvOYBYUdJ9pHZTsXL_50kOvNFGOD91chA&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1164832847222352?__cft__[0]=AZU4ODRt70PFhFTtlBK5yCzbmLjlOUmCHon28YcmTtfUn65RzPL9HwI5lJxtoE7FNHE5-ooLHKNp1YnsG-KSxvFy77MNfdm1p1MvOYBYUdJ9pHZTsXL_50kOvNFGOD91chA&__tn__=%2CO%2CP-R 11 мин. ·

Верховная Рада проголосовала за назначение людей Ермака и Татарова в комиссию по отбору руководителя САП.

239 - за.

Когда там заберут безвиз я хз, а вот макрофинанс начнут откручивать в самое ближайшее время.

Янченко, Шуляк, Безгин проголосовали за.

А - Антикоррупция

Гурин не голосовал.

Единственный проголосовавший против из Слуши Народа - Юнаков.
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17.09.2020 12:13 Відповісти
Ну, що безвіз під загрозою ...
Вони зробили це разом. Слуги+ОПЗЖ+За майбутнє+Довіра ...
Ці наобирають
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17.09.2020 12:14 Відповісти
за постановление №4194 проголосовали 239 народных депутатов "Слуги народа", ОПЗЖ и "За будущее".

Знову савпадєніє?
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17.09.2020 12:15 Відповісти
шо там нардеп про транш от МВФ в декабре кукарекал? всё. забудь.те.
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17.09.2020 12:15 Відповісти
Про транш можно было забыть после провала встречи в Кривом Роге Нелоха с помощником Пенса. Кстати говоря - одно из знаковых событий прошло для СМИ почему-то незамеченным. Нецелевое использование денег, выделенных на борьбу с коронавирусом поставило жирный крест на переговорах с МВФ. Никто не будет выделять кредиты для пиара Нелоха с дорогами. А увеличение дефицита планируемого бюджета в 2 раза по сравнению с прежними договоренностями сейчас - это просто вишенка на торте.
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17.09.2020 12:25 Відповісти
Значит пора выносить...

Рада назначила своих представителей в конкурсную комиссию САП - Цензор.НЕТ 6802
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17.09.2020 12:18 Відповісти
итоги правления коземанды:
Курс на 17.09.19 - 24,76 грн./$
Курс на 17.09.20 - 28,13 грн./$
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17.09.2020 12:26 Відповісти
Гончарук: "https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/16/7237525/ І трохи гарних новин. Зміцнився обмінний курс ...Якщо це не гарні новини для країни, то я повний "профан" в економіці! ".
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17.09.2020 13:01 Відповісти
курс на 17.09.2018 - 28.1521 грн. ой как неудобно...
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17.09.2020 15:54 Відповісти
Очень рад. Идиоты голосующее за зеленского и идиоты, которые с них ржут, но голосуют за порошенко полностью это заслуживают))
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17.09.2020 13:10 Відповісти
За кого пропонуєш голосувати за ОПЗЖ ?
Ні , тільки ЄС Солідарність взмозі вивести Украіну із цього бардака , який наразі діється в краіні !
Московських прихвостнів і зозуль , потрібно гнати за поребрик !
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17.09.2020 15:15 Відповісти
Сплошь бенина шушера и бывшие "рыги".
73%, вы похоронили безвиз. Радуйтесь, идиоты.
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17.09.2020 14:13 Відповісти
а вы ошибок не совершали никогда?)
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17.09.2020 15:41 Відповісти
Сталося: ЗЕлені ублюдки таки протягнули рішення, яке гарантовано відмінить безвiзовий режим.
Можемо констатувати реальну «ширку» (широку коаліцію) між слугами Зеленського та ОПЗЖ.

Щойно Верховна Рада голосами двох фракцій (ОПЗЖ+СН) фактично ліквідувала незалежність САП.
У слузі народу заледве вистачило 171 голосу, і на допомогу прийшли промосковські сили та Коломойський.

На минулому тижні, представники Євросоюзу чітко сказали, що слідкують за незалежністю НАБУ та САП.
Саме створення цих органів гарантувало Україні БЕЗВІЗ та макрофінансову допомогу. Тепер українці можуть стати безвиїзними, а держава залишитися без копійки після розваленої економіки.

Бенефіціарієм цих подій є Кремль. Путін плеще в долоні. У ВР фактично створена промосковська зв'язка, безвіз летить в прірву, грошей не буде. Незалежних правоохоронних органів вже немає, а Зеленський будує авторитарну поліцейську державу.

І от і казочці кінець про «новиє ліца» та «кінець епохи бідності»...
А.Смолій
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17.09.2020 15:11 Відповісти
одних регионалов в комиссию поставили.
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17.09.2020 15:40 Відповісти
пора собирать майдан, что сказать....
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17.09.2020 15:43 Відповісти
а то в следующем году не будет Украины.
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17.09.2020 15:44 Відповісти
Кацапам таким як ти майдан не зібрати.
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17.09.2020 15:55 Відповісти
да сразу путина пусть включают...зеленые свинособаки
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17.09.2020 16:43 Відповісти
В этой комиссии не хватает только Юрченко. Была бы достойная компания.
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17.09.2020 17:16 Відповісти
 
 