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Рада назначила своих представителей в конкурсную комиссию САП

Рада назначила своих представителей в конкурсную комиссию САП

Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как докладывает корреспондент Цензор.НЕТ, за постановление №4194 проголосовали 239 народных депутатов "Слуги народа", ОПЗЖ и "За будущее".

Против этого постановления выступили фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Как говорится в постановлении, в состав конкурсной комиссии предлагают включить:

- Вячеслава Навроцкого ("Слуга народа", профессор кафедры уголовного права Львовского университета внутренних дел);
- Елену Бусол (группа "За будущее", полковник милиции в отставке, заведующая кафедрой в Таврическом национальном университете)
- Андрея Гунджала (ОПЗЖ, экс-прокурор ГБР, фигурант антикоррупционных расследований);
- Алексея Дрозда ("Слуга народа", начальник отдела докторантуры в Национальной академии внутренних дел);
- Екатерину Коваль ("За будущее", заместитель Председателя Союза юристов Украины);
- Богдана Романюка (группа "Доверие", почетный работник МВД Украины, доцент кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета);
- Евгения Соболя ("Слуга народа", заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права в Центральном государственном педагогическом университете).

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от сегодняшнего голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

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Топ комментарии
+17
Правильно, 73% безвиз не нужен
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17.09.2020 12:11
+12
Про транш можно было забыть после провала встречи в Кривом Роге Нелоха с помощником Пенса. Кстати говоря - одно из знаковых событий прошло для СМИ почему-то незамеченным. Нецелевое использование денег, выделенных на борьбу с коронавирусом поставило жирный крест на переговорах с МВФ. Никто не будет выделять кредиты для пиара Нелоха с дорогами. А увеличение дефицита планируемого бюджета в 2 раза по сравнению с прежними договоренностями сейчас - это просто вишенка на торте.
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17.09.2020 12:25
+11
Ну, що безвіз під загрозою ...
Вони зробили це разом. Слуги+ОПЗЖ+За майбутнє+Довіра ...
Ці наобирають
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17.09.2020 12:14
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Правильно, 73% безвиз не нужен
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17.09.2020 12:11 Ответить
Всё, что происходит в последний год сводится похоже именно к этому. Нелох просто задался целью - довести ЕС до его отмены.
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17.09.2020 12:18 Ответить
Нужно удивиться? У меня это чувство второй год спит.
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17.09.2020 16:56 Ответить
Все вірно , бо для 73% біомаси кінець ,, епохи бідності " дуже шаидко "перейшов у стадію ЗУБОЖІННЯ !
Вони за 100 грн , готові продати краіну і навіть за копійку в церкві перднути ( вибачаюсь),
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17.09.2020 15:21 Ответить
А где же представители ПЕС в составе?
😡
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17.09.2020 12:12 Ответить
Там саме де представники Матьківщини та Голосу !!))
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17.09.2020 12:15 Ответить
Очевидно эти три партии решили не участвовать в квартальном балагане.
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17.09.2020 12:19 Ответить
Рада призначила своїх представників до конкурсної комісії САП - Цензор.НЕТ 8405
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17.09.2020 12:25 Ответить
Зебизяна безмозглая это прямой путь к отмене безвиза, который ты Алень думаешь дали простому народу.
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17.09.2020 12:18 Ответить
голосование за слуг урода и "за будущее ЖОПЗ!" в очередной раз подтвердило: слуги урода и проросийские ватники = "мышебратья"
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17.09.2020 12:51 Ответить
Там одні зепдрси/сєпари, тому за них і не голосували, але тобі мавпа це важко зрозуміти бо мізків немає від того часу, коли тебе випадково викинуло із утроби бібізяни!
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17.09.2020 12:54 Ответить
В составе чего?
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17.09.2020 14:49 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZU4ODRt70PFhFTtlBK5yCzbmLjlOUmCHon28YcmTtfUn65RzPL9HwI5lJxtoE7FNHE5-ooLHKNp1YnsG-KSxvFy77MNfdm1p1MvOYBYUdJ9pHZTsXL_50kOvNFGOD91chA&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1164832847222352?__cft__[0]=AZU4ODRt70PFhFTtlBK5yCzbmLjlOUmCHon28YcmTtfUn65RzPL9HwI5lJxtoE7FNHE5-ooLHKNp1YnsG-KSxvFy77MNfdm1p1MvOYBYUdJ9pHZTsXL_50kOvNFGOD91chA&__tn__=%2CO%2CP-R 11 мин. ·

Верховная Рада проголосовала за назначение людей Ермака и Татарова в комиссию по отбору руководителя САП.

239 - за.

Когда там заберут безвиз я хз, а вот макрофинанс начнут откручивать в самое ближайшее время.

Янченко, Шуляк, Безгин проголосовали за.

А - Антикоррупция

Гурин не голосовал.

Единственный проголосовавший против из Слуши Народа - Юнаков.
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17.09.2020 12:13 Ответить
Ну, що безвіз під загрозою ...
Вони зробили це разом. Слуги+ОПЗЖ+За майбутнє+Довіра ...
Ці наобирають
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17.09.2020 12:14 Ответить
за постановление №4194 проголосовали 239 народных депутатов "Слуги народа", ОПЗЖ и "За будущее".

Знову савпадєніє?
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17.09.2020 12:15 Ответить
шо там нардеп про транш от МВФ в декабре кукарекал? всё. забудь.те.
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17.09.2020 12:15 Ответить
Про транш можно было забыть после провала встречи в Кривом Роге Нелоха с помощником Пенса. Кстати говоря - одно из знаковых событий прошло для СМИ почему-то незамеченным. Нецелевое использование денег, выделенных на борьбу с коронавирусом поставило жирный крест на переговорах с МВФ. Никто не будет выделять кредиты для пиара Нелоха с дорогами. А увеличение дефицита планируемого бюджета в 2 раза по сравнению с прежними договоренностями сейчас - это просто вишенка на торте.
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17.09.2020 12:25 Ответить
Значит пора выносить...

Рада назначила своих представителей в конкурсную комиссию САП - Цензор.НЕТ 6802
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17.09.2020 12:18 Ответить
итоги правления коземанды:
Курс на 17.09.19 - 24,76 грн./$
Курс на 17.09.20 - 28,13 грн./$
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17.09.2020 12:26 Ответить
Гончарук: "https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/16/7237525/ І трохи гарних новин. Зміцнився обмінний курс ...Якщо це не гарні новини для країни, то я повний "профан" в економіці! ".
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17.09.2020 13:01 Ответить
курс на 17.09.2018 - 28.1521 грн. ой как неудобно...
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17.09.2020 15:54 Ответить
Очень рад. Идиоты голосующее за зеленского и идиоты, которые с них ржут, но голосуют за порошенко полностью это заслуживают))
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17.09.2020 13:10 Ответить
За кого пропонуєш голосувати за ОПЗЖ ?
Ні , тільки ЄС Солідарність взмозі вивести Украіну із цього бардака , який наразі діється в краіні !
Московських прихвостнів і зозуль , потрібно гнати за поребрик !
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17.09.2020 15:15 Ответить
Сплошь бенина шушера и бывшие "рыги".
73%, вы похоронили безвиз. Радуйтесь, идиоты.
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17.09.2020 14:13 Ответить
а вы ошибок не совершали никогда?)
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17.09.2020 15:41 Ответить
Сталося: ЗЕлені ублюдки таки протягнули рішення, яке гарантовано відмінить безвiзовий режим.
Можемо констатувати реальну «ширку» (широку коаліцію) між слугами Зеленського та ОПЗЖ.

Щойно Верховна Рада голосами двох фракцій (ОПЗЖ+СН) фактично ліквідувала незалежність САП.
У слузі народу заледве вистачило 171 голосу, і на допомогу прийшли промосковські сили та Коломойський.

На минулому тижні, представники Євросоюзу чітко сказали, що слідкують за незалежністю НАБУ та САП.
Саме створення цих органів гарантувало Україні БЕЗВІЗ та макрофінансову допомогу. Тепер українці можуть стати безвиїзними, а держава залишитися без копійки після розваленої економіки.

Бенефіціарієм цих подій є Кремль. Путін плеще в долоні. У ВР фактично створена промосковська зв'язка, безвіз летить в прірву, грошей не буде. Незалежних правоохоронних органів вже немає, а Зеленський будує авторитарну поліцейську державу.

І от і казочці кінець про «новиє ліца» та «кінець епохи бідності»...
А.Смолій
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17.09.2020 15:11 Ответить
одних регионалов в комиссию поставили.
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17.09.2020 15:40 Ответить
пора собирать майдан, что сказать....
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17.09.2020 15:43 Ответить
а то в следующем году не будет Украины.
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17.09.2020 15:44 Ответить
Кацапам таким як ти майдан не зібрати.
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17.09.2020 15:55 Ответить
да сразу путина пусть включают...зеленые свинособаки
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17.09.2020 16:43 Ответить
В этой комиссии не хватает только Юрченко. Была бы достойная компания.
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17.09.2020 17:16 Ответить
 
 