Рада назначила своих представителей в конкурсную комиссию САП
Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Как докладывает корреспондент Цензор.НЕТ, за постановление №4194 проголосовали 239 народных депутатов "Слуги народа", ОПЗЖ и "За будущее".
Против этого постановления выступили фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".
Как говорится в постановлении, в состав конкурсной комиссии предлагают включить:
- Вячеслава Навроцкого ("Слуга народа", профессор кафедры уголовного права Львовского университета внутренних дел);
- Елену Бусол (группа "За будущее", полковник милиции в отставке, заведующая кафедрой в Таврическом национальном университете)
- Андрея Гунджала (ОПЗЖ, экс-прокурор ГБР, фигурант антикоррупционных расследований);
- Алексея Дрозда ("Слуга народа", начальник отдела докторантуры в Национальной академии внутренних дел);
- Екатерину Коваль ("За будущее", заместитель Председателя Союза юристов Украины);
- Богдана Романюка (группа "Доверие", почетный работник МВД Украины, доцент кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета);
- Евгения Соболя ("Слуга народа", заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права в Центральном государственном педагогическом университете).
Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от сегодняшнего голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".
Пожалуйста, подождите...
Вони за 100 грн , готові продати краіну і навіть за копійку в церкві перднути ( вибачаюсь),
😡
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1164832847222352?__cft__[0]=AZU4ODRt70PFhFTtlBK5yCzbmLjlOUmCHon28YcmTtfUn65RzPL9HwI5lJxtoE7FNHE5-ooLHKNp1YnsG-KSxvFy77MNfdm1p1MvOYBYUdJ9pHZTsXL_50kOvNFGOD91chA&__tn__=%2CO%2CP-R 11 мин. ·
Верховная Рада проголосовала за назначение людей Ермака и Татарова в комиссию по отбору руководителя САП.
239 - за.
Когда там заберут безвиз я хз, а вот макрофинанс начнут откручивать в самое ближайшее время.
Янченко, Шуляк, Безгин проголосовали за.
А - Антикоррупция
Гурин не голосовал.
Единственный проголосовавший против из Слуши Народа - Юнаков.
Вони зробили це разом. Слуги+ОПЗЖ+За майбутнє+Довіра ...
Ці наобирають
Знову савпадєніє?
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Ні , тільки ЄС Солідарність взмозі вивести Украіну із цього бардака , який наразі діється в краіні !
Московських прихвостнів і зозуль , потрібно гнати за поребрик !
73%, вы похоронили безвиз. Радуйтесь, идиоты.
Можемо констатувати реальну «ширку» (широку коаліцію) між слугами Зеленського та ОПЗЖ.
Щойно Верховна Рада голосами двох фракцій (ОПЗЖ+СН) фактично ліквідувала незалежність САП.
У слузі народу заледве вистачило 171 голосу, і на допомогу прийшли промосковські сили та Коломойський.
На минулому тижні, представники Євросоюзу чітко сказали, що слідкують за незалежністю НАБУ та САП.
Саме створення цих органів гарантувало Україні БЕЗВІЗ та макрофінансову допомогу. Тепер українці можуть стати безвиїзними, а держава залишитися без копійки після розваленої економіки.
Бенефіціарієм цих подій є Кремль. Путін плеще в долоні. У ВР фактично створена промосковська зв'язка, безвіз летить в прірву, грошей не буде. Незалежних правоохоронних органів вже немає, а Зеленський будує авторитарну поліцейську державу.
І от і казочці кінець про «новиє ліца» та «кінець епохи бідності»...
А.Смолій