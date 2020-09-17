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ВР (27381) САП (2037) Галер (5)

Евродепутаты предостерегли Раду от голосования за "неопытных и недоброчестных" кандидатов в комиссию по избранию главы САП: Это угроза сотрудничеству с МВФ и ЕС

Евродепутаты предостерегли Раду от голосования за

Депутат Европарламента Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Верховную Раду от сегодняшнего голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сильно обеспокоен сегодняшним возможным голосованием в Верховной Раде Украины за кандидатов в конкурсную комиссию по выбору председателя САП, которым не хватает доброчестности и опыта. Их избрание ставит под угрозу поддержку ЕС и МВФ", - написал Майкл Галер в Twitter.

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К его опасениям присоединилась евродепутат от группы зеленых Виола фон Крамон, которая является заместителем председателя Делегации в парламентском комитете по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС.

"В то время, как внимание международного сообщества занято Беларусью, украинская власть хочет по-быстрому пропихнуть кандидатов для избрания главы САП, у которых не хватает опыта и доброчестности. Украинские власти ставят под угрозу безвизовый режим с ЕС и следующий транш финансовой помощи на сумму 1,5 миллиарда евро", - отметила евродепутат.

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Евродепутаты предостерегли Раду от голосования за неопытных и недоброчестных кандидатов в комиссию по избранию главы САП: Это угроза сотрудничеству с МВФ и ЕС 01
Евродепутаты предостерегли Раду от голосования за неопытных и недоброчестных кандидатов в комиссию по избранию главы САП: Это угроза сотрудничеству с МВФ и ЕС 02
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Топ комментарии
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Евродепутаты предостерегли Раду от голосования за "неопытных и недоброчестных" кандидатов в комиссию по избранию главы САП: Это угроза сотрудничеству с МВФ и ЕС - Цензор.НЕТ 7572
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17.09.2020 12:15
+15
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWesqOmYPdKBw5kqtVyIrA4l1frTJvWtJKxw-p8U2WItWzOWJtZyf4YcFp_Kh2lebxTNbR4ivZXye9-Xn9g_ZHnL8tPF-6nA-n6Bl45rqtPjOdA_lN1sDDtgfZaHI8LUiM&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1164787960560174?__cft__[0]=AZWesqOmYPdKBw5kqtVyIrA4l1frTJvWtJKxw-p8U2WItWzOWJtZyf4YcFp_Kh2lebxTNbR4ivZXye9-Xn9g_ZHnL8tPF-6nA-n6Bl45rqtPjOdA_lN1sDDtgfZaHI8LUiM&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Кажется Ермак таки лишит нас безвиза и макрофинансовой помощи от ЕС. А Зеленского головы.

Как многие слышали Верховная Рада должна дать в комиссию по выбору нового главы Специальной Антикоррупционной Прокуратуры 7 человек(из 11 всего).

Естественно за Верховную Раду(а точней за монобольшинство) людей в комиссию дает Ермак и эти люди откровенные ручные черти. Естественно Ермак нагибает фракцию, чтобы проголосовали за его чертей.

Без нормальной антикоррупционной прокуратуры НАБУ практически бессильно.

СЕГОДНЯ БУДЕТ УЖЕ ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА ЕРМАКА ПРОТАЩИТЬ СВОЮ КОМИССИЮ ЧЕРЕЗ ВР.

Прошлая попытка завершилась для Ермака провалом, потому что послы европейских стран и посол Евросоюза Маасикас и открыто, и кулуарно предупредили, что манипуляции при выборе главы САП приведут к НАЧАЛУ ПРОЦЕДУРЫ ОТМЕНЫ БЕЗВИЗА.

Депутаты СН решили, что опасность повиснуть на фонаре страшнее, чем виртуальные угрозы Ермака и провалили голосование.

Ермак сегодня выдвигает ТЕХ ЖЕ САМЫХ ЛЮДЕЙ(5 из 7 совпадают с предыдущим списком). То есть вот именно что наша песня хороша - начинай сначала. Список был проголосован правоохранительным комитетом 15 сентября, кину его в каментах.

По слухам голоса на новый список есть. Доберут из Довиры и ОПЗЖ закрепляя союз Зеленского(Ермака) с Медведчуком.

Позиция Европейского Союза известна, мы столкнемся с началом процедуры импичмента, нас предупредили об этом пусть и весьма дипломатическими словами.

Это пздц улиточка.

Следом за процедурой начнется откат европейского макрофина. А у нас дыра в бюджете размером с Николаев.

К Ермаку не обращаюсь, бесполезно. Он реализует системный план разрыва отношений с Западом, чтобы потом сказать "ну смотрите нас все бросили, никому кроме парашки мы не нужны".

Так что с Ермаком все понятно.

Владимир Александрович Зеленский и кто там вокруг него из тех кто не работает на Россию, обращаюсь к вам.

Рейтинг у вас уже как у Януковича перед Майданом. Или даже ниже.

Вы собираетесь разрушить сотрудничество с ЕС и безвиз, так же как и Янукович. Ситауция у вас даже хуже, так как отмена безвиза намного более ощутима, чем абстрактная евроассоциация.

У вас дыра в бюджете даже больше, чем у Януковича. Сотрудничество с МВФ при этом фактически свернуто.

У вас нет ни криминальной вертикали за спиной, ни верных силовиков.

НА ЧТО ВЫ БЛД НАДЕЕТЕСЬ? НА ЧТО?

Господ депутатов, особенно из фракции "Слуга Народа" же предупреждаю, что голосование за "комиссию Ермака", автоматически включает вас в проскрипционный список. И плевать на пояснения.

Очень удобно будет потом отлавливать.

До скорых встреч.
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17.09.2020 12:14
+14
Евродепутаты предостерегли Раду от голосования за "неопытных и недоброчестных" кандидатов в комиссию по избранию главы САП: Это угроза сотрудничеству с МВФ и ЕС - Цензор.НЕТ 5234
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17.09.2020 12:08
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Правила форума Совет форумчан
а зесрань уже в декабре на транш ротяку разявила)))))
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17.09.2020 11:58 Ответить
Евродепутаты предостерегли Раду от голосования за "неопытных и недоброчестных" кандидатов в комиссию по избранию главы САП: Это угроза сотрудничеству с МВФ и ЕС - Цензор.НЕТ 7572
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17.09.2020 12:15 Ответить
В тебе від глоду щось з зором, бо українців там лише двоє!
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17.09.2020 12:23 Ответить
То витра рота, помий його, якщо водичка є! Навіщо повітря псуєш?
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17.09.2020 12:33 Ответить
може, вын про Мазепу?
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17.09.2020 13:26 Ответить
Що казкові- правда очі коле!)))))))))))))))
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17.09.2020 12:24 Ответить
хуже не будет
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17.09.2020 11:59 Ответить
Евродепутаты предостерегли Раду от голосования за "неопытных и недоброчестных" кандидатов в комиссию по избранию главы САП: Это угроза сотрудничеству с МВФ и ЕС - Цензор.НЕТ 6541
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17.09.2020 12:08 Ответить
Я бы от такого бизнесмена или работодателя развернулся кругом через две секунды после такого вопроса.
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17.09.2020 15:44 Ответить
Это можно было ожидать, но СН такие папуасы, что для них всё неожиданность
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17.09.2020 12:00 Ответить
ЗЕЛЕНЫЙ ОКУРОК----стремительно берет старт в ростов ,к бугаю януовощу
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17.09.2020 12:25 Ответить
Пусть Евродепутаты не волнуются.Ермак с братом проведут конкурс в лучшем виде.
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17.09.2020 12:01 Ответить
Де ж їх взяти, коли с зеленими розумні не хочуть мати справ?
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17.09.2020 12:03 Ответить
утвердить кандидатуру должен байден?
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17.09.2020 12:03 Ответить
Не, обдолбаный клоун!!!
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17.09.2020 12:05 Ответить
Евродепутаты предостерегли Раду от голосования за "неопытных и недоброчестных" кандидатов в комиссию по избранию главы САП: Это угроза сотрудничеству с МВФ и ЕС - Цензор.НЕТ 5234
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17.09.2020 12:08 Ответить
Нынче наркоманы во власти в моде, их пестуют, их содержат.
Наш обдолбанный наркоман (чему свидетельствует его поведение на пресс конференциях, и интервью), Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, обходится федеральному правительству в миллиард баксов в неделю.
И ведь платят, значит, он им зачем то нужен.
Так что украинский "бубочка" дешево обходится совсем, по сравнению.
Прадва, есть такой ньюанс: и наш обдолбанный викторианский премьер, и обдолбанный "бубочка" утащат с собой на тот свет, в небытие, всю политическую тусовку, но это уже мелкие, никому не интересные детали.
Да будет, как говорится, так.
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17.09.2020 13:28 Ответить
Ти ще після Обами портки не відстірала.
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17.09.2020 12:06 Ответить
Нет Сорос и массонская ложа.
https://censor.net/ru/comments/locate/3219836/019214ba-e14c-709d-8f08-840098d74736
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17.09.2020 12:06 Ответить
деркач, ты?
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17.09.2020 12:08 Ответить
нет, я пэтя свынюка
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17.09.2020 12:34 Ответить
фамилия у тебя такая или просто жрешь мимо рта?то шо ты не понятного пола вообще молчу...)))
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17.09.2020 13:14 Ответить
Насильник из СН должен утвердить после консультаций с ничтожным шутом каломойского
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17.09.2020 17:46 Ответить
Так в этом цель зеко-манды - разрушить сотрудничество с Западом и разрушить Украину.
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17.09.2020 12:07 Ответить
СН+ОПЗЖ+Довира+За Беню=коалиция,которая за это проголосовала!
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17.09.2020 12:08 Ответить
Нічого страшного. Голобородько послав МВФ вжопу.
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17.09.2020 12:11 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWesqOmYPdKBw5kqtVyIrA4l1frTJvWtJKxw-p8U2WItWzOWJtZyf4YcFp_Kh2lebxTNbR4ivZXye9-Xn9g_ZHnL8tPF-6nA-n6Bl45rqtPjOdA_lN1sDDtgfZaHI8LUiM&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1164787960560174?__cft__[0]=AZWesqOmYPdKBw5kqtVyIrA4l1frTJvWtJKxw-p8U2WItWzOWJtZyf4YcFp_Kh2lebxTNbR4ivZXye9-Xn9g_ZHnL8tPF-6nA-n6Bl45rqtPjOdA_lN1sDDtgfZaHI8LUiM&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Кажется Ермак таки лишит нас безвиза и макрофинансовой помощи от ЕС. А Зеленского головы.

Как многие слышали Верховная Рада должна дать в комиссию по выбору нового главы Специальной Антикоррупционной Прокуратуры 7 человек(из 11 всего).

Естественно за Верховную Раду(а точней за монобольшинство) людей в комиссию дает Ермак и эти люди откровенные ручные черти. Естественно Ермак нагибает фракцию, чтобы проголосовали за его чертей.

Без нормальной антикоррупционной прокуратуры НАБУ практически бессильно.

СЕГОДНЯ БУДЕТ УЖЕ ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА ЕРМАКА ПРОТАЩИТЬ СВОЮ КОМИССИЮ ЧЕРЕЗ ВР.

Прошлая попытка завершилась для Ермака провалом, потому что послы европейских стран и посол Евросоюза Маасикас и открыто, и кулуарно предупредили, что манипуляции при выборе главы САП приведут к НАЧАЛУ ПРОЦЕДУРЫ ОТМЕНЫ БЕЗВИЗА.

Депутаты СН решили, что опасность повиснуть на фонаре страшнее, чем виртуальные угрозы Ермака и провалили голосование.

Ермак сегодня выдвигает ТЕХ ЖЕ САМЫХ ЛЮДЕЙ(5 из 7 совпадают с предыдущим списком). То есть вот именно что наша песня хороша - начинай сначала. Список был проголосован правоохранительным комитетом 15 сентября, кину его в каментах.

По слухам голоса на новый список есть. Доберут из Довиры и ОПЗЖ закрепляя союз Зеленского(Ермака) с Медведчуком.

Позиция Европейского Союза известна, мы столкнемся с началом процедуры импичмента, нас предупредили об этом пусть и весьма дипломатическими словами.

Это пздц улиточка.

Следом за процедурой начнется откат европейского макрофина. А у нас дыра в бюджете размером с Николаев.

К Ермаку не обращаюсь, бесполезно. Он реализует системный план разрыва отношений с Западом, чтобы потом сказать "ну смотрите нас все бросили, никому кроме парашки мы не нужны".

Так что с Ермаком все понятно.

Владимир Александрович Зеленский и кто там вокруг него из тех кто не работает на Россию, обращаюсь к вам.

Рейтинг у вас уже как у Януковича перед Майданом. Или даже ниже.

Вы собираетесь разрушить сотрудничество с ЕС и безвиз, так же как и Янукович. Ситауция у вас даже хуже, так как отмена безвиза намного более ощутима, чем абстрактная евроассоциация.

У вас дыра в бюджете даже больше, чем у Януковича. Сотрудничество с МВФ при этом фактически свернуто.

У вас нет ни криминальной вертикали за спиной, ни верных силовиков.

НА ЧТО ВЫ БЛД НАДЕЕТЕСЬ? НА ЧТО?

Господ депутатов, особенно из фракции "Слуга Народа" же предупреждаю, что голосование за "комиссию Ермака", автоматически включает вас в проскрипционный список. И плевать на пояснения.

Очень удобно будет потом отлавливать.

До скорых встреч.
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17.09.2020 12:14 Ответить
такой себе "звоночек" грозящий для зевласли перерости в набат
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17.09.2020 12:16 Ответить
Это уже не звоночек, - это набат!
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17.09.2020 12:21 Ответить
Да ладно предупреждать,пусть голосуют,быстрее разгоним инфляцию,быстрее отощаем,потеряем безвиз,и ... поедем в Ростов пасти коров и коз.
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17.09.2020 12:24 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3276773.html Брехнею світ пройдеш, а назад не повернешся
68% українців вважають, що ситуація в країні розвивається в НЕ правильному напрямку.
Рейтинг Зеленського впав нижче 30%, і становить 22% від всіх опитаних та 29% від тих хто визначився.
Недовіра до Зеленського становить понад 57%.
Рейтинги СН в останньому опитуванні не відображені, але мусимо констатувати що вони стали жалюгідними. А це реально 15-20% загально по Україні.
І не врятує фейкове «велике будівництво», не врятує «мір» з Москвою чи забивання м'ячів по стадіонах.
Брехнею світ пройдеш, а назад не повернешся.
А.Смолій

Євродепутати застерегли Раду від голосування за "недосвідчених і недоброчесних" кандидатів до комісії з обрання глави САП: Це загроза співпраці з МВФ і ЄС - Цензор.НЕТ 7613
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17.09.2020 12:27 Ответить
Де ж іх знайти ..чесних , порядних людей серед тієї зграї... ?
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17.09.2020 12:27 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3276961.html Книга для свідомих та розумних читачів, які не голосують за казкових персонажів

«Казка про Добромола» - це веселий і водночас сумний сатиричний гротеск на нашу **********, що цілком органічний у творчій палітрі відомого державного діяча і письменника Олександра Турчинова.
Дотепно шаржована оповідь сприймається, як антиутопія ХХІ століття, своєрідне «криве дзеркало» ********* суспільства, що викликає природний сміх в багатьох перипетіях сюжету.
Тематика видання - ******* українська література, гумор, сатира, антиутопія.

Євродепутати застерегли Раду від голосування за "недосвідчених і недоброчесних" кандидатів до комісії з обрання глави САП: Це загроза співпраці з МВФ і ЄС - Цензор.НЕТ 7445

Художник-ілюстратор - Юрій Журавель.
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17.09.2020 12:28 Ответить
А хто вам сказав, що ізоляція України від цивілізованого світу не є головною метою зеленського та пліснявих?
Всі вчинки пліснявих свідчать про це. Та й фуйло буде задоволене.
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17.09.2020 12:43 Ответить
только мвф осталось нашим спасением. им нужно поглубже загнать нас в долги, что бы даже если опзж при власти вела проевропейскую политику
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17.09.2020 13:03 Ответить
Поэтому ЗЕблюдки и сливают все условия Евросоюза.
СН и ЗЕ держат курс на Роисю.
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17.09.2020 16:36 Ответить
Евродепутаты предостерегли"

Ой, не могу.
Кого предостерегли, кого?
Слуг Народа?
Да они не способны понять, от чего их предостерегают, у них нет таких умственных способностей.

Вместе с "бубочкой" уйдут на тот свет, он всех с собой утянет.
Туда им и дорога.
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17.09.2020 13:22 Ответить
Интересно бы получилось, если бы Зеленский уволил Авакова
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17.09.2020 13:28 Ответить
" а какая разница"? главное что бы мацковский барин был доволен
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17.09.2020 13:59 Ответить
Так шо, щас Євросоюз "до окремого розпорядження" в зв'язку з пандемією короновурусу обмежив безвіз для України. То цього окремого розпорядження, напевне, доведеться очікувати після виконання нових 144-х пунктів нового договору про асоціацію в ЄС...
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17.09.2020 15:01 Ответить
Ну что ж.
Теперь ЗЕблюдкам осталось просрать только независимость Украины.

Следующая остановка - Тайоженный союз.
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17.09.2020 16:35 Ответить
 
 