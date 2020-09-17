Евродепутаты предостерегли Раду от голосования за "неопытных и недоброчестных" кандидатов в комиссию по избранию главы САП: Это угроза сотрудничеству с МВФ и ЕС
Депутат Европарламента Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Верховную Раду от сегодняшнего голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сильно обеспокоен сегодняшним возможным голосованием в Верховной Раде Украины за кандидатов в конкурсную комиссию по выбору председателя САП, которым не хватает доброчестности и опыта. Их избрание ставит под угрозу поддержку ЕС и МВФ", - написал Майкл Галер в Twitter.
К его опасениям присоединилась евродепутат от группы зеленых Виола фон Крамон, которая является заместителем председателя Делегации в парламентском комитете по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС.
"В то время, как внимание международного сообщества занято Беларусью, украинская власть хочет по-быстрому пропихнуть кандидатов для избрания главы САП, у которых не хватает опыта и доброчестности. Украинские власти ставят под угрозу безвизовый режим с ЕС и следующий транш финансовой помощи на сумму 1,5 миллиарда евро", - отметила евродепутат.
Пожалуйста, подождите...
Наш обдолбанный наркоман (чему свидетельствует его поведение на пресс конференциях, и интервью), Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, обходится федеральному правительству в миллиард баксов в неделю.
И ведь платят, значит, он им зачем то нужен.
Так что украинский "бубочка" дешево обходится совсем, по сравнению.
Прадва, есть такой ньюанс: и наш обдолбанный викторианский премьер, и обдолбанный "бубочка" утащат с собой на тот свет, в небытие, всю политическую тусовку, но это уже мелкие, никому не интересные детали.
Да будет, как говорится, так.
https://censor.net/ru/comments/locate/3219836/019214ba-e14c-709d-8f08-840098d74736
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1164787960560174?__cft__[0]=AZWesqOmYPdKBw5kqtVyIrA4l1frTJvWtJKxw-p8U2WItWzOWJtZyf4YcFp_Kh2lebxTNbR4ivZXye9-Xn9g_ZHnL8tPF-6nA-n6Bl45rqtPjOdA_lN1sDDtgfZaHI8LUiM&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Кажется Ермак таки лишит нас безвиза и макрофинансовой помощи от ЕС. А Зеленского головы.
Как многие слышали Верховная Рада должна дать в комиссию по выбору нового главы Специальной Антикоррупционной Прокуратуры 7 человек(из 11 всего).
Естественно за Верховную Раду(а точней за монобольшинство) людей в комиссию дает Ермак и эти люди откровенные ручные черти. Естественно Ермак нагибает фракцию, чтобы проголосовали за его чертей.
Без нормальной антикоррупционной прокуратуры НАБУ практически бессильно.
СЕГОДНЯ БУДЕТ УЖЕ ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА ЕРМАКА ПРОТАЩИТЬ СВОЮ КОМИССИЮ ЧЕРЕЗ ВР.
Прошлая попытка завершилась для Ермака провалом, потому что послы европейских стран и посол Евросоюза Маасикас и открыто, и кулуарно предупредили, что манипуляции при выборе главы САП приведут к НАЧАЛУ ПРОЦЕДУРЫ ОТМЕНЫ БЕЗВИЗА.
Депутаты СН решили, что опасность повиснуть на фонаре страшнее, чем виртуальные угрозы Ермака и провалили голосование.
Ермак сегодня выдвигает ТЕХ ЖЕ САМЫХ ЛЮДЕЙ(5 из 7 совпадают с предыдущим списком). То есть вот именно что наша песня хороша - начинай сначала. Список был проголосован правоохранительным комитетом 15 сентября, кину его в каментах.
По слухам голоса на новый список есть. Доберут из Довиры и ОПЗЖ закрепляя союз Зеленского(Ермака) с Медведчуком.
Позиция Европейского Союза известна, мы столкнемся с началом процедуры импичмента, нас предупредили об этом пусть и весьма дипломатическими словами.
Это пздц улиточка.
Следом за процедурой начнется откат европейского макрофина. А у нас дыра в бюджете размером с Николаев.
К Ермаку не обращаюсь, бесполезно. Он реализует системный план разрыва отношений с Западом, чтобы потом сказать "ну смотрите нас все бросили, никому кроме парашки мы не нужны".
Так что с Ермаком все понятно.
Владимир Александрович Зеленский и кто там вокруг него из тех кто не работает на Россию, обращаюсь к вам.
Рейтинг у вас уже как у Януковича перед Майданом. Или даже ниже.
Вы собираетесь разрушить сотрудничество с ЕС и безвиз, так же как и Янукович. Ситауция у вас даже хуже, так как отмена безвиза намного более ощутима, чем абстрактная евроассоциация.
У вас дыра в бюджете даже больше, чем у Януковича. Сотрудничество с МВФ при этом фактически свернуто.
У вас нет ни криминальной вертикали за спиной, ни верных силовиков.
НА ЧТО ВЫ БЛД НАДЕЕТЕСЬ? НА ЧТО?
Господ депутатов, особенно из фракции "Слуга Народа" же предупреждаю, что голосование за "комиссию Ермака", автоматически включает вас в проскрипционный список. И плевать на пояснения.
Очень удобно будет потом отлавливать.
До скорых встреч.
68% українців вважають, що ситуація в країні розвивається в НЕ правильному напрямку.
Рейтинг Зеленського впав нижче 30%, і становить 22% від всіх опитаних та 29% від тих хто визначився.
Недовіра до Зеленського становить понад 57%.
Рейтинги СН в останньому опитуванні не відображені, але мусимо констатувати що вони стали жалюгідними. А це реально 15-20% загально по Україні.
І не врятує фейкове «велике будівництво», не врятує «мір» з Москвою чи забивання м'ячів по стадіонах.
Брехнею світ пройдеш, а назад не повернешся.
А.Смолій
«Казка про Добромола» - це веселий і водночас сумний сатиричний гротеск на нашу **********, що цілком органічний у творчій палітрі відомого державного діяча і письменника Олександра Турчинова.
Дотепно шаржована оповідь сприймається, як антиутопія ХХІ століття, своєрідне «криве дзеркало» ********* суспільства, що викликає природний сміх в багатьох перипетіях сюжету.
Тематика видання - ******* українська література, гумор, сатира, антиутопія.
Художник-ілюстратор - Юрій Журавель.
Всі вчинки пліснявих свідчать про це. Та й фуйло буде задоволене.
СН и ЗЕ держат курс на Роисю.
Ой, не могу.
Кого предостерегли, кого?
Слуг Народа?
Да они не способны понять, от чего их предостерегают, у них нет таких умственных способностей.
Вместе с "бубочкой" уйдут на тот свет, он всех с собой утянет.
Туда им и дорога.
Теперь ЗЕблюдкам осталось просрать только независимость Украины.
Следующая остановка - Тайоженный союз.