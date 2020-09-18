Газопровід під Чабанами відновлено для транспортування газу, - ДСНС
Газопровід під Чабанами, на якому недавно сталася аварія і подальша розгерметизація, відновлено для транспортування газу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужбу ДСНС.
"Станом на 7 год. 18 вересня газопровід відновлений для транспортування газу. Роботи з ліквідації наслідків розгерметизації тривають", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 15 вересня близько 00 год. 20 хв. поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм, з подальшим перекриттям подачі газу.
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