УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8082 відвідувача онлайн
Новини
1 304 12

Газопровід під Чабанами відновлено для транспортування газу, - ДСНС

Газопровід під Чабанами відновлено для транспортування газу, - ДСНС

Газопровід під Чабанами, на якому недавно сталася аварія і подальша розгерметизація, відновлено для транспортування газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7 год. 18 вересня газопровід відновлений для транспортування газу. Роботи з ліквідації наслідків розгерметизації тривають", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 15 вересня близько 00 год. 20 хв. поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм, з подальшим перекриттям подачі газу.

Також читайте: Понад 290 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Автор: 

газопровід (1548) Київська область (4036) ДСНС (5116)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Мені той безвіз до лампочки, а ЗЕлохи зробили себе разом, таки да.
показати весь коментар
18.09.2020 08:46
+1
обычно пруфы дают. если это конечно не звонок друга или одна бабка у подъезда сказала...
показати весь коментар
18.09.2020 08:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЕС отменяет безвиз для Украины вот только что инфа прошла 100% ...Всех будут возвращать в 3 этапа ...
показати весь коментар
18.09.2020 08:34 Відповісти
обычно пруфы дают. если это конечно не звонок друга или одна бабка у подъезда сказала...
показати весь коментар
18.09.2020 08:40 Відповісти
Вибух на газопроводі має мати наслідки для менеджменту ГТС, всіх потрібно знімати з роботи за бездіяльність!
показати весь коментар
18.09.2020 10:24 Відповісти
Ага, а диверсантам медалі і підвищити звання ?
показати весь коментар
18.09.2020 10:33 Відповісти
Коболєв отримує зарплату 1 млн грн на день, інші керівники системи Укртрансгазу теж отримують шалені зарплати! Як можна було за такі гроші довести трубу до такого жахливого стану? Якщо керівники нічого не роблять, тоді потрібно їх вигнати, а їх наступникам зменшити зарплати до середніх по країні!
показати весь коментар
18.09.2020 10:39 Відповісти
Якщо не зважаючи на шалені зарплати керівників ми все одно маємо аварії, то навіщо платити більше? Хай працюють за 10 тис. грн! Вони все одно непрофесіонали і не можуть безаварійно експлуатувати ГТС! На зекономлені зарплатні кошти будемо відновлювати труби після аварій! Я б і за цю аварію вирахував з зарплат керівників Укртрансгазу та Нафтогазу повну вартість!
показати весь коментар
18.09.2020 10:53 Відповісти
Ігоре, магістральна труба вибухнуло в глухому місці буквально на слідуючий день як в Германії про що заявили стосовно СП-2 ? Був би ти висококваліфікованим диверсантом , щоб міг зробити зробити нелагальну врізку, всунути в газопровід безоболонковий пристрій з безнітратною вибухівкою, щоб імітувати що газопровід розірвався сам на звареному шові, то отримував би ще більше , ніж соболев. І пенсія в 45 років !
показати весь коментар
18.09.2020 12:10 Відповісти
В магістральний газогін неможливо нічого засунути бо там шалений тиск, тому підірвати газову трубу можна тільки ззовні, а це лишитьс сліди на рештках труби! Отже вибух труби зсередини може говорити виключно про незадовільну організацію експлуатації газогону! Потрібно було врізати додаткові труби в місцях поворотів, щоб зменшувати спротив газовому потоку і збільшувати пропускну спроможність газогону. Потрібно було контролювати цілісність металу труби газогону спеціальними вимірювальними пристроями! Але ж ніхто цього не робив, а тупо клав собі в кишеню величезну зарплату керівника Укртрансгазу та керівника обласного управління магістральних газогонів! Тепер ці люди мають бути звільнені як непрофесіонали! Якщо виконувати якісно всі регламенті роботи на газогонах, то можна визначити ділянки які потребують заміни завчасно - без аварій та вибухів! Для цього є вся необхідна техніка, прилади та способи вимірювань! Тільки немає бажання працювати у високооплачуваних працівників Укртрансгазу! Збитки від цієї аварії та вартість відновлювальних робіт мають бути вирахувані з зарплат керівників Укртрансгазу, а самі керівники мають бути звільнені і віддані під суд!
показати весь коментар
18.09.2020 12:33 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=782FvBm5phjU0M%252CB5nOtu4C9NTS-M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ9KMQU_9oOZ4VddG5ogTa2Qq-eNA&sa=X&ved=2ahUKEwjz5PCmx_LrAhUDxYsKHerWCYoQ9QF6BAgJECs&biw=911&bih=436#imgrc=782FvBm5phjU0M Та ладно. подивись як врізаються, а то так само, тільки щоб засунути піропатрон. І думати не треба. Я б думав, коли б треба було піропатрон всунути в одному місці, а потім його якось перемістити на 1 км , 2 км і що він там гахнув, та і то -не проблема І ще. газові труби просто лежать в землі, ніхто з ними нічого не робить, вони майже не зношуються, вони заізольовані і під анодним захистом
показати весь коментар
18.09.2020 14:11 Відповісти
Мені той безвіз до лампочки, а ЗЕлохи зробили себе разом, таки да.
показати весь коментар
18.09.2020 08:46 Відповісти
Лайк только за первую половину предложения
показати весь коментар
18.09.2020 08:49 Відповісти
лайк за вторую половину
показати весь коментар
18.09.2020 10:32 Відповісти
 
 