Газопровод под Чабанами восстановлен для транспортировки газа, - ГСЧС

Газопровод под Чабанами, на котором недавно произошла авария и последующая разгерметизация, восстановлен для транспортировки газа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа. Работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются", - сказано в сообщении.

Напомним, 15 сентября около 00 час. 20 мин. вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм, с последующим перекрытием подачи газа.

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