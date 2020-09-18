Газопровод под Чабанами восстановлен для транспортировки газа, - ГСЧС
Газопровод под Чабанами, на котором недавно произошла авария и последующая разгерметизация, восстановлен для транспортировки газа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 7 ч. 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа. Работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются", - сказано в сообщении.
Напомним, 15 сентября около 00 час. 20 мин. вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм, с последующим перекрытием подачи газа.
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