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Газопровод под Чабанами восстановлен для транспортировки газа, - ГСЧС

Газопровод под Чабанами восстановлен для транспортировки газа, - ГСЧС

Газопровод под Чабанами, на котором недавно произошла авария и последующая разгерметизация, восстановлен для транспортировки газа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа. Работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются", - сказано в сообщении.

Напомним, 15 сентября около 00 час. 20 мин. вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм, с последующим перекрытием подачи газа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Геращенко рассказал детали аварии на газопроводе под Киевом: Чудом не произошло возгорания и взрыва. ФОТОрепортаж

газопровод (831) Киевская область (4144) ГСЧС (4977)


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Топ комментарии
+2
Мені той безвіз до лампочки, а ЗЕлохи зробили себе разом, таки да.
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18.09.2020 08:46
+1
обычно пруфы дают. если это конечно не звонок друга или одна бабка у подъезда сказала...
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18.09.2020 08:40
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ЕС отменяет безвиз для Украины вот только что инфа прошла 100% ...Всех будут возвращать в 3 этапа ...
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18.09.2020 08:34 Ответить
обычно пруфы дают. если это конечно не звонок друга или одна бабка у подъезда сказала...
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18.09.2020 08:40 Ответить
Вибух на газопроводі має мати наслідки для менеджменту ГТС, всіх потрібно знімати з роботи за бездіяльність!
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18.09.2020 10:24 Ответить
Ага, а диверсантам медалі і підвищити звання ?
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18.09.2020 10:33 Ответить
Коболєв отримує зарплату 1 млн грн на день, інші керівники системи Укртрансгазу теж отримують шалені зарплати! Як можна було за такі гроші довести трубу до такого жахливого стану? Якщо керівники нічого не роблять, тоді потрібно їх вигнати, а їх наступникам зменшити зарплати до середніх по країні!
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18.09.2020 10:39 Ответить
Якщо не зважаючи на шалені зарплати керівників ми все одно маємо аварії, то навіщо платити більше? Хай працюють за 10 тис. грн! Вони все одно непрофесіонали і не можуть безаварійно експлуатувати ГТС! На зекономлені зарплатні кошти будемо відновлювати труби після аварій! Я б і за цю аварію вирахував з зарплат керівників Укртрансгазу та Нафтогазу повну вартість!
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18.09.2020 10:53 Ответить
Ігоре, магістральна труба вибухнуло в глухому місці буквально на слідуючий день як в Германії про що заявили стосовно СП-2 ? Був би ти висококваліфікованим диверсантом , щоб міг зробити зробити нелагальну врізку, всунути в газопровід безоболонковий пристрій з безнітратною вибухівкою, щоб імітувати що газопровід розірвався сам на звареному шові, то отримував би ще більше , ніж соболев. І пенсія в 45 років !
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18.09.2020 12:10 Ответить
В магістральний газогін неможливо нічого засунути бо там шалений тиск, тому підірвати газову трубу можна тільки ззовні, а це лишитьс сліди на рештках труби! Отже вибух труби зсередини може говорити виключно про незадовільну організацію експлуатації газогону! Потрібно було врізати додаткові труби в місцях поворотів, щоб зменшувати спротив газовому потоку і збільшувати пропускну спроможність газогону. Потрібно було контролювати цілісність металу труби газогону спеціальними вимірювальними пристроями! Але ж ніхто цього не робив, а тупо клав собі в кишеню величезну зарплату керівника Укртрансгазу та керівника обласного управління магістральних газогонів! Тепер ці люди мають бути звільнені як непрофесіонали! Якщо виконувати якісно всі регламенті роботи на газогонах, то можна визначити ділянки які потребують заміни завчасно - без аварій та вибухів! Для цього є вся необхідна техніка, прилади та способи вимірювань! Тільки немає бажання працювати у високооплачуваних працівників Укртрансгазу! Збитки від цієї аварії та вартість відновлювальних робіт мають бути вирахувані з зарплат керівників Укртрансгазу, а самі керівники мають бути звільнені і віддані під суд!
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18.09.2020 12:33 Ответить
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18.09.2020 14:11 Ответить
Мені той безвіз до лампочки, а ЗЕлохи зробили себе разом, таки да.
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18.09.2020 08:46 Ответить
Лайк только за первую половину предложения
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18.09.2020 08:49 Ответить
лайк за вторую половину
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18.09.2020 10:32 Ответить
 
 