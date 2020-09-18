Ексчиновника Генпрокуратури підозрюють у зловживанні на 1,8 млн грн, - НАБУ

18 вересня детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили колишньому начальнику одного з відділів Управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України про підозру у зловживанні службовим становищем, що заподіяло майже 1,8 млн грн збитків державі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Слідство встановило, що колишній посадовець упродовж 2015 року забезпечив укладення та оплату господарських договорів між Генеральною прокуратурою України та приватними компаніями на нібито проведення ремонтних робіт у приміщеннях ГПУ без наміру реального їхнього виконання. У підсумку роботи не виконали, натомість ГПУ перерахувала компаніям 1,8 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Дії ексчиновника кваліфіковано за ч.2 ст. 364 КК України.

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Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із січня 2016 року.