Экс-чиновник Генпрокуратуры подозревается в злоупотреблениях на 1,8 млн грн, - НАБУ

18 сентября детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему начальнику одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившее почти 1,8 млн грн ущерб государству.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу НАБУ.

"Следствие установило, что бывший чиновник в течение 2015 года обеспечил заключение и оплату хозяйственных договоров между Генеральной прокуратурой Украины и частными компаниями за якобы проведение ремонтных работ в помещениях ГПУ без намерения реального их исполнения. В итоге работы не выполнили, при этом ГПУ перечислила компаниям 1,8 млн грн", - говорится в сообщении.

Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины.

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Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с января 2016 года.