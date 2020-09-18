Рада має змінити закон про НАБУ якнайшвидше, - представник Єврокомісії Стано

Європейський Союз закликає Верховну Раду привести закон про Національне антикорупційне бюро України у відповідність до Конституції і нагадує, що незалежність бюро - умова безвізу і макрофінансової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив представник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано.

"Ми взяли до уваги рішення Конституційного суду щодо НАБУ. Наслідки цих рішень треба буде оцінити. ЄС закликає український парламент змінити відповідне законодавство та привести його у відповідність до Конституції якомога швидше", - зазначив Стано.

В Євросоюзі наголошують на важливості ясного юридичного статусу НАБУ і одночасного забезпечення збереження його незалежності та ефективної роботи.

"Незалежність та ефективність антикорупційної інфраструктури є ключовими умовами візової лібералізації ЄС та макрофінансової допомоги", - наголосив Стано.

Нагадаємо, наприкінці серпня Конституційний Суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. При цьому в КСУ заявили, що таке рішення не означає, що Ситник звільнений. Сам Ситник заявив, що таке рішення не здивувало його, оскільки воно постійно лобіювалося. За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, для врегулювання питання з призначенням Ситника необхідно внести зміни до Конституції або закону про НАБУ.

16 вересня Велика палата Конституційного Суду України визнала такими, що не відповідають Конституції, низку положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

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