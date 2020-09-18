Європейський суд з прав людини розглядає 5 позовів України проти Росії

На розгляді Європейського суду з прав людини перебувають п'ять міждержавних справ, поданих державою Україна проти Росії.

Про це повідомляється в оприлюдненій у п’ятницю, 18 вересня, статистиці суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Одна справа від 2015 року була скасована ЄСПЛ на запит самої України. Вона стосувалася репресій російської окупаційної адміністрації проти кримських татар. Це було пов’язано з тим, що представники кримсько-татарського народу звернулися до суду проти РФ з індивідуальним позовом.

Наступні міждержавні справи від 2014 і 2016 років пов’язані із окупацією Росією Криму та військовою агресією на Донбасі. За цими позовами рішення ще не ухвалені.

Ще одна справа від 2014 року пов’язана із протиправним вивезенням представниками російської окупаційної адміністрації в ОРДЛО на територію РФ українських дітей. По цій справі рішення також не прийнято.

У 2018 році Україна подала два позиви проти Росії у зв’язку із переслідуванням українських громадян та протиправним захопленням у Керченській протоці й утриманням на російській території українських військових моряків, катерів та буксира. Ці справи продовжують перебувати на розгляді.

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