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Новини Агресія Росії проти України
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Європейський суд з прав людини розглядає 5 позовів України проти Росії

Європейський суд з прав людини розглядає 5 позовів України проти Росії

На розгляді Європейського суду з прав людини перебувають п'ять міждержавних справ, поданих державою Україна проти Росії.

Про це повідомляється в оприлюдненій у п’ятницю, 18 вересня, статистиці суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Одна справа від 2015 року була скасована ЄСПЛ на запит самої України. Вона стосувалася репресій російської окупаційної адміністрації проти кримських татар. Це було пов’язано з тим, що представники кримсько-татарського народу звернулися до суду проти РФ з індивідуальним позовом.

Наступні міждержавні справи від 2014 і 2016 років пов’язані із окупацією Росією Криму та військовою агресією на Донбасі. За цими позовами рішення ще не ухвалені.

Ще одна справа від 2014 року пов’язана із протиправним вивезенням представниками російської окупаційної адміністрації в ОРДЛО на територію РФ українських дітей. По цій справі рішення також не прийнято.

У 2018 році Україна подала два позиви проти Росії у зв’язку із переслідуванням українських громадян та протиправним захопленням у Керченській протоці й утриманням на російській території українських військових моряків, катерів та буксира. Ці справи продовжують перебувати на розгляді.

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Автор: 

росія (65328) Європейський суд з пр... (453)


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Вангую.
Сейчас по каждому иску ответит Письков..
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18.09.2020 16:49 Відповісти
Там срут на все эти иски с высокой колокольни, даже напрягаться не будет язык повернуть на эту тему, эта тема там табу. Чисто пердаги тут поподжигать
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18.09.2020 18:23 Відповісти
Страна-помойка "конституцию" поменяла, так шо они теперь живут в своей отдельной от Мира пещере.
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18.09.2020 16:56 Відповісти
и шо? тебе ЛИЧНО теплее от этого?
высрал ты коммент по делу или нет, а сам то как?
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18.09.2020 18:17 Відповісти
руснявое, тебе в твоей вонючей пещере уютно?
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18.09.2020 18:21 Відповісти
 
 