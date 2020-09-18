Европейский суд по правам человека рассматривает 5 исков Украины против России

На рассмотрении Европейского суда по правам человека находятся пять межгосударственных дел, поданных государством Украина против России.

Об этом сообщается в обнародованной в пятницу, 18 сентября, статистике суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Одно дело от 2015 года было отменено ЕСПЧ по запросу самой Украины. Оно касалась репрессий российской оккупационной администрации против крымских татар. Это было связано с тем, что представители крымскотатарского народа обратились в суд против РФ с индивидуальным иском.

Следующие межгосударственные дела от 2014 и 2016 годов связаны с оккупацией Россией Крыма и военной агрессией на Донбассе. По этим искам решения еще не приняты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕСПЧ зарегистрировано исковое заявление фигуранта "дела Шеремета" Антоненко против Украины

Еще одно дело за 2014 год связано с противоправным вывозом представителями российской оккупационной администрации в ОРДЛО на территорию РФ украинских детей. По этому делу решение также не принято.

В 2018 году Украина подала два иска против России в связи с преследованием украинских граждан и противоправным захватом в Керченском проливе и содержанием на российской территории украинских военных моряков, катеров и буксира. Эти дела продолжают находиться на рассмотрении.

Читайте также: ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу MH17