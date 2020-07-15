РУС
ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу MH17

Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск, поданный Нидерландами против России по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17.

На сайте ЕСПЧ обнародовали пресс-релиз, согласно которому иск, поданный Нидерландами против России в связи с катастрофой на востоке Украины пассажирского самолета MH17, зарегистрирован, пишет Цензор.НЕТ.

Номер регистрации - 28525/20.

Отмечается, что иск направлен в ЕСПЧ 10 июля 2020 года.

В суде напоминают, что ранее получили иски против РФ, но не от государства, а от частных лиц - родственников погибших во время катастрофы авиалайнера.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.

10 июля 2020 г. стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.

Автор: 

+7
Нідерланди доведуть цю справу до кінця. Так, що ***** треба готуватися до вироку.
15.07.2020 20:33
+5
От же ж голандці, паскудники. Подивіться в очі ху№ла, там мир, розкаяння, і бажання виплатити компенсації сім'ям загиблих людей. Навіщо суд?
15.07.2020 20:33
+2
Теперь важно что б другие страны присоединились. И что б без вазелина!
15.07.2020 20:36
15.07.2020 20:42
15.07.2020 20:42
ЕСПЧ это не уголовный суд, присудят компенсации и это максимум.
15.07.2020 23:28
15.07.2020 23:28
не доведут, там паровоз на пятилетку, минимум...
а там другие темы подкинут, можно заскринить
показать весь комментарий
15.07.2020 23:35
Удар в спину.
15.07.2020 20:35
Хммм...значит надо присоединится...слегка задумчиво...
15.07.2020 20:36
Пиар. Когда в Армении патриоты растреляли полукриминальное правительство, то правительства многих стран высказали сочувствие.
15.07.2020 20:36
***** уже обнулил конституцию теперь решения ЕСПЧ не обязательны для ресурсной *********. Но для вопросов изоляции мордора дело полезное.
15.07.2020 20:42
15.07.2020 20:48
15.07.2020 20:48
Долго же тянули.
15.07.2020 20:52
Нидерландские юристьі провели грамотную комбинацию : к обвинению конкретньіх лиц в Окружном суде Схипхолла добавили иск против самого государства - Российской Федерации. Теперь єти два суда взаимосвязаньі. Причем , к списку "четьірех мушкетеров" наверняка будут добавленьі и должностньіе лица из РФ. Нехай щасить!
15.07.2020 21:14
нашому собаці та б вовка з"їсти...
15.07.2020 23:36
Гарненько. Чекаємо. Рано, чи пізно, а відповідальність прийдеться понести.
16.07.2020 09:15
 
 