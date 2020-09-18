Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у людей виросли доходи, - Зеленський
Держава не може встановлювати ціни на продукти харчування, але збільшує мінімальну заробітну плату, щоб у громадян зросли доходи.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ у Тернопільській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський зазначив, що деякі експерти розповідають, буцімто збільшення мінімальної зарплати є великою помилкою.
"Але звичайні люди, які живуть в Україні і які в більшості є платниками податків, вони радіють… Що стосується мінімальної зарплати, то п'ять тисяч – це нічого. Ми збільшили, на скільки змогли, з 1 вересня. З 1 січня вона буде шість тисяч, а з 1 липня чи серпня – шість з половиною тисяч гривень", – зауважив президент.
Зеленський наголосив, що громадяни відчують збільшення рівня мінімальної зарплати, оскільки від неї індексуються посадові оклади бюджетників.
Глава держави також зазначив, що на ціни на продукти впливає багато чинників, серед іншого – погодні умови, обсяг урожаю, баланс експорту та імпорту, курс валюти тощо. "Що стосується зменшення цін, то в нас ринкова економіка. Держава не може "ламати" ціни та підприємства", – сказав Зеленський.
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Нема сенсу з упоротими юлєфобами витрачати час. Нехай їх життя вчить. Адью.
пока не пришлось полностью отказаться от нац валюты
Зимбвамвийской дорогой идете товарищи олигархов
В его воображении " веселится и ликует весь народ". Еще бы, 5 тыс....а сколько сожрут цены и коммуналка. Есть повод для радости...
Честно для меня он просто говорящая голова которой дают текст и он бездумно читает
А кому то хорошо. Ну как хорошо. Имел зарплату 4 тыс. и покупал хлеб по 10, будет получать 5 тыс. и покупать по 13. Может и удастся на выходе съекономить пару гривен в этой гонке.
А гои - это скот, и биомасса, которая должна оплачивать их праздник жизни.
Возьмите и каждому доплатите дополнительные деньги, если так хотите помочь.
При чём тут минимальная зарплата ?
Рейтинг злетить.
На деякий час.
подорожчання споживчих товарів і послуг.
Як бачимо із слів вікіпедії, індексація це лише відшкодування за подорожчання продуктів, яке виникло із-за знецінення гривні, із-за теперішньої влади.
Деякі пишуть що із-за індексації гривня ще більш знеціниться, але це не так. Гривня знецінюється як і все інше через попит пропозицію. Через те що іноземці не хочуть купувати гривню, вкладати кошти в ненадійну корупційну Україну, попиту нема а нац валюта втрачає вартість.
Зеленський в черговий раз пропіарився перерізаючи стрічку туалету.
і обезцінювати зарплату
..кАроче, если клоун идиот, то это надолго..(
зебилы, ... - ну вы в курсе, дебилы-экспериментаторы
Хотілося б побачити тепер "формулу Зеленського", яка би показала, яким чином збільшення окладів (та інших прихованих надбавок) бюджетникам на +20% та +25% призведе до того, що "звичайні люди, які живуть в Україні і які в більшості є платниками податків," "порадіють", коли "ціни на продукти" (та всі інші ціни та витрати), які "держава не може "ламати"", збільшаться на + 50% і +100% (або, хоча би, на ті ж самі +20% і +25%, як і витрати грошей з бюджету на зарплати бюджетникам?
ДЕ ФОРМУЛИ, преЗЕденте?!
Звідки візьме держава додаткові гроші (надходження) для бюджету, з яких потім планує покрити збільшені витрати (якщо дефіцит бюджету і без того складає декілька десятків мільярдів грн. за рік, а ВВП тільки за квартал упав на 11% ) ?
- Відповідь очевидна: будуть друкувати нові фальшиві гроші, не забезпечені товарами і послугами, тобто, реальною вартістю. Будуть прискорювати інфляцію і девальвацію для того, щоби знову пограбувати (знецінити) заощадження людей у гривні. Таким чином хочуть зробити бюджетників ще більше лояльними до влади, щоби (як це робить влада у Біларусі та в Росії) в разі потреби влада могла легко отримати від цих людей виконання протиправних наказів керівництва або продемонструвати їхню підтримку влади.