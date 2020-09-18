Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у людей виросли доходи, - Зеленський

Держава не може встановлювати ціни на продукти харчування, але збільшує мінімальну заробітну плату, щоб у громадян зросли доходи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ у Тернопільській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський зазначив, що деякі експерти розповідають, буцімто збільшення мінімальної зарплати є великою помилкою.

"Але звичайні люди, які живуть в Україні і які в більшості є платниками податків, вони радіють… Що стосується мінімальної зарплати, то п'ять тисяч – це нічого. Ми збільшили, на скільки змогли, з 1 вересня. З 1 січня вона буде шість тисяч, а з 1 липня чи серпня – шість з половиною тисяч гривень", – зауважив президент.

Зеленський наголосив, що громадяни відчують збільшення рівня мінімальної зарплати, оскільки від неї індексуються посадові оклади бюджетників.

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Глава держави також зазначив, що на ціни на продукти впливає багато чинників, серед іншого – погодні умови, обсяг урожаю, баланс експорту та імпорту, курс валюти тощо. "Що стосується зменшення цін, то в нас ринкова економіка. Держава не може "ламати" ціни та підприємства", – сказав Зеленський.