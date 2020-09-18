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Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у людей виросли доходи, - Зеленський

Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у людей виросли доходи, - Зеленський

Держава не може встановлювати ціни на продукти харчування, але збільшує мінімальну заробітну плату, щоб у громадян зросли доходи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ у Тернопільській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський зазначив, що деякі експерти розповідають, буцімто збільшення мінімальної зарплати є великою помилкою.

"Але звичайні люди, які живуть в Україні і які в більшості є платниками податків, вони радіють… Що стосується мінімальної зарплати, то п'ять тисяч – це нічого. Ми збільшили, на скільки змогли, з 1 вересня. З 1 січня вона буде шість тисяч, а з 1 липня чи серпня – шість з половиною тисяч гривень", – зауважив президент.

Зеленський наголосив, що громадяни відчують збільшення рівня мінімальної зарплати, оскільки від неї індексуються посадові оклади бюджетників.

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Глава держави також зазначив, що на ціни на продукти впливає багато чинників, серед іншого – погодні умови, обсяг урожаю, баланс експорту та імпорту, курс валюти тощо. "Що стосується зменшення цін, то в нас ринкова економіка. Держава не може "ламати" ціни та підприємства", – сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) мінімальна зарплата (304)


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Топ коментарі
+30
а с чего они вырастут,если у работодателей денег не будет?
та больше того,дай бог что бы работодатели сохранились....
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18.09.2020 20:19
+28
Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5584
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18.09.2020 20:28
+27
совсем бубочка поехал .............. скоро поедет на Ростов
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18.09.2020 20:19
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Як за кого? Проти добре відомого з 2005го пройдисвіта, а з часу Іловайська і російського шпигуна Петра Олексійовича Порошенка. А ти? За шпигуна?
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18.09.2020 21:58 Відповісти
Ось бач яка халепа трапляється , коли голосуєшь "проти" когось !!)))
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18.09.2020 22:03 Відповісти
Нє, ти не з'їзжай! За шпигуна голосував???
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18.09.2020 22:27 Відповісти
Я голосував за найменьше лихо для України , за чоколадного баригу і бачу що не помилився !!))
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18.09.2020 22:31 Відповісти
Все зрозуміло з тобою. Тільки щось не дуже впевнено пан визнавсь. Але буде вам Порошенко, буде. Досхочу буде.
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19.09.2020 07:25 Відповісти
Что Ваньюша, сказать по факту нечего, начинаешь на оскорбления переходить? Так я тебе зелебыдлу отвечу. Ти, саме ти разом со своєю бохинею привели до влади овоща, а зараз зеленую каловую масу. Тепер чистеньким ваше біле братство вже не буде.
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18.09.2020 21:44 Відповісти
Так буває коли голосуют не "за" когось, а "проти" когось !!)))
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18.09.2020 21:52 Відповісти
Повилазило??? Тільки "кайотам" дозволено "*******" розкидатись?
Нема сенсу з упоротими юлєфобами витрачати час. Нехай їх життя вчить. Адью.
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18.09.2020 21:54 Відповісти
Меньше нужно брехать, меньше и прилетать будет. Тысячей они облагодетельствовали всех желающих. Ага. До сих пор на хлеб ту тысячу мажем.
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18.09.2020 22:01 Відповісти
Він не лише жЮлебот , він ще зебіл !!))
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18.09.2020 22:05 Відповісти
Проколовся бескорисний борцун Ванюша !!))
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18.09.2020 22:06 Відповісти
Щоб унсовець Дмитро все життя заробляв кожного дня в мільон разів більше, ніж я за все життя заробив в політиці. Тільки боюсь пан Дмитро через місяць дуба вріже від голоду
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18.09.2020 22:30 Відповісти
Не вріжус , я пенс ,на мінімалці-1700+ грн !!)))
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18.09.2020 22:33 Відповісти
Абинеюлька Зєля підняв тарифи на Жовтень так, що ще не факт, що пана з мінімальною пенсією за борги по комуналці витрусять з його житла без суду. Вже такий закон зелені в Раду поклали.
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19.09.2020 00:07 Відповісти
В Зимбабве тоже улучшали жизнь поднятием зарплаты
пока не пришлось полностью отказаться от нац валюты
Зимбвамвийской дорогой идете товарищи олигархов
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18.09.2020 20:53 Відповісти
"Но обычные люди, которые живут в Украине и которые в большинстве являются налогоплательщиками, они радуются "

В его воображении " веселится и ликует весь народ". Еще бы, 5 тыс....а сколько сожрут цены и коммуналка. Есть повод для радости...
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18.09.2020 20:54 Відповісти
Бред! ЗЕбред!
Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7000
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18.09.2020 20:59 Відповісти
Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 537
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18.09.2020 21:02 Відповісти
ну тепрь заживёте, наконец то свершилось
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18.09.2020 21:04 Відповісти
Радий чути тебе , віка тобі та здоров"я !!))
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18.09.2020 21:08 Відповісти
Такое чувство что он во всем профан кроме плоских шуток

Честно для меня он просто говорящая голова которой дают текст и он бездумно читает
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18.09.2020 21:11 Відповісти
Будь яка вистава ,це сценарій і режисура !!))
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18.09.2020 21:18 Відповісти
А люди, это пля, только бюджетники. Те, кто как волки, ногами кормятся, то не люди, а так, крисы.
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18.09.2020 21:22 Відповісти
Да вы что. От вы открыли Америку. Я ФОП и работаю на себя. Когда все хорошо, то ЕСВ только процент в себестоимости. А когда заказов нет, то лишнюю тысячу не за хрен собачий нужно урвать из семейного бюджета. И если бы только ее. Но это ком, к которому липнет куча других. И уже кошелек редеет тысяч на 5-6 за ровно тот же покупаемый набор благ.
А кому то хорошо. Ну как хорошо. Имел зарплату 4 тыс. и покупал хлеб по 10, будет получать 5 тыс. и покупать по 13. Может и удастся на выходе съекономить пару гривен в этой гонке.
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18.09.2020 22:07 Відповісти
В житті все рухається , питання лише в який бік !!))
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18.09.2020 21:34 Відповісти
потому что ты малость тупой, как и все зебилы. При Порохе бюджет выполнялся, ВВП рос. Так, что ,грубо говоря, минималка повышалась с прибылей. При Зелцмане бюджет не выполняется, даже секвестированный дыра 300 арбузов, и это тлько то, что признали. ВВП падает. Вот с какого перепугу при таких расскладах повышать минималку, с убытков?
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18.09.2020 22:19 Відповісти
Він це не те що не розуміє,ні він це просто не сприймає !!))
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18.09.2020 22:22 Відповісти
Це ви, можливо, плескали в долоні. А Гройсмана критикували за передчасне підвищення. Проте після цього підвищення пройшов певний час зростання продуктивності праці в країні. тож воно не відбилось на інфляційних процесах. А коли ви очікуєте наступне зростання середньої продуктивності у зеленських?
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18.09.2020 22:22 Відповісти
Треба читати, щоб зібрати більше налогів.
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18.09.2020 21:57 Відповісти
Такие как зеленский "людьми" считают только своих, избранных.
А гои - это скот, и биомасса, которая должна оплачивать их праздник жизни.
Возьмите и каждому доплатите дополнительные деньги, если так хотите помочь.
При чём тут минимальная зарплата ?
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18.09.2020 22:16 Відповісти
Та краще роздайте людям надруковані гроші напряму.
Рейтинг злетить.

На деякий час.
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18.09.2020 22:22 Відповісти
Вове нужно мазать лыжи, так появится шанс добежать до Ростова
Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у людей виросли доходи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6673
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18.09.2020 22:27 Відповісти
Індексація - встановлений актами законодавства України механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм
подорожчання споживчих товарів і послуг.
Як бачимо із слів вікіпедії, індексація це лише відшкодування за подорожчання продуктів, яке виникло із-за знецінення гривні, із-за теперішньої влади.
Деякі пишуть що із-за індексації гривня ще більш знеціниться, але це не так. Гривня знецінюється як і все інше через попит пропозицію. Через те що іноземці не хочуть купувати гривню, вкладати кошти в ненадійну корупційну Україну, попиту нема а нац валюта втрачає вартість.
Зеленський в черговий раз пропіарився перерізаючи стрічку туалету.
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18.09.2020 22:58 Відповісти
Зеленський точно пропіарився. Він, власне, нічого іншого не робить. Але по дружньому раджу, краще не пишіть про макрофінанси, використовуючи вікі, як джерело.
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18.09.2020 23:04 Відповісти
цирковой квартальный трюк : при Порохе масло по 17, доллар 28, при ЗЕ масло 45, доллар 28 зарплата - та же...
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18.09.2020 23:04 Відповісти
і збільшує інфляцію, щоб зменшити доходи населення
і обезцінювати зарплату
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18.09.2020 23:20 Відповісти
ОГО?! - оно не только выдающийся йурист-каратист-футболист-десантист-па-радист, но ещё и выдатной Иконамист
..кАроче, если клоун идиот, то это надолго..(
зебилы, ... - ну вы в курсе, дебилы-экспериментаторы
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18.09.2020 23:56 Відповісти
ЗЕкоманда багато говорила (і продовжує іноді досі) про "формулу Штайнмаєра".

Хотілося б побачити тепер "формулу Зеленського", яка би показала, яким чином збільшення окладів (та інших прихованих надбавок) бюджетникам на +20% та +25% призведе до того, що "звичайні люди, які живуть в Україні і які в більшості є платниками податків," "порадіють", коли "ціни на продукти" (та всі інші ціни та витрати), які "держава не може "ламати"", збільшаться на + 50% і +100% (або, хоча би, на ті ж самі +20% і +25%, як і витрати грошей з бюджету на зарплати бюджетникам?

ДЕ ФОРМУЛИ, преЗЕденте?!

Звідки візьме держава додаткові гроші (надходження) для бюджету, з яких потім планує покрити збільшені витрати (якщо дефіцит бюджету і без того складає декілька десятків мільярдів грн. за рік, а ВВП тільки за квартал упав на 11% ) ?

- Відповідь очевидна: будуть друкувати нові фальшиві гроші, не забезпечені товарами і послугами, тобто, реальною вартістю. Будуть прискорювати інфляцію і девальвацію для того, щоби знову пограбувати (знецінити) заощадження людей у гривні. Таким чином хочуть зробити бюджетників ще більше лояльними до влади, щоби (як це робить влада у Біларусі та в Росії) в разі потреби влада могла легко отримати від цих людей виконання протиправних наказів керівництва або продемонструвати їхню підтримку влади.
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19.09.2020 04:48 Відповісти
Скажите уже кто-нибудь этому обдолбленому идиоту что он не на съёмочной площадке и что после каждого из его заявлений он реально приближается минимум к судьбе Чаушеску
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19.09.2020 08:30 Відповісти
А вот у всех предпренимателей прибыль никак не увеличится, в том числе и у микробизнеса, а наоборот - вырастут налоги и значит прибыль уменшится. Из- за хотелок Зеленского. 41 млрд грн надо же содрать с кого-то. В общем, кто работает, тот и не ест. Им надо пояса еще туже затянуть .
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19.09.2020 08:02 Відповісти
Что бы у людей выросли доходы нужно поднимать ВВП и уменьшать налоги!
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19.09.2020 10:12 Відповісти
Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у людей виросли доходи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3422
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19.09.2020 12:26 Відповісти
********** членограй реально без мозгов . бубочка, прекращай жрать дурь
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19.09.2020 12:32 Відповісти
хворе зелене чмо, воно думає (а чи може воно думати?), що воно мінімальну зарплату виплачує ніяк з совка не вилізуть з тією мінімалкою...
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19.09.2020 17:38 Відповісти
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