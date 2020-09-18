Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы, - Зеленский

Государство не может устанавливать цены на продукты питания, но увеличивает минимальную заработную плату, чтобы у граждан выросли доходы.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Отвечая на вопрос журналистов, Зеленский отметил, что некоторые эксперты говорят, будто увеличение минимальной зарплаты является большой ошибкой.

"Но обычные люди, которые живут в Украине и которые в большинстве являются налогоплательщиками, они радуются ... Что касается минимальной зарплаты, то пять тысяч - это ничего. Мы увеличили, насколько смогли, с 1 сентября. С 1 января она будет шесть тысяч, а с 1 июля или августа - шесть с половиной тысяч гривен ", - отметил Президент.

Зеленский добавил, что граждане почувствуют увеличение уровня минимальной зарплаты, поскольку от нее индексируются должностные оклады бюджетников.

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Глава государства также отметил, что на цены на продукты влияет много факторов, в том числе - погодные условия, объем урожая, баланс экспорта и импорта, курс валюты и тому подобное. "Что касается уменьшения цен, то у нас рыночная экономика. Государство не может "ломать" цены и предприятия ", - сказал Зеленский.