РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10058 посетителей онлайн
Новости
5 344 148

Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы, - Зеленский

Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы, - Зеленский

Государство не может устанавливать цены на продукты питания, но увеличивает минимальную заработную плату, чтобы у граждан выросли доходы.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Отвечая на вопрос журналистов, Зеленский отметил, что некоторые эксперты говорят, будто увеличение минимальной зарплаты является большой ошибкой.

"Но обычные люди, которые живут в Украине и которые в большинстве являются налогоплательщиками, они радуются ... Что касается минимальной зарплаты, то пять тысяч - это ничего. Мы увеличили, насколько смогли, с 1 сентября. С 1 января она будет шесть тысяч, а с 1 июля или августа - шесть с половиной тысяч гривен ", - отметил Президент.

Зеленский добавил, что граждане почувствуют увеличение уровня минимальной зарплаты, поскольку от нее индексируются должностные оклады бюджетников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Глава государства также отметил, что на цены на продукты влияет много факторов, в том числе - погодные условия, объем урожая, баланс экспорта и импорта, курс валюты и тому подобное. "Что касается уменьшения цен, то у нас рыночная экономика. Государство не может "ломать" цены и предприятия ", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) минимальная зарплата (196)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
а с чего они вырастут,если у работодателей денег не будет?
та больше того,дай бог что бы работодатели сохранились....
показать весь комментарий
18.09.2020 20:19
+28
Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5584
показать весь комментарий
18.09.2020 20:28
+27
совсем бубочка поехал .............. скоро поедет на Ростов
показать весь комментарий
18.09.2020 20:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Як за кого? Проти добре відомого з 2005го пройдисвіта, а з часу Іловайська і російського шпигуна Петра Олексійовича Порошенка. А ти? За шпигуна?
показать весь комментарий
18.09.2020 21:58 Ответить
Ось бач яка халепа трапляється , коли голосуєшь "проти" когось !!)))
показать весь комментарий
18.09.2020 22:03 Ответить
Нє, ти не з'їзжай! За шпигуна голосував???
показать весь комментарий
18.09.2020 22:27 Ответить
Я голосував за найменьше лихо для України , за чоколадного баригу і бачу що не помилився !!))
показать весь комментарий
18.09.2020 22:31 Ответить
Все зрозуміло з тобою. Тільки щось не дуже впевнено пан визнавсь. Але буде вам Порошенко, буде. Досхочу буде.
показать весь комментарий
19.09.2020 07:25 Ответить
Что Ваньюша, сказать по факту нечего, начинаешь на оскорбления переходить? Так я тебе зелебыдлу отвечу. Ти, саме ти разом со своєю бохинею привели до влади овоща, а зараз зеленую каловую масу. Тепер чистеньким ваше біле братство вже не буде.
показать весь комментарий
18.09.2020 21:44 Ответить
Так буває коли голосуют не "за" когось, а "проти" когось !!)))
показать весь комментарий
18.09.2020 21:52 Ответить
Повилазило??? Тільки "кайотам" дозволено "*******" розкидатись?
Нема сенсу з упоротими юлєфобами витрачати час. Нехай їх життя вчить. Адью.
показать весь комментарий
18.09.2020 21:54 Ответить
Меньше нужно брехать, меньше и прилетать будет. Тысячей они облагодетельствовали всех желающих. Ага. До сих пор на хлеб ту тысячу мажем.
показать весь комментарий
18.09.2020 22:01 Ответить
Він не лише жЮлебот , він ще зебіл !!))
показать весь комментарий
18.09.2020 22:05 Ответить
Проколовся бескорисний борцун Ванюша !!))
показать весь комментарий
18.09.2020 22:06 Ответить
Щоб унсовець Дмитро все життя заробляв кожного дня в мільон разів більше, ніж я за все життя заробив в політиці. Тільки боюсь пан Дмитро через місяць дуба вріже від голоду
показать весь комментарий
18.09.2020 22:30 Ответить
Не вріжус , я пенс ,на мінімалці-1700+ грн !!)))
показать весь комментарий
18.09.2020 22:33 Ответить
Абинеюлька Зєля підняв тарифи на Жовтень так, що ще не факт, що пана з мінімальною пенсією за борги по комуналці витрусять з його житла без суду. Вже такий закон зелені в Раду поклали.
показать весь комментарий
19.09.2020 00:07 Ответить
В Зимбабве тоже улучшали жизнь поднятием зарплаты
пока не пришлось полностью отказаться от нац валюты
Зимбвамвийской дорогой идете товарищи олигархов
показать весь комментарий
18.09.2020 20:53 Ответить
"Но обычные люди, которые живут в Украине и которые в большинстве являются налогоплательщиками, они радуются "

В его воображении " веселится и ликует весь народ". Еще бы, 5 тыс....а сколько сожрут цены и коммуналка. Есть повод для радости...
показать весь комментарий
18.09.2020 20:54 Ответить
Бред! ЗЕбред!
Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7000
показать весь комментарий
18.09.2020 20:59 Ответить
Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 537
показать весь комментарий
18.09.2020 21:02 Ответить
ну тепрь заживёте, наконец то свершилось
показать весь комментарий
18.09.2020 21:04 Ответить
Радий чути тебе , віка тобі та здоров"я !!))
показать весь комментарий
18.09.2020 21:08 Ответить
Такое чувство что он во всем профан кроме плоских шуток

Честно для меня он просто говорящая голова которой дают текст и он бездумно читает
показать весь комментарий
18.09.2020 21:11 Ответить
Будь яка вистава ,це сценарій і режисура !!))
показать весь комментарий
18.09.2020 21:18 Ответить
А люди, это пля, только бюджетники. Те, кто как волки, ногами кормятся, то не люди, а так, крисы.
показать весь комментарий
18.09.2020 21:22 Ответить
Да вы что. От вы открыли Америку. Я ФОП и работаю на себя. Когда все хорошо, то ЕСВ только процент в себестоимости. А когда заказов нет, то лишнюю тысячу не за хрен собачий нужно урвать из семейного бюджета. И если бы только ее. Но это ком, к которому липнет куча других. И уже кошелек редеет тысяч на 5-6 за ровно тот же покупаемый набор благ.
А кому то хорошо. Ну как хорошо. Имел зарплату 4 тыс. и покупал хлеб по 10, будет получать 5 тыс. и покупать по 13. Может и удастся на выходе съекономить пару гривен в этой гонке.
показать весь комментарий
18.09.2020 22:07 Ответить
В житті все рухається , питання лише в який бік !!))
показать весь комментарий
18.09.2020 21:34 Ответить
потому что ты малость тупой, как и все зебилы. При Порохе бюджет выполнялся, ВВП рос. Так, что ,грубо говоря, минималка повышалась с прибылей. При Зелцмане бюджет не выполняется, даже секвестированный дыра 300 арбузов, и это тлько то, что признали. ВВП падает. Вот с какого перепугу при таких расскладах повышать минималку, с убытков?
показать весь комментарий
18.09.2020 22:19 Ответить
Він це не те що не розуміє,ні він це просто не сприймає !!))
показать весь комментарий
18.09.2020 22:22 Ответить
Це ви, можливо, плескали в долоні. А Гройсмана критикували за передчасне підвищення. Проте після цього підвищення пройшов певний час зростання продуктивності праці в країні. тож воно не відбилось на інфляційних процесах. А коли ви очікуєте наступне зростання середньої продуктивності у зеленських?
показать весь комментарий
18.09.2020 22:22 Ответить
Треба читати, щоб зібрати більше налогів.
показать весь комментарий
18.09.2020 21:57 Ответить
Такие как зеленский "людьми" считают только своих, избранных.
А гои - это скот, и биомасса, которая должна оплачивать их праздник жизни.
Возьмите и каждому доплатите дополнительные деньги, если так хотите помочь.
При чём тут минимальная зарплата ?
показать весь комментарий
18.09.2020 22:16 Ответить
Та краще роздайте людям надруковані гроші напряму.
Рейтинг злетить.

На деякий час.
показать весь комментарий
18.09.2020 22:22 Ответить
Вове нужно мазать лыжи, так появится шанс добежать до Ростова
Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у людей виросли доходи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6673
показать весь комментарий
18.09.2020 22:27 Ответить
Індексація - встановлений актами законодавства України механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм
подорожчання споживчих товарів і послуг.
Як бачимо із слів вікіпедії, індексація це лише відшкодування за подорожчання продуктів, яке виникло із-за знецінення гривні, із-за теперішньої влади.
Деякі пишуть що із-за індексації гривня ще більш знеціниться, але це не так. Гривня знецінюється як і все інше через попит пропозицію. Через те що іноземці не хочуть купувати гривню, вкладати кошти в ненадійну корупційну Україну, попиту нема а нац валюта втрачає вартість.
Зеленський в черговий раз пропіарився перерізаючи стрічку туалету.
показать весь комментарий
18.09.2020 22:58 Ответить
Зеленський точно пропіарився. Він, власне, нічого іншого не робить. Але по дружньому раджу, краще не пишіть про макрофінанси, використовуючи вікі, як джерело.
показать весь комментарий
18.09.2020 23:04 Ответить
цирковой квартальный трюк : при Порохе масло по 17, доллар 28, при ЗЕ масло 45, доллар 28 зарплата - та же...
показать весь комментарий
18.09.2020 23:04 Ответить
і збільшує інфляцію, щоб зменшити доходи населення
і обезцінювати зарплату
показать весь комментарий
18.09.2020 23:20 Ответить
ОГО?! - оно не только выдающийся йурист-каратист-футболист-десантист-па-радист, но ещё и выдатной Иконамист
..кАроче, если клоун идиот, то это надолго..(
зебилы, ... - ну вы в курсе, дебилы-экспериментаторы
показать весь комментарий
18.09.2020 23:56 Ответить
ЗЕкоманда багато говорила (і продовжує іноді досі) про "формулу Штайнмаєра".

Хотілося б побачити тепер "формулу Зеленського", яка би показала, яким чином збільшення окладів (та інших прихованих надбавок) бюджетникам на +20% та +25% призведе до того, що "звичайні люди, які живуть в Україні і які в більшості є платниками податків," "порадіють", коли "ціни на продукти" (та всі інші ціни та витрати), які "держава не може "ламати"", збільшаться на + 50% і +100% (або, хоча би, на ті ж самі +20% і +25%, як і витрати грошей з бюджету на зарплати бюджетникам?

ДЕ ФОРМУЛИ, преЗЕденте?!

Звідки візьме держава додаткові гроші (надходження) для бюджету, з яких потім планує покрити збільшені витрати (якщо дефіцит бюджету і без того складає декілька десятків мільярдів грн. за рік, а ВВП тільки за квартал упав на 11% ) ?

- Відповідь очевидна: будуть друкувати нові фальшиві гроші, не забезпечені товарами і послугами, тобто, реальною вартістю. Будуть прискорювати інфляцію і девальвацію для того, щоби знову пограбувати (знецінити) заощадження людей у гривні. Таким чином хочуть зробити бюджетників ще більше лояльними до влади, щоби (як це робить влада у Біларусі та в Росії) в разі потреби влада могла легко отримати від цих людей виконання протиправних наказів керівництва або продемонструвати їхню підтримку влади.
показать весь комментарий
19.09.2020 04:48 Ответить
Скажите уже кто-нибудь этому обдолбленому идиоту что он не на съёмочной площадке и что после каждого из его заявлений он реально приближается минимум к судьбе Чаушеску
показать весь комментарий
19.09.2020 08:30 Ответить
А вот у всех предпренимателей прибыль никак не увеличится, в том числе и у микробизнеса, а наоборот - вырастут налоги и значит прибыль уменшится. Из- за хотелок Зеленского. 41 млрд грн надо же содрать с кого-то. В общем, кто работает, тот и не ест. Им надо пояса еще туже затянуть .
показать весь комментарий
19.09.2020 08:02 Ответить
Что бы у людей выросли доходы нужно поднимать ВВП и уменьшать налоги!
показать весь комментарий
19.09.2020 10:12 Ответить
Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у людей виросли доходи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3422
показать весь комментарий
19.09.2020 12:26 Ответить
********** членограй реально без мозгов . бубочка, прекращай жрать дурь
показать весь комментарий
19.09.2020 12:32 Ответить
хворе зелене чмо, воно думає (а чи може воно думати?), що воно мінімальну зарплату виплачує ніяк з совка не вилізуть з тією мінімалкою...
показать весь комментарий
19.09.2020 17:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 