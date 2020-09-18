Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы, - Зеленский
Государство не может устанавливать цены на продукты питания, но увеличивает минимальную заработную плату, чтобы у граждан выросли доходы.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Отвечая на вопрос журналистов, Зеленский отметил, что некоторые эксперты говорят, будто увеличение минимальной зарплаты является большой ошибкой.
"Но обычные люди, которые живут в Украине и которые в большинстве являются налогоплательщиками, они радуются ... Что касается минимальной зарплаты, то пять тысяч - это ничего. Мы увеличили, насколько смогли, с 1 сентября. С 1 января она будет шесть тысяч, а с 1 июля или августа - шесть с половиной тысяч гривен ", - отметил Президент.
Зеленский добавил, что граждане почувствуют увеличение уровня минимальной зарплаты, поскольку от нее индексируются должностные оклады бюджетников.
Глава государства также отметил, что на цены на продукты влияет много факторов, в том числе - погодные условия, объем урожая, баланс экспорта и импорта, курс валюты и тому подобное. "Что касается уменьшения цен, то у нас рыночная экономика. Государство не может "ломать" цены и предприятия ", - сказал Зеленский.
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Нема сенсу з упоротими юлєфобами витрачати час. Нехай їх життя вчить. Адью.
пока не пришлось полностью отказаться от нац валюты
Зимбвамвийской дорогой идете товарищи олигархов
В его воображении " веселится и ликует весь народ". Еще бы, 5 тыс....а сколько сожрут цены и коммуналка. Есть повод для радости...
Честно для меня он просто говорящая голова которой дают текст и он бездумно читает
А кому то хорошо. Ну как хорошо. Имел зарплату 4 тыс. и покупал хлеб по 10, будет получать 5 тыс. и покупать по 13. Может и удастся на выходе съекономить пару гривен в этой гонке.
А гои - это скот, и биомасса, которая должна оплачивать их праздник жизни.
Возьмите и каждому доплатите дополнительные деньги, если так хотите помочь.
При чём тут минимальная зарплата ?
Рейтинг злетить.
На деякий час.
подорожчання споживчих товарів і послуг.
Як бачимо із слів вікіпедії, індексація це лише відшкодування за подорожчання продуктів, яке виникло із-за знецінення гривні, із-за теперішньої влади.
Деякі пишуть що із-за індексації гривня ще більш знеціниться, але це не так. Гривня знецінюється як і все інше через попит пропозицію. Через те що іноземці не хочуть купувати гривню, вкладати кошти в ненадійну корупційну Україну, попиту нема а нац валюта втрачає вартість.
Зеленський в черговий раз пропіарився перерізаючи стрічку туалету.
і обезцінювати зарплату
..кАроче, если клоун идиот, то это надолго..(
зебилы, ... - ну вы в курсе, дебилы-экспериментаторы
Хотілося б побачити тепер "формулу Зеленського", яка би показала, яким чином збільшення окладів (та інших прихованих надбавок) бюджетникам на +20% та +25% призведе до того, що "звичайні люди, які живуть в Україні і які в більшості є платниками податків," "порадіють", коли "ціни на продукти" (та всі інші ціни та витрати), які "держава не може "ламати"", збільшаться на + 50% і +100% (або, хоча би, на ті ж самі +20% і +25%, як і витрати грошей з бюджету на зарплати бюджетникам?
ДЕ ФОРМУЛИ, преЗЕденте?!
Звідки візьме держава додаткові гроші (надходження) для бюджету, з яких потім планує покрити збільшені витрати (якщо дефіцит бюджету і без того складає декілька десятків мільярдів грн. за рік, а ВВП тільки за квартал упав на 11% ) ?
- Відповідь очевидна: будуть друкувати нові фальшиві гроші, не забезпечені товарами і послугами, тобто, реальною вартістю. Будуть прискорювати інфляцію і девальвацію для того, щоби знову пограбувати (знецінити) заощадження людей у гривні. Таким чином хочуть зробити бюджетників ще більше лояльними до влади, щоби (як це робить влада у Біларусі та в Росії) в разі потреби влада могла легко отримати від цих людей виконання протиправних наказів керівництва або продемонструвати їхню підтримку влади.