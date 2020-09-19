За добу в Україні зареєстрували 3 240 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 18 вересня, було виявлено 3 240 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Як свідчать дані сайту Worldometer, який відстежує статистику щодо коронавірусу в країнах світу, Україна посіла 5 місце в Європі за новими випадками COVID-19 за 18 вересня.
Так, за останню добу в країнах Європи найбільше нових випадків коронавірусу підтвердили у Франції, Росії, Іспанії, Великій Британії та Україні. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 15 місці.
Лідерами європейського антирейтингу за загальною кількістю виявлених заражень залишається Росія, Іспанія і Велика Британія, Україна посідає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна розташувалася на 25 місці.
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Сергій Таран / Sergiy Taran
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