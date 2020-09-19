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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні зареєстрували 3 240 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 18 вересня, було виявлено 3 240 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За добу в Україні зареєстрували 3 240 нових випадків COVID-19 01

Як свідчать дані сайту Worldometer, який відстежує статистику щодо коронавірусу в країнах світу, Україна посіла 5 місце в Європі за новими випадками COVID-19 за 18 вересня.

Так, за останню добу в країнах Європи найбільше нових випадків коронавірусу підтвердили у Франції, Росії, Іспанії, Великій Британії та Україні. У відповідному світовому антирейтингу Україна  на 15 місці.

Лідерами європейського антирейтингу за загальною кількістю виявлених заражень залишається Росія, Іспанія і Велика Британія, Україна посідає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна розташувалася на 25 місці.

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карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
За сутки в Украине зарегистрировали 3 240 новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 7535
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19.09.2020 09:08
+6
Харашо ідьом.
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19.09.2020 08:58
+5
За добу в Україні зареєстрували 3 240 нових випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 3098
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19.09.2020 10:37
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Харашо ідьом.
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19.09.2020 08:58 Відповісти
Боротьба з короновірусом повністю провалена непрофесіоналами! Поверніть Супрун! Бл
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19.09.2020 09:50 Відповісти
У Франції за минулу добу рекорд в 13000 в Іспанії біля 12000 - так що не все так в нас погано.
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19.09.2020 08:59 Відповісти
Догонім і перегонім Гамерику!
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19.09.2020 09:03 Відповісти
Кто знает какие были бы цифры у нас если бы тестировали так и столько, как в Испании или Франции.
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19.09.2020 10:13 Відповісти
Прям как вчера. С - Стабильность...
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19.09.2020 08:59 Відповісти
Санитары, выпускайте Дидовика и Igorя L
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19.09.2020 09:01 Відповісти
Ігор L тріпло. Казав шо ***** фсьо, здохло. Є скрин.
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19.09.2020 09:06 Відповісти
Кстати, Igor L вчера по методичке постил рецепты подолання коронавируса по Гриценку)) Ну какобычно. Так вот он блеял, шо нада тестировать тупо всех. Токо шизофреник не учел, что для этого нужно создавать опорные пункты, где будут всех поголовно тестировать. И вот эти вот опорные пункты станут массовым рассадником ковида, бо будут пропускать через себя сотни тысяч людей. И тогда будет вообще полная жопа. Вот если человек себя отлично чувствует и не жалуется на симптомы связанные с ковидом, то нафига ему делать тесты? Шоб цепануть боляку на опорном пунке? Кароче Игор Л еще раз подтвердил шо он мокша и подкацапник ираспостранятель фейков в одном лице сботофермы пироженого
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19.09.2020 09:08 Відповісти
Я навіть задав йому декілька питань, але пойняв що це не потрібно ні мені, та мабуть йому таож
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19.09.2020 09:38 Відповісти
Рано, ще сніданок. Потім обмін думками. А вже потім срач, зрада та повчання.
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19.09.2020 09:13 Відповісти
Зебіли!
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19.09.2020 09:05 Відповісти
За сутки в Украине зарегистрировали 3 240 новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 7535
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19.09.2020 09:08 Відповісти
А ще тому він довгий, що люди самі не хочуть розуміти і дотримуватись елементарного: масковий режим, дистанція, гігієна. І місцева влада деяких міст теж нічого не хоче розуміти.
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19.09.2020 10:48 Відповісти
За сутки в Украине зарегистрировали 3 240 новых случаев COVID-19, умерли 48 человек - Цензор.НЕТ 53
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19.09.2020 09:14 Відповісти
Захворів? Нема в тебе грошей на тест - нема вірусу, і лікар до тебе не прийде, і в полікліниці тебе не приймуть, і в лікарню не покладуть. Повзи иовчки на цвинтар.
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19.09.2020 09:28 Відповісти
Якщо нема грошей, то навіщо повзти на цвинтар, жебраків на цвинтар не пускають. Тоді вже краще вирити яму в посадці, як роблять старі собаки.
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19.09.2020 09:54 Відповісти
Вірус серйозна штука і треба берегти себе, але коронабєсіє в такому вигляді як воно зараз є це перебор
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19.09.2020 10:38 Відповісти
Всі віруси небезпечні, але з цим циніцзм зашкалює: роблять вигляд, шо когось рятують - я про літніх та з груп ризику, а тим часом їх же і вбивають, взагалі перекриваючи доступ до медицини. Якшо нема знайомих лікарів - шлях на цвинтар.
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19.09.2020 13:55 Відповісти
Надо Бубоньерке сказать шоб взял ситуацию со второй волной под личный контроль.
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19.09.2020 09:36 Відповісти
У нас, увы, все еще впереди. С таким презиком и правительством догоним и перегоним всенепременно ((
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19.09.2020 09:38 Відповісти
Не удивительно, ведь наш нарид пока на своей шкуре не ощутит опасность, маску не оденет. Власть нулевая, поэтому бардак всеобщий. Думаю через месяц миллион заболевших ковидом не предел.
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19.09.2020 09:38 Відповісти
зарегистрировали 3 240 новых случаев COVID-19, умерли 48 человек

Смертность 1,5%.
С учетом безсимптомных < 1%.
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19.09.2020 09:49 Відповісти
Текущая летальность 3535*100/173703=2.035%
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19.09.2020 09:54 Відповісти
Этого могло и не быть, если бы Зеленский обеспечил двухнедельную изоляцию миллионам для выявления больных COVID-19 послеhttps://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html призыва украинцев вернуться в Украину. Если знал, что не сможет обеспечить двухнедельную изоляцию миллионам вернувшихся, для чего тогда призывал вернуться, для того чтобы больше украинцев заболели COVID-19 и умерли? За это придётся отвечать после свержения и прикинуться дурачком, мол не подумал, не прокатит.
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19.09.2020 09:56 Відповісти
Можливо дехто назве мене цинічним бандерівцем, але я вважаю, що краще нехай помирають зебіли від голоду, ніж нормальні громадяни від ковіду. Я за тотальний карантин до вакцинізації.
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19.09.2020 09:57 Відповісти
То піди, купи собі прививку у Путіна, чого чекаєш? Він вже давно продає!
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19.09.2020 15:09 Відповісти
Я куплю собі вакцину від США або ЕС, а ти, зебіле, і далі надійся, що Путін допоможе/введе вакцину. З,Б.
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19.09.2020 15:46 Відповісти
За добу в Україні зареєстрували 3 240 нових випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 3098
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19.09.2020 10:37 Відповісти
За добу в Україні зареєстрували 3 240 нових випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 8302
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19.09.2020 10:38 Відповісти
Главное, что дороги строят. Пройдет паднемия, уйдут и зебилы, а дороги останутся 😁
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19.09.2020 10:40 Відповісти
)) строительство дорог, это чистая сублимации его бредовой идеи, что он знает дорогу к миру, занят её строительством и приведёт по ней всех к всеобщему миру. так ***** своим вообще рай в конце дороги пообещал ) изипсюхологи.
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19.09.2020 13:23 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran


https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran


Після дерибану коштів Фонду боротьби з коронавірусом «на дороги» та запровадження «велюрових законів», які дискредитувати будь-які карантинні заходи Зеленський заявив, що у зростанні кількості випадків коронавірусу винні місцеві вибори... Той випадок, коли коментарі не потрібні
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19.09.2020 10:42 Відповісти
У зебилов борьба с короной доведена до полнейшего абсурда . Знакомая приболела и должна была сдать тест , мало того , что очередь пришлось занимать в 5 утра , ехать туда на такси , так если допустить что кто то в очереди болеет , то даже здоровые люди от туда уйдут больными и переносчиками.
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19.09.2020 10:43 Відповісти
не пуганные правящие зеленые идиоты.********** и его дегенеративная шобла. зимой будет полный трындец.так что спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
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19.09.2020 11:37 Відповісти
В Польщі в 4 рази менше
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19.09.2020 13:21 Відповісти
Высчитали медиану возраста умерших от короновируса в Европе 80 лет и больше в Швеции 86 лет. Все с серьезными заболеваниями. До 18 лет заболеваемость 0% бессимптомность 95% . Профессор Катасонов.
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20.09.2020 01:59 Відповісти
 
 