Страйк шахтарів КЗРК триває - 156 осіб під землею вже 17-й день
Протест гірників на ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (КЗРК, Дніпропетровська обл.) триває вже 17-й день.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє депутат Криворізької міськради Микола Колесник.
Як повідомлялося, 3 вересня гірники шахти "Жовтнева" КЗРК залишилися під землею в рамках протесту, пізніше до них приєдналися працівники інших шахт підприємства. Вимоги працівників загальні: підвищення зарплат, поліпшення умов праці, повернення пільгового стажу за списками 1, 2, припинення порушень при атестації.
У компанії офіційно не прокоментували ситуацію, що склалася на шахтах.
Шахта "Жовтнева", "Батьківщина", "Гвардійська" і "Терновська" входять до складу ПАТ "КЗРК".
КЗРК спеціалізується на підземному видобутку залізної руди. Компанії Starmill Limited належить 99,88% акцій комбінату. КЗРК зараз керують група "Метінвест" і група "Приват".
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Тогда зачем под землей сидят?
Туда надо сажать тех, кто их не слышит -
посидят в тишине и начнут хорошо слышать.
Нас за время социализма приучили
когда не нравятся власти - пи**ить нужно самих себя
а не власти
но это глупость