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Страйк шахтарів КЗРК триває - 156 осіб під землею вже 17-й день

Страйк шахтарів КЗРК триває - 156 осіб під землею вже 17-й день

Протест гірників на ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (КЗРК, Дніпропетровська обл.) триває вже 17-й день.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці  повідомляє депутат Криворізької міськради Микола Колесник.

Страйк шахтарів КЗРК триває - 156 осіб під землею вже 17-й день 01

Як повідомлялося, 3 вересня гірники шахти "Жовтнева" КЗРК залишилися під землею в рамках протесту, пізніше до них приєдналися працівники інших шахт підприємства. Вимоги працівників загальні: підвищення зарплат, поліпшення умов праці, повернення пільгового стажу за списками 1, 2, припинення порушень при атестації.

У компанії офіційно не прокоментували ситуацію, що склалася на шахтах.

Шахта "Жовтнева", "Батьківщина", "Гвардійська" і "Терновська" входять до складу ПАТ "КЗРК".

КЗРК спеціалізується на підземному видобутку залізної руди. Компанії Starmill Limited належить 99,88% акцій комбінату. КЗРК зараз керують група "Метінвест" і група "Приват".

Також читайте: Представники СБУ спустилися в шахти "Кривбасзалізрудком" для допиту протестувальників, - прохідник Потапенко

страйк (208) протест (2398) шахтарі (537) Колесник (25)


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Топ коментарі
+17
а что они хотели.. зарплату?))
так конец эпохи бедности давно настал.. зачем им деньги?
деньги на зарплаты закончили с окончанием эпохи бедности))
90% из них голосовали за зелену шмарклю!
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19.09.2020 14:33
+11
Переадресация: "Спасибо жителям Кривбасса за..."
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19.09.2020 14:36
+10
Мое сочувствие к электорату клоуна закончилось тогда, когда избранная ими власть оставила раненого солдата умирать 4 дня на нейтральной полосе.
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19.09.2020 15:50
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Да ладно уж,проехали.А то перехвалите.Просто большинство адекватных людей это понимают.Во всех цивилизованных странах профсоюзы(только независимые,а не продажные как у нас),это неотъемлемая часть системы,которые отстаивают интересы наемных рабочих.И забастовки это обычное дело в трудовых спорах с власныкамы.В США бастуют,в ЕС бастуют,и у нас надо этим пользоваться.
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19.09.2020 15:46 Відповісти
Нет. Вовсе не перехвалю. Просто написал то что думаю. А по поводу профсоюза то Вы правы. У нас тоже профсоюз на зарплате у собственника предприятия. Чьи интересы такой профсоюз отстаивает и так ясно.
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19.09.2020 15:50 Відповісти
Вот в этом то все и дело.К сожалению наша страна пришла к такой черте своего развития,когда организованная преступность( я подразумеваю все наши олигархические кланы) контролируют и проникли во все наши государственные структуры:правоохранители,чиновники,судьи.Украина-мафиозное государство,в котором профсоюзы взяты мафией под свой контроль.Поэтому работяге добиться справедливости очень,очень трудно.У олигархов в руках вся государственная власть,плюс средства массовой информации,где они управляют общественным мнением,через таких ботов,с которыми Вы тут столкнулись.Щас Ахмет по всем своим каналам расскажет на всю страну какие Вы все,кто бастует, не благодарные и хитрожопые.Хотя кто хитрожопый давно всем нормальным людям понятно.
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19.09.2020 16:08 Відповісти
А в данно мслучае как то все не заметили что речь идет о железной руде.... которая ещё очень долго будет добываться.
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19.09.2020 15:10 Відповісти
При чем тут государство.Предприятие частное к власникам пусть обращаются.Не поможет.Хай подают в суд.
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19.09.2020 15:22 Відповісти
Так боты не успевают вникать во все детали,надо еще по другим темам высраться.
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19.09.2020 15:37 Відповісти
Страйк шахтарів КЗРК триває - 156 осіб під землею вже 17-й день - Цензор.НЕТ 6399
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19.09.2020 15:12 Відповісти
Не много не по теме.Тетчер угольные шахты закрывала,а наши,что в Кривом Роге бастуют,железную руду добывают.Или Вы думаете,что в шахтах только уголек могут добывать,и больше ни чего?
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19.09.2020 15:18 Відповісти
Так они под землёй касками стучат?
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19.09.2020 15:15 Відповісти
При чем тут государство.Предприятие частное к власникам пусть обращаются.Не поможет.Хай подают в суд.А с другой стороны если условия и зарплата не устраивает каково они там работают.Пора уже эту совковость выкинуть из головы.
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19.09.2020 15:31 Відповісти
Можете запропонувати ім вигіднішу роботу. І щоб житло і сімя рядом-чи це також "совковость"?!А слово безробіття ви чули.....
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19.09.2020 18:26 Відповісти
Не до Вас! Є ще "пахарі" в ОП,Кабміні,ВР,прокуратурі,судах і т.д. і т.п.які з шкури вилазять не дивлячись на свою "мінімалку", а тут замурзані шахтарі.....
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19.09.2020 18:00 Відповісти
Они от кого-то чего-то хотят?
Тогда зачем под землей сидят?
Туда надо сажать тех, кто их не слышит -
посидят в тишине и начнут хорошо слышать.
Нас за время социализма приучили
когда не нравятся власти - пи**ить нужно самих себя
а не власти
но это глупость
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19.09.2020 18:38 Відповісти
тут такий дивний момент. вони добиваються, щоб зарплата була - 1000 баксів, при тому, що середньому в них є 800-900 баксів. не така вже й велика різниця, невже через 100 доларів розгорілось таке дійство?
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20.09.2020 03:39 Відповісти
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