Забастовка шахтеров КЖРК продолжается - 156 человек под землей уже 17-й день
Протест горняков на ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.) продолжается уже 17-й день.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.
Как сообщалось, 3 сентября горняки шахты "Жовтнева" КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Требования работников общие: повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам 1, 2, прекращение нарушений при аттестации.
Агентству "Интерфакс-Украина" в компании официально не прокомментировали сложившуюся ситуацию на шахтах.
Шахта "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК".
КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.
Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.
КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тогда зачем под землей сидят?
Туда надо сажать тех, кто их не слышит -
посидят в тишине и начнут хорошо слышать.
Нас за время социализма приучили
когда не нравятся власти - пи**ить нужно самих себя
а не власти
но это глупость