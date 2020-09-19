Забастовка шахтеров КЖРК продолжается - 156 человек под землей уже 17-й день

Протест горняков на ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.) продолжается уже 17-й день.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.

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Как сообщалось, 3 сентября горняки шахты "Жовтнева" КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Требования работников общие: повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам 1, 2, прекращение нарушений при аттестации.

Агентству "Интерфакс-Украина" в компании официально не прокомментировали сложившуюся ситуацию на шахтах.

Шахта "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК".

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват".