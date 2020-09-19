РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8935 посетителей онлайн
Новости
6 109 114

Забастовка шахтеров КЖРК продолжается - 156 человек под землей уже 17-й день

Забастовка шахтеров КЖРК продолжается - 156 человек под землей уже 17-й день

Протест горняков на ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.) продолжается уже 17-й день.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.

Забастовка шахтеров КЖРК продолжается - 156 человек под землей уже 17-й день 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители СБУ спустились в шахты "Кривбассжелезрудком" для допроса протестующих, - проходчик Потапенко

Как сообщалось, 3 сентября горняки шахты "Жовтнева" КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Требования работников общие: повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам 1, 2, прекращение нарушений при аттестации.

Агентству "Интерфакс-Украина" в компании официально не прокомментировали сложившуюся ситуацию на шахтах.

Шахта "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК".

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват".

Автор: 

забастовка (321) протест (5858) шахтеры (655) Колесник (24)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
а что они хотели.. зарплату?))
так конец эпохи бедности давно настал.. зачем им деньги?
деньги на зарплаты закончили с окончанием эпохи бедности))
90% из них голосовали за зелену шмарклю!
показать весь комментарий
19.09.2020 14:33
+11
Переадресация: "Спасибо жителям Кривбасса за..."
показать весь комментарий
19.09.2020 14:36
+10
Мое сочувствие к электорату клоуна закончилось тогда, когда избранная ими власть оставила раненого солдата умирать 4 дня на нейтральной полосе.
показать весь комментарий
19.09.2020 15:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Да ладно уж,проехали.А то перехвалите.Просто большинство адекватных людей это понимают.Во всех цивилизованных странах профсоюзы(только независимые,а не продажные как у нас),это неотъемлемая часть системы,которые отстаивают интересы наемных рабочих.И забастовки это обычное дело в трудовых спорах с власныкамы.В США бастуют,в ЕС бастуют,и у нас надо этим пользоваться.
показать весь комментарий
19.09.2020 15:46 Ответить
Нет. Вовсе не перехвалю. Просто написал то что думаю. А по поводу профсоюза то Вы правы. У нас тоже профсоюз на зарплате у собственника предприятия. Чьи интересы такой профсоюз отстаивает и так ясно.
показать весь комментарий
19.09.2020 15:50 Ответить
Вот в этом то все и дело.К сожалению наша страна пришла к такой черте своего развития,когда организованная преступность( я подразумеваю все наши олигархические кланы) контролируют и проникли во все наши государственные структуры:правоохранители,чиновники,судьи.Украина-мафиозное государство,в котором профсоюзы взяты мафией под свой контроль.Поэтому работяге добиться справедливости очень,очень трудно.У олигархов в руках вся государственная власть,плюс средства массовой информации,где они управляют общественным мнением,через таких ботов,с которыми Вы тут столкнулись.Щас Ахмет по всем своим каналам расскажет на всю страну какие Вы все,кто бастует, не благодарные и хитрожопые.Хотя кто хитрожопый давно всем нормальным людям понятно.
показать весь комментарий
19.09.2020 16:08 Ответить
А в данно мслучае как то все не заметили что речь идет о железной руде.... которая ещё очень долго будет добываться.
показать весь комментарий
19.09.2020 15:10 Ответить
При чем тут государство.Предприятие частное к власникам пусть обращаются.Не поможет.Хай подают в суд.
показать весь комментарий
19.09.2020 15:22 Ответить
Так боты не успевают вникать во все детали,надо еще по другим темам высраться.
показать весь комментарий
19.09.2020 15:37 Ответить
Страйк шахтарів КЗРК триває - 156 осіб під землею вже 17-й день - Цензор.НЕТ 6399
показать весь комментарий
19.09.2020 15:12 Ответить
Не много не по теме.Тетчер угольные шахты закрывала,а наши,что в Кривом Роге бастуют,железную руду добывают.Или Вы думаете,что в шахтах только уголек могут добывать,и больше ни чего?
показать весь комментарий
19.09.2020 15:18 Ответить
Так они под землёй касками стучат?
показать весь комментарий
19.09.2020 15:15 Ответить
При чем тут государство.Предприятие частное к власникам пусть обращаются.Не поможет.Хай подают в суд.А с другой стороны если условия и зарплата не устраивает каково они там работают.Пора уже эту совковость выкинуть из головы.
показать весь комментарий
19.09.2020 15:31 Ответить
Можете запропонувати ім вигіднішу роботу. І щоб житло і сімя рядом-чи це також "совковость"?!А слово безробіття ви чули.....
показать весь комментарий
19.09.2020 18:26 Ответить
Не до Вас! Є ще "пахарі" в ОП,Кабміні,ВР,прокуратурі,судах і т.д. і т.п.які з шкури вилазять не дивлячись на свою "мінімалку", а тут замурзані шахтарі.....
показать весь комментарий
19.09.2020 18:00 Ответить
Они от кого-то чего-то хотят?
Тогда зачем под землей сидят?
Туда надо сажать тех, кто их не слышит -
посидят в тишине и начнут хорошо слышать.
Нас за время социализма приучили
когда не нравятся власти - пи**ить нужно самих себя
а не власти
но это глупость
показать весь комментарий
19.09.2020 18:38 Ответить
тут такий дивний момент. вони добиваються, щоб зарплата була - 1000 баксів, при тому, що середньому в них є 800-900 баксів. не така вже й велика різниця, невже через 100 доларів розгорілось таке дійство?
показать весь комментарий
20.09.2020 03:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 