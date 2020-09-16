Представители СБУ спустились в шахты "Кривбассжелезрудком" для допроса протестующих, - проходчик Потапенко

Представители Службы безопасности Украины спустились в шахты "Криворожского железорудного комбината" для допроса протестующих.

Об этом сообщил проходчик шахты "Родина" Александр Потапенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Его также вызвали в криворожский отдел СБУ по поводу акции протеста горняков, которая длится с 2 сентября.

"Список очень большой наших рабочих. О трех я могу точно сказать: это Маслова и Самойлов, я тоже попал в этот список. Будут вызывать и допрашивать. Сейчас еду из Киева в Кривой Рог. Мне ребята позвонили, сказали, что СБУ уже спустилась на шахту "Родина", "Ленина" ("Терновская") и опрашивают сейчас там людей, не предоставив им ни защиты, ни юриста, ни адвоката, ни даже профсоюзы. Статья 293, хулиганские действия. Группа лиц, совершивших хулиганские действия, которая остановила производство, перекрывала железнодорожные пути. Хулиганских действий не было, остановки производства тоже не было. То, что ребята остались в шахте, директор принял решение следующее изменение не пускать в шахту, это зависело не от ребят, которые остались в шахте. Они сами остановили это производство. И уже в течение трех суток мы в шахту не можем спуститься. Разве это мы остановили производство?" - говорит Александр Потапенко.

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Представитель управления СБУ в Днепропетровской области Валерий Ефанов сказал, что ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о допросах он не может. Говорит, что информация не является полной, он ждет обновления.

Также горняки "Криворожского железорудного комбината" объявили бессрочный протест под зданием Верховной Рады. Второй день подряд около тридцати человек пикетируют Раду. Протестующие продолжают съезжаться в Киев. В шахтах "Криворожского железорудного комбината" остаются 184 протестующих. 25 человек в шахте "Октябрьская", которые первыми отказались подниматься 3 сентября, 76 человек - в шахте "Родина", 34 шахтера - в "Гвардейской" и 49 - в "Терновской". Восемь шахтеров из-за ухудшения состояния здоровья подняли.

Администрация "Кривбассжелезрудком" считает забастовку горняков незаконной. Соответствующее сообщение появилось на сайте предприятия. Ссылаясь на законы Украины, в нем говорится о том, что сначала работники должны были провести собрание или собрать подписи с соответствующими требованиями к работодателю. Забастовка же - крайние меры, когда работодатель отказывается их выполнить. Решение о ее объявлении принимают по представлению представителя из профсоюза, протоколом. Тот, кто возглавляет забастовку, обязан предупредить о нем работодателя за 15 дней. Чего, говорится в сообщении, не сделали. Поэтому администрация "Кривбассжелезрудком" официально не получала требований горняков, а уполномоченные представители протестующих для ведения переговоров с администрацией предприятия не заявлены.

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Напомним, 8 сентября стало известно, что 393 горняка шахт "Родина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.