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допрос (1369) Кривой Рог (1302) СБУ (19468) шахтеры (655)

Представители СБУ спустились в шахты "Кривбассжелезрудком" для допроса протестующих, - проходчик Потапенко

Представители СБУ спустились в шахты
Фото: Супільне

Представители Службы безопасности Украины спустились в шахты "Криворожского железорудного комбината" для допроса протестующих.

Об этом сообщил проходчик шахты "Родина" Александр Потапенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Его также вызвали в криворожский отдел СБУ по поводу акции протеста горняков, которая длится с 2 сентября.

"Список очень большой наших рабочих. О трех я могу точно сказать: это Маслова и Самойлов, я тоже попал в этот список. Будут вызывать и допрашивать. Сейчас еду из Киева в Кривой Рог. Мне ребята позвонили, сказали, что СБУ уже спустилась на шахту "Родина", "Ленина" ("Терновская") и опрашивают сейчас там людей, не предоставив им ни защиты, ни юриста, ни адвоката, ни даже профсоюзы. Статья 293, хулиганские действия. Группа лиц, совершивших хулиганские действия, которая остановила производство, перекрывала железнодорожные пути. Хулиганских действий не было, остановки производства тоже не было. То, что ребята остались в шахте, директор принял решение следующее изменение не пускать в шахту, это зависело не от ребят, которые остались в шахте. Они сами остановили это производство. И уже в течение трех суток мы в шахту не можем спуститься. Разве это мы остановили производство?" - говорит Александр Потапенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КЖРК, на котором проходит забастовка, управляет "Приват", - глава профсоюза Волынец

Представитель управления СБУ в Днепропетровской области Валерий Ефанов сказал, что ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о допросах он не может. Говорит, что информация не является полной, он ждет обновления.

Также горняки "Криворожского железорудного комбината" объявили бессрочный протест под зданием Верховной Рады. Второй день подряд около тридцати человек пикетируют Раду. Протестующие продолжают съезжаться в Киев. В шахтах "Криворожского железорудного комбината" остаются 184 протестующих. 25 человек в шахте "Октябрьская", которые первыми отказались подниматься 3 сентября, 76 человек - в шахте "Родина", 34 шахтера - в "Гвардейской" и 49 - в "Терновской". Восемь шахтеров из-за ухудшения состояния здоровья подняли.

Администрация "Кривбассжелезрудком" считает забастовку горняков незаконной. Соответствующее сообщение появилось на сайте предприятия. Ссылаясь на законы Украины, в нем говорится о том, что сначала работники должны были провести собрание или собрать подписи с соответствующими требованиями к работодателю. Забастовка же - крайние меры, когда работодатель отказывается их выполнить. Решение о ее объявлении принимают по представлению представителя из профсоюза, протоколом. Тот, кто возглавляет забастовку, обязан предупредить о нем работодателя за 15 дней. Чего, говорится в сообщении, не сделали. Поэтому администрация "Кривбассжелезрудком" официально не получала требований горняков, а уполномоченные представители протестующих для ведения переговоров с администрацией предприятия не заявлены.

Также читайте: Государство готово выступить посредником между бастующими шахтерами и собственниками предприятия, - Шмыгаль

Напомним, 8 сентября стало известно, что 393 горняка шахт "Родина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

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Топ комментарии
+26
сбу я смотрю заняты работой по своему профилю - то фуры ловят с перегрузом, то в шахте допрашивают протестующих шахтеров...пздц.. Украина становится действительно квартал-шоу
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16.09.2020 23:46
+23
Как в чём ? Т к большинство шахтеров голосовало за зе , узнать на каком основании эти терпилы не видят улучшений под руководством величайшего политика мира . Как минимум шахтеры тянут на статью гос измена
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17.09.2020 00:05
+15
І не тількі це, вони ще львівське сміття по всій Україні винюхуют !!))
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16.09.2020 23:48
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Цікаво, в чому сенс допита ??))
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16.09.2020 23:41 Ответить
Как в чём ? Т к большинство шахтеров голосовало за зе , узнать на каком основании эти терпилы не видят улучшений под руководством величайшего политика мира . Как минимум шахтеры тянут на статью гос измена
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17.09.2020 00:05 Ответить
А в наших олигархСМИ тишина, все ОК...
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16.09.2020 23:42 Ответить
И про цену борщевого набора теперь этим шахтерам никто по ТВ не рассказывает
Скорее всего в век правления величайшего политика мира борщ теперь бесплатно и олигарх тв не могут посчитать его стоимость )
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17.09.2020 00:15 Ответить
сбу я смотрю заняты работой по своему профилю - то фуры ловят с перегрузом, то в шахте допрашивают протестующих шахтеров...пздц.. Украина становится действительно квартал-шоу
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16.09.2020 23:46 Ответить
І не тількі це, вони ще львівське сміття по всій Україні винюхуют !!))
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16.09.2020 23:48 Ответить
Для допроса протестующих. А чего сразу не расстрел?
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16.09.2020 23:48 Ответить
Потому, что Наркоман правит только ВТОРОЙ год, а не как Таракат - двадцатый.
Через десять лет, если усилит - будут и расстрелы.
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16.09.2020 23:52 Ответить
З приходом зеленського до президентства, законність в цій країні зникла. зеленський не знає законів.
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16.09.2020 23:53 Ответить
Воно навіть своїх обов"язків не знає і продовжує грати роль Голої бородьки.
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16.09.2020 23:56 Ответить
В шахтах іноді трапляються нещасні випадки
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16.09.2020 23:53 Ответить
Кловун подзвонив літінанту допитати тих чортів.
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16.09.2020 23:54 Ответить
СБУ на побегушках у олигарха, владельца шахт.
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17.09.2020 00:01 Ответить
Какое-то помрачение, как в 1937 год попал, советское рабство и беззаконие, дальше куда?
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17.09.2020 00:12 Ответить
Ага, а при Баризі такого не було, ну як не було - було, але ж зовсім не так....
Представники СБУ спустилися в шахти "Кривбасзалізрудком" для допиту протестувальників, - прохідник Потапенко - Цензор.НЕТ 7543
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17.09.2020 02:11 Ответить
Што ш ти дєлаєш, бариґа!? Астанавісь, хватіт уже красть ународа! 😁
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17.09.2020 07:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/317654, такого, щоб СБУ допитувало шахтарів щодо страйку? та навіть по ваших картинках - так, такого не було.
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17.09.2020 08:33 Ответить
Ага, "не було", особливо в 2015...

Представники СБУ спустилися в шахти "Кривбасзалізрудком" для допиту протестувальників, - прохідник Потапенко - Цензор.НЕТ 641
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17.09.2020 11:20 Ответить
о, інша справаю отже було.
тоді маю до вас питання: так розумію засуджуєте подібний треш за порошенка, а за зеленське?
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17.09.2020 11:51 Ответить
Я засуджую тих, хто кричить "алярм" у відношенні поточної влади, але мовчали (і мовчать) у ганчірку, коли те ж саме робила попередня і яка за це не понесла ніякої відповідальності. Тому коли кажуть, що влада Зе ганебна, я лише навожу приклади того, що вона нічим не відрізняється від попередньої, такої ж безвідповідальної як і поточна.
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17.09.2020 12:21 Ответить
А Зеленская будет там х...м по углю бить породу?
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17.09.2020 00:12 Ответить
Представники СБУ спустилися в шахти "Кривбасзалізрудком" для допиту протестувальників, - прохідник Потапенко - Цензор.НЕТ 81
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17.09.2020 00:22 Ответить
Просто-пох.
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17.09.2020 00:30 Ответить
Бред СБУ шпионов должно ловить а не по шахтам лазить ..Карманное СБУ какое то
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17.09.2020 00:43 Ответить
А дати кагебнюкам по кайлу, хай руду подовбають!
Бо за своє життя нічого корисного не зробили.

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17.09.2020 04:42 Ответить
Так закройте шахты. Дел то. Допрашиватели)
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17.09.2020 06:56 Ответить
,Наркомана нужно менять. скоро это дойдёт и до упоротых
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17.09.2020 08:05 Ответить
Навіть за часів Кучми та Януковича за організацію страйку карні справи не відкривали.
Швидкими кроками наближаємося до білоруських репресій
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17.09.2020 08:39 Ответить
Держава грає з вогнем!Це шахтарі,і цим все сказано....
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17.09.2020 10:07 Ответить
Так
https://censor.net/ru/news/3218098/v_krivom_roge_393_shahtera_obyavili_podzemnyyi_protest_trebuyut_uvelicheniya_zarplat_i_uluchsheniya и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда. Источник: https://censor.net/ru/n3219775

https://censor.net/ru/news/3218195/gosudarstvo_gotovo_vystupit_posrednikom_mejdu_bastuyuschimi_shahterami_i_sobstvennikami_predpriyatiyahttps://censor.net/ru/n3219775

Поэтому администрация "Кривбассжелезрудком" официально не получала требований горняков, а уполномоченные представители протестующих для ведения переговоров с администрацией предприятия не заявлены.Источник: https://censor.net/ru/n3219775

Шмигаля їм недостатньо , вони вирішили - що для ведення переговорів необхідно задіяти слідчих СБУ ?
Щось несе загрозу безпеці України ?
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17.09.2020 11:39 Ответить
до тех пор пока слух будут просить просто выйти из самой честной партии после взяточничества и воровства на всех уровнях , до тех пор кгбисты будут лазить с допросами по шахтам и в морях искать песок.
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17.09.2020 10:45 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1306499779380342784 10 мин

Допрашивают не тех,кто ,даже нищенскую ЗП не платит вовремя,а тех,КОМУ её не платят.Такой ху....и даже на шахтах Донбасса или Западугля не было.Это "Перемога Зеленского" ,Щитаю.Если правда.
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17.09.2020 10:58 Ответить
Ой ржу не могу.......
Продажный профсоюз должен за 15 дней ..........
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17.09.2020 12:48 Ответить
 
 