Государство готово выступить посредником между бастующими шахтерами и собственниками предприятия, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главе Днепропетровской областной государственной администрации инициировать диалог между объявившими забастовку работниками частных рудных шахт "Криворожского железорудного комбината" и его руководством.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Поскольку шахты находятся в частной собственности, то государство готово помочь в медиации для разрешения напряженности на этом предприятии. Дал поручение главе Днепропетровской ОГА Александру Бондаренко инициировать трехсторонний совет и начать социальный диалог с участием профсоюза, работодателей и руководства области. Мы видим, что результатом такого диалога будет меморандум, который должен способствовать улучшению социального обеспечения горняков и продолжению эффективной работы предприятия", - сказал Шмыгаль.
По информации профсоюза комбината и руководства Днепропетровской области, горняки, которые сейчас остаются под землей, обеспечены едой и водой.
Отмечается, что публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат" - крупнейшее частное предприятие Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская", "Терновская" - основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.
Напомним, 393 горняка шахты "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.
Пожалуйста, подождите...
Значит, вместо олигархов, пусть госслужащие в шахту лезут?
Может, ты, Шмыгаль, еще и долги за Беню и Рината выплатишь, за наш, конечно, счет?
надо шоб посредник исполнил роль профсоюза
волынец там рулит
но пашут на олигарха , а должна страна
их уголь нах никому не нужен через ихнегоже олигарха