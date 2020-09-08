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забастовка (318) шахтеры (655) Шмыгаль Денис (2590)

Государство готово выступить посредником между бастующими шахтерами и собственниками предприятия, - Шмыгаль

Государство готово выступить посредником между бастующими шахтерами и собственниками предприятия, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главе Днепропетровской областной государственной администрации инициировать диалог между объявившими забастовку работниками частных рудных шахт "Криворожского железорудного комбината" и его руководством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Поскольку шахты находятся в частной собственности, то государство готово помочь в медиации для разрешения напряженности на этом предприятии. Дал поручение главе Днепропетровской ОГА Александру Бондаренко инициировать трехсторонний совет и начать социальный диалог с участием профсоюза, работодателей и руководства области. Мы видим, что результатом такого диалога будет меморандум, который должен способствовать улучшению социального обеспечения горняков и продолжению эффективной работы предприятия", - сказал Шмыгаль.

По информации профсоюза комбината и руководства Днепропетровской области, горняки, которые сейчас остаются под землей, обеспечены едой и водой.

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Отмечается, что публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат" - крупнейшее частное предприятие Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская", "Терновская" - основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.

Напомним, 393 горняка шахты "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

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Топ комментарии
+4
Неважно . Посредник заработает .
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08.09.2020 17:01
+3
Шо, опять за мой счет? А давайте я забастую покоммуналке, откажусь платить, а шмыгля выступит осредником от государства между мной и киевводоканалом и т.д. Ваааа, шахту поди дружбанов, тогда понятно.
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08.09.2020 17:35
+2
Интересно, а кто собственник этих шахт?
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08.09.2020 17:00
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Интересно, а кто собственник этих шахт?
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08.09.2020 17:00 Ответить
Неважно . Посредник заработает .
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08.09.2020 17:01 Ответить
Аллігатор...))
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08.09.2020 17:01 Ответить
Ренат Ахметов.
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08.09.2020 17:38 Ответить
Коломойский собственник. Разве не понятно коли шахтеры требуют повышения зарплаты и запираются в шахте под землей?))) Там у них дележ по акциям, но управление в руках у Привата.
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08.09.2020 19:16 Ответить
шмирльгаліть буде...
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08.09.2020 17:00 Ответить
Опять шахтеры!
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08.09.2020 17:02 Ответить
вот жеж, шестерка...
Значит, вместо олигархов, пусть госслужащие в шахту лезут?
Может, ты, Шмыгаль, еще и долги за Беню и Рината выплатишь, за наш, конечно, счет?
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08.09.2020 17:02 Ответить
Конечно. Так уже было не раз.
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08.09.2020 17:41 Ответить
Какие нах долги? Там никаких долгов нет, там хотят шоб было як у эвропе. Долги это на госшахтах, на частных их нет.
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08.09.2020 21:41 Ответить
А при чём тут государство? Это государство должно заплатить ЗП шахтёрам, работающим в частных шахтах? Шо за нафиг?
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08.09.2020 17:02 Ответить
Там на прошлой ветке даже не государство должно, а лично Зеленский, по мнению соеголовых
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08.09.2020 17:06 Ответить
Если-бы еще то государство было в реале, а не на бумаге, тогда и поговорить можно было-бы.))) Да кстати можно и не париться. Шмыгаль по средам будет что-то мямлить, ведь посредником вызывается, а в остальные дни недели все будет как прежде.)))
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08.09.2020 19:19 Ответить
Власники: «Метінвест Холдинг» - 50% і Група «Приват» - 50%. Через другого власника (Беня і Ко) зрозуміла реакція у вигляді посередництва. Національна, не плутати з класовою, солідарність.
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08.09.2020 17:20 Ответить
Зелохи, я же вам говорил что сосать лапу при Кловане будете. Вылазьте с шахты, и проваливайте, Беня индусов завезёт.
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08.09.2020 17:26 Ответить
Государство готово выступить посредником между бастующими шахтерами и собственниками предприятия - отлично

надо шоб посредник исполнил роль профсоюза
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08.09.2020 17:30 Ответить
А что мешает шахтёрам организовать профсоюз прямо сейчас? Имхо, мужики просто домой не хотели, большая ж часть из них содержит жену, детей и ещё пару родственников.
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08.09.2020 21:42 Ответить
свой эрзац профсоюз у них есть

волынец там рулит

но пашут на олигарха , а должна страна
их уголь нах никому не нужен через ихнегоже олигарха
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09.09.2020 10:00 Ответить
Шо, опять за мой счет? А давайте я забастую покоммуналке, откажусь платить, а шмыгля выступит осредником от государства между мной и киевводоканалом и т.д. Ваааа, шахту поди дружбанов, тогда понятно.
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08.09.2020 17:35 Ответить
Диалог с Ахметовым и Коломойским? Ну-ну... Для начала найдите обоих, потом уговорите их приехать в Кривой Рог (вероятность - 0,000001%)... Проще на Марс слетать туда и обратно, чем вызвать этих двоих на социальный диалог
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08.09.2020 18:28 Ответить
Что это чепушило там мямлит? Тут шахтеры у Коломойского требуют повышения зарплаты, а на госшахтах, у этого Шмыгаля, вообще зарплат не выплачивают. Кидают подачки по 25% с задержкой в пол года, а остальное все висит в долгах.))) И оно еще хочет что-то там по средам "разруливать"?
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08.09.2020 19:21 Ответить
Так бастуй как они.
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08.09.2020 20:09 Ответить
А государство само расплатилось ли с долгами?)) Это просто ржака - у государства колоссальные долги перед шахтёрами госшахт, но они будут посредниками. Занавес.
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08.09.2020 21:39 Ответить
 
 