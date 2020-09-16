Представники СБУ спустилися в шахти "Кривбасзалізрудком" для допиту протестувальників, - прохідник Потапенко

Представники Служби безпеки України спустилися у шахти "Криворізького залізорудного комбінату" для допиту протестувальників.

Про це повідомив прохідник шахти "Родіна" Олександр Потапенко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Його також викликали до криворізького відділу СБУ з приводу протестної акції гірників, яка триває від 2-го вересня.

"Список дуже великий наших робітників. Про трьох я можу точно сказати: це Маслова і Самойлов, я теж потрапив до цього списку. Будуть викликати і допитувати. Зараз їду з Києва до Кривого Рогу. Мені хлопці зателефонували, сказали, що СБУ вже спустилася на шахту "Родіна", "Леніна" ("Тернівська") і опитують зараз там людей, не надавши їм ні захисту, ні юриста, ні адвоката, ні навіть профспілки. Стаття 293, хуліганські дії. Група осіб, яка вчинила хуліганські дії, яка зупинила виробництво, перекривала залізничні шляхи. Хуліганських дій не було, зупинки виробництва теж не було. Те що хлопці залишилися у шахті, директор прийняв рішення наступну зміну не пускати у шахту, це залежало не від хлопців, які залишились у шахті. Вони самі зупинили це виробництво. І вже впродовж третьої доби ми у шахту не можемо спуститися. Хіба це ми зупинили виробництво?" – говорить Олександр Потапенко.

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Речник управління СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов сказав, що ані підтвердити, ані спростувати інформацію про допити він не може. Говорить, що інформація не є повною, він чекає на оновлення.

Також гірники "Криворізького залізорудного комбінату" оголосили безстроковий протест під будівлею Верховної Ради. Другий день поспіль близько тридцяти людей пікетують Раду. Протестувальники продовжують з’їжджатися до Києва. У шахтах "Криворізького залізорудного комбінату" лишаються 184 протестувальники. 25 людей у шахті "Жовтнева", які першими відмовились підійматися 3-го вересня, 76 людей у шахті "Родіна", 34 шахтарі протестують у шахті "Гвардійська" та 49 у "Тернівській". Вісьмох шахтарів через погіршення стану здоров'я підняли.

Адміністрація "Кривбасзалізрудкому" вважає страйк гірників незаконним. Відповідне повідомлення з’явилося на сайті підприємства. Посилаючись на закони України, у ньому йдеться про те, що спочатку працівники повинні були провести збори або зібрати підписи з відповідними вимогами до роботодавця. Страйк же – крайні заходи, коли роботодавець відмовляється їх виконати. Рішення про його оголошення ухвалюють за поданням представника із профспілки, протоколом. Той, хто очолює страйк зобов’язаний попередити про нього роботодавця за 15 днів. Чого, йдеться у повідомленні, не зробили. Тому адміністрація "Кривбасзалізрудкому" офіційно не отримувала вимог гірників, а уповноважені представники протестувальників для ведення перемовин з адміністрацією підприємства не заявлені.

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що 393 гірника шахт "Родіна", "Гвардійська", "Тернівська" і "Жовтнева" залишилися під землею і вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці.