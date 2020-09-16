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допит (692) Кривий Ріг (1254) СБУ (12510) шахтарі (536)

Представники СБУ спустилися в шахти "Кривбасзалізрудком" для допиту протестувальників, - прохідник Потапенко

Представники СБУ спустилися в шахти
Фото: Супільне

Представники Служби безпеки України спустилися у шахти "Криворізького залізорудного комбінату" для допиту протестувальників.

Про це повідомив прохідник шахти "Родіна" Олександр Потапенко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Його також викликали до криворізького відділу СБУ з приводу протестної акції гірників, яка триває від 2-го вересня.

"Список дуже великий наших робітників. Про трьох я можу точно сказати: це Маслова і Самойлов, я теж потрапив до цього списку. Будуть викликати і допитувати. Зараз їду з Києва до Кривого Рогу. Мені хлопці зателефонували, сказали, що СБУ вже спустилася на шахту "Родіна", "Леніна" ("Тернівська") і опитують зараз там людей, не надавши їм ні захисту, ні юриста, ні адвоката, ні навіть профспілки. Стаття 293, хуліганські дії. Група осіб, яка вчинила хуліганські дії, яка зупинила виробництво, перекривала залізничні шляхи. Хуліганських дій не було, зупинки виробництва теж не було. Те що хлопці залишилися у шахті, директор прийняв рішення наступну зміну не пускати у шахту, це залежало не від хлопців, які залишились у шахті. Вони самі зупинили це виробництво. І вже впродовж третьої доби ми у шахту не можемо спуститися. Хіба це ми зупинили виробництво?" – говорить Олександр Потапенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КЗРК, на якому відбувається страйк, управляє "Приват", - глава профспілки Волинець

Речник управління СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов сказав, що ані підтвердити, ані спростувати інформацію про допити він не може. Говорить, що інформація не є повною, він чекає на оновлення.

Також гірники "Криворізького залізорудного комбінату" оголосили безстроковий протест під будівлею Верховної Ради. Другий день поспіль близько тридцяти людей пікетують Раду. Протестувальники продовжують з’їжджатися до Києва. У шахтах "Криворізького залізорудного комбінату" лишаються 184 протестувальники. 25 людей у шахті "Жовтнева", які першими відмовились підійматися 3-го вересня, 76 людей у шахті "Родіна", 34 шахтарі протестують у шахті "Гвардійська" та 49 у "Тернівській". Вісьмох шахтарів через погіршення стану здоров'я підняли.

Адміністрація "Кривбасзалізрудкому" вважає страйк гірників незаконним. Відповідне повідомлення з’явилося на сайті підприємства. Посилаючись на закони України, у ньому йдеться про те, що спочатку працівники повинні були провести збори або зібрати підписи з відповідними вимогами до роботодавця. Страйк же – крайні заходи, коли роботодавець відмовляється їх виконати. Рішення про його оголошення ухвалюють за поданням представника із профспілки, протоколом. Той, хто очолює страйк зобов’язаний попередити про нього роботодавця за 15 днів. Чого, йдеться у повідомленні, не зробили. Тому адміністрація "Кривбасзалізрудкому" офіційно не отримувала вимог гірників, а уповноважені представники протестувальників для ведення перемовин з адміністрацією підприємства не заявлені.

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що 393 гірника шахт "Родіна", "Гвардійська", "Тернівська" і "Жовтнева" залишилися під землею і вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці.
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Топ коментарі
+26
сбу я смотрю заняты работой по своему профилю - то фуры ловят с перегрузом, то в шахте допрашивают протестующих шахтеров...пздц.. Украина становится действительно квартал-шоу
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16.09.2020 23:46
+23
Как в чём ? Т к большинство шахтеров голосовало за зе , узнать на каком основании эти терпилы не видят улучшений под руководством величайшего политика мира . Как минимум шахтеры тянут на статью гос измена
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17.09.2020 00:05
+15
І не тількі це, вони ще львівське сміття по всій Україні винюхуют !!))
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16.09.2020 23:48
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Цікаво, в чому сенс допита ??))
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16.09.2020 23:41 Відповісти
Как в чём ? Т к большинство шахтеров голосовало за зе , узнать на каком основании эти терпилы не видят улучшений под руководством величайшего политика мира . Как минимум шахтеры тянут на статью гос измена
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17.09.2020 00:05 Відповісти
А в наших олигархСМИ тишина, все ОК...
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16.09.2020 23:42 Відповісти
И про цену борщевого набора теперь этим шахтерам никто по ТВ не рассказывает
Скорее всего в век правления величайшего политика мира борщ теперь бесплатно и олигарх тв не могут посчитать его стоимость )
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17.09.2020 00:15 Відповісти
сбу я смотрю заняты работой по своему профилю - то фуры ловят с перегрузом, то в шахте допрашивают протестующих шахтеров...пздц.. Украина становится действительно квартал-шоу
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16.09.2020 23:46 Відповісти
І не тількі це, вони ще львівське сміття по всій Україні винюхуют !!))
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16.09.2020 23:48 Відповісти
Для допроса протестующих. А чего сразу не расстрел?
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16.09.2020 23:48 Відповісти
Потому, что Наркоман правит только ВТОРОЙ год, а не как Таракат - двадцатый.
Через десять лет, если усилит - будут и расстрелы.
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16.09.2020 23:52 Відповісти
З приходом зеленського до президентства, законність в цій країні зникла. зеленський не знає законів.
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16.09.2020 23:53 Відповісти
Воно навіть своїх обов"язків не знає і продовжує грати роль Голої бородьки.
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16.09.2020 23:56 Відповісти
В шахтах іноді трапляються нещасні випадки
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16.09.2020 23:53 Відповісти
Кловун подзвонив літінанту допитати тих чортів.
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16.09.2020 23:54 Відповісти
СБУ на побегушках у олигарха, владельца шахт.
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17.09.2020 00:01 Відповісти
Какое-то помрачение, как в 1937 год попал, советское рабство и беззаконие, дальше куда?
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17.09.2020 00:12 Відповісти
Ага, а при Баризі такого не було, ну як не було - було, але ж зовсім не так....
Представники СБУ спустилися в шахти "Кривбасзалізрудком" для допиту протестувальників, - прохідник Потапенко - Цензор.НЕТ 7543
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17.09.2020 02:11 Відповісти
Што ш ти дєлаєш, бариґа!? Астанавісь, хватіт уже красть ународа! 😁
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17.09.2020 07:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/317654, такого, щоб СБУ допитувало шахтарів щодо страйку? та навіть по ваших картинках - так, такого не було.
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17.09.2020 08:33 Відповісти
Ага, "не було", особливо в 2015...

Представники СБУ спустилися в шахти "Кривбасзалізрудком" для допиту протестувальників, - прохідник Потапенко - Цензор.НЕТ 641
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17.09.2020 11:20 Відповісти
о, інша справаю отже було.
тоді маю до вас питання: так розумію засуджуєте подібний треш за порошенка, а за зеленське?
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17.09.2020 11:51 Відповісти
Я засуджую тих, хто кричить "алярм" у відношенні поточної влади, але мовчали (і мовчать) у ганчірку, коли те ж саме робила попередня і яка за це не понесла ніякої відповідальності. Тому коли кажуть, що влада Зе ганебна, я лише навожу приклади того, що вона нічим не відрізняється від попередньої, такої ж безвідповідальної як і поточна.
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17.09.2020 12:21 Відповісти
А Зеленская будет там х...м по углю бить породу?
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17.09.2020 00:12 Відповісти
Представники СБУ спустилися в шахти "Кривбасзалізрудком" для допиту протестувальників, - прохідник Потапенко - Цензор.НЕТ 81
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17.09.2020 00:22 Відповісти
Просто-пох.
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17.09.2020 00:30 Відповісти
Бред СБУ шпионов должно ловить а не по шахтам лазить ..Карманное СБУ какое то
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17.09.2020 00:43 Відповісти
А дати кагебнюкам по кайлу, хай руду подовбають!
Бо за своє життя нічого корисного не зробили.

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17.09.2020 04:42 Відповісти
Так закройте шахты. Дел то. Допрашиватели)
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17.09.2020 06:56 Відповісти
,Наркомана нужно менять. скоро это дойдёт и до упоротых
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17.09.2020 08:05 Відповісти
Навіть за часів Кучми та Януковича за організацію страйку карні справи не відкривали.
Швидкими кроками наближаємося до білоруських репресій
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17.09.2020 08:39 Відповісти
Держава грає з вогнем!Це шахтарі,і цим все сказано....
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17.09.2020 10:07 Відповісти
Так
https://censor.net/ru/news/3218098/v_krivom_roge_393_shahtera_obyavili_podzemnyyi_protest_trebuyut_uvelicheniya_zarplat_i_uluchsheniya и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда. Источник: https://censor.net/ru/n3219775

https://censor.net/ru/news/3218195/gosudarstvo_gotovo_vystupit_posrednikom_mejdu_bastuyuschimi_shahterami_i_sobstvennikami_predpriyatiyahttps://censor.net/ru/n3219775

Поэтому администрация "Кривбассжелезрудком" официально не получала требований горняков, а уполномоченные представители протестующих для ведения переговоров с администрацией предприятия не заявлены.Источник: https://censor.net/ru/n3219775

Шмигаля їм недостатньо , вони вирішили - що для ведення переговорів необхідно задіяти слідчих СБУ ?
Щось несе загрозу безпеці України ?
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17.09.2020 11:39 Відповісти
до тех пор пока слух будут просить просто выйти из самой честной партии после взяточничества и воровства на всех уровнях , до тех пор кгбисты будут лазить с допросами по шахтам и в морях искать песок.
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17.09.2020 10:45 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1306499779380342784 10 мин

Допрашивают не тех,кто ,даже нищенскую ЗП не платит вовремя,а тех,КОМУ её не платят.Такой ху....и даже на шахтах Донбасса или Западугля не было.Это "Перемога Зеленского" ,Щитаю.Если правда.
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17.09.2020 10:58 Відповісти
Ой ржу не могу.......
Продажный профсоюз должен за 15 дней ..........
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17.09.2020 12:48 Відповісти
 
 