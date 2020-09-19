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Новини Окуповані території
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В окупованій Алушті обмежили водопостачання через обміління водосховища

В окупованій Алушті обмежили водопостачання через обміління водосховища

З 23 вересня в Алушті, Партеніті та Малому Маяку в окупованому Криму запроваджують обмеження щодо подачі води.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"З середи, 23 вересня, ми запроваджуємо в Алушті, Партеніті та Малому Маяку обмежувальні заходи подачі води. Зокрема, в нічний час із 23:00 до 5:00 у системі водопроводу буде знижено тиск. Вода буде, проте подаватимуть її під низьким тиском. Це тимчасовий захід, але він допоможе заощадити й не допустити ситуації повної відсутності води", – заявили в підконтрольній Кремлю адміністрації Алушти.

У повідомленні наголошується, що в Ізобільненському водосховищі залишився "невеликий обсяг, якого вистачить лише до грудня".

Дивіться також: Сімферопольське водосховище повністю висохло. ФОТО

Автор: 

Алушта (19) Крим (14175) вода (1178)


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Топ коментарі
+48
Путин, введи коров!
В оккупированной Алуште ограничили водоснабжение из-за обмеления водохранилища - Цензор.НЕТ 2273
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19.09.2020 16:08
+41
хоть крысчане радуют хорошими новостями
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19.09.2020 15:59
+34
еще один оккупированный город Крыма добровольно присоединился к водной блокаде -явка 146 процентов-
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19.09.2020 16:01
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Кацапу никогда не стыдно. Он и в церкви перднет и под дверь соседу нагадит, ежели это будет ему выгодно. И даже если не выгодно. Просто по своей ракоцапской натуре...
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19.09.2020 21:55 Відповісти
Жопа - значить жопа, але чиста і прозора (с)
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19.09.2020 21:48 Відповісти
Вася,иди,не тошни.
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19.09.2020 19:42 Відповісти
Грузопоток ограничений.
Сваи вбити в глину, скальной породи там нет - район грязевих вулканов и тектонических разломов.
То, что ето недоразумение рухнет, сомнения нет, вопрос только - КОГДА!
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19.09.2020 20:12 Відповісти
Это повод для какой-то нашей радости?
Мы измельчали до того, что сами живём по горло в говне, но радуемся тому, что у соседа сдыхает последняя корова...
У нас остались токо такие радости.
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19.09.2020 19:37 Відповісти
ну, кто вам виноват, что ви по горло в говне живете?
Ето только ваши проблеми.
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19.09.2020 20:13 Відповісти
Набутылочник, почему ты живешь по горло в говне?
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19.09.2020 21:56 Відповісти
Вам никто не мешает носить траур по поводу неприятностей у соседей, скиздивших Вашу корову. Но требовать этого от всех - это уже явный перегиб.
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20.09.2020 00:01 Відповісти
В окупованій Алушті обмежили водопостачання через обміління водосховища - Цензор.НЕТ 2487
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19.09.2020 19:48 Відповісти
Предлагаем крымчанам, стремившимся в Россию вместе с полуостровом, мыться камнями с неба, ну или камнями из крана, кому как удобнее.
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19.09.2020 21:11 Відповісти
а разве крысмане в 2014-м не знали, шо первый симптом предательства это- сухость, во рту?...
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19.09.2020 21:46 Відповісти
Люди, котрі зраджують свою батьківщину, другого не заслуговують.
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19.09.2020 22:45 Відповісти
Кацапи, які ридали від щастя, що кримнаш, а мене запитували: а зечєм вам,хахлам, Крим? Вже п'ять років туди не їздять, а у них там батьки живуть та є де жити. От тільки води немає, українських продуктів немає, пляжі занедбані, а Севастополь став воєнною базою. Коли Крим був Україною, ці падлюки кожне літо там відпочивали і все їх влаштовувало.
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19.09.2020 23:37 Відповісти
крысмане перестали солить хамсу в бочках, во- первых чтоб не искать воду, и во- вторых чтоб не искать пиво ...
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19.09.2020 23:46 Відповісти
во многих городах Донецкой области режим был и есть куда жестче с 5.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00. И это, кстати, не оккупированная территория, и эта хрень началась не сегодня и не вчера, а где-то с середины 90-х, наверное. В последнее время (при Порошенко) график пересмотрели и отменили дневную паузу, теперь вода есть с 5.00 до 22.00 или с 5.00 до 24.00 (иногда). Т.е. у нас в Украине с ее водоводами, реками и т.п., местами дела с водой обстоят куда хуже, но цензор о них почему-то не пишет.
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20.09.2020 00:01 Відповісти
зачем им вода ? из камней путь душ принимают .
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20.09.2020 00:41 Відповісти
В Крыму сейчас так вызывают воду:

В окупованій Алушті обмежили водопостачання через обміління водосховища - Цензор.НЕТ 4595


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20.09.2020 01:17 Відповісти
В сообщении подчеркивается, что в Изобильненском водохранилище остался "небольшой объем, которого хватит только до декабря"
===========
Т.е. теперь, накануне декабря. следите за руками пацанчика перзидента..
Очень следите.
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20.09.2020 01:42 Відповісти
не отчаивайтесь братья: из камней можно выдавить много воды
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20.09.2020 06:25 Відповісти
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