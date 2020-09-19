В окупованій Алушті обмежили водопостачання через обміління водосховища

З 23 вересня в Алушті, Партеніті та Малому Маяку в окупованому Криму запроваджують обмеження щодо подачі води.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"З середи, 23 вересня, ми запроваджуємо в Алушті, Партеніті та Малому Маяку обмежувальні заходи подачі води. Зокрема, в нічний час із 23:00 до 5:00 у системі водопроводу буде знижено тиск. Вода буде, проте подаватимуть її під низьким тиском. Це тимчасовий захід, але він допоможе заощадити й не допустити ситуації повної відсутності води", – заявили в підконтрольній Кремлю адміністрації Алушти.

У повідомленні наголошується, що в Ізобільненському водосховищі залишився "невеликий обсяг, якого вистачить лише до грудня".

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