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В окупованій Алушті обмежили водопостачання через обміління водосховища
З 23 вересня в Алушті, Партеніті та Малому Маяку в окупованому Криму запроваджують обмеження щодо подачі води.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"З середи, 23 вересня, ми запроваджуємо в Алушті, Партеніті та Малому Маяку обмежувальні заходи подачі води. Зокрема, в нічний час із 23:00 до 5:00 у системі водопроводу буде знижено тиск. Вода буде, проте подаватимуть її під низьким тиском. Це тимчасовий захід, але він допоможе заощадити й не допустити ситуації повної відсутності води", – заявили в підконтрольній Кремлю адміністрації Алушти.
У повідомленні наголошується, що в Ізобільненському водосховищі залишився "невеликий обсяг, якого вистачить лише до грудня".
Топ коментарі
+48 Alex Lodje
показати весь коментар19.09.2020 16:08
+41 Alex Rud #391212
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+34 Ulyana Kryshynets
показати весь коментар19.09.2020 16:01
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Сваи вбити в глину, скальной породи там нет - район грязевих вулканов и тектонических разломов.
То, что ето недоразумение рухнет, сомнения нет, вопрос только - КОГДА!
Мы измельчали до того, что сами живём по горло в говне, но радуемся тому, что у соседа сдыхает последняя корова...
У нас остались токо такие радости.
Ето только ваши проблеми.
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Т.е. теперь, накануне декабря. следите за руками пацанчика перзидента..
Очень следите.