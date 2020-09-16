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Сімферопольське водосховище повністю висохло. ФОТО
У мережі з'явилися свіжі фото висохлого Сімферопольського водосховища в окупованому Росією Криму.
Знімки оприлюднено на Twitter-сторінці "Кримський бандерівець", передає Цензор.НЕТ.
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"Крим. Фотографії Сімферопольського водосховища. Це те місце, яке багато хто з вас бачив на виїзді із Сімферополя в бік Алушти / Ялти або на в'їзді до Сімферополя з боку Алушти / Ялти. Фотографії свіжі. Так, води немає зовсім", - йдеться в коментарі.
Нагадаємо, 11 вересня в МЗС РФ порівняли припинення постачання води в окупований Крим з "катуванням і нелюдським поводженням".
МЗС України вкотре заявило, що водопостачання в Крим повністю відновлять лише після повної деокупації півострова.
Топ коментарі
+159 Kare Resa
показати весь коментар16.09.2020 11:48
+113 Виктор Потоцкий #426787
показати весь коментар16.09.2020 11:41
+96 Виктор Потоцкий #426787
показати весь коментар16.09.2020 11:42
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А так природа взяла свое...и даже если освободить крым от козлятины воду подавать не надо...
Оставить курорты с затратами только на питье, слив туалетов и мойки посуды...
Остальное вернуть развод лошадей и верблюдов + заповедники аля аскания нова
Этим займутся татары...остальную шваль вон за поребрик...
"Планы (самопровозглашенной крымской власти. - Ред.) относительно того, что они, захватив сооружения Северо-Крымского канала, смогут подавать воду сельхозпроизводителям и в водохранилища, не оправдались. Они наполнили эти службы неквалифицированными людьми, которые, мы имеем информацию, уже разрушили на территории Крыма сами сооружения Северо-Крымского канала, и пытаются отобрать воду вне сооружений, просто прорывая какие-то арыки", - отметил Одарченко. Источник: https://censor.net/ru/n285927
ещё и 100 лет не прошло как мордовская срань окончательно заявила шо это их историчес
кие земли..... НА МОРДВУ тётя.......
Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины "!
государство-оккупант Россия отвечает за все, что происходит на временно оккупированной территории, находящейся под его эффективным контролем.
(Четвертая Женевская конвенция) предусматривает, что государство-оккупант должна с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население.
А сейчас РФ пытается ещё больше изменить демографическую ситуацию в Крыму.
Это является преступлением, потому что по международному праву нельзя целенаправленно перемещать население и искусственно менять этнический состав территорий, поэтому и занижают цифры.
А засуха не только в Крыму. В Сочи воду подают 2 часа в сутки.
..... то есть потратить скажем 5 лет и понятно какихто денех но! не нужно ничего штурмовать.