Сімферопольське водосховище повністю висохло. ФОТО

У мережі з'явилися свіжі фото висохлого Сімферопольського водосховища в окупованому Росією Криму.

Знімки оприлюднено на Twitter-сторінці "Кримський бандерівець", передає Цензор.НЕТ.

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"Крим. Фотографії Сімферопольського водосховища. Це те місце, яке багато хто з вас бачив на виїзді із Сімферополя в бік Алушти / Ялти або на в'їзді до Сімферополя з боку Алушти / Ялти. Фотографії свіжі. Так, води немає зовсім", - йдеться в коментарі.

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Нагадаємо, 11 вересня в МЗС РФ порівняли припинення постачання води в окупований Крим з "катуванням і нелюдським поводженням".

МЗС України вкотре заявило, що водопостачання в Крим повністю відновлять лише після повної деокупації півострова.