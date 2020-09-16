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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Симферопольское водохранилище полностью высохло. ФОТО

В сети появились свежие фото высохшего Симферопольского водохранилища в оккупированном Россией Крыму.

Снимки обнародованы на Twitter-странице "КРЫМский бандеровец", передает Цензор.НЕТ.

Симферопольское водохранилище полностью высохло 01

Было

Симферопольское водохранилище полностью высохло 02
Симферопольское водохранилище полностью высохло 03

Стало

"Крым. Фотографии Симферопольского водохранилища. Это то место, которое многие из вас видели при выезде из Симферополя в сторону Алушты/Ялты или при въезде в Симферополь со стороны Алушты/Ялты. Фотографии свежие. Да, воды нет совсем", - говорится в комментарии.

Читайте также: Обеспечение водой населения Крыма лежит полностью на плечах оккупационной власти, - представительство президента в АРК

Напомним, 11 сентября в МИД РФ сравнили прекращение поставки воды в оккупированный Крым с "пытками и бесчеловечным обращением".

МИД Украины в который раз заявил, что водоснабжение в Крым полностью восстановят только после полной деоккупации полуострова.

Симферопольское водохранилище полностью высохло 04

Крым (26410) Симферополь (658) вода (918)


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Топ комментарии
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Запоминайте Крым сегодняшним, потому что скоро вы его не узнаете.
Электричество, газ, продовольствие, транспортное сообщение - это проблемы Крыма? Да, конечно. Но все они меркнут по сравнению с главной, фундаментальной проблемой.
Вода.
Вода - это не только «попить», «постирать» и «помыться». Это не только заводы, канализация и сельское хозяйство.
После войны население Крыма составляло 379 тыс. человек, правда, с учетом того, что до этого было депортировано все крымско-татарское население. И тем не менее, задумайтесь о цифре - 379тыс. против сегодняшних около 2,5 млн.
Причина малочисленности послевоенного Крыма до безобразия проста - была заселена лишь узкая приморская полоска, да еще предгорья Крымских гор. Потому что только здесь происходило накапливание осадков в горах, которые источниками и реками, стекая к побережью и в долины, давали людям пресную воду.
Вся остальная территория представляла собой обширные солончаковые степи не только не пригодные для сельского хозяйства, но и для мало-мальского существования людей, поскольку пресной воды в степном Крыму не было. Вообще. Совсем. В колодцах и скважинах - рассолы. Собственно, как и положено быть на засушливом и жарком острове, окруженном со всех сторон морем.
И вот в Крым пришел Северо-Крымский канал. Как сказать, пришел.... Сначала на Днепре построили Каховское водохранилище. Затем построили собственно канал и каскад насосных станций, затем оборудовали иригационную сеть. Почти два десятка лет, неимоверные затраты.
И степной Крым начали промывать. По 1 кубическому километру воды в год. 1 миллиард тонн.
Есть такой термин, называется он «рассоление» почв. Если долго-долго лить на солончаки пресную воду, то соли постепенно будут из почвы вымываться, а над подземными рассолами сформируется купол пресной воды, препятствующий обратному капиллярному засолению. Почва станет пригодной для сельскохозяйственно го использования, а из пресного купола можно будет отбирать некоторое количество воды для питьевого водоснабжения. Значит, можно возделывать поля, сады и виноградники, строить села, завозить людей.
Именно так и произошло с Крымом. Со строительством Северо-Крымского канала, а затем и передачей Крыма Украине началась гигантская программа рассоления почв, преобразования их в пашни и виноградники, десятками тысяч поехали переселенцы с Украины, в основном - хлеборобы и животноводы. Население Крыма начало стремительно увеличиваться. 800 (Восемьсот) сел и поселков в степном Крыму получили автономное водоснабжение.
И, конечно же - взрывной рост промышленности. Все основные предприятия Крыма обязаны своим ростом или вообще появлением воде Северо-Крымского канала. Потому что заводы - это не только производственные мощности, зачастую с большим потреблением технической пресной воды, но и люди, тысячи, десятки и сотни тысяч людей, которые должны иметь возможность нормально жить, пить, есть, мыться, стирать, извините - ходить в туалет, попросту говоря - постоянно тратить пресную воду.
И вот Северо-Крымский канал закрылся. А население Крыма осталось. И промышленность осталась. И водопотребление осталось почти на уровне 2013 года, за исключением части сельскохозяйственны х площадей с искусственным орошением.
Крым начал стремительно «пропивать» свои запасы пресной воды, которые накапливались десятилетиями. Опустошаются водохранилища, варварски разбуриваются и откачиваются остатки линз пресных вод с участков, где они почти 50 лет формировались за счет пролива воды из канала и системных ирригации и площадного орошения.
И, конечно, тут же зазвенели первые звоночки. То тут, то там из скважин уже пошла засоленная вода, кое-где появились уже и рассолы.
Наука гидрогеология говорит, что Крым без массированного пролива пресных вод в любом случае вернется к своему первоначальному солончаковому состоянию, поскольку капиллярное поднятие рассолов постепенно засолит линзы пресных вод, сделав их непригодными к использованию. Но это процесс длиной лет в 12-15, если его, конечно, не ускорять. Но его ускорили, раза в 3.
А теперь о главном.
Чем будут заниматься люди в 800 сельских поселках Крыма, когда вокруг них возродятся солончаки, и не сможет расти не только хлеб и виноград, но и даже кустарниковая акация? Что будут пить эти люди?
Что будут пить крымчане в городах, чем смывать в своих туалетах, когда водохранилища опустеют окончательно, а в скважины окончательно придет рассол?
О промышленности не буду, и так все ясно.
Крым приговорен к возврату в далекий 1947г., когда населению в 379тыс. человек с их тогдашними сверхскромными потребностями вполне хватало воды. Но тогда и в Армянске жило около 3тыс. человек, а не более 20тыс. как сейчас, да и на заводе «Залив» в Керчи работало от силы сотни полторы работников, и не был он ни каким градообразующим предприятием, как сейчас...
Машина времени со скрипом понеслась на 60 лет назад, и крымчане ее несчастные пассажиры.
Никакие водоводы из России, даже если они и будут, не в состоянии сравниться с мощностью переброса воды из Днепра, из которого на нужды Крыма отбиралось около 20% стока этой великой реки.
Крым без Украины не может существовать и развиваться. Крым это Украина.
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16.09.2020 11:48
+113
Симферопольское водохранилище полностью высохло - Цензор.НЕТ 2506
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16.09.2020 11:41
+96
Симферопольское водохранилище полностью высохло - Цензор.НЕТ 2838
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16.09.2020 11:42
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была бы это территрия США то проблему бы решили быстро...мощные трубопроводы...правда слегка бы осушили дон и кубань...но это уже другая тема...
А так природа взяла свое...и даже если освободить крым от козлятины воду подавать не надо...
Оставить курорты с затратами только на питье, слив туалетов и мойки посуды...
Остальное вернуть развод лошадей и верблюдов + заповедники аля аскания нова
Этим займутся татары...остальную шваль вон за поребрик...
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16.09.2020 16:03 Ответить
Крысюки просите воду у сцаря - он вам насцит полный рот:

Сімферопольське водосховище повністю висохло - Цензор.НЕТ 314
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16.09.2020 16:06 Ответить
Бог палкою не б'є.
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16.09.2020 16:11 Ответить
Вывсеврети! Если там выкопать ямку, сверху постелить целофанку и оставить на ночь в водохранилище будет вода. И так каждый день! Шах и мат, либерасты!
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16.09.2020 16:44 Ответить
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16.09.2020 17:05 Ответить
Проблема в том, что россия все 6 лет проблемой воды не занималась. Можно було и резерв соорудить, и опреснительные установки поставить, и трубопровод провести с реки Дон, и Сибирские реки перебросить , даже танкерный водяной флот сделать, парк автоцистерн заиметь, и через мост таскать.Но-нет, ни-че-го, решили что и телевизор прекрасно справится с проблемой воды
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16.09.2020 17:26 Ответить
лучше с Байкала
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16.09.2020 18:13 Ответить
Китайці проти, а так то хороша ідея, нехай би ще і Байкал випили до дна
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16.09.2020 18:25 Ответить
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16.09.2020 23:40 Ответить
вот о чем писали 19 мая 2014 года
"Планы (самопровозглашенной крымской власти. - Ред.) относительно того, что они, захватив сооружения Северо-Крымского канала, смогут подавать воду сельхозпроизводителям и в водохранилища, не оправдались. Они наполнили эти службы неквалифицированными людьми, которые, мы имеем информацию, уже разрушили на территории Крыма сами сооружения Северо-Крымского канала, и пытаются отобрать воду вне сооружений, просто прорывая какие-то арыки", - отметил Одарченко. Источник: https://censor.net/ru/n285927
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16.09.2020 18:09 Ответить
А что поделаешь, глобальное потепление и засушливое лето. Может в следующем году полегчает.
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16.09.2020 18:15 Ответить
Сімферопольське водосховище повністю висохло - Цензор.НЕТ 5746
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16.09.2020 19:16 Ответить
****** коня можем дать понюхать)
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16.09.2020 21:01 Ответить
Гивна тоби на лопату а не води....
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16.09.2020 23:43 Ответить
Цюцюрок кілограм, а не води.
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17.09.2020 01:37 Ответить
этих "коренных" заселяли после второй мировой а на донбасск после голодоморов то есть
ещё и 100 лет не прошло как мордовская срань окончательно заявила шо это их историчес
кие земли..... НА МОРДВУ тётя.......
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17.09.2020 09:52 Ответить
Никакой воды в Крым, оккупантам РФ. У нас по всей Украине у самих озёра и реки пересыхают.

Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины "!

государство-оккупант Россия отвечает за все, что происходит на временно оккупированной территории, находящейся под его эффективным контролем.
(Четвертая Женевская конвенция) предусматривает, что государство-оккупант должна с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население.
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18.09.2020 02:33 Ответить
Не гріх і баночку старопрамена відкупорити, за камні з неба...
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16.09.2020 19:23 Ответить
ледяной Янтарь из украинского Николаева тоже сгодится
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16.09.2020 23:43 Ответить
Знаю, та трохи різноманіття не завадить. Тим більш таке свято.
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17.09.2020 02:53 Ответить
Украинцы на полуострове понимают всё правильно. Пусть драпают те 800 тысяч кацапов, которых завезли на украденный полуостров с 2014-го года.
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16.09.2020 19:42 Ответить
100% я думаю Рашка занижает цифры, , чем есть в действительности, там уже 1 млн завезенных из РФ. Рашка уже не первый раз завозить русских в Крым.
А сейчас РФ пытается ещё больше изменить демографическую ситуацию в Крыму.

Это является преступлением, потому что по международному праву нельзя целенаправленно перемещать население и искусственно менять этнический состав территорий, поэтому и занижают цифры.
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17.09.2020 04:14 Ответить
Бесплатный совет крымской кацапне - вас, уродов залётных, никто в нашем Крыму силой не держит.... Если надоело пить мочу и смывать унитаз мочой, и посуду мыть мочой, собирайте монатки и валите на свою паРашу - там воды пока ещё много, хоть подмоетесь и вонять станете меньше....
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16.09.2020 19:54 Ответить
Сімферопольське водосховище повністю висохло - Цензор.НЕТ 7968
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16.09.2020 20:49 Ответить
есть хороший рецепт, надо просто взять и вьівести тех, кто там не живет, а ресурсьі потребляет, ЧМ флот и войська , с пол лимона будет
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16.09.2020 20:57 Ответить
зе в будь якому випадку буде проштовхувати включення каналу, уже декілька разів намагався але ще не вечір, он язик вже другий раз намагались в раді проштовхнути
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16.09.2020 21:01 Ответить
Канал к Симферопольскому водохранилищу отношения не имеет.
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17.09.2020 00:08 Ответить
"Канал снабжал водой...посёлки Симферопольского района (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C) Комсомольское , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8D%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Грэсовский ), некоторые районы города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Симферополя через наливное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Межгорное водохранилище , из которого был построен также водовод в город https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополь "
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17.09.2020 07:32 Ответить
Но я не разу не встречал комментариев, что крымчане просились обратно в Украину. Просто хотят, чтобы Украина их поила и кормила, а значит им такая жизнь нравится с Россией.
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16.09.2020 21:18 Ответить
того ж хоче лугандон з зе
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16.09.2020 21:24 Ответить
Русские - это не крымчане. Русскими в средине 19 века в Крыму и не пахло, если исключить пару анклавов.
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17.09.2020 07:37 Ответить
Смоли вам ще гарячої, москалі прокляті. Будуйте водопровід "Волга - Керчь"
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16.09.2020 21:19 Ответить
А почему не пишут о проблеме с водой в Житомире? Вот это реально должно волновать, а на кой нам проблемы кацапов?
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16.09.2020 21:22 Ответить
«Шикарний від». (с)
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16.09.2020 23:01 Ответить
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16.09.2020 23:21 Ответить
Сімферопольське водосховище повністю висохло - Цензор.НЕТ 7353
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16.09.2020 23:39 Ответить
Вот вот....бяда пришла откуда не ждали! Ну теперь что ,всем гамузом обратно в расею? Не хочется но придется...
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16.09.2020 23:41 Ответить
Ващета канал тут непричем. Симферопольское водохранилище к нему никак не относилось.
А засуха не только в Крыму. В Сочи воду подают 2 часа в сутки.
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17.09.2020 00:16 Ответить
Ну ось, тепер є місце де можна провести фестиваль...
Сімферопольське водосховище повністю висохло - Цензор.НЕТ 61
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17.09.2020 02:19 Ответить
прекрасная новость... пусть вдогонку подохнут и крысчане, принявшие кацапскую оккупацию...
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17.09.2020 05:07 Ответить
Крим вертається в той вигляд, в якому його віддали колись "подарували" Україні.
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17.09.2020 07:09 Ответить
сс
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17.09.2020 08:27 Ответить
Да хоть камни с неба, главное ***** теперь вечный правитель *********
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17.09.2020 08:47 Ответить
Крым. О Крыме подумали еще до войны, уж очень успешным оказался опыт Каракумского канала. Но если там достаточно было развести воды Амударьи, перепада высот хватало, то с Крымом было все сложнее, требовались на порядок более сложные инженерные решения. А тут война.В общем, о Крыме вспомнили году в 49м, доложили Иосифу Виссарионовичу, Коба одобрил. Начали готовить программу обводнения Крыма. И тут оказалось что: - воды в год требуется под 1,5 млрд кубометров (тонн) - для формирования перепада и необходимого перетока нужно строить вдхн.Одного водохранилища оказалось ничтожно мало, т.к. полезный объем Каховского вдхр - лишь около 30% от его полного объема. Т.е. при активной эксплуатации канала река Днепр ниже Каховки должна летом пересыхать.Решить проблему массированного потребления воды, но без уничтожения Днепра, можно только строительством каскада водохранилищ, которые, взаимодействуя, поддерживают как плановый дебит Северо-Крымского канала, так и нормальный сток Днепра.А плановый дебит Северо-Крымского канала, на минуточку - почти 1000 м3 в секунду ! Посчитайте - многострадальный город Симферополь с его суточным потреблением 160тыс м3 можно полностью напоить за 160 секунд, 2 с половиной минуты
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17.09.2020 09:19 Ответить
Кааскад водохранилищ - это миллионы гектаров затопляемых пахотных земель Украины, это сотни переселяемых населенных пунктов, это сотни тысяч украинцев, которые должны бросить свои дома, с территории одного только Каховского вдхр переселили 37 тыс. человек.Вот тут, еще при живом Сталине, встал вопрос - чей Крым? И действительно, чей, если Украине предстояли титанические усилия, гигансткие расходы и коллосальные потери? И все это ради того, чтобы, по примеру Каракумского канала, промыть Крым, рассолить его земли и сделать раем.Дальше - история общеизвестная. "Крым подарили хохлам", "Деды ваевали, А лысый Хрущев дурачек подарил" и прочие геополитические экспертные оценки. Ну, вы в курсе... А теперь возвращаемся в сейчас.Крым вернулся в родную гавань. Ну, то есть, Украина, строила, жертвовала своими территориями, ресурсам, людьми, но поскольку у нас диды, а у вас жидобандеровцы, поэтому мы отжали и возрадовались.Все, что сейчас происходит с возвратным терраформированием Крыма - проявление высшей исторической справедливости. Ибо нефиг красть созданное великим трудом и большими потерями.И вопли - "отдайте воду, хахлы" на фоне вышесказанного смотрятся как-то странно: а вы, болезные, создавали все это, чтобы претендовать? Вы губили свою природу ради Крыма, свою землю ради Крыма, судьбы своих людей ради Крыма? Досвидание, держитесь там
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17.09.2020 09:21 Ответить
Сімферопольське водосховище повністю висохло - Цензор.НЕТ 4880
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17.09.2020 09:46 Ответить
ещё в 2015 писали что нужно срочно решить водоснабжение Марика и вырубить донбабве воду....... и электрику к стати тоже..... и шо та "новыелица" об этом тоже молчат как рыбаоблёд
..... то есть потратить скажем 5 лет и понятно какихто денех но! не нужно ничего штурмовать.
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17.09.2020 09:49 Ответить
А что в Черном Море вода кончилась ? Так вроде нет , по тому нет препятствий , опреснительные установки и вперед , а то что дорого , так по пути к кацапскому раю Украина не кого кормить и ПОИТЬ не обязана.
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17.09.2020 10:12 Ответить
какая прекрасная красивая живописная степь
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17.09.2020 10:30 Ответить
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