Симферопольское водохранилище полностью высохло. ФОТО
В сети появились свежие фото высохшего Симферопольского водохранилища в оккупированном Россией Крыму.
Снимки обнародованы на Twitter-странице "КРЫМский бандеровец", передает Цензор.НЕТ.
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"Крым. Фотографии Симферопольского водохранилища. Это то место, которое многие из вас видели при выезде из Симферополя в сторону Алушты/Ялты или при въезде в Симферополь со стороны Алушты/Ялты. Фотографии свежие. Да, воды нет совсем", - говорится в комментарии.
Напомним, 11 сентября в МИД РФ сравнили прекращение поставки воды в оккупированный Крым с "пытками и бесчеловечным обращением".
МИД Украины в который раз заявил, что водоснабжение в Крым полностью восстановят только после полной деоккупации полуострова.
Топ комментарии
+159 Kare Resa
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+113 Виктор Потоцкий #426787
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+96 Виктор Потоцкий #426787
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А так природа взяла свое...и даже если освободить крым от козлятины воду подавать не надо...
Оставить курорты с затратами только на питье, слив туалетов и мойки посуды...
Остальное вернуть развод лошадей и верблюдов + заповедники аля аскания нова
Этим займутся татары...остальную шваль вон за поребрик...
"Планы (самопровозглашенной крымской власти. - Ред.) относительно того, что они, захватив сооружения Северо-Крымского канала, смогут подавать воду сельхозпроизводителям и в водохранилища, не оправдались. Они наполнили эти службы неквалифицированными людьми, которые, мы имеем информацию, уже разрушили на территории Крыма сами сооружения Северо-Крымского канала, и пытаются отобрать воду вне сооружений, просто прорывая какие-то арыки", - отметил Одарченко. Источник: https://censor.net/ru/n285927
ещё и 100 лет не прошло как мордовская срань окончательно заявила шо это их историчес
кие земли..... НА МОРДВУ тётя.......
Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины "!
государство-оккупант Россия отвечает за все, что происходит на временно оккупированной территории, находящейся под его эффективным контролем.
(Четвертая Женевская конвенция) предусматривает, что государство-оккупант должна с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население.
А сейчас РФ пытается ещё больше изменить демографическую ситуацию в Крыму.
Это является преступлением, потому что по международному праву нельзя целенаправленно перемещать население и искусственно менять этнический состав территорий, поэтому и занижают цифры.
А засуха не только в Крыму. В Сочи воду подают 2 часа в сутки.
..... то есть потратить скажем 5 лет и понятно какихто денех но! не нужно ничего штурмовать.