Симферопольское водохранилище полностью высохло. ФОТО

В сети появились свежие фото высохшего Симферопольского водохранилища в оккупированном Россией Крыму.

Снимки обнародованы на Twitter-странице "КРЫМский бандеровец", передает Цензор.НЕТ.

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"Крым. Фотографии Симферопольского водохранилища. Это то место, которое многие из вас видели при выезде из Симферополя в сторону Алушты/Ялты или при въезде в Симферополь со стороны Алушты/Ялты. Фотографии свежие. Да, воды нет совсем", - говорится в комментарии.

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Напомним, 11 сентября в МИД РФ сравнили прекращение поставки воды в оккупированный Крым с "пытками и бесчеловечным обращением".

МИД Украины в который раз заявил, что водоснабжение в Крым полностью восстановят только после полной деоккупации полуострова.