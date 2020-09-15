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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26001) МИД (6803) деоккупация (844) вода (918)

Водоснабжение в Крым полностью восстановят только после полной деоккупации полуострова, - МИД

Водоснабжение в Крым полностью восстановят только после полной деоккупации полуострова, - МИД

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что водоснабжение в Крым из континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова. Такая позиция основывается на нормах международного права.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Констатируем тот факт, что под предлогом "гуманитарной нужды", Российской оккупационной власти в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса. Очевиден и тот факт, что потребность в водных ресурсах растет на фоне колонизации полуострова - стремительного роста населения в рамках целенаправленной политики замены демографического состава Крыма. Такие действия государства-оккупанта являются военным преступлением. Их цель - заселение украинских территорий гражданами РФ, которые являются лояльными к экспансивной политике своего государства и, таким образом, осуществление закрепления незаконной оккупации", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что преступлениями против человечности и военными преступлениями являются также убийства, насильственные исчезновения, пытки, посягательство на человеческое достоинство и прочие преступления, совершенные против граждан Украины на территории временно оккупированного Крыма.

Эти преступления являются предметом уголовных производств в Украине, изучаются Офисом Прокурора Международного уголовного суда в пределах предварительного изучения ситуации в Украине. Осуждаются они и международным сообществом, в частности в ежегодных резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН 71/205 от 19.12.2016 г.., 72/190 от 19.12.2017 г.., 73/263 от 22.12.2018 г.., 74/168 от 18.12.2019 г.. "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

Читайте также: МИД благодарит Евросоюз за продление "крымских" санкций против России

"Относительно обеспечения водой населения временно оккупированного Крыма, то, как и в случае с обеспечением временно оккупированной территории другими ресурсами, продуктами питания и медицинскими материалами, в соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, это полностью относится к обязательствам государства-оккупанта - Российской Федерации. Любые заявления о якобы нарушении норм международного права Украины в связи с прекращением водоснабжения являются никчемными с точки зрения международного права и, очевидно, призваны на то, чтобы "назначить виновника" расходов, которые несет РФ уже седьмой год в результате незаконной оккупации Крыма и развертывания масштабной милитаризации полуострова, за которую платят российские налогоплательщики", - подытожили в министерстве.

Напомним, ранее МИД Украины уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины выразил протест в связи с проведением Россией местных выборов в оккупированном Крыму

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Топ комментарии
+8
Хватит уже оправдываться, сколько можно? Начнем с того, что канал разрушен, и выведены из строя четыре каскада подьемных насосных станций. Кто это будет восстанавливать и за какие деньги? Почему кацапы не строя опреснители в Крыму, они же бааагаааатые...
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15.09.2020 10:48
+7
Настораживает слово - "полностью" .
А частично , значит , можно и до деоккупации ???
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15.09.2020 10:56
+7
А НЕ полностью? Шо за намёки?
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15.09.2020 11:00
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Хватит уже оправдываться, сколько можно? Начнем с того, что канал разрушен, и выведены из строя четыре каскада подьемных насосных станций. Кто это будет восстанавливать и за какие деньги? Почему кацапы не строя опреснители в Крыму, они же бааагаааатые...
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15.09.2020 10:48 Ответить
>Хватит уже оправдываться

Вы хотите, что бы Мир слышал только голос оккупанта? И в конце концов принял его позицию?
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15.09.2020 10:53 Ответить
Я хочу что бы Украинская власть вынула язык из одного места, и заявила свою позицию. А не запоздало рефлексировала на заявы Захаровой, или Скабеевой.
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15.09.2020 10:56 Ответить
Ааа..расхитители социалистической собственности? Ууу мерзавцы!!!
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15.09.2020 10:58 Ответить
Настораживает слово - "полностью" .
А частично , значит , можно и до деоккупации ???
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15.09.2020 10:56 Ответить
Это же зеленые брехуны.Они давно уже торгуются с х-лом,только пока еще поссыкивают ,патриотично настроенное общество и проверяют общественное мнение,выжидают удобного момента.
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15.09.2020 11:29 Ответить
Також по вухам різонуло. Виходить, що частково можем давати воду.
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15.09.2020 13:09 Ответить
Рашисты совсем оборзели... Газ значит они могут из Сибири за тысячи километров по трубам перегонять, а воду из Байкала для Крыма не могут. Воду Украина должна давать. Наглёж...
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15.09.2020 10:56 Ответить
Там кругом вода, это не пустыня. Пусть строят опреснители как Саудиты и Израильтяне, в чем проблема?
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15.09.2020 10:58 Ответить
В конце-концов , можно научиться пить и солёную воду , как Ихтиандр ...
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15.09.2020 10:59 Ответить
Во во.. вместо газопроводов, нефтепроводов и т.д.
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15.09.2020 11:12 Ответить
А НЕ полностью? Шо за намёки?
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15.09.2020 11:00 Ответить
А " не полностью"... Очередные увертки., Игра слов..... Формулировка должна быть другой " Любые виды поставки воды в Крым и Севастополь будут возможны только после полной и безоговорочной деоккупации этих территорий и возвращения Крыма и Севастополя в состав Украины на правах 2013 года. ( вероятно и с ликвидацией базы РФ в Севастополе в связи с нарушением РФ Большого договора РФ с Украиной). ВСЕ !!!
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15.09.2020 11:11 Ответить
Хто підіймає ці питання? А сам уряд України прощупує можливість продати даунтас на Крим. Хочуть сподобатися перед виборами і малоросам і патріотам. Один каже дамо, інший каже, що ви не так зрозуміли - не дамо.
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15.09.2020 11:29 Ответить
после полной деоккупации полуострова
Крым не оккупирован!
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15.09.2020 12:17 Ответить
Водопостачання в Крим повністю відновлять тільки після повної деокупації півострова, - МЗС - Цензор.НЕТ 4001

....
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15.09.2020 14:49 Ответить
В Крыму много воды ... морской. Пусть опресняют.
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15.09.2020 15:49 Ответить
А навіщо слово ПОВНІСТЮ? Достатньо було б сказати ВІДНОВЛЕНО, бо виникають підозри, що зелені можуть частово відновити постачання води. Я їх боюсь.
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15.09.2020 20:41 Ответить
 
 