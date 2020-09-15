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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14078) МЗС (4020) деокупація (947) вода (1168)

Водопостачання в Крим повністю відновлять тільки після повної деокупації півострова, - МЗС

Водопостачання в Крим повністю відновлять тільки після повної деокупації півострова, - МЗС

МЗС України заявляє, що водопостачання до Криму з континентальної України буде повністю відновлене тільки після повної деокупації півострова. Така позиція ґрунтується на нормах міжнародного права.

Про це йдеться в коментарі МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Констатуємо той факт, що під приводом "гуманітарної потреби", Російській окупаційній владі в Криму не вистачає води на прискорений розвиток військових об’єктів та підприємств військово-промислового комплексу. Очевидним є і той факт, що потреба у водних ресурсах зростає на тлі колонізації півострова - стрімкого зростання населення в рамках цілеспрямованої політики заміни демографічного складу Криму. Такі дії держави-окупанта є воєнним злочином. Їх мета - заселення українських територій громадянами РФ, які є лояльними до експансивної політики своєї держави та, таким чином, здійснення закріплення незаконної окупації", - говориться в повідомленні.

У міністерстві підкреслюють, що злочинами проти людяності та воєнними злочинами є вбивства, насильницькі зникнення, катування, посягання на людську гідність тощо, вчинені проти громадян України в тимчасово окупованому Криму.

Ці злочини є предметом кримінальних проваджень в Україні, вивчаються Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду в межах попереднього вивчення ситуації в Україні. Засуджуються вони й міжнародним співтовариством, зокрема в щорічних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН 71/205 від 19.12.2016 р., 72/190 від 19.12.2017 р., 73/263 від 22.12.2018 р., 74/168 від 18.12.2019 р. "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)".

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"Щодо забезпечення водою населення тимчасово окупованого Криму, то, як і у випадку з забезпеченням тимчасово окупованої території іншими ресурсами, продуктами харчування та медичними матеріалами, відповідно до Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, це повністю відноситься до зобов’язань держави-окупанта - Російської Федерації. Будь-які заяви про нібито порушення норм міжнародного права Україною у зв’язку з припиненням водопостачання є нікчемними з точки зору міжнародного права і, очевидно, покликані на те, щоб "призначити винного" за витрати, які несе РФ уже сьомий рік внаслідок незаконної окупації Криму та розгортання масштабної мілітаризації півострова, за яку сплачують російські платники податків", - підсумували в міністерстві.

Нагадаємо, раніше МЗС України звинуватив російських пропагандистів у спотворенні позиції ООН про постачання води в окупований Крим.
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Топ коментарі
+8
Хватит уже оправдываться, сколько можно? Начнем с того, что канал разрушен, и выведены из строя четыре каскада подьемных насосных станций. Кто это будет восстанавливать и за какие деньги? Почему кацапы не строя опреснители в Крыму, они же бааагаааатые...
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15.09.2020 10:48
+7
Настораживает слово - "полностью" .
А частично , значит , можно и до деоккупации ???
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15.09.2020 10:56
+7
А НЕ полностью? Шо за намёки?
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15.09.2020 11:00
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Хватит уже оправдываться, сколько можно? Начнем с того, что канал разрушен, и выведены из строя четыре каскада подьемных насосных станций. Кто это будет восстанавливать и за какие деньги? Почему кацапы не строя опреснители в Крыму, они же бааагаааатые...
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15.09.2020 10:48 Відповісти
>Хватит уже оправдываться

Вы хотите, что бы Мир слышал только голос оккупанта? И в конце концов принял его позицию?
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15.09.2020 10:53 Відповісти
Я хочу что бы Украинская власть вынула язык из одного места, и заявила свою позицию. А не запоздало рефлексировала на заявы Захаровой, или Скабеевой.
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15.09.2020 10:56 Відповісти
Ааа..расхитители социалистической собственности? Ууу мерзавцы!!!
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15.09.2020 10:58 Відповісти
Настораживает слово - "полностью" .
А частично , значит , можно и до деоккупации ???
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15.09.2020 10:56 Відповісти
Это же зеленые брехуны.Они давно уже торгуются с х-лом,только пока еще поссыкивают ,патриотично настроенное общество и проверяют общественное мнение,выжидают удобного момента.
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15.09.2020 11:29 Відповісти
Також по вухам різонуло. Виходить, що частково можем давати воду.
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15.09.2020 13:09 Відповісти
Рашисты совсем оборзели... Газ значит они могут из Сибири за тысячи километров по трубам перегонять, а воду из Байкала для Крыма не могут. Воду Украина должна давать. Наглёж...
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15.09.2020 10:56 Відповісти
Там кругом вода, это не пустыня. Пусть строят опреснители как Саудиты и Израильтяне, в чем проблема?
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15.09.2020 10:58 Відповісти
В конце-концов , можно научиться пить и солёную воду , как Ихтиандр ...
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15.09.2020 10:59 Відповісти
Во во.. вместо газопроводов, нефтепроводов и т.д.
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15.09.2020 11:12 Відповісти
А НЕ полностью? Шо за намёки?
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15.09.2020 11:00 Відповісти
А " не полностью"... Очередные увертки., Игра слов..... Формулировка должна быть другой " Любые виды поставки воды в Крым и Севастополь будут возможны только после полной и безоговорочной деоккупации этих территорий и возвращения Крыма и Севастополя в состав Украины на правах 2013 года. ( вероятно и с ликвидацией базы РФ в Севастополе в связи с нарушением РФ Большого договора РФ с Украиной). ВСЕ !!!
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15.09.2020 11:11 Відповісти
Хто підіймає ці питання? А сам уряд України прощупує можливість продати даунтас на Крим. Хочуть сподобатися перед виборами і малоросам і патріотам. Один каже дамо, інший каже, що ви не так зрозуміли - не дамо.
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15.09.2020 11:29 Відповісти
после полной деоккупации полуострова
Крым не оккупирован!
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15.09.2020 12:17 Відповісти
Водопостачання в Крим повністю відновлять тільки після повної деокупації півострова, - МЗС - Цензор.НЕТ 4001

....
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15.09.2020 14:49 Відповісти
В Крыму много воды ... морской. Пусть опресняют.
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15.09.2020 15:49 Відповісти
А навіщо слово ПОВНІСТЮ? Достатньо було б сказати ВІДНОВЛЕНО, бо виникають підозри, що зелені можуть частово відновити постачання води. Я їх боюсь.
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15.09.2020 20:41 Відповісти
 
 