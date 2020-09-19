РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4235 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
13 610 220

В оккупированной Алуште ограничили водоснабжение из-за обмеления водохранилища

В оккупированной Алуште ограничили водоснабжение из-за обмеления водохранилища

С 23 сентября в Алуште, Партените и Малом Маяке в оккупированном Крыму вводят ограничения по подаче воды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Со среды, 23 сентября мы вводим в Алуште, Партените и Малом Маяке ограничительные меры подачи воды. А именно: в ночное время с 23:00 до 05:00 в системе водопровода будет снижено давление. Вода, будет, но идти она будет под низким давлением. Это временная мера, но она поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды", – заявили в подконтрольной Кремлю администрации Алушты

В сообщении подчеркивается, что в Изобильненском водохранилище остался "небольшой объем, которого хватит только до декабря".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Симферопольское водохранилище полностью высохло. ФОТО

Напоминаем, с 7 сентября в оккупированном Крыму в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды.

Автор: 

Алушта (56) Крым (26411) вода (918)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+48
Путин, введи коров!
В оккупированной Алуште ограничили водоснабжение из-за обмеления водохранилища - Цензор.НЕТ 2273
показать весь комментарий
19.09.2020 16:08
+41
хоть крысчане радуют хорошими новостями
показать весь комментарий
19.09.2020 15:59
+34
еще один оккупированный город Крыма добровольно присоединился к водной блокаде -явка 146 процентов-
показать весь комментарий
19.09.2020 16:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Кацапу никогда не стыдно. Он и в церкви перднет и под дверь соседу нагадит, ежели это будет ему выгодно. И даже если не выгодно. Просто по своей ракоцапской натуре...
показать весь комментарий
19.09.2020 21:55 Ответить
Жопа - значить жопа, але чиста і прозора (с)
показать весь комментарий
19.09.2020 21:48 Ответить
Вася,иди,не тошни.
показать весь комментарий
19.09.2020 19:42 Ответить
Грузопоток ограничений.
Сваи вбити в глину, скальной породи там нет - район грязевих вулканов и тектонических разломов.
То, что ето недоразумение рухнет, сомнения нет, вопрос только - КОГДА!
показать весь комментарий
19.09.2020 20:12 Ответить
Это повод для какой-то нашей радости?
Мы измельчали до того, что сами живём по горло в говне, но радуемся тому, что у соседа сдыхает последняя корова...
У нас остались токо такие радости.
показать весь комментарий
19.09.2020 19:37 Ответить
ну, кто вам виноват, что ви по горло в говне живете?
Ето только ваши проблеми.
показать весь комментарий
19.09.2020 20:13 Ответить
Набутылочник, почему ты живешь по горло в говне?
показать весь комментарий
19.09.2020 21:56 Ответить
Вам никто не мешает носить траур по поводу неприятностей у соседей, скиздивших Вашу корову. Но требовать этого от всех - это уже явный перегиб.
показать весь комментарий
20.09.2020 00:01 Ответить
В окупованій Алушті обмежили водопостачання через обміління водосховища - Цензор.НЕТ 2487
показать весь комментарий
19.09.2020 19:48 Ответить
Предлагаем крымчанам, стремившимся в Россию вместе с полуостровом, мыться камнями с неба, ну или камнями из крана, кому как удобнее.
показать весь комментарий
19.09.2020 21:11 Ответить
а разве крысмане в 2014-м не знали, шо первый симптом предательства это- сухость, во рту?...
показать весь комментарий
19.09.2020 21:46 Ответить
Люди, котрі зраджують свою батьківщину, другого не заслуговують.
показать весь комментарий
19.09.2020 22:45 Ответить
Кацапи, які ридали від щастя, що кримнаш, а мене запитували: а зечєм вам,хахлам, Крим? Вже п'ять років туди не їздять, а у них там батьки живуть та є де жити. От тільки води немає, українських продуктів немає, пляжі занедбані, а Севастополь став воєнною базою. Коли Крим був Україною, ці падлюки кожне літо там відпочивали і все їх влаштовувало.
показать весь комментарий
19.09.2020 23:37 Ответить
крысмане перестали солить хамсу в бочках, во- первых чтоб не искать воду, и во- вторых чтоб не искать пиво ...
показать весь комментарий
19.09.2020 23:46 Ответить
во многих городах Донецкой области режим был и есть куда жестче с 5.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00. И это, кстати, не оккупированная территория, и эта хрень началась не сегодня и не вчера, а где-то с середины 90-х, наверное. В последнее время (при Порошенко) график пересмотрели и отменили дневную паузу, теперь вода есть с 5.00 до 22.00 или с 5.00 до 24.00 (иногда). Т.е. у нас в Украине с ее водоводами, реками и т.п., местами дела с водой обстоят куда хуже, но цензор о них почему-то не пишет.
показать весь комментарий
20.09.2020 00:01 Ответить
зачем им вода ? из камней путь душ принимают .
показать весь комментарий
20.09.2020 00:41 Ответить
В Крыму сейчас так вызывают воду:

В окупованій Алушті обмежили водопостачання через обміління водосховища - Цензор.НЕТ 4595


показать весь комментарий
20.09.2020 01:17 Ответить
В сообщении подчеркивается, что в Изобильненском водохранилище остался "небольшой объем, которого хватит только до декабря"
===========
Т.е. теперь, накануне декабря. следите за руками пацанчика перзидента..
Очень следите.
показать весь комментарий
20.09.2020 01:42 Ответить
не отчаивайтесь братья: из камней можно выдавить много воды
показать весь комментарий
20.09.2020 06:25 Ответить
Страница 3 из 3
 
 