В оккупированной Алуште ограничили водоснабжение из-за обмеления водохранилища

С 23 сентября в Алуште, Партените и Малом Маяке в оккупированном Крыму вводят ограничения по подаче воды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Со среды, 23 сентября мы вводим в Алуште, Партените и Малом Маяке ограничительные меры подачи воды. А именно: в ночное время с 23:00 до 05:00 в системе водопровода будет снижено давление. Вода, будет, но идти она будет под низким давлением. Это временная мера, но она поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды", – заявили в подконтрольной Кремлю администрации Алушты

В сообщении подчеркивается, что в Изобильненском водохранилище остался "небольшой объем, которого хватит только до декабря".

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Напоминаем, с 7 сентября в оккупированном Крыму в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды.