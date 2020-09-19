В оккупированной Алуште ограничили водоснабжение из-за обмеления водохранилища
С 23 сентября в Алуште, Партените и Малом Маяке в оккупированном Крыму вводят ограничения по подаче воды.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Со среды, 23 сентября мы вводим в Алуште, Партените и Малом Маяке ограничительные меры подачи воды. А именно: в ночное время с 23:00 до 05:00 в системе водопровода будет снижено давление. Вода, будет, но идти она будет под низким давлением. Это временная мера, но она поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды", – заявили в подконтрольной Кремлю администрации Алушты
В сообщении подчеркивается, что в Изобильненском водохранилище остался "небольшой объем, которого хватит только до декабря".
Напоминаем, с 7 сентября в оккупированном Крыму в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды.
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Сваи вбити в глину, скальной породи там нет - район грязевих вулканов и тектонических разломов.
То, что ето недоразумение рухнет, сомнения нет, вопрос только - КОГДА!
Мы измельчали до того, что сами живём по горло в говне, но радуемся тому, что у соседа сдыхает последняя корова...
У нас остались токо такие радости.
Ето только ваши проблеми.
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Т.е. теперь, накануне декабря. следите за руками пацанчика перзидента..
Очень следите.