На Київщині п'яний водій протаранив автомобіль патрульних, двох поліцейських госпіталізовано

У Київській області нетверезий водій врізався в автомобіль патрульної поліції. ДТП сталася сьогодні приблизно о 4:00 на 34-му км автодороги Київ - Ковель - Ягодин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Київської області.

"Водій авто Аudi не обрав безпечної швидкості, безпечної дистанції та скоїв зіткнення зі службовим автомобілем Skoda Rapid. Унаслідок ДТП двоє патрульних поліцейських зазнали тілесних ушкоджень. Їх госпіталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Після скоєння ДТП винуватець із місця пригоди зник, але через кілька хвилин повернувся.

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На місце події прибув інший екіпаж патрульних. Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього явні ознаки сп'яніння. Водій погодився пройти огляд на стан сп'яніння на місці. Результат алкотестера "Драгер" - 1,66 проміле.