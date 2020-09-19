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Новини П'яні за кермом
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На Київщині п'яний водій протаранив автомобіль патрульних, двох поліцейських госпіталізовано

На Київщині п'яний водій протаранив автомобіль патрульних, двох поліцейських госпіталізовано

У Київській області нетверезий водій врізався в автомобіль патрульної поліції. ДТП сталася сьогодні приблизно о 4:00 на 34-му км автодороги Київ - Ковель - Ягодин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Київської області.

"Водій авто Аudi не обрав безпечної швидкості, безпечної дистанції та скоїв зіткнення зі службовим автомобілем Skoda Rapid. Унаслідок ДТП двоє патрульних поліцейських зазнали тілесних ушкоджень. Їх госпіталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Після скоєння ДТП винуватець із місця пригоди зник, але через кілька хвилин повернувся.

Дивіться також: П'яний водій в Одеській області після невдалої спроби втекти від патрульних покусав і побив їх. ФОТО

На місце події прибув інший екіпаж патрульних. Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього явні ознаки сп'яніння. Водій погодився пройти огляд на стан сп'яніння на місці. Результат алкотестера "Драгер" - 1,66 проміле.

Автор: 

ДТП (4471) Київська область (4042) пияцтво (580) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+6
Як любив повторювати наш бувший начальник Даш- ;Влить тобі по дорозі в больницю чекушку в глотку- діло п'яти минут, так шо бабки гони;.
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19.09.2020 20:11
+4
666
Ночью он к Вам придет.
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19.09.2020 21:09
+4
Но если Вы окропите местный полицейский участок святой водй- это отведет от Вас сей злой рок.
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19.09.2020 21:10
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Як любив повторювати наш бувший начальник Даш- ;Влить тобі по дорозі в больницю чекушку в глотку- діло п'яти минут, так шо бабки гони;.
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19.09.2020 20:11 Відповісти
Что творится на дорогах? И это зеленые тварюки такие законы пишут, чтобы всякая пьянь убивала украинцев. Что это за наказания за пьянство за рулем? Штрафики? Каждый день десятки людей погибают от всякой алкашни. Где адекватное законодательство? Почему не изымают права у пьяни? Почему не изымают автомобили? Где видеокамеры на всех дорогах? А , зеленые ублюдки? Кому вы служите? Сатане? Смерти? Или украинцам?
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19.09.2020 21:02 Відповісти
666
Ночью он к Вам придет.
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19.09.2020 21:09 Відповісти
Щось мені підказує, що у Лариси всі стіни квартири обклеєні іконами та обвішані розп'яттями. Щоб не заліз.
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19.09.2020 21:42 Відповісти
Лучше бы тебе подсказывало, что законы в Украине пишут мошенники, воры и извращенцы. Вот тогда бы был хоть какой-то толк. А так ходишь сегодня живой, а завтра пьяное чучело наедет и допобачення.
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19.09.2020 21:47 Відповісти
законы в Украине пишут мошенники, воры и извращенцы

...
Курінний отаман Очевиденко підтверджує. "Слуги наріду" - вони такі.

А так ходишь сегодня живой, а завтра пьяное чучело наедет и допобачення.

...
Не переживай. Чудотворний образ завжди з собою? Тоді все норм. А якщо із вмонтованими мощами - то взагалі бронь, не те що п'яне авто, танк не проб'є )))0))0)))
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19.09.2020 22:00 Відповісти
Православна овуляшка-антищеплениця-яжмать.
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19.09.2020 21:47 Відповісти
На Київщині п'яний водій протаранив автомобіль патрульних, двох поліцейських госпіталізовано - Цензор.НЕТ 8052
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19.09.2020 22:04 Відповісти
(шах і мат, аметісти!)
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19.09.2020 22:05 Відповісти
Україньською - сонечко доречі (або сонечка) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0 Сонечка - Вікіпедія
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19.09.2020 22:49 Відповісти
Но если Вы окропите местный полицейский участок святой водй- это отведет от Вас сей злой рок.
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19.09.2020 21:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/401376 Все началось с твоего Петруся Потрошенко с переименования милиции в пилицию, грызунок что варили кофе босам в своей Грызунии а у нас стали ,,рехформаторами,, в МВД. Министра Авакяна и набора в полицию бронелобых селян. Наблюдал сегодня как троица полицаев стихийных торговцев сельхозпродуктами на улице разганяли. ,, В вас е дозв1л на торг1влю ? Складайте реч1. ,, Какой идиот выдаст разрешение торговать с асфальта овощами ?
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19.09.2020 21:36 Відповісти
Ты больное? Я Петруся критиковала все 5 лет его президенства, а тут вдруг появляется какой -то больной лемур и говорит, что Петрусь мой. Не мой он , не мой и Зеля, не мои олигархи и олигархические прихвостни. Я из двух зол не выбираю, потому что из двух зол добра не будет.
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19.09.2020 21:44 Відповісти
Тьху, ДАІ.
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19.09.2020 20:12 Відповісти
Та там різниця невелика.
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19.09.2020 20:21 Відповісти
Я аж трохи підвис - з якої це країни головний сміття з прізвищем Даш
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19.09.2020 20:28 Відповісти
да шож сегодня за день такой. столько бойцов синего легиона за рулем. у нас тоже сегодня педострианина гепнули. тапки откинул. правда сам дорогу перебегал. две полосы проскакал. третью не смог.
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19.09.2020 20:23 Відповісти
У нас накурені мєнти на десятці в діда на москвичі в'їхали, так теж намагалися діда п'яним зробити. Люди не дали.
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19.09.2020 20:38 Відповісти
Ну это заявка на джек-пот.
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19.09.2020 20:40 Відповісти
Лишение прав всем бухим за рулем, а ментам если отпустили пьяного за бабки- тюрьма, 10 лет.
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19.09.2020 20:46 Відповісти
правильно буде - шпиталізавано (від слова шпиталь)
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19.09.2020 20:53 Відповісти
а на криворогатщиче шо? - новостя какие есть?
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19.09.2020 21:04 Відповісти
Вот мне нравится - пьяное чмо СОГЛАСИЛОСЬ. А если не согласится - придется на коленях умолять? А то ведь толковый адвокат без этих показаний дело быстро развалит. Кого защищает этот (да и не только этот) закон в его сегодняшней интерпритации?
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19.09.2020 21:10 Відповісти
Клоун-пианист, а где же строгие наказания для ханыг-водителей, или ты просто балдеешь, когда невинные люди гибнут и становятся калеками от таких тварей-водил, какого хрена ты влез вообще в президенты, сидел бы в своём квартале и хреном на пианине играть продолжал бы.
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19.09.2020 21:21 Відповісти
нефиг стоять на обочине пенты
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19.09.2020 21:21 Відповісти
совсем оборзели лютые звери, видать, всё им пох...
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19.09.2020 21:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo
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19.09.2020 21:33 Відповісти
это и есть оценка аваковским мусорам.
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20.09.2020 12:51 Відповісти
 
 