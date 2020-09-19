На Киевщине пьяный водитель протаранил автомобиль патрульных, 2 полицейских госпитализированы

В Киевской области нетрезвый водитель врезался в автомобиль патрульной полиции. ДТП произошло сегодня, в районе 4 часов утра, на 34 км автодороги Киев - Ковель - Ягодин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.

"Водитель авто Аudi ни избрал безопасную скорость, безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение со служебным авто Skoda Rapid. В результате ДТП двое патрульных полицейских получили телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

После совершения ДТП виновник с места происшествия скрылся, но через несколько минут вернулся.

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На место происшествия прибыл другой экипаж патрульных. Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Результат алкотестера "Драгер" - 1,66 промилле.