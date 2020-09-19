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Новости Пьяные за рулем
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На Киевщине пьяный водитель протаранил автомобиль патрульных, 2 полицейских госпитализированы

На Киевщине пьяный водитель протаранил автомобиль патрульных, 2 полицейских госпитализированы

В Киевской области нетрезвый водитель врезался в автомобиль патрульной полиции. ДТП произошло сегодня, в районе 4 часов утра, на 34 км автодороги Киев - Ковель - Ягодин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.

"Водитель авто Аudi ни избрал безопасную скорость, безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение со служебным авто Skoda Rapid. В результате ДТП двое патрульных полицейских получили телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

После совершения ДТП виновник с места происшествия скрылся, но через несколько минут вернулся.

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На место происшествия прибыл другой экипаж патрульных. Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Результат алкотестера "Драгер" - 1,66 промилле.

Автор: 

ДТП (7677) Киевская область (4150) пьянство (867) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+6
Як любив повторювати наш бувший начальник Даш- ;Влить тобі по дорозі в больницю чекушку в глотку- діло п'яти минут, так шо бабки гони;.
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19.09.2020 20:11
+4
666
Ночью он к Вам придет.
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19.09.2020 21:09
+4
Но если Вы окропите местный полицейский участок святой водй- это отведет от Вас сей злой рок.
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19.09.2020 21:10
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Як любив повторювати наш бувший начальник Даш- ;Влить тобі по дорозі в больницю чекушку в глотку- діло п'яти минут, так шо бабки гони;.
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19.09.2020 20:11 Ответить
Что творится на дорогах? И это зеленые тварюки такие законы пишут, чтобы всякая пьянь убивала украинцев. Что это за наказания за пьянство за рулем? Штрафики? Каждый день десятки людей погибают от всякой алкашни. Где адекватное законодательство? Почему не изымают права у пьяни? Почему не изымают автомобили? Где видеокамеры на всех дорогах? А , зеленые ублюдки? Кому вы служите? Сатане? Смерти? Или украинцам?
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19.09.2020 21:02 Ответить
666
Ночью он к Вам придет.
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19.09.2020 21:09 Ответить
Щось мені підказує, що у Лариси всі стіни квартири обклеєні іконами та обвішані розп'яттями. Щоб не заліз.
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19.09.2020 21:42 Ответить
Лучше бы тебе подсказывало, что законы в Украине пишут мошенники, воры и извращенцы. Вот тогда бы был хоть какой-то толк. А так ходишь сегодня живой, а завтра пьяное чучело наедет и допобачення.
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19.09.2020 21:47 Ответить
законы в Украине пишут мошенники, воры и извращенцы

...
Курінний отаман Очевиденко підтверджує. "Слуги наріду" - вони такі.

А так ходишь сегодня живой, а завтра пьяное чучело наедет и допобачення.

...
Не переживай. Чудотворний образ завжди з собою? Тоді все норм. А якщо із вмонтованими мощами - то взагалі бронь, не те що п'яне авто, танк не проб'є )))0))0)))
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19.09.2020 22:00 Ответить
Православна овуляшка-антищеплениця-яжмать.
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19.09.2020 21:47 Ответить
На Київщині п'яний водій протаранив автомобіль патрульних, двох поліцейських госпіталізовано - Цензор.НЕТ 8052
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19.09.2020 22:04 Ответить
(шах і мат, аметісти!)
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19.09.2020 22:05 Ответить
Україньською - сонечко доречі (або сонечка) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0 Сонечка - Вікіпедія
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19.09.2020 22:49 Ответить
Но если Вы окропите местный полицейский участок святой водй- это отведет от Вас сей злой рок.
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19.09.2020 21:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/401376 Все началось с твоего Петруся Потрошенко с переименования милиции в пилицию, грызунок что варили кофе босам в своей Грызунии а у нас стали ,,рехформаторами,, в МВД. Министра Авакяна и набора в полицию бронелобых селян. Наблюдал сегодня как троица полицаев стихийных торговцев сельхозпродуктами на улице разганяли. ,, В вас е дозв1л на торг1влю ? Складайте реч1. ,, Какой идиот выдаст разрешение торговать с асфальта овощами ?
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19.09.2020 21:36 Ответить
Ты больное? Я Петруся критиковала все 5 лет его президенства, а тут вдруг появляется какой -то больной лемур и говорит, что Петрусь мой. Не мой он , не мой и Зеля, не мои олигархи и олигархические прихвостни. Я из двух зол не выбираю, потому что из двух зол добра не будет.
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19.09.2020 21:44 Ответить
Тьху, ДАІ.
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19.09.2020 20:12 Ответить
Та там різниця невелика.
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19.09.2020 20:21 Ответить
Я аж трохи підвис - з якої це країни головний сміття з прізвищем Даш
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19.09.2020 20:28 Ответить
да шож сегодня за день такой. столько бойцов синего легиона за рулем. у нас тоже сегодня педострианина гепнули. тапки откинул. правда сам дорогу перебегал. две полосы проскакал. третью не смог.
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19.09.2020 20:23 Ответить
У нас накурені мєнти на десятці в діда на москвичі в'їхали, так теж намагалися діда п'яним зробити. Люди не дали.
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19.09.2020 20:38 Ответить
Ну это заявка на джек-пот.
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19.09.2020 20:40 Ответить
Лишение прав всем бухим за рулем, а ментам если отпустили пьяного за бабки- тюрьма, 10 лет.
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19.09.2020 20:46 Ответить
правильно буде - шпиталізавано (від слова шпиталь)
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19.09.2020 20:53 Ответить
а на криворогатщиче шо? - новостя какие есть?
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19.09.2020 21:04 Ответить
Вот мне нравится - пьяное чмо СОГЛАСИЛОСЬ. А если не согласится - придется на коленях умолять? А то ведь толковый адвокат без этих показаний дело быстро развалит. Кого защищает этот (да и не только этот) закон в его сегодняшней интерпритации?
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19.09.2020 21:10 Ответить
Клоун-пианист, а где же строгие наказания для ханыг-водителей, или ты просто балдеешь, когда невинные люди гибнут и становятся калеками от таких тварей-водил, какого хрена ты влез вообще в президенты, сидел бы в своём квартале и хреном на пианине играть продолжал бы.
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19.09.2020 21:21 Ответить
нефиг стоять на обочине пенты
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19.09.2020 21:21 Ответить
совсем оборзели лютые звери, видать, всё им пох...
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19.09.2020 21:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo
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19.09.2020 21:33 Ответить
это и есть оценка аваковским мусорам.
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20.09.2020 12:51 Ответить
 
 