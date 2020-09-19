П'яна одеситка побила 2-річного сина, дитину госпіталізували, - поліція
Про те, що на проспекті Академіка Глушка в Одесі жінка б'є хлопчика, повідомили в поліцію перехожі. Тепер правоохоронці розслідують факт злісного невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління поліції, на місце силовики виїхали разом із представниками служби у справах дітей. Матір дитини (одеситку, 1981 р.н.) направили на медичний огляд, який показав, що жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. 2-річного хлопчика госпіталізували з попереднім діагнозом "закрита черепно-мозкова травма і струс головного мозку".
До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі Таїровського відділення поліції внесли відомості за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною або за особою, стосовно якої встановлено опіку чи піклування) Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються і допитуються свідки події.
Крім того, жінку поліцейські поставлять на профілактичний облік, а працівники служби у справах дітей ініціюють позов до суду про позбавлення її батьківських прав.
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Інше питання - як воно застосовується на практиці...
Ґаплодисменти і вподобайка
П'яний секс без гіндона - і випадковий лічінус як результат.
Пока не сталкивашься, вроде все хорошо. Когда копнешь внутрь - лучше в не копать.
Врагу не пожелаешь. Несчастные дети и долбаная страна, которая допускает до такого.
А лічінус лежав голодний, обпісяний і обкаляний (бо "матери" не до памперсів - їй треба синькою затаритися).
Періодичні повідомлення, які потрапляють у стрічку новин, краснономовно про це свідчать.
Тільки через пару тижнів дівчинці вдалося якось дати про себе знати через сусідів (бо мобільний маманя навмисне забрала). Приїхала тоді ще міліція... В результаті "мати" позбавили батьківських прав, дівчинку забрали у притулок. Але в тюрму п'янделигу не запроторили. Хоча треба було. До речі, кістки у дівчинки зрослися неправильно, стала кульгавою - не знаю, може потім операцію зробили...
Про подальшу історію знаю тільки, що доця перетворилася на таку само пілять, як і маманя. Чомусь не здивований.
А якщо отак постійно на власні очі бачити деяке лайно...
Хоча цю "мать" справедливо було б
повісити головою внизпосадити всерйоз і надовго.
Але кричущу жесть тупо зам'яли, "чтоб не вышло чего".
Приезжают иностранцы, но и там все не так просто.
русские даже закон ввели о запрете амеров усыновлять детей, после 20ти детей, убитых там "родителями".
Это очень тяжелая и непростая тема, но позиция Украины в этом вопросе- просто жесть. По факту нет никакой позиции и никакого вменяемого законодательства.