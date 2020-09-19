П'яна одеситка побила 2-річного сина, дитину госпіталізували, - поліція

Про те, що на проспекті Академіка Глушка в Одесі жінка б'є хлопчика, повідомили в поліцію перехожі. Тепер правоохоронці розслідують факт злісного невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління поліції, на місце силовики виїхали разом із представниками служби у справах дітей. Матір дитини (одеситку, 1981 р.н.) направили на медичний огляд, який показав, що жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. 2-річного хлопчика госпіталізували з попереднім діагнозом "закрита черепно-мозкова травма і струс головного мозку".

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі Таїровського відділення поліції внесли відомості за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною або за особою, стосовно якої встановлено ​​опіку чи піклування) Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються і допитуються свідки події.

Крім того, жінку поліцейські поставлять на профілактичний облік, а працівники служби у справах дітей ініціюють позов до суду про позбавлення її батьківських прав.

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