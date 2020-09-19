Пьяная одесситка избила 2-летнего сына, ребенок госпитализирован, - полиция
О том, что на проспекте Академика Глушко в Одессе женщина бьет мальчика, сообщили в полицию прохожие. Теперь правоохранители расследуют факт злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции, на место силовики выехали вместе с представителями службы по делам детей. Мать ребенка - одесситку, 1981 г.р., направили на медицинское освидетельствование, которое показало, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. 2-летнего мальчика госпитализировали с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга".
В Единый реестр досудебных расследований следователи Таировского отделения полиции внесли сведения по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются и допрашиваются свидетели происшествия.
Кроме того, женщину полицейские поставят на профилактический учет, а работники службы по делам детей инициируют иск в суд о лишении ее родительских прав.
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Інше питання - як воно застосовується на практиці...
Ґаплодисменти і вподобайка
П'яний секс без гіндона - і випадковий лічінус як результат.
Пока не сталкивашься, вроде все хорошо. Когда копнешь внутрь - лучше в не копать.
Врагу не пожелаешь. Несчастные дети и долбаная страна, которая допускает до такого.
А лічінус лежав голодний, обпісяний і обкаляний (бо "матери" не до памперсів - їй треба синькою затаритися).
Періодичні повідомлення, які потрапляють у стрічку новин, краснономовно про це свідчать.
Тільки через пару тижнів дівчинці вдалося якось дати про себе знати через сусідів (бо мобільний маманя навмисне забрала). Приїхала тоді ще міліція... В результаті "мати" позбавили батьківських прав, дівчинку забрали у притулок. Але в тюрму п'янделигу не запроторили. Хоча треба було. До речі, кістки у дівчинки зрослися неправильно, стала кульгавою - не знаю, може потім операцію зробили...
Про подальшу історію знаю тільки, що доця перетворилася на таку само пілять, як і маманя. Чомусь не здивований.
А якщо отак постійно на власні очі бачити деяке лайно...
Хоча цю "мать" справедливо було б
повісити головою внизпосадити всерйоз і надовго.
Але кричущу жесть тупо зам'яли, "чтоб не вышло чего".
Приезжают иностранцы, но и там все не так просто.
русские даже закон ввели о запрете амеров усыновлять детей, после 20ти детей, убитых там "родителями".
Это очень тяжелая и непростая тема, но позиция Украины в этом вопросе- просто жесть. По факту нет никакой позиции и никакого вменяемого законодательства.