Пьяная одесситка избила 2-летнего сына, ребенок госпитализирован, - полиция

О том, что на проспекте Академика Глушко в Одессе женщина бьет мальчика, сообщили в полицию прохожие. Теперь правоохранители расследуют факт злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции, на место силовики выехали вместе с представителями службы по делам детей. Мать ребенка - одесситку, 1981 г.р., направили на медицинское освидетельствование, которое показало, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. 2-летнего мальчика госпитализировали с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга".

В Единый реестр досудебных расследований следователи Таировского отделения полиции внесли сведения по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются и допрашиваются свидетели происшествия.

Кроме того, женщину полицейские поставят на профилактический учет, а работники службы по делам детей инициируют иск в суд о лишении ее родительских прав.

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