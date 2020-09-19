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Новости Силовики
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Пьяная одесситка избила 2-летнего сына, ребенок госпитализирован, - полиция

Пьяная одесситка избила 2-летнего сына, ребенок госпитализирован, - полиция

О том, что на проспекте Академика Глушко в Одессе женщина бьет мальчика, сообщили в полицию прохожие. Теперь правоохранители расследуют факт злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции, на место силовики выехали вместе с представителями службы по делам детей. Мать ребенка - одесситку, 1981 г.р., направили на медицинское освидетельствование, которое показало, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. 2-летнего мальчика госпитализировали с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга".

В Единый реестр досудебных расследований следователи Таировского отделения полиции внесли сведения по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются и допрашиваются свидетели происшествия.

Кроме того, женщину полицейские поставят на профилактический учет, а работники службы по делам детей инициируют иск в суд о лишении ее родительских прав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовянка пыталась вывезти своего ребенка в Венгрию по поддельному разрешению отца, - ГПСУ

Автор: 

дети (6520) избиение (9802) Одесса (7898) Нацполиция (16496) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+22
Как бывший полицейский скажу, что стране насрать на своих детей. Таких семей очень много и даже в крайних ситуациях соответствующие органы ничего делать не хотят. Находится 1000 отмазок почему у них «связаны руки» Выехав 3-й раз на вызов в семью с 2-мя детками, проживающими в ужасных условиях с родителями алкашами не выдержал и заявился в кабинет главной «тёти» по делам службы защиты детей в нашу местную обладминистрацию. Свиноподобная женщина чисто советского формата, обвешанная цепями и последним айфоном. В шикарном кабинете с крутым Mac и прочей лабудой, даже не записав адрес семьи втерла пару стандартных фраз как им сейчас тяжело работается и сообщила, что ей пора на обед. Даже патрона стало на неё жалко.
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19.09.2020 23:32
+15
Я Вам скажу как.... и подчеркну, что к ОГРОМНОМУ сожалению работает только так. Про настиле в семье в частности. Если приехать на вызов, составить админ материал, а по сути попросить больше не бить ребёнка или мать (чаще такое конечно совершает мужской пол), то через два дня, после очередной синьки, снова получишь вызов на этот адрес. Если с порога вломить в череп так, чтобы тело перелетев через комнату расхерачило собой сервант и сказать, пока он пересчитывает остатки зубов, что в следующий раз приеду на вызов именно я, то обычно следует фраза «Чего вы ребята, я ж просто сразу не понял, что вы НОРМАЛЬНЫЕ!» и больше вызовов нет. Тело продолжает синячить, но предпочитает дома завалиться спать, а не геройствовать. Это животные, как бы печально не звучало.
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19.09.2020 23:47
+6
то, что у нас творится в системе детдомов, опеки и усыновления - такого наверное, нигде в мире нет, разве что в Африке.
Пока не сталкивашься, вроде все хорошо. Когда копнешь внутрь - лучше в не копать.
Врагу не пожелаешь. Несчастные дети и долбаная страна, которая допускает до такого.
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19.09.2020 23:16
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Онажемать
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19.09.2020 23:05 Ответить
А як карають тих батьків, через недогляд яких гинуть діти ?
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19.09.2020 23:12 Ответить
Наскільки знаю - ніяк.
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19.09.2020 23:14 Ответить
Начебто є стаття про "злочинну недбалість, що призвела до смерті".
Інше питання - як воно застосовується на практиці...
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19.09.2020 23:20 Ответить
Я Вам скажу как.... и подчеркну, что к ОГРОМНОМУ сожалению работает только так. Про настиле в семье в частности. Если приехать на вызов, составить админ материал, а по сути попросить больше не бить ребёнка или мать (чаще такое конечно совершает мужской пол), то через два дня, после очередной синьки, снова получишь вызов на этот адрес. Если с порога вломить в череп так, чтобы тело перелетев через комнату расхерачило собой сервант и сказать, пока он пересчитывает остатки зубов, что в следующий раз приеду на вызов именно я, то обычно следует фраза «Чего вы ребята, я ж просто сразу не понял, что вы НОРМАЛЬНЫЕ!» и больше вызовов нет. Тело продолжает синячить, но предпочитает дома завалиться спать, а не геройствовать. Это животные, как бы печально не звучало.
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19.09.2020 23:47 Ответить
Брутально і ефективно. Іншої мови алкобидло не розуміє.
Ґаплодисменти і вподобайка
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20.09.2020 00:07 Ответить
Из статьи непонятно,сколько детей у этой "матери".
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19.09.2020 23:13 Ответить
С сегодняшнего дня официально - НИ ОДНОГО !!!
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19.09.2020 23:16 Ответить
а что это меняет?
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19.09.2020 23:17 Ответить
Если есть старшие дети, то представляю, что они уже успели пережить в своей жизни. Если нет, а этот ребенок первый, то тогда для чего она рожала в 37 лет? Чтоб по его черепу лупить и водку пьянствовать дальше?
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19.09.2020 23:23 Ответить
Навряд чи вона про щось взагалі думала.
П'яний секс без гіндона - і випадковий лічінус як результат.
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19.09.2020 23:25 Ответить
то, что у нас творится в системе детдомов, опеки и усыновления - такого наверное, нигде в мире нет, разве что в Африке.
Пока не сталкивашься, вроде все хорошо. Когда копнешь внутрь - лучше в не копать.
Врагу не пожелаешь. Несчастные дети и долбаная страна, которая допускает до такого.
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19.09.2020 23:16 Ответить
Ще й баблозаври отримувала від держави, тварюка.
А лічінус лежав голодний, обпісяний і обкаляний (бо "матери" не до памперсів - їй треба синькою затаритися).
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19.09.2020 23:29 Ответить
Как бывший полицейский скажу, что стране насрать на своих детей. Таких семей очень много и даже в крайних ситуациях соответствующие органы ничего делать не хотят. Находится 1000 отмазок почему у них «связаны руки» Выехав 3-й раз на вызов в семью с 2-мя детками, проживающими в ужасных условиях с родителями алкашами не выдержал и заявился в кабинет главной «тёти» по делам службы защиты детей в нашу местную обладминистрацию. Свиноподобная женщина чисто советского формата, обвешанная цепями и последним айфоном. В шикарном кабинете с крутым Mac и прочей лабудой, даже не записав адрес семьи втерла пару стандартных фраз как им сейчас тяжело работается и сообщила, что ей пора на обед. Даже патрона стало на неё жалко.
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19.09.2020 23:32 Ответить
100 баллов
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19.09.2020 23:37 Ответить
Дуже прикро.
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19.09.2020 23:44 Ответить
"Дуже прикро", я б її просто прибила, мразь
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19.09.2020 23:49 Ответить
+++
Періодичні повідомлення, які потрапляють у стрічку новин, краснономовно про це свідчать.
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19.09.2020 23:49 Ответить
У нас на жилмасиві був випадок - алкобабіща, що працювала, як у нас кажуть, "гамноляпом" (себто маляром-штукатуром), відповідно з IQ суттєво нижчим 80, дізналася, що 15-річна доця прогулює школу. Виховати вирішила "по-простому, по-рабочему": прийшла додому, добряче хильнувши, взяла молоток і перебила доньці обидві ноги нижче колін. "Шоб знала, шалава малолетняя, зачем тебе ноги!" Після чого криво наклала шини, перемотала ганчір'ям - і кинула доньку "одужувати" на ліжко, поставивши поруч відро для природних потреб.
Тільки через пару тижнів дівчинці вдалося якось дати про себе знати через сусідів (бо мобільний маманя навмисне забрала). Приїхала тоді ще міліція... В результаті "мати" позбавили батьківських прав, дівчинку забрали у притулок. Але в тюрму п'янделигу не запроторили. Хоча треба було. До речі, кістки у дівчинки зрослися неправильно, стала кульгавою - не знаю, може потім операцію зробили...
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20.09.2020 00:20 Ответить
Ще дикий випадок. Дізнався у нульових огидну історію моєї колишньої однокласниці, яка ще у школі перетворилася на пілять, на якій штампи нема де ставити. Після 9 класу вона пішла до бурси і невдовзі нагуляла доцю. Коли доці виповнилося 7 років, маманя сказала - "неча даром хлеб жрать, рот рабочий - иди лаве зарабатьівай!" Отак із 7 до 11 років мала перетворилася на професійне сосаліще, обслуговуючи і спермотоксикозних підлітків, і мудаків старшого віку. Так ось, коли про це дізналися (чисто випадково) - суку позбавили батьківських прав через "відсутність мінімально необхідних умов у дитини". Розкручувати кримінальну справу побоялися і педагоги, і служба зі справ неповнолітніх - бо "узнают, что такое творилось 4 года - головьі полетят". Отака зуйня, малята.
Про подальшу історію знаю тільки, що доця перетворилася на таку само пілять, як і маманя. Чомусь не здивований.
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20.09.2020 00:31 Ответить
Жахіття.
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20.09.2020 00:37 Ответить
Максим Гіркий не те напейсав у своєму "На дне". Щось романтизував... А реальність набагато потворніша.
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20.09.2020 00:44 Ответить
Даже патрона стало на неё жалко... - типо, пересчитывала зубы у развалившегося почему - то шкафа?... Вы как Вася... тоже мент, без суда и следствия раздает пендели налево и направо.... Чи у вас -- расстройство нервной системы... А привлечь за недбале ставлення до своих профобязанностей не пробовали... Вы не с Кавказа, бо кавказцы, обычно по характеру, - горячие, шо свiже кiнське лайно...
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20.09.2020 01:55 Ответить
Чесно кажучи, коли мені розповіли вищенаведену історію - теж хотілося у випадку зустрічі відбити голову шмарі-однокласниці, яка змусила 7-річну доньку смоктати міньєти за гроші. На жаль (чи на щастя? знаючи наших правоохоронців...), усі ці роки не бачив курву. Може, вже здохла десь.
А якщо отак постійно на власні очі бачити деяке лайно...
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20.09.2020 02:12 Ответить
Содом и Гоморра были есть и будут... Так шо , пане, не берите грех на душу... бо самосуд и до тюрьмы может довести.
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20.09.2020 02:19 Ответить
"Содом и Гоморра" - згадав оцей приклад "грамотності" та "ерудиції"
П'яна одеситка побила 2-річного сина, дитину госпіталізували, - поліція - Цензор.НЕТ 8164
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20.09.2020 02:32 Ответить
Он то может и привлечет, но дело может рассыпатся на этапе следствия , суда и т д - не работют системы правосудия, правохранения соовсем.
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20.09.2020 06:36 Ответить
"Свиноподобная женщина чисто советского формата" во главе социально-гуманитарного учреждения, задача которого помощь самым беззащитным, самым обездоленным детям: - вот таков результат 100-летия "Великого Октября 1917 года", столетней социальной антиселекции...
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20.09.2020 02:53 Ответить
Плюс страх за власні дупи. Те, що я написав вище - спочатку педагоги у школі, а потім служба зі справ неповнолітніх дізналися, що мати-неблагополучка примусила малолітню доньку займатися проституцією... Але побоялися, що спитають з них - "а де ви були ці чотири роки, чому не знали? особливо вчителі - класний керівник повинен усе знати, і ніїпе!" Тому й знайшли "компромісний варіант" - комісія додому, висновок про неприпустимі умови життя дитини - і позбавлення батьківських прав.
Хоча цю "мать" справедливо було б повісити головою вниз посадити всерйоз і надовго.
Але кричущу жесть тупо зам'яли, "чтоб не вышло чего".
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20.09.2020 07:02 Ответить
Саня, патрон зря пожалел...
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20.09.2020 06:30 Ответить
Как бывший заявитель скажу, что по поводу женщин советского формата - все правда, и мог бы еще многое добавить. Но также правда и то, что с прибывшими на вызов полицейскими обычно можно "договориться". Далеко не всегда совершающие насилие - алкаши, часто это вполне респектабельные люди, с влиятельными связями. И они уверены в своей безнаказанности. С "синяками" как раз проще.
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20.09.2020 08:24 Ответить
А що за люди навкруги? Чому ніхто не зупинив тварюку яка б'є дитину?!!!
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19.09.2020 23:47 Ответить
а там бичи валяются на земле присмерти, даже зимой; прохожим - до балды.
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20.09.2020 01:56 Ответить
Та шо там бичи... как-то был свидетелем сцены не проходите мимо между сгорбленной монашкой-бандершой в черных одеяниях и бичом попрошайкой... На очередной точке . бандерша кацапцеркви собирала приработок у попрошаек, оставляя им какую-то злыдобу на пропитание... Один, с трясущимися руками , взвыл, мол, мало. оставила денег... Дык, я в жизни не слышал такого отборного мата, которым культовый чинуша, сгорбленая старушка-монашка, накрыла бичугана с ног до головы, мол, лучше просить нужно.
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20.09.2020 02:08 Ответить
Лишить эту тутку род.прав и на зону - пусть отрабатывает
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20.09.2020 02:03 Ответить
А почему не предложить идею, чтобы искоренить причину зла? Хотя при зебилах вон даже коронавирусные деньги пошли налево - направо... Скоро и безвиз туда канет... Но самое главное , шо зедураки показывают свое нутро, сами не ведая , шо они творят: "Получить меньшую долю в местных советах для нас выгодней. Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее - не на нас. ..." - сказал Арахамия.
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20.09.2020 02:13 Ответить
Твои комментарии ни к селу ни к городу. Хотя понял...ты собутыльник наверное. Бухали с ней за улучшения условий для жизни.
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20.09.2020 02:22 Ответить
Пане, каждый видит то, шо ладен бачити... Но и шашкой махать, не доведя дело до конца - тоже пшик.
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20.09.2020 02:33 Ответить
В Одесі залишилсь одні ватніки із понаїхавшіх із за парєбріка, нормальні люди вже давно виїхали звідти...треба прикласти дуже багато зусилля щоб знайти там корінного одесита...так шо ця мамашка є 100 процентна кацапка!
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20.09.2020 02:20 Ответить
Вы на привозе не были... Там продавщицы в рядах по-украински и по-молдавски шпрехают... много молодежи по городу общаются на украинском. Но и ваты , вы правы, хватает.
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20.09.2020 02:25 Ответить
Ну це перебільшення. Була б там одна бавовна - у 2014 був би не День Барбекю 2 травня, а ОНР (Одеська Недореспубліка) як третій суб'єкт ордлятини.
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20.09.2020 02:27 Ответить
ИМХО... снести в Одессе старые кварталы-крысятники, согласно плану по обновлению города , даже оставив в архитектуре стиль старины, Одесса избавится от ваты. Бо сейчас вата в основном кучкуется в старых домах-кварталах. В новобудовах везде слышны патриотические идеи, в окнах украинская символика. там вата, шо в жерновах, перетирается в мотлох...
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20.09.2020 02:34 Ответить
Правильнее было бы принудительное лечение матери. Детские дома это еще тот ад.
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20.09.2020 10:09 Ответить
отдать ребенка в приёмную семью. Огромное количество нормальных, но бездетных семей стоят в очереди на усыновление.
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20.09.2020 10:41 Ответить
покажите мне эту очередь
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20.09.2020 15:16 Ответить
знали бы вы сколько в Украине таких "мам", подобных этой суке, которые "ось дадуть грошэй за дытыну, куплю соби тэлэхвон та обмыю його", охренели бы. эти дети живут в условиях, куда там детдомам...да, блин, в собачьих питомниках условия лучше. подруга жены работает в соцзащите, столько всего рассказывала, волосы дыбом стоят. мусора такие семьи все знают наперчет, но игнорируют, так же как и все эти службы семьи и детей. законодательно очень сложно лишить подобных существ родительских прав, а повлиять на этот биомусор практически невозможно. они либо бухают, либо ширяются, либо и то и другое и им все похеру, лишь бы государство вовремя платило "за детей".
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20.09.2020 10:49 Ответить
вопрос в том, что лишить можно, а дальше что? государству не выгодны детдома, о желающих на усыновление маловато, толп не наблюдается.
Приезжают иностранцы, но и там все не так просто.

русские даже закон ввели о запрете амеров усыновлять детей, после 20ти детей, убитых там "родителями".
Это очень тяжелая и непростая тема, но позиция Украины в этом вопросе- просто жесть. По факту нет никакой позиции и никакого вменяемого законодательства.
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20.09.2020 15:19 Ответить
Это кровная Хренлостанка
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20.09.2020 12:16 Ответить
 
 