Разумков не підтримує проведення виборів на окупованому Донбасі

Голова Верховної Ради, депутат СН Дмитро Разумков не підтримує внесення змін до постанови про місцеві вибори, які дозволили б провести вибори на окупованих територіях Донбасу до того, як Україна відновить над ними контроль.

Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Він наголосив, що постанова Ради про місцеві вибори ніяк не пов’язана з Мінськими угодами. Разумков зазначає, що вибори на Донбасі згідно з Мінськими угодами — це дев’ятий пункт, однак вісім попередніх досі повністю не виконані.

"Тому зараз говорити, що постанова чомусь, комусь заважає, м’яко кажучи, не зовсім коректно", — заявив він.

Разумков нагадав, що постанова була ухвалена Радою відповідно до закону України, який говорить про те, що Рада оголошує місцеві вибори не пізніше, ніж за 90 днів до дати виборів.

"Сьогодні вносити будь-які зміни до цієї постанови — це піддати сумніву легітимність проведення виборів на всій території держави, тому що це суперечитиме чинному законодавству", — пояснив спікер Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепка з "Голосу" Устінова: "Я йду в мери Вінниці!"