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Новини
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Разумков не підтримує проведення виборів на окупованому Донбасі

Разумков не підтримує проведення виборів на окупованому Донбасі

Голова Верховної Ради, депутат СН Дмитро Разумков не підтримує внесення змін до постанови про місцеві вибори, які дозволили б провести вибори на окупованих територіях Донбасу до того, як Україна відновить над ними контроль.

Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Він наголосив, що постанова Ради про місцеві вибори ніяк не пов’язана з Мінськими угодами. Разумков зазначає, що вибори на Донбасі згідно з Мінськими угодами — це дев’ятий пункт, однак вісім попередніх досі повністю не виконані.

"Тому зараз говорити, що постанова чомусь, комусь заважає, м’яко кажучи, не зовсім коректно", — заявив він.

Разумков нагадав, що постанова була ухвалена Радою відповідно до закону України, який говорить про те, що Рада оголошує місцеві вибори не пізніше, ніж за 90 днів до дати виборів.

"Сьогодні вносити будь-які зміни до цієї постанови — це піддати сумніву легітимність проведення виборів на всій території держави, тому що це суперечитиме чинному законодавству", — пояснив спікер Ради.

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вибори (6703) місцеві вибори (1366) Донбас (22356) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+4
Это единственное , в чём я его поддерживаю на 100 % . Выборы состоятся только при контроле Украины . Чем больше "кормильцы" будут без пенсии от Украины , тем больше будет вероятность их вернуть . Хотя , землю надо вернуть , без ваты .
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20.09.2020 12:10
+4
Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе

====================================
бо Разумков тримає "ніс за вітром" і трохи розумніший за більшість трускавецьких нубів.
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20.09.2020 12:13
+3
от - сподобалось....
це скільки ж в тій Одесі ще почітателей рюзьского міра

https://www.obozrevatel.com/person/natalya-yusupova.htm Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 6737
https://www.obozrevatel.com/person/natalya-yusupova.htm Наталья Юсупова
Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 8685

США вам не нравится? А колонией России нравилось быть?

Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 562

Зашла в комменты к посту о прибытии войск НАТО для учений в Украину. Комментирующие - в основном, жители Одессы. Жесть конечно, чуть не стошнило от мерзости. Все, как один, истерят, что Украина - "колония США", мол, мы рабы, америкосы - хозяева, ну вся ватная чушь с кремлевских ТВ-каналов.
Я вот хочу спросить у этих одесситов, а колонией России, которой вы были до 14 года, вам нравится быть? Может вы хотите, как жители Донбасса, позвать русский мир и получить полный пакет для оккупированных территорий? Бомбежки, грабеж, разруху и голод?? Ну или как крымчане, которым дали подачку, а теперь они нафиг никому не нужны "Денег нет, но вы держитесь" - и идёт молодежь служить на Дальний Восток, воевать в Сирию и убирать дома богатых в Москве... Этого вы хотите или думаете, они вам что-то другое готовят?
Американцы вам плохие, зато их айфоны у вас крутые. Хоть бы одна область в России жили так, как живет самый захудалый американский штат. Нищеброды. А для вас в Украине рай, потому что вы живете в свободной стране, где можете говорить и делать все, что вам хочется. Где вас не арестовывают, не бросают в подвалы, не бьют дубинкой по голове и не травят.
Живёте, тусите, салюты запускаете, зарабатываете - и все вам плохо. Ментально вы рабы и колония Московии. Слава Богу, не все такие и не будут такими никогда.
Даже не знала, что в Одессе все так плохо, в*ты целый океан...
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20.09.2020 12:28
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Блин, при этом Качура говорит, что 70% микробов готовы проголосовать за эти изменения!
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20.09.2020 12:06 Відповісти
А хтож їх підтримує? Невжеж тільки шмаркля ?
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20.09.2020 12:10 Відповісти
Яке голосували, в них громадянство забрати потрібно
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20.09.2020 12:26 Відповісти
Это единственное , в чём я его поддерживаю на 100 % . Выборы состоятся только при контроле Украины . Чем больше "кормильцы" будут без пенсии от Украины , тем больше будет вероятность их вернуть . Хотя , землю надо вернуть , без ваты .
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20.09.2020 12:10 Відповісти
Якщо ОПа накаже, то проголосує.
Він же ніхто - мікроб.
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20.09.2020 12:12 Відповісти
Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе

====================================
бо Разумков тримає "ніс за вітром" і трохи розумніший за більшість трускавецьких нубів.
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20.09.2020 12:13 Відповісти
А то дЕрмак его спрашивать будет.. Ему и зюЗЕ то не указ.
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20.09.2020 12:14 Відповісти
Ермак НИЧТО по сравнению с Розумковим.
Все проходит только через ВР Украини.
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20.09.2020 13:12 Відповісти
В МС-2 заложены противоречия, с одной стороны - выборы по украинскому законодательству, с другой - контроль над границей после выборов. Так как выборы по украинскому законодательству на оккупированной территории невозможны, то и выполнение МС-2 - невозможно.
В принципе - это было бы решаемо, если бы в РФ действительно хотели мира, а не присоединения Украины к ОРДЛО на кремлёвских условиях.
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20.09.2020 12:17 Відповісти
А я вообще не поддерживаю ИДЕЮ ВЫБОРОВ /не только среди рабов москальской ымперии, а в целом/ Если посмотреть кому СЕГОДНЯ даны так называемые "избирательные права", то БОЛЬШИНСТВО из них, если не НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ РАБЫ, то БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ ПОДДАННЫЕ, а не СВОБОДНЫЕ (и самое важное ИМУЩИЕ и ВООРУЖЕННЫЕ) ГРАЖДАНЕ! Технический прогресс сегодня позволяет ПРЯМУЮ ДЕМОКРАТИЮ ДЕЕСПОСОБНЫХ И ИМУЩИХ ГРАЖДАН, которые посредством современных коммуникаций могут вообще обойтись без ПОСРЕДНИКОВ и самостоятельно решать все вопросы и принимать законы!
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20.09.2020 12:19 Відповісти
Ознакомся с историей человеческой цивилизации, с римским правом и имущественным цензом, тогда не будешь задавать глупых вопросов об ИНСТИТУТЕ ГРАЖДАНСТВА!
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20.09.2020 17:39 Відповісти
Как с Фокины, все не разделяют его точку зрения но он продолжает сдавать Украину.
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20.09.2020 12:21 Відповісти
Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 205

"Не можна розраховувати на мир навіть у віддаленій перспективі, якщо не оголосити загальну амністію", - сказав Фокін напередодні в ефірі "Українського радіо".
Пояснюючи свою, як він підкреслив, особисту позицію, Фокін вказав, що не уявляє, як може виглядати "вибіркова амністія".
"Скажімо, очистили ми від окупантів землю, Донбас український, межа взята під контроль нашими прикордонниками, - як робити далі? Починати шукати злочинців серед військових? Їх близько 250 або навіть 300 тисяч", - сказав Фокін.
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20.09.2020 12:22 Відповісти
Респект пану Разумкову!
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20.09.2020 12:25 Відповісти
от - сподобалось....
це скільки ж в тій Одесі ще почітателей рюзьского міра

https://www.obozrevatel.com/person/natalya-yusupova.htm Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 6737
https://www.obozrevatel.com/person/natalya-yusupova.htm Наталья Юсупова
Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 8685

США вам не нравится? А колонией России нравилось быть?

Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 562

Зашла в комменты к посту о прибытии войск НАТО для учений в Украину. Комментирующие - в основном, жители Одессы. Жесть конечно, чуть не стошнило от мерзости. Все, как один, истерят, что Украина - "колония США", мол, мы рабы, америкосы - хозяева, ну вся ватная чушь с кремлевских ТВ-каналов.
Я вот хочу спросить у этих одесситов, а колонией России, которой вы были до 14 года, вам нравится быть? Может вы хотите, как жители Донбасса, позвать русский мир и получить полный пакет для оккупированных территорий? Бомбежки, грабеж, разруху и голод?? Ну или как крымчане, которым дали подачку, а теперь они нафиг никому не нужны "Денег нет, но вы держитесь" - и идёт молодежь служить на Дальний Восток, воевать в Сирию и убирать дома богатых в Москве... Этого вы хотите или думаете, они вам что-то другое готовят?
Американцы вам плохие, зато их айфоны у вас крутые. Хоть бы одна область в России жили так, как живет самый захудалый американский штат. Нищеброды. А для вас в Украине рай, потому что вы живете в свободной стране, где можете говорить и делать все, что вам хочется. Где вас не арестовывают, не бросают в подвалы, не бьют дубинкой по голове и не травят.
Живёте, тусите, салюты запускаете, зарабатываете - и все вам плохо. Ментально вы рабы и колония Московии. Слава Богу, не все такие и не будут такими никогда.
Даже не знала, что в Одессе все так плохо, в*ты целый океан...
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20.09.2020 12:28 Відповісти
вряд ли.
большинство комментов не из Одесси, а из-за поребрика.
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20.09.2020 13:10 Відповісти
был бы только рад- но....
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21.09.2020 14:48 Відповісти
массовость создается за поребриком.
Если ви о паре десятков комментов, то ето капля в океане.
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21.09.2020 17:47 Відповісти
Ти там дивись, бо виженуть з Секти Недоумків.
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20.09.2020 12:40 Відповісти
Он нос держит по-ветру. Партия СН уже сдулась. Разумков готовится поступать в националисты.
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20.09.2020 13:01 Відповісти
мацкали должнивиполнять Минские соглашения и, согласно етим соглашениям, уйти из Дебальцево.
Не хотят уходить - значит, мацкали не желают виполнять Минские соглашения.
Поетому, на поросячий визг мацкалей о каких-то непонятних виборах на даунбаце - можно не обращать внимания.
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20.09.2020 13:09 Відповісти
Билят,какие вообще могут быть разговоры на эту тему.Сначала взять под контроль госграницу,изгнать оттуда всю кацапскую мерзость,а уже потом только потихоньку начинать говорить на эту тему.
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20.09.2020 13:25 Відповісти
Что-то не слышно Разумкова про БЕЗВИЗ И НАТО.

А ЭТО ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА ПОЛИТИКА
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20.09.2020 13:58 Відповісти
 
 