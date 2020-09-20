Нардепка з "Голосу" Устінова: "Я йду в мери Вінниці!"

Народний депутат України Олександра Устінова (фракція "Голос") балотуватиметься на пост міського голови Вінниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" в суботу, 19 вересня.

"Я йду в мери Вінниці! Це було непросте для мене рішення, але в якийсь момент я зрозуміла: Вінниця заслуговує на краще!" - написала нардеп.

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Вона уточнила, що вона вінничанка, і в цьому місті живе "найдорожча людина" в її житті - мама Уляна Устінова.

Зазначимо, нардепка Олександра Устінова є членом парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Секретар лічильної комісії Верховної Ради.

Зараз мером Вінниці є Сергій Моргунов.

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