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Нардепка з "Голосу" Устінова: "Я йду в мери Вінниці!"

Нардепка з

Народний депутат України Олександра Устінова (фракція "Голос") балотуватиметься на пост міського голови Вінниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" в суботу, 19 вересня.

"Я йду в мери Вінниці! Це було непросте для мене рішення, але в якийсь момент я зрозуміла: Вінниця заслуговує на краще!" - написала нардеп.

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Вона уточнила, що вона вінничанка, і в цьому місті живе "найдорожча людина" в її житті - мама Уляна Устінова.

Зазначимо, нардепка Олександра Устінова є членом парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Секретар лічильної комісії Верховної Ради.

Зараз мером Вінниці є Сергій Моргунов.

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Нардепка з Голосу Устінова: Я йду в мери Вінниці! 01

Вінниця (621) місцеві вибори (1366) Голос партія (512) Устінова Олександра (113)


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Топ коментарі
+14
А твоя мама любит скорость?
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20.09.2020 10:24
+12
А співати вмієш?
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20.09.2020 10:24
+11
І танцювати вміє !!))
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20.09.2020 10:26
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А співати вмієш?
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20.09.2020 10:24 Відповісти
І танцювати вміє !!))
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20.09.2020 10:26 Відповісти
Самое прикольное в винницких выборах мера это то что
на эту должность не баллотируется бывший многолетний мер Гройсман...
А не баллотируется он потому/, что по достоверным слухам ведет переговоры
с Ахметовым о возврате в кресло премьер-министра Украины...)
Ну а что касается этой претендентки в кресло мерки
(или как там по новым гендерным требованиям?)
то ее шансы меньше 2%...
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20.09.2020 10:51 Відповісти
А Член с Роялем у нее есть ? ..
.
.
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20.09.2020 11:22 Відповісти
Члена нема , є кіска, підійде???))))
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20.09.2020 11:27 Відповісти
он один на всех у них такой , Буба Рояльный.
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20.09.2020 11:32 Відповісти
В Украине до сегодняшнего дня не было более достойной кандидатуры чем Александра Устинова на должность мэра. Она заслуживает стать мэром любого города Украины!
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20.09.2020 12:45 Відповісти
В тебе язик з пупиришками ? так стараїшся ...
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20.09.2020 12:56 Відповісти
думаю что любого города планеты, даже может быть и вселенной.
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20.09.2020 20:25 Відповісти
Тільки нік "З нами Бог та Україна"..
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20.09.2020 10:40 Відповісти
Про сосну.
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20.09.2020 12:16 Відповісти
А твоя мама любит скорость?
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20.09.2020 10:24 Відповісти
То есть в ВР работы больше не осталось, до и в кресле мера просидит больше чем в депутатском...
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20.09.2020 10:24 Відповісти
Зонтик есть?
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20.09.2020 10:26 Відповісти
Нема, є парасолька,підійде???)))
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20.09.2020 10:29 Відповісти
Підійде. Можна підвішувати.
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20.09.2020 10:34 Відповісти
На зонтик авторские права у Верещук .
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20.09.2020 10:35 Відповісти
"я иду..."

лучше скажи-удалось всеми правдами и неправдами зарегистрироваться кандидатом...
а кто куда пойдет-разберемся 25 октября
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20.09.2020 10:28 Відповісти
Ну, і йди в .... мери.
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20.09.2020 10:28 Відповісти
лучше бы всем своим оленьим стадом пошли нахер всерьез и надолго!!!
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20.09.2020 10:28 Відповісти
Я где же, где тот кто обісравя двічі БЕЗ БОЮ? Он в мэры Львова не баллотируется? Нет? А почему? Штаны застирывает? В слову, я его песни у себя удалил. И в флешки что в машине и вообще ЗЕЗДЕ. Неприятно слышат,ь как он ртом рассказывает, что такой он боец-молодец и бех боя не сдаётся.
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20.09.2020 10:30 Відповісти
Я розділяю твої емоції й підтримую.
Слабак.
Але найстрашніше - зрадив людям, які йому вірили.
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20.09.2020 10:32 Відповісти
Вакарчук це людина без честі і совісті.
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20.09.2020 11:56 Відповісти
с чего вы так решили?
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20.09.2020 16:56 Відповісти
Сказати, де? - та в Верховній Раді, депутатом числиться. На засідання, щоправда, не ходить.
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20.09.2020 11:05 Відповісти
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list так і є. Позафракційний Славко ще є депутатом.
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20.09.2020 11:57 Відповісти
Голосна сосна.
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20.09.2020 10:30 Відповісти
Умная , не зеленобот и не тусуется с ОПЗЖ . Удачи !
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20.09.2020 10:34 Відповісти
Якийсь *&%тизм..
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20.09.2020 10:37 Відповісти
а по моему это побег крысы с тонущего корабля! А "забота" о Виннице просто отмазка... проивно смотреть на таких нардепов.!! Дура, если в стране будет жопа , то и в Виннице будет глубокая жопа, и в нардепах гораздо больше для виннице можно сделать, нежели в мэрах!
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20.09.2020 10:37 Відповісти
Почему дура, совсем наоборот. Голосу ничего в ВР не светит, а так хоть может мером станет, баблишка подзаработает. Хотя конечно основная причина это мама))
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20.09.2020 10:43 Відповісти
ну в принципе вы правы))) я же сказал - крысы побежали)))
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20.09.2020 10:46 Відповісти
"Голос"превратился в шёпот.Ничего ей в Виннице не светит.
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20.09.2020 10:39 Відповісти
в слабенькое попукивание.
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20.09.2020 10:48 Відповісти
Якщо ти Вінничанка, то що зробила особисто для Вінниці? Чому тебе повинні підтримати Вінничани? Та й управлінський апарат міста там і так достатньо потужний.
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20.09.2020 10:46 Відповісти
А может на ткацкую фабрику.. хоть какой-то толк будет.
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20.09.2020 10:49 Відповісти
Она любит везде идти и не работать, пусть сначала поработает для Винницы, а потом куда хочет туда и идёт
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20.09.2020 11:28 Відповісти
там есть кому работать. пусть на .... идет.
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20.09.2020 20:27 Відповісти
Что у них в голове? Скорее ты идёшь в дупу.
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20.09.2020 10:56 Відповісти
невірний напрямок руху
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20.09.2020 11:11 Відповісти
Интересно, в какой такой момент, пришла такая мысль? Или в какой позе?
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20.09.2020 11:18 Відповісти
А что ты сделала за свою жизнь для Винницы чтобы идти в "мери Вінниці" необходимо избираться а не идти. ******* слуги уродов везде идти и ничего не делать
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20.09.2020 11:26 Відповісти
Еще одна корабельная сосна от слова сосать у всей корабельной банды.
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20.09.2020 11:29 Відповісти
Свинячий голос нардупки...
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20.09.2020 11:41 Відповісти
Винница в тебе не нуждается.
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20.09.2020 11:45 Відповісти
Прочитал про Устинову в википедии. Потом посмотрел комменты. Грустно это все.

С такими избирателями Украина еще не скоро из болота выберется.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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20.09.2020 11:54 Відповісти
І що ж такого гарного ви про неї прочитали. Соросовські сатанисти відбирають із туземців молодь, обробляють її, а потім повертають, всовують у владу, щоб відпрацювали. От тільки не на добробут народу, а на добробут її окупантів.
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20.09.2020 12:55 Відповісти
Это же конспирология на уровне "Билл Гейтс чипирует людей".
Оккупанты для нас россияне, а не американцы.
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20.09.2020 17:13 Відповісти
Американський і російський народ нам дійсно не вороги.
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20.09.2020 21:42 Відповісти
Читаю комментарии и понятно одно,что конкретных претензий по работе в ВР
Устиновой не может предъявить никто ,а пошлости ,гнусности зашкаливают.
Я слушала внимательно её выступления-толковые ,грамотные ,острые и никак
не перекликающиеся с зе -командой.
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20.09.2020 11:54 Відповісти
может Винничан спросить ? может винниТчанка чего то не знает ?
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20.09.2020 20:30 Відповісти
Ошибка ,на которую вы указываете не её (смотрите оригинал текста ) ,а
редакции Цензора.
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20.09.2020 21:29 Відповісти
Ще один соросовський викормиш ця Устинова. Мерзота, що зрадила батьківщину за 30 срібників.
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20.09.2020 12:03 Відповісти
Αξιος !
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20.09.2020 12:24 Відповісти
Катись...
Нардепка з "Голосу" Устінова: "Я йду в мери Вінниці!" - Цензор.НЕТ 1885
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20.09.2020 13:03 Відповісти
А Вінниця про це знає ?
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20.09.2020 13:24 Відповісти
а що, Європейська Солідарність не висунула кандидата на мера Вінниці?
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20.09.2020 13:48 Відповісти
Во, дура.. Винничане уже давно определились. Так что, идёт она мимо!
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20.09.2020 13:59 Відповісти
А чого дура? Тебе жінки в дитинстві ображали?
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20.09.2020 14:39 Відповісти
То йди собі, ніхто не заважає.
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20.09.2020 15:33 Відповісти
Спочатку над вами сміються, потім ви перемагаєте.
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20.09.2020 16:59 Відповісти
 
 