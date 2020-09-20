Нардепка з "Голосу" Устінова: "Я йду в мери Вінниці!"
Народний депутат України Олександра Устінова (фракція "Голос") балотуватиметься на пост міського голови Вінниці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" в суботу, 19 вересня.
"Я йду в мери Вінниці! Це було непросте для мене рішення, але в якийсь момент я зрозуміла: Вінниця заслуговує на краще!" - написала нардеп.
Вона уточнила, що вона вінничанка, і в цьому місті живе "найдорожча людина" в її житті - мама Уляна Устінова.
Зазначимо, нардепка Олександра Устінова є членом парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Секретар лічильної комісії Верховної Ради.
Зараз мером Вінниці є Сергій Моргунов.
Топ коментарі
+14 Люцифер
показати весь коментар20.09.2020 10:24
+12 vitaliymkua
показати весь коментар20.09.2020 10:24
+11 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар20.09.2020 10:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на эту должность не баллотируется бывший многолетний мер Гройсман...
А не баллотируется он потому/, что по достоверным слухам ведет переговоры
с Ахметовым о возврате в кресло премьер-министра Украины...)
Ну а что касается этой претендентки в кресло мерки
(или как там по новым гендерным требованиям?)
то ее шансы меньше 2%...
.
.
лучше скажи-удалось всеми правдами и неправдами зарегистрироваться кандидатом...
а кто куда пойдет-разберемся 25 октября
Слабак.
Але найстрашніше - зрадив людям, які йому вірили.
С такими избирателями Украина еще не скоро из болота выберется.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Оккупанты для нас россияне, а не американцы.
Устиновой не может предъявить никто ,а пошлости ,гнусности зашкаливают.
Я слушала внимательно её выступления-толковые ,грамотные ,острые и никак
не перекликающиеся с зе -командой.
редакции Цензора.