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Простір для підтримки ветеранів відкрили у Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Майже пів року організатори проєкту шукали приміщення, а також фахівців, які зможуть працювати в центрі. Тут надаватимуть юридичну та психологічну допомогу, а ще - підтримку під час відкриття власної справи та консультації підприємцям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, відкриття "Veteran Hub" у Вінниці відбулось онлайн.

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Тут надаватимуть безкоштовну допомогу ветеранам, військовим, курсантам, поліцейським, рятувальникам і членам їхніх сімей. Такий же хаб у 2018 році створили в Києві і вже надали допомогу понад трьом тисячам ветеранів, розповідає керівниця організації "Veteran Hub" Івона Костина.

"У Вінниці дуже багато військових баз порівняно з іншими регіонами України. Модель "ветеран-хабу" є універсальною", - каже вона.

У центрі працює 12 фахівців: психологи, юристи, фахівці з кадрів. П'ятеро з них - ветерани війни на сході України.

Стати клієнтом хабу може будь-хто, навіть без наявності посвідчення учасника бойових дій. Всі послуги - безкоштовні. Доки Вінниця в "помаранчевій" зоні, хаб працюватиме онлайн. Фахівці визначать, консультації якого спеціаліста потребує військовий, і проведуть її у Zoom.

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Після зміни зонування центр запрацює у звичному режимі.

Керівники проєкту працюють над створенням ветеран-хабу в Дніпрі.

Простір для підтримки ветеранів відкрили у Вінниці 01
Фото: Суспільне
 
Простір для підтримки ветеранів відкрили у Вінниці 02
Фото: Суспільне
 
Простір для підтримки ветеранів відкрили у Вінниці 03
Фото: Суспільне
 

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Автор: 

ветерани (1071) Вінниця (621)


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Топ коментарі
+9
Я підтримую проект та ініціативу.
Але ж, люди, з якого переляку ви все пишете англійською ?
Я впевнена, що це - не законно.
Вивіски мають бути державною мовою з можливим іншомовним варіантом, але значно меншим шрифтом.
Ви показилися уже з усим цим =імпортним=.
Так дістали ці довбані =локації, стартували, хаби, кейси і т.д.=
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19.09.2020 21:59
+6
Молодіі ! Гарно зробили цей Хаб , сподіваюсь хлопцям та дівчатам ветеранам допоможе у чимось..
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19.09.2020 21:42
+2
гарна справа!
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19.09.2020 21:48
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Молодіі ! Гарно зробили цей Хаб , сподіваюсь хлопцям та дівчатам ветеранам допоможе у чимось..
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19.09.2020 21:42 Відповісти
Встретимся на крыше планетария...
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19.09.2020 21:44 Відповісти
не верен кто-то поймет тему ))
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19.09.2020 21:49 Відповісти
гарна справа!
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19.09.2020 21:48 Відповісти
GOOD!
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19.09.2020 21:56 Відповісти
Таки яки ми ніжні стали..
Три війни(не на теренах бувшої ссСРаки"..
Паамагітє!!
)))
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19.09.2020 21:57 Відповісти
Я підтримую проект та ініціативу.
Але ж, люди, з якого переляку ви все пишете англійською ?
Я впевнена, що це - не законно.
Вивіски мають бути державною мовою з можливим іншомовним варіантом, але значно меншим шрифтом.
Ви показилися уже з усим цим =імпортним=.
Так дістали ці довбані =локації, стартували, хаби, кейси і т.д.=
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19.09.2020 21:59 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Саме так.А ще,такі назви нагадають порно хаб.Тут воно точно не доречне.
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19.09.2020 22:18 Відповісти
Можна ж Ветеранський Центр / Куточок.
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19.09.2020 22:38 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Можна.
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19.09.2020 22:48 Відповісти
"ленинский уголок, ленинская комната, червоний куток,
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19.09.2020 22:50 Відповісти
А багато ветеранів це знають ?
Я ж не наполягаю. Хай тоді буде нейтральне Центр, давно запозичене.
Але куточок - гарне українське слово.
Чому не перебити ним те совєцьке вживання і не надати нового ?
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19.09.2020 22:58 Відповісти
Якраз совкове. Тоді всі тулились по кутках.
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19.09.2020 23:17 Відповісти
Шановна пані , головне що цей хаб є (!) а вже якою мовою названо то це вже треття справа , головне що не кацапською -)
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19.09.2020 22:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/390467 Від назви багато чого залежить.
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19.09.2020 22:49 Відповісти
Кто будет все это финансировать?
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19.09.2020 22:02 Відповісти
Відмивання коштів..
400 тисч ветеранів??
Я Вас умолять..
Нахлєбалово..
))
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19.09.2020 22:10 Відповісти
Яких коштів? Це волонтери та небадужі люди та місцевий бюджет, якщо мають ресурси та бажання, щодо допомоги "Предусматривается оказание бесплатной помощи ветеранам, военным, курсантам, полицейским, спасателям и членам их семейИсточник: https://censor.net/ru/v3220280.
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19.09.2020 22:53 Відповісти
Владимир Литвин не воевал, но имеет статус участника боевых действий
7 лютого 2011, 13:57
https://tsn.ua/ru/spetsproekti/dengi/v-ukraine-poluchit-status-uchastnika-boevyh-deystviy-mozhno-za-4-tysyachi-dollarov.html
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19.09.2020 22:26 Відповісти
Что за ветераны? Участники что ли? Ветеранам выдается нагрудный знак, и удостоверение.
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних років.
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19.09.2020 22:31 Відповісти
До "ветерана", медали:
- 10 лет безупречной службы
- 15 лет безупречной службы
- 20 лет безупречной службы
Если есть взыскания, до снятия, награду не получишь.
Ветеран - награда, а не название
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19.09.2020 22:36 Відповісти
Нарід ну чого ви серетесь "Стрижене чи голене". Ветеран не наше слово, римське, так називали військових що брали участь у війні. Памятаю ще з курсу римського права про різні громадянські конфлікти в Римі повязані з ветеранами - то їм не платили, то землю не давали, то забували про сімї загиблих. Тисячі років тому таке саме було як зараз у нас твориться.
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19.09.2020 22:47 Відповісти
В каждом городе нужно такой хаб. Ветераны роssийско-украинской войны это наша гордость!
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20.09.2020 00:58 Відповісти
дуже добра справа. МОЛОДЦІ !
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20.09.2020 07:55 Відповісти
Простором підтримки ветеранів повинна стати вся країна, а держава має обов'язок забезпечити це!
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20.09.2020 12:00 Відповісти
 
 