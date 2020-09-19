Простір для підтримки ветеранів відкрили у Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Майже пів року організатори проєкту шукали приміщення, а також фахівців, які зможуть працювати в центрі. Тут надаватимуть юридичну та психологічну допомогу, а ще - підтримку під час відкриття власної справи та консультації підприємцям.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, відкриття "Veteran Hub" у Вінниці відбулось онлайн.
Тут надаватимуть безкоштовну допомогу ветеранам, військовим, курсантам, поліцейським, рятувальникам і членам їхніх сімей. Такий же хаб у 2018 році створили в Києві і вже надали допомогу понад трьом тисячам ветеранів, розповідає керівниця організації "Veteran Hub" Івона Костина.
"У Вінниці дуже багато військових баз порівняно з іншими регіонами України. Модель "ветеран-хабу" є універсальною", - каже вона.
У центрі працює 12 фахівців: психологи, юристи, фахівці з кадрів. П'ятеро з них - ветерани війни на сході України.
Стати клієнтом хабу може будь-хто, навіть без наявності посвідчення учасника бойових дій. Всі послуги - безкоштовні. Доки Вінниця в "помаранчевій" зоні, хаб працюватиме онлайн. Фахівці визначать, консультації якого спеціаліста потребує військовий, і проведуть її у Zoom.
Після зміни зонування центр запрацює у звичному режимі.
Керівники проєкту працюють над створенням ветеран-хабу в Дніпрі.
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Три війни(не на теренах бувшої ссСРаки"..
Паамагітє!!
)))
Але ж, люди, з якого переляку ви все пишете англійською ?
Я впевнена, що це - не законно.
Вивіски мають бути державною мовою з можливим іншомовним варіантом, але значно меншим шрифтом.
Ви показилися уже з усим цим =імпортним=.
Так дістали ці довбані =локації, стартували, хаби, кейси і т.д.=
Я ж не наполягаю. Хай тоді буде нейтральне Центр, давно запозичене.
Але куточок - гарне українське слово.
Чому не перебити ним те совєцьке вживання і не надати нового ?
400 тисч ветеранів??
Я Вас умолять..
Нахлєбалово..
))
7 лютого 2011, 13:57
https://tsn.ua/ru/spetsproekti/dengi/v-ukraine-poluchit-status-uchastnika-boevyh-deystviy-mozhno-za-4-tysyachi-dollarov.html
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних років.
- 10 лет безупречной службы
- 15 лет безупречной службы
- 20 лет безупречной службы
Если есть взыскания, до снятия, награду не получишь.
Ветеран - награда, а не название