Простір для підтримки ветеранів відкрили у Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Майже пів року організатори проєкту шукали приміщення, а також фахівців, які зможуть працювати в центрі. Тут надаватимуть юридичну та психологічну допомогу, а ще - підтримку під час відкриття власної справи та консультації підприємцям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, відкриття "Veteran Hub" у Вінниці відбулось онлайн.

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Тут надаватимуть безкоштовну допомогу ветеранам, військовим, курсантам, поліцейським, рятувальникам і членам їхніх сімей. Такий же хаб у 2018 році створили в Києві і вже надали допомогу понад трьом тисячам ветеранів, розповідає керівниця організації "Veteran Hub" Івона Костина.

"У Вінниці дуже багато військових баз порівняно з іншими регіонами України. Модель "ветеран-хабу" є універсальною", - каже вона.

У центрі працює 12 фахівців: психологи, юристи, фахівці з кадрів. П'ятеро з них - ветерани війни на сході України.

Стати клієнтом хабу може будь-хто, навіть без наявності посвідчення учасника бойових дій. Всі послуги - безкоштовні. Доки Вінниця в "помаранчевій" зоні, хаб працюватиме онлайн. Фахівці визначать, консультації якого спеціаліста потребує військовий, і проведуть її у Zoom.

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Після зміни зонування центр запрацює у звичному режимі.

Керівники проєкту працюють над створенням ветеран-хабу в Дніпрі.

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