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ветерани (1035) житло (1013) кредит (3773) Міністерство реінтеграції (500)

Програму пільгового кредитування житла для ветеранів та переселенців відновлено, - Мінреінтеграції

Програму пільгового кредитування житла для ветеранів та переселенців відновлено, - Мінреінтеграції

В Україні відновили прийом заяв на отримання пільгового кредиту з відсотковою ставкою 3% річних для внутрішньо переміщених осіб, учасників проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасників проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Змінами до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" на ці цілі до кінця 2020 року передбачено 14,6 мільйонів гривень.

З них половина коштів піде для пільгового кредитування ВПО, інша половина - учасників АТО/ООС. Кредит надається строком до 20 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку. Кредит з відсотковою ставкою 3% річних надається, виходячи з нормативної площі житла, яка становить 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

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Нагадаємо, що за підсумками 2019 року в рамках виділених коштів пільгові кредити надано 198 сім’ям, з них 98 сімей ВПО, 100 сімей учасників проведення АТО/ООС.

Нагадаємо, 8 вересня під будівлею Офісу Президента в Києві відбувся мітинг внутрішньо переміщених осіб з вимогою відновити фінансування житлових програм: "Доступне житло" і пільгового кредитування під 3%.
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Потрібно збільшувати мінімальну зарплату та соц.пособія, щоб підтримувати споживчі ринки! Підприємці не можуть піднімати ціни на товари, бо немає попиту! А це все стримує економіку України і не дає збільшувати кількість робочих місць! Уряд першим ділом має думати про підтримку споживчіх ринків та підтримку настроїв населення направлених на придбання товарів та послуг! А уряд абсолютно бездіяльний в цьому плані! Нічого не робиться для того щоб пожвавити активність покупців! Росія дає по 10 тис. рублів кожному громадянину на час карантину і це підживлює споживчий ринок! А ми чому не роздаємо людям гроші? Чи наші громадяни від карантину не страждають, коронавірусом не хворіють?
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12.09.2020 20:43 Відповісти
Прием заявление это не возобновление программы кредитования , а всего лишь прием заявлений. 100 кредитов за прошлый год , это просто издевательство над людьми .либо что более реально возможность срубить бабла для чиновников.
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12.09.2020 20:48 Відповісти
Гидкi зрадники.При СЫВОЧОЛОМУ ПЭТРI такого не було.
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12.09.2020 21:12 Відповісти
возобновлена? - тоже зрада.
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12.09.2020 21:40 Відповісти
Программа льготных кредитов на жилье для ветеранов и переселенцев возобновлена, - Минреинтеграции



СУЧИЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ВАРИТ 1000% НА КВ МЕТРЕ - 10 КРАТНЫЙ НАВАР.

И СБРОСИЛИИ АЖЖЖ3% -ахахаха

а САми атошники не могут сами построить себе енти кв метры?
в 10 раз дешевле?
по 2 000 за кв метр вместо за 20 000??

много ума надо, чтобы получить в киевах-львовах землю
и за год слепить себе квартиру в 16 этажке??

сами хозяева не махают лопатой

оные роботяги атошные сами и нанимаются строить, только дядяхазяин забирает себе 90% -
9 кв м из 10,
и заставляет ентих же роботяг потом покупать за 10 кратную цену.

стадобаранов
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12.09.2020 23:10 Відповісти
Надо же как Зеленский забегал,засуетился перед выборами....
И водосики снимать некогда стало....
Интересно,многие зебилы ещё ведутся на его дешёвый развод???
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13.09.2020 05:21 Відповісти
 
 