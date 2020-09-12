Програму пільгового кредитування житла для ветеранів та переселенців відновлено, - Мінреінтеграції
В Україні відновили прийом заяв на отримання пільгового кредиту з відсотковою ставкою 3% річних для внутрішньо переміщених осіб, учасників проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасників проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Змінами до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" на ці цілі до кінця 2020 року передбачено 14,6 мільйонів гривень.
З них половина коштів піде для пільгового кредитування ВПО, інша половина - учасників АТО/ООС. Кредит надається строком до 20 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку. Кредит з відсотковою ставкою 3% річних надається, виходячи з нормативної площі житла, яка становить 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.
Нагадаємо, що за підсумками 2019 року в рамках виділених коштів пільгові кредити надано 198 сім’ям, з них 98 сімей ВПО, 100 сімей учасників проведення АТО/ООС.
Нагадаємо, 8 вересня під будівлею Офісу Президента в Києві відбувся мітинг внутрішньо переміщених осіб з вимогою відновити фінансування житлових програм: "Доступне житло" і пільгового кредитування під 3%.
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СУЧИЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ВАРИТ 1000% НА КВ МЕТРЕ - 10 КРАТНЫЙ НАВАР.
И СБРОСИЛИИ АЖЖЖ3% -ахахаха
а САми атошники не могут сами построить себе енти кв метры?
в 10 раз дешевле?
по 2 000 за кв метр вместо за 20 000??
много ума надо, чтобы получить в киевах-львовах землю
и за год слепить себе квартиру в 16 этажке??
сами хозяева не махают лопатой
оные роботяги атошные сами и нанимаются строить, только дядяхазяин забирает себе 90% -
9 кв м из 10,
и заставляет ентих же роботяг потом покупать за 10 кратную цену.
стадобаранов
И водосики снимать некогда стало....
Интересно,многие зебилы ещё ведутся на его дешёвый развод???