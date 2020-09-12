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Программа льготных кредитов на жилье для ветеранов и переселенцев возобновлена, - Минреинтеграции

Программа льготных кредитов на жилье для ветеранов и переселенцев возобновлена, - Минреинтеграции

В Украине возобновили прием заявлений на получение льготного кредита на жилье с процентной ставкой 3% годовых для внутренне перемещенных лиц, участников антитеррористической операции (АТО) и/или участников проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Изменениями в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" на эти цели до конца 2020 года предусмотрено 14,6 миллиона гривен", - рассказали в ведомстве.

Из указанной суммы половина средств пойдет для льготного кредитования ВПЛ, другая - участников АТО/ООС.

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По данным ведомства, кредит предоставляется сроком до 20 лет, но не более чем до достижения заемщиком пенсионного возраста. Кредит с процентной ставкой 3% годовых предоставляется на основании нормативной площади жилья, которая составляет 21 кв. метр общей площади жилья на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метра на семью.

Напомним, по итогам 2019 года в рамках выделенных средств льготные кредиты предоставлены 198 семьям, из них 98 семей ВПЛ, 100 семей участников АТО/ООС.

Напомним, 8 сентября под зданием Офиса Президента в Киеве прошел митинг внутренне перемещенных лиц с требованием возобновить финансирование жилищных программ: "Доступное жилье" и льготного кредитования под 3%.

Также читайте: В декабре могут начать платить компенсации за разрушенное на Донбассе жилье, - Минреинтеграции

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Потрібно збільшувати мінімальну зарплату та соц.пособія, щоб підтримувати споживчі ринки! Підприємці не можуть піднімати ціни на товари, бо немає попиту! А це все стримує економіку України і не дає збільшувати кількість робочих місць! Уряд першим ділом має думати про підтримку споживчіх ринків та підтримку настроїв населення направлених на придбання товарів та послуг! А уряд абсолютно бездіяльний в цьому плані! Нічого не робиться для того щоб пожвавити активність покупців! Росія дає по 10 тис. рублів кожному громадянину на час карантину і це підживлює споживчий ринок! А ми чому не роздаємо людям гроші? Чи наші громадяни від карантину не страждають, коронавірусом не хворіють?
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12.09.2020 20:43 Ответить
Прием заявление это не возобновление программы кредитования , а всего лишь прием заявлений. 100 кредитов за прошлый год , это просто издевательство над людьми .либо что более реально возможность срубить бабла для чиновников.
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12.09.2020 20:48 Ответить
Гидкi зрадники.При СЫВОЧОЛОМУ ПЭТРI такого не було.
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12.09.2020 21:12 Ответить
возобновлена? - тоже зрада.
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12.09.2020 21:40 Ответить
Программа льготных кредитов на жилье для ветеранов и переселенцев возобновлена, - Минреинтеграции



СУЧИЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ВАРИТ 1000% НА КВ МЕТРЕ - 10 КРАТНЫЙ НАВАР.

И СБРОСИЛИИ АЖЖЖ3% -ахахаха

а САми атошники не могут сами построить себе енти кв метры?
в 10 раз дешевле?
по 2 000 за кв метр вместо за 20 000??

много ума надо, чтобы получить в киевах-львовах землю
и за год слепить себе квартиру в 16 этажке??

сами хозяева не махают лопатой

оные роботяги атошные сами и нанимаются строить, только дядяхазяин забирает себе 90% -
9 кв м из 10,
и заставляет ентих же роботяг потом покупать за 10 кратную цену.

стадобаранов
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12.09.2020 23:10 Ответить
Надо же как Зеленский забегал,засуетился перед выборами....
И водосики снимать некогда стало....
Интересно,многие зебилы ещё ведутся на его дешёвый развод???
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13.09.2020 05:21 Ответить
 
 