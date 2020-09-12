Программа льготных кредитов на жилье для ветеранов и переселенцев возобновлена, - Минреинтеграции
В Украине возобновили прием заявлений на получение льготного кредита на жилье с процентной ставкой 3% годовых для внутренне перемещенных лиц, участников антитеррористической операции (АТО) и/или участников проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Изменениями в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" на эти цели до конца 2020 года предусмотрено 14,6 миллиона гривен", - рассказали в ведомстве.
Из указанной суммы половина средств пойдет для льготного кредитования ВПЛ, другая - участников АТО/ООС.
По данным ведомства, кредит предоставляется сроком до 20 лет, но не более чем до достижения заемщиком пенсионного возраста. Кредит с процентной ставкой 3% годовых предоставляется на основании нормативной площади жилья, которая составляет 21 кв. метр общей площади жилья на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метра на семью.
Напомним, по итогам 2019 года в рамках выделенных средств льготные кредиты предоставлены 198 семьям, из них 98 семей ВПЛ, 100 семей участников АТО/ООС.
Напомним, 8 сентября под зданием Офиса Президента в Киеве прошел митинг внутренне перемещенных лиц с требованием возобновить финансирование жилищных программ: "Доступное жилье" и льготного кредитования под 3%.
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СУЧИЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ВАРИТ 1000% НА КВ МЕТРЕ - 10 КРАТНЫЙ НАВАР.
И СБРОСИЛИИ АЖЖЖ3% -ахахаха
а САми атошники не могут сами построить себе енти кв метры?
в 10 раз дешевле?
по 2 000 за кв метр вместо за 20 000??
много ума надо, чтобы получить в киевах-львовах землю
и за год слепить себе квартиру в 16 этажке??
сами хозяева не махают лопатой
оные роботяги атошные сами и нанимаются строить, только дядяхазяин забирает себе 90% -
9 кв м из 10,
и заставляет ентих же роботяг потом покупать за 10 кратную цену.
стадобаранов
И водосики снимать некогда стало....
Интересно,многие зебилы ещё ведутся на его дешёвый развод???