Пространство для поддержки ветеранов открыли в Виннице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Почти полгода организаторы проекта искали помещение, а также специалистов, которые смогут работать в центре. Здесь будут оказывать юридическую и психологическую помощь, а еще - поддержку при открытии собственного дела и консультации предпринимателям.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, открытие "Veteran Hub" в Виннице прошло онлайн.

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Предусматривается оказание бесплатной помощи ветеранам, военным, курсантам, полицейским, спасателям и членам их семей. Такой же хаб в ​​2018 году создали в Киеве и уже оказали помощь более чем трем тысячам ветеранов, рассказывает руководитель организации "Veteran Hub" Ивона Костина.

"В Виннице очень много военных баз, по сравнению с другими регионами Украины. Модель "ветеран-хаба" является универсальной", - говорит она.

В центре работает 12 специалистов: психологи, юристы, специалисты по кадрам. Пятеро из них - ветераны войны на востоке Украины.

Стать клиентом хаба может любой, даже без наличия удостоверения участника боевых действий. Все услуги - бесплатные. Пока Винница в оранжевой зоне, хаб будет работать онлайн. Специалисты определят, консультации какого специалиста требуются военному, и проведут ее в Zoom.

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После изменения зонирования центр заработает в обычном режиме.

Руководители проекта работают над созданием ветеран-хаба в Днепре.

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