Пространство для поддержки ветеранов открыли в Виннице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Почти полгода организаторы проекта искали помещение, а также специалистов, которые смогут работать в центре. Здесь будут оказывать юридическую и психологическую помощь, а еще - поддержку при открытии собственного дела и консультации предпринимателям.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, открытие "Veteran Hub" в Виннице прошло онлайн.
Предусматривается оказание бесплатной помощи ветеранам, военным, курсантам, полицейским, спасателям и членам их семей. Такой же хаб в 2018 году создали в Киеве и уже оказали помощь более чем трем тысячам ветеранов, рассказывает руководитель организации "Veteran Hub" Ивона Костина.
"В Виннице очень много военных баз, по сравнению с другими регионами Украины. Модель "ветеран-хаба" является универсальной", - говорит она.
В центре работает 12 специалистов: психологи, юристы, специалисты по кадрам. Пятеро из них - ветераны войны на востоке Украины.
Стать клиентом хаба может любой, даже без наличия удостоверения участника боевых действий. Все услуги - бесплатные. Пока Винница в оранжевой зоне, хаб будет работать онлайн. Специалисты определят, консультации какого специалиста требуются военному, и проведут ее в Zoom.
После изменения зонирования центр заработает в обычном режиме.
Руководители проекта работают над созданием ветеран-хаба в Днепре.
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Три війни(не на теренах бувшої ссСРаки"..
Паамагітє!!
)))
Але ж, люди, з якого переляку ви все пишете англійською ?
Я впевнена, що це - не законно.
Вивіски мають бути державною мовою з можливим іншомовним варіантом, але значно меншим шрифтом.
Ви показилися уже з усим цим =імпортним=.
Так дістали ці довбані =локації, стартували, хаби, кейси і т.д.=
Я ж не наполягаю. Хай тоді буде нейтральне Центр, давно запозичене.
Але куточок - гарне українське слово.
Чому не перебити ним те совєцьке вживання і не надати нового ?
400 тисч ветеранів??
Я Вас умолять..
Нахлєбалово..
))
7 лютого 2011, 13:57
https://tsn.ua/ru/spetsproekti/dengi/v-ukraine-poluchit-status-uchastnika-boevyh-deystviy-mozhno-za-4-tysyachi-dollarov.html
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних років.
- 10 лет безупречной службы
- 15 лет безупречной службы
- 20 лет безупречной службы
Если есть взыскания, до снятия, награду не получишь.
Ветеран - награда, а не название