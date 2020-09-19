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Пространство для поддержки ветеранов открыли в Виннице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Почти полгода организаторы проекта искали помещение, а также специалистов, которые смогут работать в центре. Здесь будут оказывать юридическую и психологическую помощь, а еще - поддержку при открытии собственного дела и консультации предпринимателям.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, открытие "Veteran Hub" в Виннице прошло онлайн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статус участника боевых действий имеют 460 тыс. человек, в т.ч. 333 добровольца, - Минветеранов

Предусматривается оказание бесплатной помощи ветеранам, военным, курсантам, полицейским, спасателям и членам их семей. Такой же хаб в ​​2018 году создали в Киеве и уже оказали помощь более чем трем тысячам ветеранов, рассказывает руководитель организации "Veteran Hub" Ивона Костина.

"В Виннице очень много военных баз, по сравнению с другими регионами Украины. Модель "ветеран-хаба" является универсальной", - говорит она.

В центре работает 12 специалистов: психологи, юристы, специалисты по кадрам. Пятеро из них - ветераны войны на востоке Украины.

Стать клиентом хаба может любой, даже без наличия удостоверения участника боевых действий. Все услуги - бесплатные. Пока Винница в оранжевой зоне, хаб будет работать онлайн. Специалисты определят, консультации какого специалиста требуются военному, и проведут ее в Zoom.

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После изменения зонирования центр заработает в обычном режиме.

Руководители проекта работают над созданием ветеран-хаба в Днепре.

Пространство для поддержки ветеранов открыли в Виннице 01
Фото: Суспільне
 
Пространство для поддержки ветеранов открыли в Виннице 02
Фото: Суспільне
 
Пространство для поддержки ветеранов открыли в Виннице 03
Фото: Суспільне
 

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Автор: 

ветераны (1107) Винница (726)


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Топ комментарии
+9
Я підтримую проект та ініціативу.
Але ж, люди, з якого переляку ви все пишете англійською ?
Я впевнена, що це - не законно.
Вивіски мають бути державною мовою з можливим іншомовним варіантом, але значно меншим шрифтом.
Ви показилися уже з усим цим =імпортним=.
Так дістали ці довбані =локації, стартували, хаби, кейси і т.д.=
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19.09.2020 21:59
+6
Молодіі ! Гарно зробили цей Хаб , сподіваюсь хлопцям та дівчатам ветеранам допоможе у чимось..
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19.09.2020 21:42
+2
гарна справа!
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19.09.2020 21:48
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Правила форума Совет форумчан
Молодіі ! Гарно зробили цей Хаб , сподіваюсь хлопцям та дівчатам ветеранам допоможе у чимось..
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19.09.2020 21:42 Ответить
Встретимся на крыше планетария...
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19.09.2020 21:44 Ответить
не верен кто-то поймет тему ))
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19.09.2020 21:49 Ответить
гарна справа!
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19.09.2020 21:48 Ответить
GOOD!
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19.09.2020 21:56 Ответить
Таки яки ми ніжні стали..
Три війни(не на теренах бувшої ссСРаки"..
Паамагітє!!
)))
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19.09.2020 21:57 Ответить
Я підтримую проект та ініціативу.
Але ж, люди, з якого переляку ви все пишете англійською ?
Я впевнена, що це - не законно.
Вивіски мають бути державною мовою з можливим іншомовним варіантом, але значно меншим шрифтом.
Ви показилися уже з усим цим =імпортним=.
Так дістали ці довбані =локації, стартували, хаби, кейси і т.д.=
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19.09.2020 21:59 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Саме так.А ще,такі назви нагадають порно хаб.Тут воно точно не доречне.
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19.09.2020 22:18 Ответить
Можна ж Ветеранський Центр / Куточок.
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19.09.2020 22:38 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Можна.
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19.09.2020 22:48 Ответить
"ленинский уголок, ленинская комната, червоний куток,
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19.09.2020 22:50 Ответить
А багато ветеранів це знають ?
Я ж не наполягаю. Хай тоді буде нейтральне Центр, давно запозичене.
Але куточок - гарне українське слово.
Чому не перебити ним те совєцьке вживання і не надати нового ?
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19.09.2020 22:58 Ответить
Якраз совкове. Тоді всі тулились по кутках.
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19.09.2020 23:17 Ответить
Шановна пані , головне що цей хаб є (!) а вже якою мовою названо то це вже треття справа , головне що не кацапською -)
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19.09.2020 22:36 Ответить
https://censor.net/ru/user/390467 Від назви багато чого залежить.
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19.09.2020 22:49 Ответить
Кто будет все это финансировать?
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19.09.2020 22:02 Ответить
Відмивання коштів..
400 тисч ветеранів??
Я Вас умолять..
Нахлєбалово..
))
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19.09.2020 22:10 Ответить
Яких коштів? Це волонтери та небадужі люди та місцевий бюджет, якщо мають ресурси та бажання, щодо допомоги "Предусматривается оказание бесплатной помощи ветеранам, военным, курсантам, полицейским, спасателям и членам их семейИсточник: https://censor.net/ru/v3220280.
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19.09.2020 22:53 Ответить
Владимир Литвин не воевал, но имеет статус участника боевых действий
7 лютого 2011, 13:57
https://tsn.ua/ru/spetsproekti/dengi/v-ukraine-poluchit-status-uchastnika-boevyh-deystviy-mozhno-za-4-tysyachi-dollarov.html
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19.09.2020 22:26 Ответить
Что за ветераны? Участники что ли? Ветеранам выдается нагрудный знак, и удостоверение.
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних років.
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19.09.2020 22:31 Ответить
До "ветерана", медали:
- 10 лет безупречной службы
- 15 лет безупречной службы
- 20 лет безупречной службы
Если есть взыскания, до снятия, награду не получишь.
Ветеран - награда, а не название
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19.09.2020 22:36 Ответить
Нарід ну чого ви серетесь "Стрижене чи голене". Ветеран не наше слово, римське, так називали військових що брали участь у війні. Памятаю ще з курсу римського права про різні громадянські конфлікти в Римі повязані з ветеранами - то їм не платили, то землю не давали, то забували про сімї загиблих. Тисячі років тому таке саме було як зараз у нас твориться.
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19.09.2020 22:47 Ответить
В каждом городе нужно такой хаб. Ветераны роssийско-украинской войны это наша гордость!
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20.09.2020 00:58 Ответить
дуже добра справа. МОЛОДЦІ !
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20.09.2020 07:55 Ответить
Простором підтримки ветеранів повинна стати вся країна, а держава має обов'язок забезпечити це!
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20.09.2020 12:00 Ответить
 
 