Нардеп из "Голоса" Устинова: "Я иду в мэры Винницы!"

Народный депутат Украины Александра Устинова (фракция "Голос") будет баллотироваться на пост городского головы Винницы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 19 сентября.

"Я иду в мэры Винницы! Это было непростое для меня решение, но в какой-то момент я поняла: Винница заслуживает лучшего!" - написала нардеп.

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Она уточнила, что является виннитчанкой, в этом городе живет "самый дорогой человек" в ее жизни - мама Ульяна Устинова.

Отметим, нардеп Александра Устинова является членом парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Секретарь счетной комиссии Верховной Рады.

В настоящее время мэром Винницы является Сергей Моргунов.

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