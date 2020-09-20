РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5013 посетителей онлайн
Новости
4 157 66

Нардеп из "Голоса" Устинова: "Я иду в мэры Винницы!"

Нардеп из

Народный депутат Украины Александра Устинова (фракция "Голос") будет баллотироваться на пост городского головы Винницы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 19 сентября.

"Я иду в мэры Винницы! Это было непростое для меня решение, но в какой-то момент я поняла: Винница заслуживает лучшего!" - написала нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам, спасая репутацию СН перед выборами, - Устинова о взятке Юрченко

Она уточнила, что является виннитчанкой, в этом городе живет "самый дорогой человек" в ее жизни - мама Ульяна Устинова.

Отметим, нардеп Александра Устинова является членом парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Секретарь счетной комиссии Верховной Рады.

В настоящее время мэром Винницы является Сергей Моргунов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился ко "всем своим" перед выборами: "Заканчивайте отказываться от ответственности и стелить себе соломку"

Нардеп из Голоса Устинова: Я иду в мэры Винницы! 01

Автор: 

Винница (726) местные выборы (2752) Голос партия (499) Устинова Александра (112)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
А твоя мама любит скорость?
показать весь комментарий
20.09.2020 10:24
+12
А співати вмієш?
показать весь комментарий
20.09.2020 10:24
+11
І танцювати вміє !!))
показать весь комментарий
20.09.2020 10:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А співати вмієш?
показать весь комментарий
20.09.2020 10:24 Ответить
І танцювати вміє !!))
показать весь комментарий
20.09.2020 10:26 Ответить
Самое прикольное в винницких выборах мера это то что
на эту должность не баллотируется бывший многолетний мер Гройсман...
А не баллотируется он потому/, что по достоверным слухам ведет переговоры
с Ахметовым о возврате в кресло премьер-министра Украины...)
Ну а что касается этой претендентки в кресло мерки
(или как там по новым гендерным требованиям?)
то ее шансы меньше 2%...
показать весь комментарий
20.09.2020 10:51 Ответить
А Член с Роялем у нее есть ? ..
.
.
показать весь комментарий
20.09.2020 11:22 Ответить
Члена нема , є кіска, підійде???))))
показать весь комментарий
20.09.2020 11:27 Ответить
он один на всех у них такой , Буба Рояльный.
показать весь комментарий
20.09.2020 11:32 Ответить
В Украине до сегодняшнего дня не было более достойной кандидатуры чем Александра Устинова на должность мэра. Она заслуживает стать мэром любого города Украины!
показать весь комментарий
20.09.2020 12:45 Ответить
В тебе язик з пупиришками ? так стараїшся ...
показать весь комментарий
20.09.2020 12:56 Ответить
думаю что любого города планеты, даже может быть и вселенной.
показать весь комментарий
20.09.2020 20:25 Ответить
Тільки нік "З нами Бог та Україна"..
показать весь комментарий
20.09.2020 10:40 Ответить
Про сосну.
показать весь комментарий
20.09.2020 12:16 Ответить
А твоя мама любит скорость?
показать весь комментарий
20.09.2020 10:24 Ответить
То есть в ВР работы больше не осталось, до и в кресле мера просидит больше чем в депутатском...
показать весь комментарий
20.09.2020 10:24 Ответить
Зонтик есть?
показать весь комментарий
20.09.2020 10:26 Ответить
Нема, є парасолька,підійде???)))
показать весь комментарий
20.09.2020 10:29 Ответить
Підійде. Можна підвішувати.
показать весь комментарий
20.09.2020 10:34 Ответить
На зонтик авторские права у Верещук .
показать весь комментарий
20.09.2020 10:35 Ответить
"я иду..."

лучше скажи-удалось всеми правдами и неправдами зарегистрироваться кандидатом...
а кто куда пойдет-разберемся 25 октября
показать весь комментарий
20.09.2020 10:28 Ответить
Ну, і йди в .... мери.
показать весь комментарий
20.09.2020 10:28 Ответить
лучше бы всем своим оленьим стадом пошли нахер всерьез и надолго!!!
показать весь комментарий
20.09.2020 10:28 Ответить
Я где же, где тот кто обісравя двічі БЕЗ БОЮ? Он в мэры Львова не баллотируется? Нет? А почему? Штаны застирывает? В слову, я его песни у себя удалил. И в флешки что в машине и вообще ЗЕЗДЕ. Неприятно слышат,ь как он ртом рассказывает, что такой он боец-молодец и бех боя не сдаётся.
показать весь комментарий
20.09.2020 10:30 Ответить
Я розділяю твої емоції й підтримую.
Слабак.
Але найстрашніше - зрадив людям, які йому вірили.
показать весь комментарий
20.09.2020 10:32 Ответить
Вакарчук це людина без честі і совісті.
показать весь комментарий
20.09.2020 11:56 Ответить
с чего вы так решили?
показать весь комментарий
20.09.2020 16:56 Ответить
Сказати, де? - та в Верховній Раді, депутатом числиться. На засідання, щоправда, не ходить.
показать весь комментарий
20.09.2020 11:05 Ответить
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list так і є. Позафракційний Славко ще є депутатом.
показать весь комментарий
20.09.2020 11:57 Ответить
Голосна сосна.
показать весь комментарий
20.09.2020 10:30 Ответить
Умная , не зеленобот и не тусуется с ОПЗЖ . Удачи !
показать весь комментарий
20.09.2020 10:34 Ответить
Якийсь *&%тизм..
показать весь комментарий
20.09.2020 10:37 Ответить
а по моему это побег крысы с тонущего корабля! А "забота" о Виннице просто отмазка... проивно смотреть на таких нардепов.!! Дура, если в стране будет жопа , то и в Виннице будет глубокая жопа, и в нардепах гораздо больше для виннице можно сделать, нежели в мэрах!
показать весь комментарий
20.09.2020 10:37 Ответить
Почему дура, совсем наоборот. Голосу ничего в ВР не светит, а так хоть может мером станет, баблишка подзаработает. Хотя конечно основная причина это мама))
показать весь комментарий
20.09.2020 10:43 Ответить
ну в принципе вы правы))) я же сказал - крысы побежали)))
показать весь комментарий
20.09.2020 10:46 Ответить
"Голос"превратился в шёпот.Ничего ей в Виннице не светит.
показать весь комментарий
20.09.2020 10:39 Ответить
в слабенькое попукивание.
показать весь комментарий
20.09.2020 10:48 Ответить
Якщо ти Вінничанка, то що зробила особисто для Вінниці? Чому тебе повинні підтримати Вінничани? Та й управлінський апарат міста там і так достатньо потужний.
показать весь комментарий
20.09.2020 10:46 Ответить
А может на ткацкую фабрику.. хоть какой-то толк будет.
показать весь комментарий
20.09.2020 10:49 Ответить
Она любит везде идти и не работать, пусть сначала поработает для Винницы, а потом куда хочет туда и идёт
показать весь комментарий
20.09.2020 11:28 Ответить
там есть кому работать. пусть на .... идет.
показать весь комментарий
20.09.2020 20:27 Ответить
Что у них в голове? Скорее ты идёшь в дупу.
показать весь комментарий
20.09.2020 10:56 Ответить
невірний напрямок руху
показать весь комментарий
20.09.2020 11:11 Ответить
Интересно, в какой такой момент, пришла такая мысль? Или в какой позе?
показать весь комментарий
20.09.2020 11:18 Ответить
А что ты сделала за свою жизнь для Винницы чтобы идти в "мери Вінниці" необходимо избираться а не идти. ******* слуги уродов везде идти и ничего не делать
показать весь комментарий
20.09.2020 11:26 Ответить
Еще одна корабельная сосна от слова сосать у всей корабельной банды.
показать весь комментарий
20.09.2020 11:29 Ответить
Свинячий голос нардупки...
показать весь комментарий
20.09.2020 11:41 Ответить
Винница в тебе не нуждается.
показать весь комментарий
20.09.2020 11:45 Ответить
Прочитал про Устинову в википедии. Потом посмотрел комменты. Грустно это все.

С такими избирателями Украина еще не скоро из болота выберется.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
показать весь комментарий
20.09.2020 11:54 Ответить
І що ж такого гарного ви про неї прочитали. Соросовські сатанисти відбирають із туземців молодь, обробляють її, а потім повертають, всовують у владу, щоб відпрацювали. От тільки не на добробут народу, а на добробут її окупантів.
показать весь комментарий
20.09.2020 12:55 Ответить
Это же конспирология на уровне "Билл Гейтс чипирует людей".
Оккупанты для нас россияне, а не американцы.
показать весь комментарий
20.09.2020 17:13 Ответить
Американський і російський народ нам дійсно не вороги.
показать весь комментарий
20.09.2020 21:42 Ответить
Читаю комментарии и понятно одно,что конкретных претензий по работе в ВР
Устиновой не может предъявить никто ,а пошлости ,гнусности зашкаливают.
Я слушала внимательно её выступления-толковые ,грамотные ,острые и никак
не перекликающиеся с зе -командой.
показать весь комментарий
20.09.2020 11:54 Ответить
может Винничан спросить ? может винниТчанка чего то не знает ?
показать весь комментарий
20.09.2020 20:30 Ответить
Ошибка ,на которую вы указываете не её (смотрите оригинал текста ) ,а
редакции Цензора.
показать весь комментарий
20.09.2020 21:29 Ответить
Ще один соросовський викормиш ця Устинова. Мерзота, що зрадила батьківщину за 30 срібників.
показать весь комментарий
20.09.2020 12:03 Ответить
Αξιος !
показать весь комментарий
20.09.2020 12:24 Ответить
Катись...
Нардепка з "Голосу" Устінова: "Я йду в мери Вінниці!" - Цензор.НЕТ 1885
показать весь комментарий
20.09.2020 13:03 Ответить
А Вінниця про це знає ?
показать весь комментарий
20.09.2020 13:24 Ответить
а що, Європейська Солідарність не висунула кандидата на мера Вінниці?
показать весь комментарий
20.09.2020 13:48 Ответить
Во, дура.. Винничане уже давно определились. Так что, идёт она мимо!
показать весь комментарий
20.09.2020 13:59 Ответить
А чого дура? Тебе жінки в дитинстві ображали?
показать весь комментарий
20.09.2020 14:39 Ответить
То йди собі, ніхто не заважає.
показать весь комментарий
20.09.2020 15:33 Ответить
Спочатку над вами сміються, потім ви перемагаєте.
показать весь комментарий
20.09.2020 16:59 Ответить
 
 