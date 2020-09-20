Нардеп из "Голоса" Устинова: "Я иду в мэры Винницы!"
Народный депутат Украины Александра Устинова (фракция "Голос") будет баллотироваться на пост городского головы Винницы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 19 сентября.
"Я иду в мэры Винницы! Это было непростое для меня решение, но в какой-то момент я поняла: Винница заслуживает лучшего!" - написала нардеп.
Она уточнила, что является виннитчанкой, в этом городе живет "самый дорогой человек" в ее жизни - мама Ульяна Устинова.
Отметим, нардеп Александра Устинова является членом парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Секретарь счетной комиссии Верховной Рады.
В настоящее время мэром Винницы является Сергей Моргунов.
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+14 Люцифер
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+12 vitaliymkua
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+11 Дмитро Черних #470343
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на эту должность не баллотируется бывший многолетний мер Гройсман...
А не баллотируется он потому/, что по достоверным слухам ведет переговоры
с Ахметовым о возврате в кресло премьер-министра Украины...)
Ну а что касается этой претендентки в кресло мерки
(или как там по новым гендерным требованиям?)
то ее шансы меньше 2%...
.
.
лучше скажи-удалось всеми правдами и неправдами зарегистрироваться кандидатом...
а кто куда пойдет-разберемся 25 октября
Слабак.
Але найстрашніше - зрадив людям, які йому вірили.
С такими избирателями Украина еще не скоро из болота выберется.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Оккупанты для нас россияне, а не американцы.
Устиновой не может предъявить никто ,а пошлости ,гнусности зашкаливают.
Я слушала внимательно её выступления-толковые ,грамотные ,острые и никак
не перекликающиеся с зе -командой.
редакции Цензора.