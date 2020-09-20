Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе
Председатель Верховной Рады, депутат СН Дмитрий Разумков не поддерживает внесение изменений в постановление о местных выборах, которые позволили бы провести выборы на оккупированных территориях Донбасса до того, как Украина восстановит над ними контроль.
Об этом Разумков сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
По словам председателя Рады, постановление парламента о местных выборах никак не связано с Минским соглашениями. Разумков отмечает, что выборы на Донбассе согласно Минским соглашениям — это девятый пункт, однако восемь предыдущих до сих пор полностью не выполнены.
"Поэтому сейчас говорить, что постановление кому-то мешает, мягко говоря, не совсем корректно", — заявил он.
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Разумков напомнил, что постановление было принято Радой в соответствии с законом Украины.
"Сегодня вносить любые изменения в это постановление — это подвергнуть сомнению легитимность проведения выборов на всей территории государства, так как это будет противоречить действующему законодательству", — пояснил Разумков.
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Він же ніхто - мікроб.
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бо Разумков тримає "ніс за вітром" і трохи розумніший за більшість трускавецьких нубів.
Все проходит только через ВР Украини.
В принципе - это было бы решаемо, если бы в РФ действительно хотели мира, а не присоединения Украины к ОРДЛО на кремлёвских условиях.
"Не можна розраховувати на мир навіть у віддаленій перспективі, якщо не оголосити загальну амністію", - сказав Фокін напередодні в ефірі "Українського радіо".
Пояснюючи свою, як він підкреслив, особисту позицію, Фокін вказав, що не уявляє, як може виглядати "вибіркова амністія".
"Скажімо, очистили ми від окупантів землю, Донбас український, межа взята під контроль нашими прикордонниками, - як робити далі? Починати шукати злочинців серед військових? Їх близько 250 або навіть 300 тисяч", - сказав Фокін.
це скільки ж в тій Одесі ще почітателей рюзьского міра
https://www.obozrevatel.com/person/natalya-yusupova.htm
https://www.obozrevatel.com/person/natalya-yusupova.htm Наталья Юсупова
США вам не нравится? А колонией России нравилось быть?
Зашла в комменты к посту о прибытии войск НАТО для учений в Украину. Комментирующие - в основном, жители Одессы. Жесть конечно, чуть не стошнило от мерзости. Все, как один, истерят, что Украина - "колония США", мол, мы рабы, америкосы - хозяева, ну вся ватная чушь с кремлевских ТВ-каналов.
Я вот хочу спросить у этих одесситов, а колонией России, которой вы были до 14 года, вам нравится быть? Может вы хотите, как жители Донбасса, позвать русский мир и получить полный пакет для оккупированных территорий? Бомбежки, грабеж, разруху и голод?? Ну или как крымчане, которым дали подачку, а теперь они нафиг никому не нужны "Денег нет, но вы держитесь" - и идёт молодежь служить на Дальний Восток, воевать в Сирию и убирать дома богатых в Москве... Этого вы хотите или думаете, они вам что-то другое готовят?
Американцы вам плохие, зато их айфоны у вас крутые. Хоть бы одна область в России жили так, как живет самый захудалый американский штат. Нищеброды. А для вас в Украине рай, потому что вы живете в свободной стране, где можете говорить и делать все, что вам хочется. Где вас не арестовывают, не бросают в подвалы, не бьют дубинкой по голове и не травят.
Живёте, тусите, салюты запускаете, зарабатываете - и все вам плохо. Ментально вы рабы и колония Московии. Слава Богу, не все такие и не будут такими никогда.
Даже не знала, что в Одессе все так плохо, в*ты целый океан...
большинство комментов не из Одесси, а из-за поребрика.
Если ви о паре десятков комментов, то ето капля в океане.
Не хотят уходить - значит, мацкали не желают виполнять Минские соглашения.
Поетому, на поросячий визг мацкалей о каких-то непонятних виборах на даунбаце - можно не обращать внимания.
А ЭТО ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА ПОЛИТИКА