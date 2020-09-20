Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе

Председатель Верховной Рады, депутат СН Дмитрий Разумков не поддерживает внесение изменений в постановление о местных выборах, которые позволили бы провести выборы на оккупированных территориях Донбасса до того, как Украина восстановит над ними контроль.

Об этом Разумков сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По словам председателя Рады, постановление парламента о местных выборах никак не связано с Минским соглашениями. Разумков отмечает, что выборы на Донбассе согласно Минским соглашениям — это девятый пункт, однако восемь предыдущих до сих пор полностью не выполнены.

"Поэтому сейчас говорить, что постановление кому-то мешает, мягко говоря, не совсем корректно", — заявил он.

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Разумков напомнил, что постановление было принято Радой в соответствии с законом Украины.

"Сегодня вносить любые изменения в это постановление — это подвергнуть сомнению легитимность проведения выборов на всей территории государства, так как это будет противоречить действующему законодательству", — пояснил Разумков.

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