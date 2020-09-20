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Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе

Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе

Председатель Верховной Рады, депутат СН Дмитрий Разумков не поддерживает внесение изменений в постановление о местных выборах, которые позволили бы провести выборы на оккупированных территориях Донбасса до того, как Украина восстановит над ними контроль.

Об этом Разумков сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По словам председателя Рады, постановление парламента о местных выборах никак не связано с Минским соглашениями. Разумков отмечает, что выборы на Донбассе согласно Минским соглашениям — это девятый пункт, однако восемь предыдущих до сих пор полностью не выполнены.

"Поэтому сейчас говорить, что постановление кому-то мешает, мягко говоря, не совсем корректно", — заявил он.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы на оккупированном Донбассе возможны только после деоккупации и решения вопросов безопасности, - Ермак

Разумков напомнил, что постановление было принято Радой в соответствии с законом Украины.

"Сегодня вносить любые изменения в это постановление — это подвергнуть сомнению легитимность проведения выборов на всей территории государства, так как это будет противоречить действующему законодательству", — пояснил Разумков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия не ждет при Зеленском прорыва в выполнении Минских соглашений, - Лавров

Автор: 

выборы (24736) местные выборы (2752) Донбасс (26956) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+4
Это единственное , в чём я его поддерживаю на 100 % . Выборы состоятся только при контроле Украины . Чем больше "кормильцы" будут без пенсии от Украины , тем больше будет вероятность их вернуть . Хотя , землю надо вернуть , без ваты .
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20.09.2020 12:10
+4
Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе

====================================
бо Разумков тримає "ніс за вітром" і трохи розумніший за більшість трускавецьких нубів.
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20.09.2020 12:13
+3
от - сподобалось....
це скільки ж в тій Одесі ще почітателей рюзьского міра

https://www.obozrevatel.com/person/natalya-yusupova.htm Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 6737
https://www.obozrevatel.com/person/natalya-yusupova.htm Наталья Юсупова
Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 8685

США вам не нравится? А колонией России нравилось быть?

Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 562

Зашла в комменты к посту о прибытии войск НАТО для учений в Украину. Комментирующие - в основном, жители Одессы. Жесть конечно, чуть не стошнило от мерзости. Все, как один, истерят, что Украина - "колония США", мол, мы рабы, америкосы - хозяева, ну вся ватная чушь с кремлевских ТВ-каналов.
Я вот хочу спросить у этих одесситов, а колонией России, которой вы были до 14 года, вам нравится быть? Может вы хотите, как жители Донбасса, позвать русский мир и получить полный пакет для оккупированных территорий? Бомбежки, грабеж, разруху и голод?? Ну или как крымчане, которым дали подачку, а теперь они нафиг никому не нужны "Денег нет, но вы держитесь" - и идёт молодежь служить на Дальний Восток, воевать в Сирию и убирать дома богатых в Москве... Этого вы хотите или думаете, они вам что-то другое готовят?
Американцы вам плохие, зато их айфоны у вас крутые. Хоть бы одна область в России жили так, как живет самый захудалый американский штат. Нищеброды. А для вас в Украине рай, потому что вы живете в свободной стране, где можете говорить и делать все, что вам хочется. Где вас не арестовывают, не бросают в подвалы, не бьют дубинкой по голове и не травят.
Живёте, тусите, салюты запускаете, зарабатываете - и все вам плохо. Ментально вы рабы и колония Московии. Слава Богу, не все такие и не будут такими никогда.
Даже не знала, что в Одессе все так плохо, в*ты целый океан...
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20.09.2020 12:28
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Блин, при этом Качура говорит, что 70% микробов готовы проголосовать за эти изменения!
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20.09.2020 12:06 Ответить
А хтож їх підтримує? Невжеж тільки шмаркля ?
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20.09.2020 12:10 Ответить
Яке голосували, в них громадянство забрати потрібно
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20.09.2020 12:26 Ответить
Это единственное , в чём я его поддерживаю на 100 % . Выборы состоятся только при контроле Украины . Чем больше "кормильцы" будут без пенсии от Украины , тем больше будет вероятность их вернуть . Хотя , землю надо вернуть , без ваты .
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20.09.2020 12:10 Ответить
Якщо ОПа накаже, то проголосує.
Він же ніхто - мікроб.
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20.09.2020 12:12 Ответить
Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе

====================================
бо Разумков тримає "ніс за вітром" і трохи розумніший за більшість трускавецьких нубів.
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20.09.2020 12:13 Ответить
А то дЕрмак его спрашивать будет.. Ему и зюЗЕ то не указ.
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20.09.2020 12:14 Ответить
Ермак НИЧТО по сравнению с Розумковим.
Все проходит только через ВР Украини.
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20.09.2020 13:12 Ответить
В МС-2 заложены противоречия, с одной стороны - выборы по украинскому законодательству, с другой - контроль над границей после выборов. Так как выборы по украинскому законодательству на оккупированной территории невозможны, то и выполнение МС-2 - невозможно.
В принципе - это было бы решаемо, если бы в РФ действительно хотели мира, а не присоединения Украины к ОРДЛО на кремлёвских условиях.
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20.09.2020 12:17 Ответить
А я вообще не поддерживаю ИДЕЮ ВЫБОРОВ /не только среди рабов москальской ымперии, а в целом/ Если посмотреть кому СЕГОДНЯ даны так называемые "избирательные права", то БОЛЬШИНСТВО из них, если не НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ РАБЫ, то БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ ПОДДАННЫЕ, а не СВОБОДНЫЕ (и самое важное ИМУЩИЕ и ВООРУЖЕННЫЕ) ГРАЖДАНЕ! Технический прогресс сегодня позволяет ПРЯМУЮ ДЕМОКРАТИЮ ДЕЕСПОСОБНЫХ И ИМУЩИХ ГРАЖДАН, которые посредством современных коммуникаций могут вообще обойтись без ПОСРЕДНИКОВ и самостоятельно решать все вопросы и принимать законы!
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20.09.2020 12:19 Ответить
Ознакомся с историей человеческой цивилизации, с римским правом и имущественным цензом, тогда не будешь задавать глупых вопросов об ИНСТИТУТЕ ГРАЖДАНСТВА!
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20.09.2020 17:39 Ответить
Как с Фокины, все не разделяют его точку зрения но он продолжает сдавать Украину.
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20.09.2020 12:21 Ответить
Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 205

"Не можна розраховувати на мир навіть у віддаленій перспективі, якщо не оголосити загальну амністію", - сказав Фокін напередодні в ефірі "Українського радіо".
Пояснюючи свою, як він підкреслив, особисту позицію, Фокін вказав, що не уявляє, як може виглядати "вибіркова амністія".
"Скажімо, очистили ми від окупантів землю, Донбас український, межа взята під контроль нашими прикордонниками, - як робити далі? Починати шукати злочинців серед військових? Їх близько 250 або навіть 300 тисяч", - сказав Фокін.
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20.09.2020 12:22 Ответить
Респект пану Разумкову!
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20.09.2020 12:25 Ответить
от - сподобалось....
це скільки ж в тій Одесі ще почітателей рюзьского міра

https://www.obozrevatel.com/person/natalya-yusupova.htm Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 6737
https://www.obozrevatel.com/person/natalya-yusupova.htm Наталья Юсупова
Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 8685

США вам не нравится? А колонией России нравилось быть?

Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 562

Зашла в комменты к посту о прибытии войск НАТО для учений в Украину. Комментирующие - в основном, жители Одессы. Жесть конечно, чуть не стошнило от мерзости. Все, как один, истерят, что Украина - "колония США", мол, мы рабы, америкосы - хозяева, ну вся ватная чушь с кремлевских ТВ-каналов.
Я вот хочу спросить у этих одесситов, а колонией России, которой вы были до 14 года, вам нравится быть? Может вы хотите, как жители Донбасса, позвать русский мир и получить полный пакет для оккупированных территорий? Бомбежки, грабеж, разруху и голод?? Ну или как крымчане, которым дали подачку, а теперь они нафиг никому не нужны "Денег нет, но вы держитесь" - и идёт молодежь служить на Дальний Восток, воевать в Сирию и убирать дома богатых в Москве... Этого вы хотите или думаете, они вам что-то другое готовят?
Американцы вам плохие, зато их айфоны у вас крутые. Хоть бы одна область в России жили так, как живет самый захудалый американский штат. Нищеброды. А для вас в Украине рай, потому что вы живете в свободной стране, где можете говорить и делать все, что вам хочется. Где вас не арестовывают, не бросают в подвалы, не бьют дубинкой по голове и не травят.
Живёте, тусите, салюты запускаете, зарабатываете - и все вам плохо. Ментально вы рабы и колония Московии. Слава Богу, не все такие и не будут такими никогда.
Даже не знала, что в Одессе все так плохо, в*ты целый океан...
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20.09.2020 12:28 Ответить
вряд ли.
большинство комментов не из Одесси, а из-за поребрика.
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20.09.2020 13:10 Ответить
был бы только рад- но....
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21.09.2020 14:48 Ответить
массовость создается за поребриком.
Если ви о паре десятков комментов, то ето капля в океане.
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21.09.2020 17:47 Ответить
Ти там дивись, бо виженуть з Секти Недоумків.
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20.09.2020 12:40 Ответить
Он нос держит по-ветру. Партия СН уже сдулась. Разумков готовится поступать в националисты.
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20.09.2020 13:01 Ответить
мацкали должнивиполнять Минские соглашения и, согласно етим соглашениям, уйти из Дебальцево.
Не хотят уходить - значит, мацкали не желают виполнять Минские соглашения.
Поетому, на поросячий визг мацкалей о каких-то непонятних виборах на даунбаце - можно не обращать внимания.
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20.09.2020 13:09 Ответить
Билят,какие вообще могут быть разговоры на эту тему.Сначала взять под контроль госграницу,изгнать оттуда всю кацапскую мерзость,а уже потом только потихоньку начинать говорить на эту тему.
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20.09.2020 13:25 Ответить
Что-то не слышно Разумкова про БЕЗВИЗ И НАТО.

А ЭТО ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА ПОЛИТИКА
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20.09.2020 13:58 Ответить
 
 