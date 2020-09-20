Президент Азербайджану Алієв: Вірменія готується до нової великої війни
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія концентрує свої збройні сили близько лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це він сказав в інтерв'ю низці азербайджанських телеканалів.
За його словами, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян свідомо здійснює різні провокації з метою ескалації конфлікту.
"Вірменія проводить незаконне заселення (в Нагірному Карабасі. - Ред.). Це суперечить всім міжнародним конвенціям. Це повністю суперечить Женевській конвенції, це - злочин. Привозити звідкілясь людей і розселяти їх на окупованих землях - злочин", - заявив Алієв.
Він додав, що однією з причин липневої сутички між країнами в зоні територіального конфлікту була спроба Вірменії прозондувати, якою буде реакція її союзників в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
"Тому що вони (вірмени. - Ред.) готуються до нової великої війни. У нас є оперативні розвіддані. Ми знаємо, що відбувається навколо нас. Знаємо і повинні знати. Наші спецслужби працюють дуже ефективно. Можу сказати стільки, не більше", - заявив президент Азербайджану.
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Какой Пашинян смелый.Воевать с Азербайджаном то.Как там самый демократичный в мире армянский "майдан"?
там нет аудита и можно с бюджета сливать на спецоперации тайные
в этом суть любого вооруж конфликта с участием чекистов
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert месяц назад
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🇹🇷🎛🇷🇺Обвал экспортных поставок российского газа в Турцию - высохший практически до нуля «Турецкий поток» - оценивается в Кремле как прямое предательство со стороны Эрдогана.
Убытки на южном направлении слишком ощутимы для «Газпрома» - для российского руководства объективно необходимо срочно восстановить объемы газового экспорта для решения как проблемы бюджетного дефицита, так и внутрикорпоративных проблем газового монополиста.
Региональный конфликт в Сирии, вступление в который непублично мотивировалось Москвой как возможность оказывать давление на Анкару в плане закупок газа, не оправдал возлагавшихся на него надежд.
Другим рычагом опосредованного влияния на Эрдогана может стать Баку: отношения между странами являются союзническими и сопровождаются резким ростом поставок азербайджанского газа.
Средства и время ограничены, понимание между метрополиями не достигнуто, а значит, вполне вероятно, что Кремль после белорусского кейса сместит фокус внимания на Закавказье, используя Ultima ratio regum - последний довод королей.
Финансовый говорун
🇹🇷💥🇷🇺 Турецкий рынок газа на настоящий момент Путиным бездарно проигран. Поставки «Газпрома» Анкаре на внутренний рынок в июне составили 2 млн..."
Вірменія має населення 2,5млн. Азербайджан - 10млн. Не може країна з населенням 2,5млн, що не має виходу до моря, оточена з одного боку Туреччиною, а з іншого Азербайджаном, а ці країни дружні і турки азербайджанців будуть підтримувати, щоча б не офіційно, воювати з Азербайджаном.
Воювати будуть кацапи.
Лише от думаю, як кацапи туди війська та техніку завозитимуть? Через Грузію, чи по гірським серпантинам через Іран? З Ірану там всього одна дорога є, через Мегрі, інша частково проходить через Азербайджан.