Президент Азербайджану Алієв: Вірменія готується до нової великої війни

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія концентрує свої збройні сили близько лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це він сказав в інтерв'ю низці азербайджанських телеканалів.

За його словами, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян свідомо здійснює різні провокації з метою ескалації конфлікту.

"Вірменія проводить незаконне заселення (в Нагірному Карабасі. - Ред.). Це суперечить всім міжнародним конвенціям. Це повністю суперечить Женевській конвенції, це - злочин. Привозити звідкілясь людей і розселяти їх на окупованих землях - злочин", - заявив Алієв.

Він додав, що однією з причин липневої сутички між країнами в зоні територіального конфлікту була спроба Вірменії прозондувати, якою буде реакція її союзників в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

"Тому що вони (вірмени. - Ред.) готуються до нової великої війни. У нас є оперативні розвіддані. Ми знаємо, що відбувається навколо нас. Знаємо і повинні знати. Наші спецслужби працюють дуже ефективно. Можу сказати стільки, не більше", - заявив президент Азербайджану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Групі осіб повідомлено про підозру в умисному вбивстві громадянина України в Єревані, - Офіс Генпрокурора