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Президент Азербайджану Алієв: Вірменія готується до нової великої війни

Президент Азербайджану Алієв: Вірменія готується до нової великої війни

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія концентрує свої збройні сили близько лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це він сказав в інтерв'ю  низці азербайджанських телеканалів.

За його словами, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян свідомо здійснює різні провокації з метою ескалації конфлікту.

"Вірменія проводить незаконне заселення (в Нагірному Карабасі. - Ред.). Це суперечить всім міжнародним конвенціям. Це повністю суперечить Женевській конвенції, це - злочин. Привозити звідкілясь людей і розселяти їх на окупованих землях - злочин", - заявив Алієв.

Він додав, що однією з причин липневої сутички між країнами в зоні територіального конфлікту була спроба Вірменії прозондувати, якою буде реакція її союзників в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

"Тому що вони (вірмени. - Ред.) готуються до нової великої війни. У нас є оперативні розвіддані. Ми знаємо, що відбувається навколо нас. Знаємо і повинні знати. Наші спецслужби працюють дуже ефективно. Можу сказати стільки, не більше", - заявив президент Азербайджану.

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Топ коментарі
+47
Читаем Армения, подразумеваем расея.
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20.09.2020 13:12
+42
***** потрібна нова войнушка, бо щось стало тихо.
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20.09.2020 13:12
+34
Отримав у Сирії, отримав у Лівії, відгребе й в Азербайджані...
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20.09.2020 13:15
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***** потрібна нова войнушка, бо щось стало тихо.
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20.09.2020 13:12 Відповісти
Отримав у Сирії, отримав у Лівії, відгребе й в Азербайджані...
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20.09.2020 13:15 Відповісти
Айяй яй.
Кто это сделал?
Какой Пашинян смелый.Воевать с Азербайджаном то.Как там самый демократичный в мире армянский "майдан"?
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20.09.2020 13:12 Відповісти
Читаем Армения, подразумеваем расея.
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20.09.2020 13:12 Відповісти
конфликтная зона нужна как таковая для конторьі, не важно где
там нет аудита и можно с бюджета сливать на спецоперации тайные
в этом суть любого вооруж конфликта с участием чекистов
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20.09.2020 19:50 Відповісти
Чего людям не живется спокойно?
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20.09.2020 13:13 Відповісти
Та есть неподалёку народность одна такая, с лишней хромосомой, нравится им такое...
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20.09.2020 13:17 Відповісти
потому что есть кацапы... а они людьми не являются !
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20.09.2020 13:17 Відповісти
Треба писати так - мокши готують чергову війну.
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20.09.2020 13:26 Відповісти
Не Вірменія, там воювати нвкому, а росія.
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20.09.2020 13:31 Відповісти
У }{уйла явно заканчиваются удобрения:
Президент Азербайджана Алиев: Армения готовится к новой большой войне - Цензор.НЕТ 4753
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20.09.2020 13:33 Відповісти
***** не нравятся поставки нефти из Баку.
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20.09.2020 13:34 Відповісти
Повтор."
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert месяц назад
ОТКРЫТЬ В
🇹🇷🎛🇷🇺Обвал экспортных поставок российского газа в Турцию - высохший практически до нуля «Турецкий поток» - оценивается в Кремле как прямое предательство со стороны Эрдогана.
Убытки на южном направлении слишком ощутимы для «Газпрома» - для российского руководства объективно необходимо срочно восстановить объемы газового экспорта для решения как проблемы бюджетного дефицита, так и внутрикорпоративных проблем газового монополиста.
Региональный конфликт в Сирии, вступление в который непублично мотивировалось Москвой как возможность оказывать давление на Анкару в плане закупок газа, не оправдал возлагавшихся на него надежд.
Другим рычагом опосредованного влияния на Эрдогана может стать Баку: отношения между странами являются союзническими и сопровождаются резким ростом поставок азербайджанского газа.
Средства и время ограничены, понимание между метрополиями не достигнуто, а значит, вполне вероятно, что Кремль после белорусского кейса сместит фокус внимания на Закавказье, используя Ultima ratio regum - последний довод королей.
Финансовый говорун
🇹🇷💥🇷🇺 Турецкий рынок газа на настоящий момент Путиным бездарно проигран. Поставки «Газпрома» Анкаре на внутренний рынок в июне составили 2 млн..."
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20.09.2020 16:43 Відповісти
Интересно а Московия сможет воевать на несколько фронтов со своими колониями, может пора объединиться колониям военной силой и пойти на Московию,а то по одному Московия победит, это исторически видно.
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20.09.2020 13:34 Відповісти
Створити війсково-санітарний кордон з неадекватамі?
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20.09.2020 13:39 Відповісти
Не треба було клованів президентами обирати. Думаю, таке об'єднання уже було б створене. Але мудрий нарід наслухався єврейських брехонь.
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20.09.2020 13:41 Відповісти
Крипакам юго востока Украины отменили через 10 лет позже, под указом об отмене Крепостного права ,так как нарид не был готов к к свободному ведению хозяйства,в этом сыграло роль и приказчики евреи ,которые неплохо справлялись со своей работой , показывая что они сами такие же подневольные как и крестьяне и это срабатывало и сейчас работает
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20.09.2020 13:50 Відповісти
Интересно где Московия черпает столько пушечного мяса? и находятся конченные россияне,ведь у них ничего нет,лезут на чужие земли ,чтобы стырить унитаз без бачка и отдать за это свою жизнь.
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20.09.2020 13:38 Відповісти
Оце погуглила.
Вірменія має населення 2,5млн. Азербайджан - 10млн. Не може країна з населенням 2,5млн, що не має виходу до моря, оточена з одного боку Туреччиною, а з іншого Азербайджаном, а ці країни дружні і турки азербайджанців будуть підтримувати, щоча б не офіційно, воювати з Азербайджаном.
Воювати будуть кацапи.
Лише от думаю, як кацапи туди війська та техніку завозитимуть? Через Грузію, чи по гірським серпантинам через Іран? З Ірану там всього одна дорога є, через Мегрі, інша частково проходить через Азербайджан.
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20.09.2020 13:40 Відповісти
Туда ничего ввозить не надо. И вооружения и кацапских войск полно. Они там с самого развала совка и никуда не уходили. А сейчас пуйлу нужно отвлечь внимание Европы от Беларуси. Ввести что-то через Иран нереально, у кацапов нет с ними границы.
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20.09.2020 14:43 Відповісти
Пу на Ердогана образився, йому самому пред'явити сциться, вирішив молодшого брата зачепити. Стратег
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20.09.2020 13:41 Відповісти
А мокши за кого будут? В Азербайджан они горы оружия продают, но в Армении у них базы и сильная армянская диаспора в Маскве (хотя и азербайджанская присутствует). Кароче будем посмотреть. Скорее будут поддерживать обе стороны, главное чтоб цена на чёрную жижу росла
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20.09.2020 13:42 Відповісти
пуйло будет продавать оружие и тем, и другим. И хай себе воюют !
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20.09.2020 14:52 Відповісти
давно армяшки ...зды не получали?
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20.09.2020 13:55 Відповісти
потом будут вопить- гинацыт!
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20.09.2020 20:06 Відповісти
Готовтесь валить "ихтамнетов" выродков из всего из чего только можно, и без сожаления..
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20.09.2020 14:04 Відповісти
Они будут ,там не один с цветочками не выйдет ,как у нас
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20.09.2020 14:19 Відповісти
Какато пофіг..
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20.09.2020 14:24 Відповісти
Ничего, Алиев. У вас есть дружественная Турция, если что...
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20.09.2020 14:57 Відповісти
Запад считает его диктатором как и Эрдогана.
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20.09.2020 16:18 Відповісти
Хорошо, что Запад считает ***** вяликим демократом.
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21.09.2020 00:34 Відповісти
Может кто подскажет,а Азербайджан поддержал оккупацию Крыма?
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20.09.2020 15:04 Відповісти
Нашел,не поддержали,молодцы!
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20.09.2020 15:06 Відповісти
На всякий случай напросится Алиеву на официальный визит в Турцию. Для контрасту. А там как пойдёт.
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20.09.2020 15:05 Відповісти
Ари заворушились під москальські маньоври, +уйло наобіцяв підтримати їх
Президент Азербайджану Алієв: Вірменія готується до нової великої війни - Цензор.НЕТ 8102
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20.09.2020 19:43 Відповісти
На другий раз Армєнію вже щадити ніхто не буде, і кацапи не допоможуть
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17.02.2021 18:42 Відповісти
 
 