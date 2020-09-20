Президент Азербайджана Алиев: Армения готовится к новой большой войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения концентрирует свои вооруженные силы около линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом он сказал в интервью ряду азербайджанских телеканалов.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян сознательно осуществляет различные провокации с целью эскалации карабахского конфликта.

"Армения проводит незаконное заселение (в Нагорном Карабахе. - Ред.). Это противоречит всем международным конвенциям. Это полностью противоречит Женевской конвенции, это - преступление. Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях - преступление", - заявил Алиев.

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Он добавил, что одной из причин июльской стычки между странами в зоне территориального конфликта была попытка Армении прозондировать, какой будет реакция ее союзников в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Потому что они (армяне. - Ред.) готовятся к новой большой войне. У нас есть оперативные разведданные. Мы знаем, что происходит вокруг нас. Знаем и должны знать. Наши спецслужбы работают очень эффективно. Могу сказать столько, не более", - заявил президент Азербайджана.

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