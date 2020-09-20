Президент Азербайджана Алиев: Армения готовится к новой большой войне
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения концентрирует свои вооруженные силы около линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом он сказал в интервью ряду азербайджанских телеканалов.
По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян сознательно осуществляет различные провокации с целью эскалации карабахского конфликта.
"Армения проводит незаконное заселение (в Нагорном Карабахе. - Ред.). Это противоречит всем международным конвенциям. Это полностью противоречит Женевской конвенции, это - преступление. Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях - преступление", - заявил Алиев.
Он добавил, что одной из причин июльской стычки между странами в зоне территориального конфликта была попытка Армении прозондировать, какой будет реакция ее союзников в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Потому что они (армяне. - Ред.) готовятся к новой большой войне. У нас есть оперативные разведданные. Мы знаем, что происходит вокруг нас. Знаем и должны знать. Наши спецслужбы работают очень эффективно. Могу сказать столько, не более", - заявил президент Азербайджана.
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Кто это сделал?
Какой Пашинян смелый.Воевать с Азербайджаном то.Как там самый демократичный в мире армянский "майдан"?
там нет аудита и можно с бюджета сливать на спецоперации тайные
в этом суть любого вооруж конфликта с участием чекистов
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert месяц назад
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🇹🇷🎛🇷🇺Обвал экспортных поставок российского газа в Турцию - высохший практически до нуля «Турецкий поток» - оценивается в Кремле как прямое предательство со стороны Эрдогана.
Убытки на южном направлении слишком ощутимы для «Газпрома» - для российского руководства объективно необходимо срочно восстановить объемы газового экспорта для решения как проблемы бюджетного дефицита, так и внутрикорпоративных проблем газового монополиста.
Региональный конфликт в Сирии, вступление в который непублично мотивировалось Москвой как возможность оказывать давление на Анкару в плане закупок газа, не оправдал возлагавшихся на него надежд.
Другим рычагом опосредованного влияния на Эрдогана может стать Баку: отношения между странами являются союзническими и сопровождаются резким ростом поставок азербайджанского газа.
Средства и время ограничены, понимание между метрополиями не достигнуто, а значит, вполне вероятно, что Кремль после белорусского кейса сместит фокус внимания на Закавказье, используя Ultima ratio regum - последний довод королей.
Финансовый говорун
🇹🇷💥🇷🇺 Турецкий рынок газа на настоящий момент Путиным бездарно проигран. Поставки «Газпрома» Анкаре на внутренний рынок в июне составили 2 млн..."
Вірменія має населення 2,5млн. Азербайджан - 10млн. Не може країна з населенням 2,5млн, що не має виходу до моря, оточена з одного боку Туреччиною, а з іншого Азербайджаном, а ці країни дружні і турки азербайджанців будуть підтримувати, щоча б не офіційно, воювати з Азербайджаном.
Воювати будуть кацапи.
Лише от думаю, як кацапи туди війська та техніку завозитимуть? Через Грузію, чи по гірським серпантинам через Іран? З Ірану там всього одна дорога є, через Мегрі, інша частково проходить через Азербайджан.