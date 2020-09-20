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Президент Азербайджана Алиев: Армения готовится к новой большой войне

Президент Азербайджана Алиев: Армения готовится к новой большой войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения концентрирует свои вооруженные силы около линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом он сказал в интервью ряду азербайджанских телеканалов.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян сознательно осуществляет различные провокации с целью эскалации карабахского конфликта.

"Армения проводит незаконное заселение (в Нагорном Карабахе. - Ред.). Это противоречит всем международным конвенциям. Это полностью противоречит Женевской конвенции, это - преступление. Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях - преступление", - заявил Алиев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 23,5 тыс. азербайджанцев пришли на мобилизационные пункты на фоне конфликта с Арменией

Он добавил, что одной из причин июльской стычки между странами в зоне территориального конфликта была попытка Армении прозондировать, какой будет реакция ее союзников в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Потому что они (армяне. - Ред.) готовятся к новой большой войне. У нас есть оперативные разведданные. Мы знаем, что происходит вокруг нас. Знаем и должны знать. Наши спецслужбы работают очень эффективно. Могу сказать столько, не более", - заявил президент Азербайджана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армения обвинила Азербайджан в обстреле пограничного поста, Азербайджан отвечает, что армяне обстреляли себя сами

Автор: 

Азербайджан (792) Алиев Ильхам (162) Армения (829)


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Топ комментарии
+47
Читаем Армения, подразумеваем расея.
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20.09.2020 13:12
+42
***** потрібна нова войнушка, бо щось стало тихо.
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20.09.2020 13:12
+34
Отримав у Сирії, отримав у Лівії, відгребе й в Азербайджані...
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20.09.2020 13:15
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***** потрібна нова войнушка, бо щось стало тихо.
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20.09.2020 13:12 Ответить
Отримав у Сирії, отримав у Лівії, відгребе й в Азербайджані...
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20.09.2020 13:15 Ответить
Айяй яй.
Кто это сделал?
Какой Пашинян смелый.Воевать с Азербайджаном то.Как там самый демократичный в мире армянский "майдан"?
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20.09.2020 13:12 Ответить
Читаем Армения, подразумеваем расея.
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20.09.2020 13:12 Ответить
конфликтная зона нужна как таковая для конторьі, не важно где
там нет аудита и можно с бюджета сливать на спецоперации тайные
в этом суть любого вооруж конфликта с участием чекистов
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20.09.2020 19:50 Ответить
Чего людям не живется спокойно?
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20.09.2020 13:13 Ответить
Та есть неподалёку народность одна такая, с лишней хромосомой, нравится им такое...
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20.09.2020 13:17 Ответить
потому что есть кацапы... а они людьми не являются !
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20.09.2020 13:17 Ответить
Треба писати так - мокши готують чергову війну.
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20.09.2020 13:26 Ответить
Не Вірменія, там воювати нвкому, а росія.
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20.09.2020 13:31 Ответить
У }{уйла явно заканчиваются удобрения:
Президент Азербайджана Алиев: Армения готовится к новой большой войне - Цензор.НЕТ 4753
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20.09.2020 13:33 Ответить
***** не нравятся поставки нефти из Баку.
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20.09.2020 13:34 Ответить
Повтор."
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert месяц назад
ОТКРЫТЬ В
🇹🇷🎛🇷🇺Обвал экспортных поставок российского газа в Турцию - высохший практически до нуля «Турецкий поток» - оценивается в Кремле как прямое предательство со стороны Эрдогана.
Убытки на южном направлении слишком ощутимы для «Газпрома» - для российского руководства объективно необходимо срочно восстановить объемы газового экспорта для решения как проблемы бюджетного дефицита, так и внутрикорпоративных проблем газового монополиста.
Региональный конфликт в Сирии, вступление в который непублично мотивировалось Москвой как возможность оказывать давление на Анкару в плане закупок газа, не оправдал возлагавшихся на него надежд.
Другим рычагом опосредованного влияния на Эрдогана может стать Баку: отношения между странами являются союзническими и сопровождаются резким ростом поставок азербайджанского газа.
Средства и время ограничены, понимание между метрополиями не достигнуто, а значит, вполне вероятно, что Кремль после белорусского кейса сместит фокус внимания на Закавказье, используя Ultima ratio regum - последний довод королей.
Финансовый говорун
🇹🇷💥🇷🇺 Турецкий рынок газа на настоящий момент Путиным бездарно проигран. Поставки «Газпрома» Анкаре на внутренний рынок в июне составили 2 млн..."
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20.09.2020 16:43 Ответить
Интересно а Московия сможет воевать на несколько фронтов со своими колониями, может пора объединиться колониям военной силой и пойти на Московию,а то по одному Московия победит, это исторически видно.
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20.09.2020 13:34 Ответить
Створити війсково-санітарний кордон з неадекватамі?
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20.09.2020 13:39 Ответить
Не треба було клованів президентами обирати. Думаю, таке об'єднання уже було б створене. Але мудрий нарід наслухався єврейських брехонь.
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20.09.2020 13:41 Ответить
Крипакам юго востока Украины отменили через 10 лет позже, под указом об отмене Крепостного права ,так как нарид не был готов к к свободному ведению хозяйства,в этом сыграло роль и приказчики евреи ,которые неплохо справлялись со своей работой , показывая что они сами такие же подневольные как и крестьяне и это срабатывало и сейчас работает
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20.09.2020 13:50 Ответить
Интересно где Московия черпает столько пушечного мяса? и находятся конченные россияне,ведь у них ничего нет,лезут на чужие земли ,чтобы стырить унитаз без бачка и отдать за это свою жизнь.
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20.09.2020 13:38 Ответить
Оце погуглила.
Вірменія має населення 2,5млн. Азербайджан - 10млн. Не може країна з населенням 2,5млн, що не має виходу до моря, оточена з одного боку Туреччиною, а з іншого Азербайджаном, а ці країни дружні і турки азербайджанців будуть підтримувати, щоча б не офіційно, воювати з Азербайджаном.
Воювати будуть кацапи.
Лише от думаю, як кацапи туди війська та техніку завозитимуть? Через Грузію, чи по гірським серпантинам через Іран? З Ірану там всього одна дорога є, через Мегрі, інша частково проходить через Азербайджан.
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20.09.2020 13:40 Ответить
Туда ничего ввозить не надо. И вооружения и кацапских войск полно. Они там с самого развала совка и никуда не уходили. А сейчас пуйлу нужно отвлечь внимание Европы от Беларуси. Ввести что-то через Иран нереально, у кацапов нет с ними границы.
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20.09.2020 14:43 Ответить
Пу на Ердогана образився, йому самому пред'явити сциться, вирішив молодшого брата зачепити. Стратег
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20.09.2020 13:41 Ответить
А мокши за кого будут? В Азербайджан они горы оружия продают, но в Армении у них базы и сильная армянская диаспора в Маскве (хотя и азербайджанская присутствует). Кароче будем посмотреть. Скорее будут поддерживать обе стороны, главное чтоб цена на чёрную жижу росла
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20.09.2020 13:42 Ответить
пуйло будет продавать оружие и тем, и другим. И хай себе воюют !
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20.09.2020 14:52 Ответить
давно армяшки ...зды не получали?
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20.09.2020 13:55 Ответить
потом будут вопить- гинацыт!
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20.09.2020 20:06 Ответить
Готовтесь валить "ихтамнетов" выродков из всего из чего только можно, и без сожаления..
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20.09.2020 14:04 Ответить
Они будут ,там не один с цветочками не выйдет ,как у нас
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20.09.2020 14:19 Ответить
Какато пофіг..
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20.09.2020 14:24 Ответить
Ничего, Алиев. У вас есть дружественная Турция, если что...
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20.09.2020 14:57 Ответить
Запад считает его диктатором как и Эрдогана.
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20.09.2020 16:18 Ответить
Хорошо, что Запад считает ***** вяликим демократом.
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21.09.2020 00:34 Ответить
Может кто подскажет,а Азербайджан поддержал оккупацию Крыма?
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20.09.2020 15:04 Ответить
Нашел,не поддержали,молодцы!
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20.09.2020 15:06 Ответить
На всякий случай напросится Алиеву на официальный визит в Турцию. Для контрасту. А там как пойдёт.
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20.09.2020 15:05 Ответить
Ари заворушились під москальські маньоври, +уйло наобіцяв підтримати їх
Президент Азербайджану Алієв: Вірменія готується до нової великої війни - Цензор.НЕТ 8102
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20.09.2020 19:43 Ответить
На другий раз Армєнію вже щадити ніхто не буде, і кацапи не допоможуть
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17.02.2021 18:42 Ответить
 
 