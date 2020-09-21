УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12035 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
14 413 79

У мешканців України з'явилася унікальна можливість побачити українсько-американські навчання ССО, які відбудуться 22 і 23 вересня. ФОТО

У мешканців України з'явилася унікальна можливість на власні очі побачити навчання Сил спеціальних операцій України та США, які відбудуться 22 і 23 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби посольства США у Facebook.

"Ви коли-небудь чули про безпарашутне десантування за допомогою десантного каната? Вправи для підвищення готовності та оперативної сумісності між Силами спеціальних операцій США та України тривають до 23 вересня. Скористайтеся можливістю подивитися на літаки, що беруть участь у спільних американсько-українських навчаннях ССО над цими містами!" - йдеться в повідомленні дипломатичного відомства.

У мешканців України зявилася унікальна можливість побачити українсько-американські навчання ССО, які відбудуться 22 і 23 вересня 01

Навчання відбуватимуться:

22 вересня: польоти над Рибаківкою, Очаковом, Анатолівкою, Березівкою між 12:30 та 14:00. Завдання включатиме дозаправлення в повітрі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Навчання "Об'єднані зусилля-2020" на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту. ФОТОрепортаж

У мешканців України зявилася унікальна можливість побачити українсько-американські навчання ССО, які відбудуться 22 і 23 вересня 02
Фото: посольство США у Facebook

23 вересня: польоти на низьких висотах та відпрацювання інших навичок. Місця проведення: Херсон, Запоріжжя, Дніпро, Полтава, Черкаси між 12:30 та 14:00.

У мешканців України зявилася унікальна можливість побачити українсько-американські навчання ССО, які відбудуться 22 і 23 вересня 03

Автор: 

США (23065) військові навчання (2777) ССО (520)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
Что "Вау!"?

Та же голосовало за ватного украинофобского клоуна Зелю, его команду педофилов и клептоманов, за дружбу с ресеюшкой и слив Дерьмаком-Фокиным Украины ВВХ

Тебе надо восхищатсся учениями "Запад" ВС РФ, там ведь все то, что мило твоему ватному серцу
показати весь коментар
21.09.2020 09:01
+19
Зедебіл, ти ж пиши про всі здобутки лайна зеленого!
Приказ № 330: министр обороны Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам!
https://censor.net/ru/resonance/3220133/**********************************************************************************************************
показати весь коментар
21.09.2020 09:34
+19
У мешканців України з'явилася унікальна можливість побачити українсько-американські навчання ССО, які відбудуться 22 і 23 вересня - Цензор.НЕТ 9849
показати весь коментар
21.09.2020 09:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто Вау!
показати весь коментар
21.09.2020 08:47 Відповісти
Что "Вау!"?

Та же голосовало за ватного украинофобского клоуна Зелю, его команду педофилов и клептоманов, за дружбу с ресеюшкой и слив Дерьмаком-Фокиным Украины ВВХ

Тебе надо восхищатсся учениями "Запад" ВС РФ, там ведь все то, что мило твоему ватному серцу
показати весь коментар
21.09.2020 09:01 Відповісти
Одеси нема в тому списку. Нехай не вавкає.
показати весь коментар
21.09.2020 09:12 Відповісти
А соевых я смотрю все плющит, как же так все проходит и без "Сывочолого", как же так, 1,5 года все сдают-сдают, сдают-сдают, но никак не сдадут Украину.
показати весь коментар
21.09.2020 09:21 Відповісти
а тебе хочется побыстрее?
показати весь коментар
21.09.2020 09:33 Відповісти
Нет просто с вас убогих угорают, которые уверовали в "Святого Петра", без соизволения которого даже муха на стекло не нагадит, не то что там какое-то НАТО учение в Украине проведет.
показати весь коментар
21.09.2020 09:36 Відповісти
Зедебіл, ти ж пиши про всі здобутки лайна зеленого!
Приказ № 330: министр обороны Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам!
https://censor.net/ru/resonance/3220133/**********************************************************************************************************
показати весь коментар
21.09.2020 09:34 Відповісти
Його здобутки що стратегічні бомбардувальники США здійснюють патрулювання кордона з Кримом.
показати весь коментар
21.09.2020 09:38 Відповісти
У мешканців України з'явилася унікальна можливість побачити українсько-американські навчання ССО, які відбудуться 22 і 23 вересня - Цензор.НЕТ 9849
показати весь коментар
21.09.2020 09:39 Відповісти
О, истории о распятых мальчиках в трусиках завезли.
Про то как раненый боец на своих двоих ушел из под обстрела, а потом в 350 метрах от своих окопов спокойно лежал и истекал кровью ЧЕТЫРЕ дня. При чем "палюче сонце" и ночью даже не выключалось.
показати весь коментар
21.09.2020 09:44 Відповісти
Але ж ти й мудак!
показати весь коментар
21.09.2020 09:47 Відповісти
НЕВОЗМОЖНО при ранении в ногу ИСТЕКАТЬ ЧЕТЫРЕ ДНЯ!
Если перебирили крупный кровяной сосуд, то все закончится минут за 20.
Если крупный сосуд был не поврежден, то у него была возможность в темноте самому добраться, или обозначить себя, чтобы пришла помощь.
показати весь коментар
21.09.2020 09:51 Відповісти
Просто йди до бісової матері. Запроданець кацапський.
показати весь коментар
21.09.2020 09:53 Відповісти
Я понимаю, логика не ваш конек, вам больше нравится лапша.
показати весь коментар
21.09.2020 09:55 Відповісти
Яка логіка, довбень? Навіть твій зелений штаб ООС це визнав. Клоун дешевий.
Оккупанты вырезали кости из тела погибшего под Зайцево медика Илина, а раненый морпех Журавель истек кровью, - штаб ООС
https://censor.net/ru/news/3209796/okkupanty_vyrezali_kosti_iz_tela_pogibshego_pod_zayitsevo_medika_ilina_a_ranenyyi_morpeh_juravel_istek
показати весь коментар
21.09.2020 10:01 Відповісти
ЧЕТЫРЕ дня истекал?

Как сообщалось, 13 июля российские наемники https://censor.net/news/3207862/*****************************************************************************************************, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.
Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.Источник: https://censor.net/ru/n3209796

Вы хотите сказать он еще ДВА дня истекал, после того как вернули тело?
показати весь коментар
21.09.2020 10:06 Відповісти
Ти дебіл...? Тіло Журавля передали лише 21 липня. Але ж ти й запроданець кацапський.
По результатам опознания и судмедэкспертизы установлено, что https://nv.ua/ukraine/events/voyna-na-donbasse-boeviki-peredali-neopoznannoe-telo-novosti-ukrainy-50101273.html переданное боевиками 21 июля тело принадлежит разведчику Ярославу Журавлю, которого оставили раненым на поле боя под Зайцево.
https://nv.ua/ukraine/events/voyna-na-donbasse-boeviki-vernuli-telo-yaroslava-zhuravlya-novosti-ukrainy-50101606.html
показати весь коментар
21.09.2020 10:14 Відповісти
На извинения не рассчитываю, я понимаю, работа такая
показати весь коментар
21.09.2020 10:10 Відповісти
Які вибачення клоун? Читай пост вище.
показати весь коментар
21.09.2020 10:14 Відповісти
Какой активный подсвинок, так когда отдали тело 15, 17 или 21?
И тело кого отдали?
показати весь коментар
21.09.2020 10:20 Відповісти
Я розумію що зебілізм невиліковний, але вважав що навіть і зебіл здатен перейти за посиланням, та прочитати статтю. Здається я помилявся. Зедебіл на це не здатен... Хоча спробую ще раз.
https://nv.ua/ukraine/events/voyna-na-donbasse-boeviki-vernuli-telo-yaroslava-zhuravlya-novosti-ukrainy-50101606.html
показати весь коментар
21.09.2020 10:26 Відповісти
Свинорылый давай поработай еще, найди конкретно тело кого отдали 21, а не идентифицированное.
показати весь коментар
21.09.2020 10:30 Відповісти
Яке ж ти притрушене кацапське лайно... Просто визнай, клоун, що обісрався. Тобі легше стане.Зважаючи на твій "інтелект" навіть скрін тобі зроблю, якщо немає клепки за посиланням перейти.
У мешканців України з'явилася унікальна можливість побачити українсько-американські навчання ССО, які відбудуться 22 і 23 вересня - Цензор.НЕТ 9951
показати весь коментар
21.09.2020 10:37 Відповісти
він, перш за все, - покидьок, як і отой преЗедент, який тричі уникав призову...
показати весь коментар
21.09.2020 10:42 Відповісти


У мешканців України з'явилася унікальна можливість побачити українсько-американські навчання ССО, які відбудуться 22 і 23 вересня - Цензор.НЕТ 9963
показати весь коментар
21.09.2020 09:54 Відповісти
Perhaps your dementia prevents you from telling the truth. Украина в июне этого года стала партнером расширенных возможностей НАТО. И никто Украину не сливает, это просто ваши выдумки.
Чем мне нужно или нет восхищаться, я как-нибудь сама разберусь. Вы, скорей всего, свои ватные мечты мне приписываете
показати весь коментар
21.09.2020 10:13 Відповісти
В феврале 2019 года парламент Украины внес изменения в Конституцию, прописав в ней курс на вступление страны в НАТО и Евросоюз.Только через полтора года бюрократическая машина НАТО прожевала все это и ОНИ (на Западе)приняли решение в летом этого года. Заслуги ватанов тут нет никакой, скорее всего это их недоработки, закрутились, завертелись. так что, скажи спасибо Парубию и другим
показати весь коментар
21.09.2020 11:13 Відповісти
Чего тебя так рвет?
показати весь коментар
21.09.2020 10:16 Відповісти
Смерекова дитина......."Русский Ифан, сдавайся... Мы обещаем тебе хорошее отношение и теплую еду. Мы защитим тебя от диктатора Путина и отпразднуем победу украинской революции на руинах Кремля вместе. На руинах Кремля будет хорошо: каждый русский получит бутылку водки и колбасу по 2,50. Русский Иван, сдавайся."
показати весь коментар
21.09.2020 12:51 Відповісти
вау, не вау, а зону своих интересов после б52 очертили...
все, что на севере, проглядывается из польши...
дают понять
показати весь коментар
21.09.2020 09:18 Відповісти
((Вау - это "Меч пустыни" или "Буря в пустыне" это когда за 4 дня освободили Кувейт , захват аэропорта Аль Сальман это - Вау - тогда же это показательные проигрыш - советской техники и тактики ,с потерей тысяч танков (советских) и сотен тысяч бойцов, фактически тех чем начали воевать у нас в 2014 - почитайте - вот это ВАУ
показати весь коментар
21.09.2020 10:37 Відповісти
Ну, согласна. Но мне и наше Вау нравится
показати весь коментар
21.09.2020 10:53 Відповісти
почитайте - будет интересно,последний истории показательный танковый разгром - как во 2 мировую - Курская битва - Scales Robert H. Certain Victory: The U.S. Army in the Gulf War. Brassey, 1998 или Bourque Stephen A. Correcting myths about the Persian Gulf War: The last stand of the Tawakalna. The Middle East Jounal, Volume 51, Number 4, Autumn 1997
показати весь коментар
21.09.2020 10:58 Відповісти
Я про вторую мировую , если честно, вообще знаю ничего. Прочитала книгу однажды , основанную на реальных событиях, про одного американского летчика испанского происхождения, который был в плену у японцев. Это просто ужас, какие эти япошки жестокие, там немцы и рядом не стояли.
То есть то, что мы знаем, не соответсвует тому, что происходило в реальности, так правильнее
Поэтому , спасибо за наводку
показати весь коментар
21.09.2020 11:18 Відповісти
немцы то же разные были, но в Азии жестокость это природно,то вы еще про Вьтконг и ВНА не чего не читали,а я с ними учился,хорошие специалисты,просто ,но эффективно)))
показати весь коментар
21.09.2020 11:32 Відповісти
а и да в армии,всех стран мира,то шо показывают публики ,называется - ПОКАЗУХА))
показати весь коментар
21.09.2020 10:53 Відповісти
У жителей Украины появилась уникальная возможность увидеть украинско-американские учения ССО, которые состоятся 22 и 23 сентября - Цензор.НЕТ 5507У жителей Украины появилась уникальная возможность увидеть украинско-американские учения ССО, которые состоятся 22 и 23 сентября - Цензор.НЕТ 5507У жителей Украины появилась уникальная возможность увидеть украинско-американские учения ССО, которые состоятся 22 и 23 сентября - Цензор.НЕТ 5507 , оце буде парад горіння пердаків в кацапстані!
показати весь коментар
21.09.2020 08:50 Відповісти
А як би так зробити, щоб це побачили "жители ОРДіЛО"? Мрію. Поки що...
показати весь коментар
21.09.2020 08:51 Відповісти
деньги на ветер
показати весь коментар
21.09.2020 08:53 Відповісти
на хрена даром деньги тратить ,тренируйтесь на лаптях на Донбассе
показати весь коментар
21.09.2020 08:52 Відповісти
Уникально.
А если поехать на восточную границу то можно увидеть учения раши.
показати весь коментар
21.09.2020 08:52 Відповісти
лише трішки довший за CH-47 Chinook
показати весь коментар
21.09.2020 09:38 Відповісти
Не знаю може помиляюсь, бачив тільки в небі вже з хвоста, щось подібне по компоновці над Тернополем в минулу пятницю здається.... В режимі літака був апарат...
показати весь коментар
21.09.2020 09:01 Відповісти
то було НЛО
показати весь коментар
21.09.2020 09:02 Відповісти
Российские военные случайно уничтожили на учениях свой танк Т90 - фото
показати весь коментар
21.09.2020 09:03 Відповісти
желаю им побольше таких случайностей
показати весь коментар
21.09.2020 09:08 Відповісти
Круто. Реально круто.
Треба вступати в НАТО, обкластись американцями, щоб рашка сюди не совалась.
показати весь коментар
21.09.2020 09:08 Відповісти
Тебе шоб тебя обложили со всех сторон)
показати весь коментар
21.09.2020 09:17 Відповісти
З превеликим задоволенням.
Американці файні хлопці.
пс. Будуть обкладати русню, тобі подібну.
показати весь коментар
21.09.2020 09:58 Відповісти
А чего им.я на кацапський лад Ксения))) американц1 на збро! На дають, а ти хочеш шоб вони солдат1в давали, см1шна)))
показати весь коментар
22.09.2020 10:47 Відповісти
У мешканців України з'явилася унікальна можливість побачити українсько-американські навчання ССО, які відбудуться 22 і 23 вересня - Цензор.НЕТ 5891
показати весь коментар
21.09.2020 09:16 Відповісти
Нужно например В Одессе ,Мариуполе, Бердянске , Гениченске а ещё лучше в Армянские приятное с полезным совершили бы, пусть погордятся и позавидуют
показати весь коментар
21.09.2020 09:21 Відповісти
https://korrespondent.net/world/russia/4259924-v-rossyy-obrushylsia-most-s-********-smy В России обрушился мост с военными - СМИ
показати весь коментар
21.09.2020 09:27 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
20.09.2020 г.

Дело "вагнеровцев" обернулось еще одним очень интересным моментом - отсутствием у большинства депутатов допуска к секретным документам. Мы уже обращали внимание что формально ни Зеленский, ни большая часть кадрового состава Кабмина, ОПУ, СНБО допуска к секретным документам не имеет.

Дело в том, что существует специальная процедура предварительного согласования на допуск к секретным документам. Она предусматривает достаточно мягкий, но все же мониторинг соискателей спецслужбами и Департаментом охраны государственной тайны и лицензирования СБУ . Понятно, что могут всплыть факты весьма интересные - двойное\тройное (!) гражданство, не декларированная собственность, родственные связи в ненужных местах и тому подобное. Департамент покрытие таких фактов брать на себя не будет.
Потому "государственные люди" - живут без доступа к государственным секретам. Люди которые разглашают им секретные сведения, фактически совершают нарушения, граничащие с государственной изменой. Бывший ООС ВСУ Наев на требования Зеленского доложить разведывательные сведения о противнике, четко заявил - "Сведения о Вооруженных силах РФ сейчас получают министр обороны, главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба и я как командующий ООС." За что и был уволен.
* * *
Весь комплекс учений проводимых ПВО, ВВС, ВМС и сухопутными подразделениями НАТО, США, Великобритании и Украины фактически являются проработкой мероприятий противодействия сценарию описанного нами еще в июле 2020 года.* Т.е. - вторжения ВС РФ на южном оперативном направлении. * Но самое интересное - это вовсе не демонстративные полеты В-52 и не конвертопланы Bell V-22 Osprey в Виннице. Самое интересное другое.
В системе оперативного контроля и реагирования сил НАТО в Европе, территория Украины из зоны "постоянного оперативного контроля" переведена в зону " оперативного реагирования", фактически включена в зону возможных боевых операций НАТО. Смена системы реагирования произошла по всей линии оперативной зоны НАТО.
* 2020-07-21 Имитационная реконструкция возможного удара ВС РФ . https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_21.html%E2%80%8E https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_21.html‎
показати весь коментар
21.09.2020 09:27 Відповісти
А нафига тот допуск. Вон некоторые "журналисты" без всяких там допусков досконально владеют всей информацией, и СВОБОДНО сливают в средства массовой информации самую тайну-тайную.
показати весь коментар
21.09.2020 09:33 Відповісти
Любо)
показати весь коментар
21.09.2020 09:29 Відповісти
Нужно обеспечить безопасность зоны проведения учений.
После такой "реклямки" у паРашинцев может появиться желание
Послать туда смертника с ПЗРК.
Нужно быть осторожными!
показати весь коментар
21.09.2020 09:42 Відповісти
У соевых энурез.
показати весь коментар
21.09.2020 09:44 Відповісти
и это программа создавалась ещё 3-4 года назад Порохом.. зеля не успел ещё нивелировать её к счастью, это ему не местных лохов дурить роликами, с США такие шутки плохи
это для тех зебилов, которые говорят что Порох ничего не сделал.
Он то много сделал, только это не сразу видно, а некоторые и до конца своей жизни не увидят, потому что верят только продажным журналистам и купленным олигархами каналам
показати весь коментар
21.09.2020 09:48 Відповісти
Порох тормозил все эти программы , при этом выкрикивая обратные лозунги.
показати весь коментар
21.09.2020 10:24 Відповісти
вы как обычно - отличаетесь - умом и сообразительностью)))
показати весь коментар
21.09.2020 10:52 Відповісти
если Порох тормозил, то кто продвигал? неужто метведчук?
показати весь коментар
21.09.2020 11:03 Відповісти
Американцы и продвигали, а он все хороводы водил - и нашим и вашим- заводик-то то три года тикал во время войны в Липецке
показати весь коментар
21.09.2020 11:10 Відповісти
но ведь заводик то закрыли на замок ещё в 2015 году, сразу после того как Порох убил своего брата, так что у вас старая инфа..
показати весь коментар
21.09.2020 11:37 Відповісти
Нет, не приплетайте фейк про убитого брата к работавшему три года заводу. Работавшему уже после захвата лаптеногими наших исконных территорий. Именно поэтому и получил вэк Порошенко на выборах- за своё двуличие
показати весь коментар
21.09.2020 12:07 Відповісти
а есть у вас факты что он работал после 2015 года?
потому как это тоже фейк лаптеногих
показати весь коментар
21.09.2020 12:33 Відповісти
вы повелись на росийскую пропаганду как маленький ребёнок..
таким образом своим враньём росия и устранила сильного президента Украины и поставила слабого управляемого клоуна

погуглите сами, в инете много информации о том, что липецкая фабрика не работала, а была законсервирована

http://abcnews.com.ua/ru/news/lipietskaia-fabrika-roshen-zakonsiervirovana
показати весь коментар
21.09.2020 12:51 Відповісти
Жителі Львова раз ходили у 2002 на авіашоу, називається тепер Скнилівська трагедія.
показати весь коментар
21.09.2020 09:49 Відповісти
Вони не раз ходили.
Але після трагедії ті шоу не проводять.
Наразі йдуть навчання, тож люди будуть спостерігати на деякій відстані.
показати весь коментар
21.09.2020 09:56 Відповісти
смотреть будут разве что на штатовскую футуристическую технику, если бы были только наши с совковыми вертухами и прочьим шлаком то никто бы и не пошёл
показати весь коментар
21.09.2020 10:00 Відповісти
Меня бы больше воодушевило масштабное наступление на Донецком направлении украинских войск с использованием сил ССО и поддержке союзников из США и НАТО для освобождения Украины от российского отребья! А этот цирк с десантированием, с показухой пока остается цирком так как толку от него пока что НИКАКОГО!
показати весь коментар
21.09.2020 10:04 Відповісти
Браво! Почему такие непродолжительные учения? Американцы,располагайтесь у нас на пару лет, хотя бы.... Путин, сдохни!
показати весь коментар
21.09.2020 10:32 Відповісти
Вы ещё точные координаты и частоты связи выложите.Идиоты.
показати весь коментар
21.09.2020 12:07 Відповісти
Русский Ифан, сдавайся... Мы обещаем тебе хорошее отношение и теплую еду. Мы защитим тебя от диктатора Путина и отпразднуем победу украинской революции на руинах Кремля вместе. На руинах Кремля будет хорошо: каждый русский получит бутылку водки и колбасу по 2,50. Русский Иван, сдавайся. (Смерекова дитина.)
показати весь коментар
21.09.2020 12:53 Відповісти
 
 