У мешканців України з'явилася унікальна можливість побачити українсько-американські навчання ССО, які відбудуться 22 і 23 вересня. ФОТО

У мешканців України з'явилася унікальна можливість на власні очі побачити навчання Сил спеціальних операцій України та США, які відбудуться 22 і 23 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби посольства США у Facebook.

"Ви коли-небудь чули про безпарашутне десантування за допомогою десантного каната? Вправи для підвищення готовності та оперативної сумісності між Силами спеціальних операцій США та України тривають до 23 вересня. Скористайтеся можливістю подивитися на літаки, що беруть участь у спільних американсько-українських навчаннях ССО над цими містами!" - йдеться в повідомленні дипломатичного відомства.

Навчання відбуватимуться:

22 вересня: польоти над Рибаківкою, Очаковом, Анатолівкою, Березівкою між 12:30 та 14:00. Завдання включатиме дозаправлення в повітрі.

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Фото: посольство США у Facebook

23 вересня: польоти на низьких висотах та відпрацювання інших навичок. Місця проведення: Херсон, Запоріжжя, Дніпро, Полтава, Черкаси між 12:30 та 14:00.