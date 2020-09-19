Навчання "Об'єднані зусилля-2020" на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту. ФОТОрепортаж
На Миколаївщині почався перший етап навчань "Спільні зусилля" в рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2020".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Цей етап навчань розпочався із десантування українських та британських "крилатих піхотинців". Десантування відбувались зі зброєю та спорядженням під прикриттям Військово-Повітряних Сил ЗС.
Одним із перших, хто десантувався на українську землю разом зі своїм особовим складом, був командир 16-ї десантно-штурмової бригади ЗС Великої Британії бригадний генерал Джеймс Мартін.
Британські та українські десантники діяли по бойовому, при чому на цілком незнайомій місцевості. Кожен воїн десантувався зі зброєю та спорядженням, боєприпасами, десантним рюкзаком з усім необхідним майном. Після десантування, була швидко та професійно організована оборона майданчика приземлення, налагоджений зв’язок з вищим керівництвом та українським підрозділом ДШВ.
Британські та українські підрозділи у тісній взаємодії вийшли на визначений рубіж, з метою виконання подальшого завдання.
Будь ласка, зачекайте...
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міжморська унфя, то велика 100 млн держава в центрі європи...буфер між єс в вузькому значенні цих літер і ростучого китаю
а десант-никогда не знаешь,когда пригодится...и воздухом или морем.или на вертолетах.пво выводится из строя одним в-52 со средствами рэб.
впрочем,чего я тебя разубеждать буду? .ты их победишь одной левой.працюй в том же духе
Поинтересуйся сколько этих В-52 во Вьетнаме сбили.» (с)
От тепер, хохловатка (чи лахтинський) ознайомся й ти, скіко
СРСР, КНР, і вьєтнамські комуняки, збили B- 52 за ВІСІМ років (1965-1973) війни.
Втрати Боинг B-52 «Стратофортресс» (Boeing B-52 Stratofortress - стратосферна фортеця)
31 (тридцять один) літак.
З них:
-17 збитих в бойових діях,
- 1 списаний через бойові ушкоджень,
- 11 розбилися в льотних пригодах,
- 1 списаний через небойових ушкоджень,
- 1 згорілий на аеродромі в Японії. .
В цілому ж людські втрати САК склали 29 убитих, четверо загинуло під час катастрофи В-52 в У-Тапао (до речі - це теж «не бойова" втрата, хоча про причини катастрофи здогадатися не складно - пошкодження від вогню засобів ППО), 33 члени екіпажу в-52 потрапило в полон, після того, як вони покинули в небі В'єтнаму підбиті машини.»
ОЗНАЙОМИВСЯ?
-всього збудовано Б-52 було 744 (сімсот сорок чотири).
Самовдовольнився?
У нього власна тактика застосування.
Першими підуть F-22, F-35 та протирадіолокаціні ракети
https://www.youtube.com/watch?v=EkD3FzEmOAw https://www.youtube.com/watch?list=PLc_GprSeHacLtZyBz6rdMbmJ-1cJbXRzX&v=XZ_FsNjkvss
Так само й десант. Його можна наблизити до потрібної зони й далі там вже хлопці почнуть діяти на землі.
...
А у наших какого-то пузатого десантировали?))
А Зєєєля пузанів повертає.
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А так бюджетно-в утиль разом зі сміттям.
давайте, называйте хоть одного нашего генерала который на 10 м хотя бы подошел к парашюту....начинаю загибать пальцы.
полковник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрий Иванович Содоль
полковник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Викторович Зенченко
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA полковник https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Миргородский Максим Вікторович
генерал-лейтенант Михаил Витальевич Забродский
полковник Шандар О. М.
полковник Шворак Владимир Васильевич
генерал-майор Андрей Трофимович Ковальчук
Кто они....и на какое удаление приближались к парашютам найдёте сами!!!
Кстати вопрос!? Ваши генералы...это чьи? Наши...украинские ..прыгают ..!! А ваши?
Бригадный генерал - первичное генеральское звание в ряде армий мира. Обычно занимает положение между полковником и генерал-майором. В большинстве стран - полковник. Крайне редко соответсвует генерал-майору.
1. Сергей Кульчицькый (погиб),
2. Михаил Забродский,
3. Сергей Кривонос,
4. Сергей Наев.
Достаточно? И это из высшего ком.состава. А при Порохе - практически любой командир бригады ДШВ.
https://youtu.be/zT80QZDjpZ4
Теперь нужно это сделать в Крыму. Молниеносная операция войск Украины и стран НАТО, десантирование в Севастополе и Симферополе при поддержке партизан. И освободить наконец Крым от пуйловской оккупации !
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUGKnRrsgJMjebpQ-6KEzEBwc2K4BcL-**************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
находится с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZUGKnRrsgJMjebpQ-6KEzEBwc2K4BcL-**************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и
ещё 3.
2 ч.
·
Я счастлив от того,что США и союзники так активизировались в Украине.ДВЕННАДЦАТЬ тысяч военных НАТО проводят сегодня учения,во Львове,Виннице и других городах.Три ядерных бомбардировщика постоянно курсируют возле границы с оккупированным Крымом.В Кремле уже ОБХЕЗАЛИСЬ и сегодня Путин завел свою старую пластинку,что у него есть такое оружие,которого нет ни у кого в Мире))Ну самое интересное в том,как засуетилась КРЕМЛЕВСКАЯ АГЕНТУРА в Украине.Все эти Бужанские,Дубинские,Рабиновичи ЗАВИЗЖАЛИ о том,что нам надо прекращать отношения с Западом,так как мы находимся ВО ВНЕШНЕМ УПРАВЛЕНИИ))Ну чисто повторяют мантры РОССИЙСКИХ СМИ...Хочу вам ответить НЕУВАЖАЕМЫЕ мною РАБИНОВИЧИ,ДУБИНСКИЕ и БУЖАНСКИЕ.Ну вы как бы НЕ СОВСЕМ УКРАИНЦЫ,но мы же не подымаем вопросов о том,что УКРАИНЦАМИ правят ВНЕШНИЕ УПРАВЛЕНЦЫ.А вас действительно у власти развелось НЕМЕРЕННО.Поэтому сидите тихо и не мешайте УКРАИНЦАМ выбирать себе СОЗНИКОВ и защищаться от ЯВНОГО и ЗЛЕЙШЕГО ВРАГА Украины,засевшего в Кремле...И кстати добавлю.Вы же не можете не знать,что у вашей исторической родины Израиля,ГЛАВНЕЙШИЙ союзник это США.И я вот представить себе не могу,что бы вы приехали в Израиль и начали рассказывать своим единоверцам о том,что им надо отказаться от помощи США,так как считаете это ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ.Да вас бы посадили в тюрьму на лет 20,как ПРЕДАТЕЛЕЙ,а вот в Украине вы себе такое позволяете((...
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUGKnRrsgJMjebpQ-6KEzEBwc2K4BcL-**************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
2 ч.
·
Я счастлив от того,что США и союзники так активизировались в Украине.ДВЕННАДЦАТЬ тысяч военных НАТО проводят сегодня учения,во Львове,Виннице и других городах.Три ядерных бомбардировщика постоянно курсируют возле границы с оккупированным Крымом.В Кремле уже ОБХЕЗАЛИСЬ и сегодня Путин завел свою старую пластинку,что у него есть такое оружие,которого нет ни у кого в Мире))Ну самое интересное в том,как засуетилась КРЕМЛЕВСКАЯ АГЕНТУРА в Украине.Все эти Бужанские,Дубинские,Рабиновичи ЗАВИЗЖАЛИ о том,что нам надо прекращать отношения с Западом,так как мы находимся ВО ВНЕШНЕМ УПРАВЛЕНИИ))Ну чисто повторяют мантры РОССИЙСКИХ СМИ...Хочу вам ответить НЕУВАЖАЕМЫЕ мною РАБИНОВИЧИ,ДУБИНСКИЕ и БУЖАНСКИЕ.Ну вы как бы НЕ СОВСЕМ УКРАИНЦЫ,но мы же не подымаем вопросов о том,что УКРАИНЦАМИ правят ВНЕШНИЕ УПРАВЛЕНЦЫ.А вас действительно у власти развелось НЕМЕРЕННО.Поэтому сидите тихо и не мешайте УКРАИНЦАМ выбирать себе СОЗНИКОВ и защищаться от ЯВНОГО и ЗЛЕЙШЕГО ВРАГА Украины,засевшего в Кремле...И кстати добавлю.Вы же не можете не знать,что у вашей исторической родины Израиля,ГЛАВНЕЙШИЙ союзник это США.И я вот представить себе не могу,что бы вы приехали в Израиль и начали рассказывать своим единоверцам о том,что им надо отказаться от помощи США,так как считаете это ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ.Да вас бы посадили в тюрьму на лет 20,как ПРЕДАТЕЛЕЙ,а вот в Украине вы себе такое позволяете((...
Эти попрыгали и свалили до себя и смотрят
Никто помогать вам не будет, показуха и провокация
Спасибо
Так що, борзі, один непевний рух і з хижаків, якими ви себе бачите, ви раптово перетворитесь на жертв