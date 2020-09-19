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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Навчання "Об'єднані зусилля-2020" на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині почався перший етап навчань "Спільні зусилля" в рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2020".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Навчання Обєднані зусилля-2020 на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту 01

Цей етап навчань розпочався із десантування українських та британських "крилатих піхотинців". Десантування відбувались зі зброєю та спорядженням під прикриттям Військово-Повітряних Сил ЗС.

Навчання Обєднані зусилля-2020 на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту 02
Навчання Обєднані зусилля-2020 на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту 03

Одним із перших, хто десантувався на українську землю разом зі своїм особовим складом, був командир 16-ї десантно-штурмової бригади ЗС Великої Британії бригадний генерал Джеймс Мартін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сила партнерства - на навчання в Україну прибули льотчики ВПС США з 352-го крила сил спеціальних операцій. ФОТО

Навчання Обєднані зусилля-2020 на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту 04

Навчання Обєднані зусилля-2020 на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту 05
Навчання Обєднані зусилля-2020 на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту 06
Навчання Обєднані зусилля-2020 на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту 07
Навчання Обєднані зусилля-2020 на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антитерористичні навчання відбулися в Рубіжному на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Навчання Обєднані зусилля-2020 на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту 09

Британські та українські десантники діяли по бойовому, при чому на цілком незнайомій місцевості. Кожен воїн десантувався зі зброєю та спорядженням, боєприпасами, десантним рюкзаком з усім необхідним майном. Після десантування, була швидко та професійно організована оборона майданчика приземлення, налагоджений зв’язок з вищим керівництвом та українським підрозділом ДШВ.

Навчання Обєднані зусилля-2020 на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту 10
Навчання Обєднані зусилля-2020 на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту 11
Навчання Обєднані зусилля-2020 на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту 12

Британські та українські підрозділи у тісній взаємодії вийшли на визначений рубіж, з метою виконання подальшого завдання.

Навчання Обєднані зусилля-2020 на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту 13
Навчання Обєднані зусилля-2020 на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту 14

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статус учасника бойових дій мають 460 тис. осіб, зокрема 333 добровольці, - Мінветеранів

Навчання Обєднані зусилля-2020 на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту 15

Миколаївська область (2280) оборона (4793) військові навчання (2777) Десантно-штурмові війська (222)


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Топ коментарі
+38
Гарна новина.
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19.09.2020 15:05
+17
Нівроку пузо у дядька, правда ж, зєБіл?
Учения "Объединенные усилия - 2020" на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта - Цензор.НЕТ 1285
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19.09.2020 15:19
+13
История творится на наших глазах, солдаты Её Величества в степях Украины. Получается Зрада отменяется?
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19.09.2020 15:05
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Гарна новина.
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19.09.2020 15:05 Відповісти
История творится на наших глазах, солдаты Её Величества в степях Украины. Получается Зрада отменяется?
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19.09.2020 15:05 Відповісти
Слив Украины пуйлу зеленой блевотиной никто не отменял, все идет по плану!
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19.09.2020 15:11 Відповісти
Так кто считает , Пригожин с троллями ?
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19.09.2020 16:19 Відповісти
Поцікався, коли були узгоджені графіки таких спільних навчань.
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19.09.2020 17:15 Відповісти
Графиков, концепций, дорожных карт, принципов, сигналов по НАТО и военным реформам у нас за последние 20 лет были вагоны, всего и неупомнишь. А вот пока жаренный петух в одно место не клюнул в 2014 году, мужик не зашевелился, а потом всё в авральном режиме. Сегодня есть КОНКРЕТНОЕ ДЕЛО, у нас уважаемые Гости и мы ВМЕСТЕ С НИМИ ТРЕНИРУЕМСЯ, а не постим в каждой новости вечную Зраду и "всех за ухо в Бастилию"
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19.09.2020 17:25 Відповісти
Немного не с той стороны к Севастополю двигаются. В прошлый раз с моря высадились.
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19.09.2020 21:50 Відповісти
Це добре.
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19.09.2020 15:06 Відповісти
однак, у небі міг би бути і Ан70
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19.09.2020 15:32 Відповісти
Мог бы только если бы мы были колонией РФ. Иначе не дадут они нам его выпустить.
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19.09.2020 21:52 Відповісти
як би є варіант - річ посполита, в значенні унія...білорусь може й погубити рф
міжморська унфя, то велика 100 млн держава в центрі європи...буфер між єс в вузькому значенні цих літер і ростучого китаю
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19.09.2020 23:12 Відповісти
унфя, то, насправді, - унія
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19.09.2020 23:14 Відповісти
А когда в реальной боевой обстановке использовался парашютный десант? На вскидку -в 50х годах прошлого века. Выглядит красиво, но это показуха. Над тем же ОРДЛО это не повторишь при тамошней далёкой от идеала ПВО
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19.09.2020 15:07 Відповісти
на войне все показуха...все для устрашения противника и взбадривания своих...
а десант-никогда не знаешь,когда пригодится...и воздухом или морем.или на вертолетах.пво выводится из строя одним в-52 со средствами рэб.
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19.09.2020 15:10 Відповісти
Поинтересуйся сколько этих В-52 во Вьетнаме сбили. Сейчас их используют лишь как носители крылатых ракет для запуска вне зоны ПВО. В Афгане как то обычную мощную бомбу сбросили с большой высоты, но какая там ПВО у талибов?
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19.09.2020 15:31 Відповісти
гы...сравнил в-52 60-х годов и нынешние .даже по высокоточному вооружению,не говоря уже об электонной начинке.
впрочем,чего я тебя разубеждать буду? .ты их победишь одной левой.працюй в том же духе
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19.09.2020 15:44 Відповісти
«https://censor.net/ua/user/222351

Поинтересуйся сколько этих В-52 во Вьетнаме сбили.» (с)

От тепер, хохловатка (чи лахтинський) ознайомся й ти, скіко
СРСР, КНР, і вьєтнамські комуняки, збили B- 52 за ВІСІМ років (1965-1973) війни.

Втрати Боинг B-52 «Стратофортресс» (Boeing B-52 Stratofortress - стратосферна фортеця)
31 (тридцять один) літак.
З них:
-17 збитих в бойових діях,
- 1 списаний через бойові ушкоджень,
- 11 розбилися в льотних пригодах,
- 1 списаний через небойових ушкоджень,
- 1 згорілий на аеродромі в Японії. .
В цілому ж людські втрати САК склали 29 убитих, четверо загинуло під час катастрофи В-52 в У-Тапао (до речі - це теж «не бойова" втрата, хоча про причини катастрофи здогадатися не складно - пошкодження від вогню засобів ППО), 33 члени екіпажу в-52 потрапило в полон, після того, як вони покинули в небі В'єтнаму підбиті машини.»

ОЗНАЙОМИВСЯ?
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19.09.2020 16:37 Відповісти
От ще цікаве ЧИСЛО:
-всього збудовано Б-52 було 744 (сімсот сорок чотири).
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19.09.2020 17:20 Відповісти
А чего же эти В-52 над ОРДЛО не летали, а только рядышком, ведь вроде признанная всеми территория Украины? Ответ сам знаешь, амеров пару раз предупредят, а потом обломки по телеку покажут с пленными лётчиками. Про Крым ваще молчу. Это не то, что он совсем плохой, но противостоять современной ПВО он не способен, у него другие задачи
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19.09.2020 20:33 Відповісти


Самовдовольнився?
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19.09.2020 20:52 Відповісти
так ніхто його попереду з прапором пускати і не збирається.
У нього власна тактика застосування.
Першими підуть F-22, F-35 та протирадіолокаціні ракети
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21.09.2020 07:45 Відповісти
Сравнивать В-52 периода вьетнамской войны с В-52 сегодняшнего дня, это как Газ-АА с современным Mercedes Benz Actros. И кто собирается использовать В-52 в зоне активной ПВО? И к Вашему сведению... В 1986 году дальняя авиации СССР *героически* бомбила Пандшерское ущелье сверхмощными ФАБ-9000... С 10 тысяч метров. Массово!!! А Вы тут пример сброса какой то бомбы с В-52? Да и В-52 используется уже давненько не как обыкновенный бомбёр, как это было во Вьетнаме. А вот ДА РФ в Сирии *героически* продолжают тупо бомбить с тех же 10 тысяч метров обыкновенными бомбами ФАБ-500..образца 1942 года... И это они называют **высокоточное ** оружие..))))
https://www.youtube.com/watch?v=EkD3FzEmOAw https://www.youtube.com/watch?list=PLc_GprSeHacLtZyBz6rdMbmJ-1cJbXRzX&v=XZ_FsNjkvss
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19.09.2020 16:43 Відповісти
Та не. Наверное, неправильно. Где-то не повторишь, а где-то и повторишь. Если бы в современной войне эффективность десанта приравнивалась к кавалерии, никакая Англия или Америка не стали бы их ни содержать, ни обучать.
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19.09.2020 15:13 Відповісти
Ти не можеш на легковому автомобілі їздити по лісі і збирати гриби. Але ж це не означає, що тобі треба обов"язково з самого дома йти пішки до лісу. Ти може сісти на легковий автомобіль і доїхати до лісу. А далі пішки.

Так само й десант. Його можна наблизити до потрібної зони й далі там вже хлопці почнуть діяти на землі.
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19.09.2020 15:34 Відповісти
Прыжки с парашютом - это прежде всего закалка своего боевого духа и уверенности в своих силах. Сегодня прыгают даже полицейские спецназы и гражданские энтузиасты, ну а десантникам сам Бог велел На Лугандоне не надо всё повторять, что было в военной истории многих веков. Совместные учения мы проводим прежде всего для налаживания взаимодействия с нашими партнёрами и перспективой союзничества. Чем больше единой работы с цивилизованным миром, тем меньше в черепных коробках Совка и гавно-скреп
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19.09.2020 17:19 Відповісти
Одним из первых, кто десантировался на украинскую землю вместе со своим личным составом, был командир 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании бригадный генерал Джеймс Мартин.Источник: https://censor.net/ru/p3220257
...
А у наших какого-то пузатого десантировали?))
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19.09.2020 15:11 Відповісти
Забродський пузатий? Чи твої це кацапи?
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19.09.2020 15:17 Відповісти
Нівроку пузо у дядька, правда ж, зєБіл?
Учения "Объединенные усилия - 2020" на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта - Цензор.НЕТ 1285
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19.09.2020 15:19 Відповісти
А он десантировался вместе с британцами? Тогда извините)
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19.09.2020 16:27 Відповісти
Ні, це командир 95 десантної бригади. і решта командирів десантних бригад такі само. Порох пузанів розігнав, навіть Муженко, начгенштабу у 60років марш-кидок з висадкою з гелікоптера здійснив, для розблокування луганського аеропорту. Надто ризикована була справа.
А Зєєєля пузанів повертає.
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19.09.2020 16:33 Відповісти
Дякую, якось не в темі, однак при слові "генерал" відразу пузань на думку приходить, як старі "гаїшники" - бути струнким "в западало")
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19.09.2020 17:28 Відповісти
а нашим такого не треба, вони вже на своїй землі
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19.09.2020 15:26 Відповісти
https://twitter.com/pastorkopf

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Учения "Объединенные усилия - 2020" на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта - Цензор.НЕТ 9446
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19.09.2020 15:18 Відповісти
Цинк колаборантам хай кацапстан фінансує.
А так бюджетно-в утиль разом зі сміттям.
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19.09.2020 15:32 Відповісти
Роскажить британцям про штрафи за стрельбу по ворогу.
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19.09.2020 15:19 Відповісти
нехай у тебе немає літери "і", однак літера "з" для слова роЗкажіть є....
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19.09.2020 15:30 Відповісти
вибач, буду уважний
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19.09.2020 15:39 Відповісти
Ну тут как сказать) Путать "З" "С" для наших это стандартная ошибка))) Причем україномовні, обучавшиеся в школах с русским языком обучения, пишут с вместо з, а русскоязычные, обучавшиеся в украинских школах наоборот) За собой это очень часто замечаю)
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19.09.2020 16:11 Відповісти
эт, чтоб п%дорки с "кавказа 2020" если чё, и не думали рыпаться
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19.09.2020 15:20 Відповісти
Хорошо!Чем больше учений таких тем лучше!
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19.09.2020 15:31 Відповісти
Одним из первых, кто десантировался на украинскую землю вместе со своим личным составом, был командир 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании бригадный генерал Джеймс Мартин.

давайте, называйте хоть одного нашего генерала который на 10 м хотя бы подошел к парашюту....начинаю загибать пальцы.
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19.09.2020 15:34 Відповісти
Так он же бригадный! генерал, а не лампасный или кабинетный.
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19.09.2020 16:22 Відповісти
ЗАГИБАЙ!!!
полковник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрий Иванович Содоль
полковник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Викторович Зенченко

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA полковник https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Миргородский Максим Вікторович

генерал-лейтенант Михаил Витальевич Забродский
полковник Шандар О. М.

полковник Шворак Владимир Васильевич

генерал-майор Андрей Трофимович Ковальчук
Кто они....и на какое удаление приближались к парашютам найдёте сами!!!
Кстати вопрос!? Ваши генералы...это чьи? Наши...украинские ..прыгают ..!! А ваши?
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19.09.2020 16:59 Відповісти
..а это вдогонку... чтобы не было крика!!!
Бригадный генерал - первичное генеральское звание в ряде армий мира. Обычно занимает положение между полковником и генерал-майором. В большинстве стран - полковник. Крайне редко соответсвует генерал-майору.
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19.09.2020 17:03 Відповісти
Загибай.
1. Сергей Кульчицькый (погиб),
2. Михаил Забродский,
3. Сергей Кривонос,
4. Сергей Наев.
Достаточно? И это из высшего ком.состава. А при Порохе - практически любой командир бригады ДШВ.
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19.09.2020 17:09 Відповісти
налажена связь с высшим руководством Источник: https://censor.net/ru/p3220257 как по мне зря они это сделали!!
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19.09.2020 15:39 Відповісти
Почему? Нужно чтобы до кацапов эта информация доходила как можно быстрее))) Ну чтобы не делали необдуманных шагов)))
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19.09.2020 16:13 Відповісти
сорри!! вы правы!!(упустил этот,,положительный" фактор в ,,дружественных" отношениях)
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19.09.2020 22:04 Відповісти
ось вам и ладушки!
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19.09.2020 15:46 Відповісти
В Симферополе?
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19.09.2020 16:02 Відповісти
Репортаж британской Sky News

https://youtu.be/zT80QZDjpZ4
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19.09.2020 16:28 Відповісти
Russian backyard ріже вухо.
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20.09.2020 00:14 Відповісти
Ну ты то хоть бутылку не забыл?
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19.09.2020 16:42 Відповісти
Не хозяева , а партнеры. Это у тебя хозяева, холуй хремлевскийс
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19.09.2020 16:43 Відповісти
Молодцы, очень круто!
Теперь нужно это сделать в Крыму. Молниеносная операция войск Украины и стран НАТО, десантирование в Севастополе и Симферополе при поддержке партизан. И освободить наконец Крым от пуйловской оккупации !
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19.09.2020 17:23 Відповісти
Последнего партизана выкрало ФСБ, если не ошибаюсь, из Харькова и одному голову проломили свои же в Киеве. Ну а татары так цену себе набивают, и особо не быкуют.
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19.09.2020 18:28 Відповісти
Над Хмельницким вчера и сегодня летал американский V-22.
Навчання "Об'єднані зусилля-2020" на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту - Цензор.НЕТ 2997
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19.09.2020 17:26 Відповісти
красивая птичка,нам бы таких
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19.09.2020 17:38 Відповісти
Можна купити. Японія пару років назад купила і перші вже поставили.
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27.09.2020 19:12 Відповісти
Бережіть себе орли, рапід трайден 2011 не забутні вирази обличчя канадців після іл 76, це Вам не 140-160 км з геркулеса)))) до 250 це як гімно по трубам))))
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19.09.2020 17:44 Відповісти
американцы строят сразу 3 базы нато в украине
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19.09.2020 18:41 Відповісти
Что то намечается для 73% и их фронт-клоуна - В52 на постоянной основе будут патрулировать воздушное пространство Украины, англы, испанцы, французы.... постоянно приводят свои военные корабли в Чёрное море, наши военные участвуют в учениях в Европе ... такое ощущение, что бы наших военных не штрафовали за ответку оркам, будут отвечать натовцы - а им и штраф щеленский хрен наложит.
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19.09.2020 22:04 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUGKnRrsgJMjebpQ-6KEzEBwc2K4BcL-**************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUGKnRrsgJMjebpQ-6KEzEBwc2K4BcL-**************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
находится с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZUGKnRrsgJMjebpQ-6KEzEBwc2K4BcL-**************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и
ещё 3.

2 ч.
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Я счастлив от того,что США и союзники так активизировались в Украине.ДВЕННАДЦАТЬ тысяч военных НАТО проводят сегодня учения,во Львове,Виннице и других городах.Три ядерных бомбардировщика постоянно курсируют возле границы с оккупированным Крымом.В Кремле уже ОБХЕЗАЛИСЬ и сегодня Путин завел свою старую пластинку,что у него есть такое оружие,которого нет ни у кого в Мире))Ну самое интересное в том,как засуетилась КРЕМЛЕВСКАЯ АГЕНТУРА в Украине.Все эти Бужанские,Дубинские,Рабиновичи ЗАВИЗЖАЛИ о том,что нам надо прекращать отношения с Западом,так как мы находимся ВО ВНЕШНЕМ УПРАВЛЕНИИ))Ну чисто повторяют мантры РОССИЙСКИХ СМИ...Хочу вам ответить НЕУВАЖАЕМЫЕ мною РАБИНОВИЧИ,ДУБИНСКИЕ и БУЖАНСКИЕ.Ну вы как бы НЕ СОВСЕМ УКРАИНЦЫ,но мы же не подымаем вопросов о том,что УКРАИНЦАМИ правят ВНЕШНИЕ УПРАВЛЕНЦЫ.А вас действительно у власти развелось НЕМЕРЕННО.Поэтому сидите тихо и не мешайте УКРАИНЦАМ выбирать себе СОЗНИКОВ и защищаться от ЯВНОГО и ЗЛЕЙШЕГО ВРАГА Украины,засевшего в Кремле...И кстати добавлю.Вы же не можете не знать,что у вашей исторической родины Израиля,ГЛАВНЕЙШИЙ союзник это США.И я вот представить себе не могу,что бы вы приехали в Израиль и начали рассказывать своим единоверцам о том,что им надо отказаться от помощи США,так как считаете это ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ.Да вас бы посадили в тюрьму на лет 20,как ПРЕДАТЕЛЕЙ,а вот в Украине вы себе такое позволяете((...
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19.09.2020 22:30 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUGKnRrsgJMjebpQ-6KEzEBwc2K4BcL-**************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUGKnRrsgJMjebpQ-6KEzEBwc2K4BcL-**************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky


2 ч.
·

Я счастлив от того,что США и союзники так активизировались в Украине.ДВЕННАДЦАТЬ тысяч военных НАТО проводят сегодня учения,во Львове,Виннице и других городах.Три ядерных бомбардировщика постоянно курсируют возле границы с оккупированным Крымом.В Кремле уже ОБХЕЗАЛИСЬ и сегодня Путин завел свою старую пластинку,что у него есть такое оружие,которого нет ни у кого в Мире))Ну самое интересное в том,как засуетилась КРЕМЛЕВСКАЯ АГЕНТУРА в Украине.Все эти Бужанские,Дубинские,Рабиновичи ЗАВИЗЖАЛИ о том,что нам надо прекращать отношения с Западом,так как мы находимся ВО ВНЕШНЕМ УПРАВЛЕНИИ))Ну чисто повторяют мантры РОССИЙСКИХ СМИ...Хочу вам ответить НЕУВАЖАЕМЫЕ мною РАБИНОВИЧИ,ДУБИНСКИЕ и БУЖАНСКИЕ.Ну вы как бы НЕ СОВСЕМ УКРАИНЦЫ,но мы же не подымаем вопросов о том,что УКРАИНЦАМИ правят ВНЕШНИЕ УПРАВЛЕНЦЫ.А вас действительно у власти развелось НЕМЕРЕННО.Поэтому сидите тихо и не мешайте УКРАИНЦАМ выбирать себе СОЗНИКОВ и защищаться от ЯВНОГО и ЗЛЕЙШЕГО ВРАГА Украины,засевшего в Кремле...И кстати добавлю.Вы же не можете не знать,что у вашей исторической родины Израиля,ГЛАВНЕЙШИЙ союзник это США.И я вот представить себе не могу,что бы вы приехали в Израиль и начали рассказывать своим единоверцам о том,что им надо отказаться от помощи США,так как считаете это ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ.Да вас бы посадили в тюрьму на лет 20,как ПРЕДАТЕЛЕЙ,а вот в Украине вы себе такое позволяете((...
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19.09.2020 22:30 Відповісти
Британский генерал прыгает с парашютом со своими бойцами. А наши хенералы морды понажирали, что в самолёт не влезают. И как вишеньем на торт главнокомандующая шморкля хочет ещё и штрафовать наших воинов, что бы не защищали Украину. Ещё бы, для зеленского Украина проститутка. Он видно по себе меряет, вспоминая свои выступления по кацапским баням с голой жопой.
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20.09.2020 00:12 Відповісти
Хто нажрав Наєв і Забродський?
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20.09.2020 00:16 Відповісти
Знаешь сколько в Украине генералов?
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20.09.2020 20:48 Відповісти
Знаешь сколько в Украине генералов?
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20.09.2020 00:18 Відповісти
Если кому ещё не понятно, то оно в жизни так с кем поведёшься того и наберёшься! Повелись с ублюдками - ублюдочности и набрались, и ой как тяжко избавляться от плохого (оно ж, легко так себя вести, нам типа все должны), но ребятки один х.й, никуда вы не денетесь - как там на росии говорят - перетопчитесь...а за учения браво...пусть лучше эти, чем те.
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20.09.2020 03:14 Відповісти
Сколько радости что на вашей территории вас же и будут убивать уже официально
Эти попрыгали и свалили до себя и смотрят
Никто помогать вам не будет, показуха и провокация
Спасибо
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20.09.2020 06:54 Відповісти
А вы предпочитаете не официально? Так и вас так же убивают... Одно наше существование для вас уже провокация...
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20.09.2020 15:15 Відповісти
така сама провокація як підсилання чахлика до борзих биками, що ховаються за кутом.
Так що, борзі, один непевний рух і з хижаків, якими ви себе бачите, ви раптово перетворитесь на жертв
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21.09.2020 07:55 Відповісти
 
 