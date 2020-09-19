Навчання "Об'єднані зусилля-2020" на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині почався перший етап навчань "Спільні зусилля" в рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2020".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Цей етап навчань розпочався із десантування українських та британських "крилатих піхотинців". Десантування відбувались зі зброєю та спорядженням під прикриттям Військово-Повітряних Сил ЗС.





Одним із перших, хто десантувався на українську землю разом зі своїм особовим складом, був командир 16-ї десантно-штурмової бригади ЗС Великої Британії бригадний генерал Джеймс Мартін.

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Британські та українські десантники діяли по бойовому, при чому на цілком незнайомій місцевості. Кожен воїн десантувався зі зброєю та спорядженням, боєприпасами, десантним рюкзаком з усім необхідним майном. Після десантування, була швидко та професійно організована оборона майданчика приземлення, налагоджений зв’язок з вищим керівництвом та українським підрозділом ДШВ.







Британські та українські підрозділи у тісній взаємодії вийшли на визначений рубіж, з метою виконання подальшого завдання.





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