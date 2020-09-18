Антитерористичні навчання відбулися в Рубіжному на Луганщині, - СБУ. ФОТО

У Рубіжному Луганської області відбулися планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання Антитерористичного центру Служби безпеки України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У дводенних тренуваннях взяли участь співробітники регіональних підрозділів Служби безпеки, Збройних Сил України, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, Державної прикордонної служби, представники місцевої влади.

Головною метою тренувальних зборів було підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах імовірної диверсійної та терористичної загроз, перевірка рівня захищеності стратегічно важливих об’єктів регіону.

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"За сценарієм навчань "терористи" намагалися вчинити кілька диверсій та терактів на об’єктах критичної інфраструктури міста. Завдяки злагодженим діям силовиків умовні злочинці були своєчасно виявлені і затримані, наслідки їх підривної діяльності - нейтралізовано", - йдеться в повідомленні.





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