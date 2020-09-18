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Новини Силовики
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Антитерористичні навчання відбулися в Рубіжному на Луганщині, - СБУ. ФОТО

У Рубіжному Луганської області відбулися планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання Антитерористичного центру Служби безпеки України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Антитерористичні навчання відбулися в Рубіжному на Луганщині, - СБУ 01

У дводенних тренуваннях взяли участь співробітники регіональних підрозділів Служби безпеки, Збройних Сил України, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, Державної прикордонної служби, представники місцевої влади.

Антитерористичні навчання відбулися в Рубіжному на Луганщині, - СБУ 02

Головною метою тренувальних зборів було підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах імовірної диверсійної та терористичної загроз, перевірка рівня захищеності стратегічно важливих об’єктів регіону.

Антитерористичні навчання відбулися в Рубіжному на Луганщині, - СБУ 03

Также смотрите: Силовики провели учения в Умани: задержали "диверсанта", который якобы "заминировал" общепит. ФОТОрепортаж

Антитерористичні навчання відбулися в Рубіжному на Луганщині, - СБУ 04

"За сценарієм навчань "терористи" намагалися вчинити кілька диверсій та терактів на об’єктах критичної інфраструктури міста. Завдяки злагодженим діям силовиків умовні злочинці були своєчасно виявлені і затримані, наслідки їх підривної діяльності - нейтралізовано", - йдеться в повідомленні.

Антитерористичні навчання відбулися в Рубіжному на Луганщині, - СБУ 05
Антитерористичні навчання відбулися в Рубіжному на Луганщині, - СБУ 06

Також дивіться: Антитерористичні навчання відбулися в Маріуполі: запобігали "диверсії" і "захопленню судна". ФОТОрепортаж

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) СБУ (12837) силовики (2514) військові навчання (2776) Луганська область (4881)


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А зачем? У нас нет террористов. Есть отдельные районы.
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18.09.2020 06:06 Відповісти
Антитеррористические учения прошли в Рубежном на Луганщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 9865
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18.09.2020 07:02 Відповісти
КОЖНИЙ отримує СВОЄа хуцпата бидлота та покидьки виздихають скоріше людей
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18.09.2020 09:26 Відповісти
 
 