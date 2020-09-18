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Новости Силовики
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Антитеррористические учения прошли в Рубежном на Луганщине, - СБУ. ФОТО

В Рубежном Луганской области прошли плановые антитеррористические тактико-специальные учения Антитеррористического центра Службы безопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Антитеррористические учения прошли в Рубежном на Луганщине, - СБУ 01

В двухдневных тренировках приняли участие сотрудники региональных подразделений СБУ, Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Государственной пограничной службы, представители местной власти.

Антитеррористические учения прошли в Рубежном на Луганщине, - СБУ 02

Главной целью тренировочных сборов было повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз, проверка уровня защищенности стратегически важных объектов региона.

Антитеррористические учения прошли в Рубежном на Луганщине, - СБУ 03

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Антитеррористические учения прошли в Рубежном на Луганщине, - СБУ 04

"По сценарию учений "террористы" пытались совершить несколько диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры города. Благодаря действиям силовиков условные преступники были своевременно обнаружены и задержаны, последствия их подрывной деятельности - нейтрализованы", - говорится в сообщении.

Антитеррористические учения прошли в Рубежном на Луганщине, - СБУ 05
Антитеррористические учения прошли в Рубежном на Луганщине, - СБУ 06

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правоохранительные органы (2970) СБУ (19916) силовики (2799) военные учения (3458) Луганская область (6499)


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А зачем? У нас нет террористов. Есть отдельные районы.
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18.09.2020 06:06 Ответить
Антитеррористические учения прошли в Рубежном на Луганщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 9865
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18.09.2020 07:02 Ответить
КОЖНИЙ отримує СВОЄа хуцпата бидлота та покидьки виздихають скоріше людей
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18.09.2020 09:26 Ответить
 
 