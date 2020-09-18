Антитеррористические учения прошли в Рубежном на Луганщине, - СБУ. ФОТО

В Рубежном Луганской области прошли плановые антитеррористические тактико-специальные учения Антитеррористического центра Службы безопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В двухдневных тренировках приняли участие сотрудники региональных подразделений СБУ, Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Государственной пограничной службы, представители местной власти.

Главной целью тренировочных сборов было повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз, проверка уровня защищенности стратегически важных объектов региона.

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"По сценарию учений "террористы" пытались совершить несколько диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры города. Благодаря действиям силовиков условные преступники были своевременно обнаружены и задержаны, последствия их подрывной деятельности - нейтрализованы", - говорится в сообщении.





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